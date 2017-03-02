Юанямания. 11 самых дорогих зимних трансферов китайской Суперлиги

Карлос Тевес, 10,50 млн евро
«Бока Хуниорс» отпустил свою звезду за относительно небольшие деньги ради того, чтобы помочь Тевесу стать самым высокооплачиваемым футболистом мира. «Шанхай Шэньхуа» платит нападающему сборной Аргентины около 720 тыс. евро в неделю. Впрочем, в китайском клубе, возможно, уже пожалели о покупке 33-летнего экс-игрока «Ювентуса», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». В дебютном матче Тевеса в плей-офф азиатской Лиги чемпионов «Шанхай Шэньхуа» проиграл и вылетел из турнира, а вскоре после этого стало известно, что аргентинец неуютно чувствует себя в Китае и хочет вернуться на родину.
Жэнь Хан, 10,75 млн евро
Что-то подсказывает, что Жэнь Хана вы знаете чуть хуже, чем Тевеса. Тем не менее «Хэбэй Чайна Форчун» не пожалел за этого 28-летнего левого защитника сумму, равную почти 11 млн евро! В Китае каждый умелый местный футболист на счету, поэтому приходится жутко переплачивать. В отборочном цикле ЧМ-2018 Жэнь Хан сыграл за национальную команду больше всех, вот только похвастаться ему и его партнёрам нечем: сборная Китая занимает в своей группе последнее место вслед за Ираном, Южной Кореей, Узбекистаном, Сирией и Катаром. Похоже, в России его ждать не стоит.
Чжао Минцзянь, 10,95 млн евро
Ещё один местный кадр, за которого «Хэбэй Чайна Форчун» заплатил слишком большие деньги, – 29-летний правый защитник Чжао Минцзянь. В условиях ужесточённого лимита на легионеров известному тренеру Мануэлю Пеллегрини помогают сколотить сильную банду, собирая, кого можно, из лучших китайских игроков. Правда, Чжао Минцзянь даже за национальную команду выступает нерегулярно, по крайней мере, по количеству сыгранных минут в отборе ЧМ-2018 он в сборной Китая лишь двенадцатый. Зато теперь это пятый по стоимости трансфера местный игрок за всю историю Суперлиги.
Браун Идейе, 12,00 млн евро
Бывший нападающий киевского «Динамо» также поддался мании заработать на несколько поколений вперёд и променял за юань Европу на Китай. Точнее, Идейе согласился на зарплату в 3,5 млн евро в год, а греческий «Олимпиакос» получил за него 12 млн евро. По итогам прошлого сезона нигериец вошёл в десятку лучших снайперов чемпионата Греции, а теперь должен добавить забитых голов команде «Тяньцзинь Тэда». Забавно, но в прошлом марте Идейе с гордостью рассказывал в интервью, что отказался от «невероятного предложения» из Китая, так как счастье семьи, радующейся жизни в Греции, для него важнее.
Ван Юнпо, 12,44 млн евро
Новичок Суперлиги «Тяньцзинь Цюаньцзянь» тоже активно поучаствовал в сумасшедшей гонке за сильнейшими китайскими футболистами, чтобы знаменитый Фабио Каннаваро как можно скорее стал выигрывать трофеи и в качестве тренера. «Тяньцзинь Цюаньцзянь» выкупил права на обладателя «Золотой бутсы» чемпионата Китая сезона-2012 Ван Юнпо. Пусть этому атакующему уже 30 лет, а за сборную страны в отборе к ЧМ-2018 он сыграл всего лишь 101 минуту, его переход дорого стоил дебютанту элиты. Этот трансфер – третий по стоимости для китайского игрока и 18-й среди всех в истории Суперлиги.
«Шанхай Шэньхуа» платит нападающему сборной Аргентины около 720 тыс. евро в неделю.
Чжао Юхао, 17,80 млн евро
Продолжаем историю покупок китайских игроков «Хэбэй Чайна Форчун». Следующий местный новичок команды Пеллегрини – 23-летний Чжао Юхао. Как и предыдущие дебютанты «Хэбэя», он должен укрепить, по-видимому, слабую оборону: универсал играет на позиции опорного полузащитника и центрального защитника. Очевидно, речь идёт о великолепном разрушителе, поскольку трансфер Чжао Юхао стал вторым по стоимости для местных футболистов и 12-м среди всех в истории Суперлиги. Самое удивительное при этом, что он до сих пор ни разу не сыграл за сборную Китая. В Европе за такие деньги переходят очень хорошие игроки.
Алешандре Пато, 18,00 млн евро
В карьере Пато были «Милан», «Челси» и «Вильярреал», а теперь его профайл дополнило радующее любого телекомментатора словосочетание «Тяньцзинь Цюаньзянь». Экс-нападающий сборной Бразилии уехал играть к Каннаваро, согласившись на зарплату 6,5 млн евро в год. «Вильярреал» в свою очередь очень неплохо заработал, учитывая, что до этого испанский клуб купил 60% прав на Пато на 3 млн евро. Правда, трансфер бразильца в последний момент был поставлен под угрозу срыва из-за позиции президента китайского клуба, но, в конце концов, большого босса убедили, что Пато ещё не разучился забивать голы.
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Аксель Витсель, 20,00 млн евро
Одноклубником Пато и Ван Юнпо стал этой зимой бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель. Выбирая между «Ювентусом» и бизнес-интересами в Китае, бельгиец сделал ставку на второе. Действительно, непросто отказаться от зарплаты около 18 млн евро в год. При этом «Зениту» повезло продать игрока, чей контракт завершался всего через полгода, за 20 млн евро – это восьмой по стоимости трансфер в истории китайской Суперлиги. Остаётся надеяться, что Витсель, выступая в Китае, не потеряет место в сборной Бельгии, и мы снова увидим его в России на ЧМ-2018.
Идейе с гордостью рассказывал в интервью, что отказался от «невероятного предложения» из Китая, так как счастье семьи, радующейся жизни в Греции, для него важнее.
Чжан Чжендун, 20,44 млн евро
А вот и самый дорогой трансфер китайского игрока в истории Суперлиги! Щедрые руководители «Хэбэй Чайна Форчун» заплатили сумму, равную 20,44 млн евро, за 28-летнего Чжана Чжендуна. Восемь лет назад этот полузащитник отправился делать карьеру в Европу: поиграл за португальские «Мафру», «Лейрию», «Бейра-Мар» и немецкий «Айнтрахт» из Брауншвейга. Его вернули в Китай в 2013 году за какие-то 1,5 млн евро. Знали бы, как поспешили! Потом у Чжана Чжендуна была короткая аренда в «Райо Вальекано», за испанскую команду он сыграл только однажды. Странно, что именно его трансфер крупнейший для местных, ведь и за сборную Китая он в отборе ЧМ-2018 сыграл не так много. Для сравнения стоимость Чжана Чжендуна чуть выше, чем стоимость самого дорогого трансфера внутри РФПЛ для российского игрока: «Динамо» продавало Александра Кокорина в «Анжи» и возвращало его за 19 млн евро.
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Одион Игало, 23,30 млн евро
Один из лучших бомбардиров предыдущего сезона английской Премьер-Лиги перебрался в «Чанчунь Ятай» за сумму, приблизительно равную 23 млн евро – это шестой по стоимости трансфер за всю историю Суперлиги. Нынешний сезон в «Уотфорде» складывался для 27-летнего нападающего откровенно плохо (Одион забил только один гол в АПЛ), так что выгодное предложение из Китая пришло очень вовремя. В «Чанчуне» Игало должен снова начать стабильно забивать, а мячами его будет снабжать другой зимний новичок команды, прекрасно нам известный Саболч Хусти.
Ранее рекорд принадлежал летнему трансферу Халка из «Зенита» за 55 млн евро.
Оскар, 60 млн евро
Трансферный рекорд для китайской Суперлиги установил этой зимой «Шанхай СИПГ», купивший бразильского полузащитника у «Челси» за 60 млн евро. Интересно, что шанхайский клуб превзошёл собственное достижение. Ранее рекорд принадлежал летнему трансферу Халка из «Зенита» за 55 млн евро. Оскар, Халк и главный тренер Андре Виллаш-Боаш обещают добывать трофеи для «Шанхай СИПГ». Их новая команда удачно стартовала в азиатской Лиге чемпионов, одержав две победы в двух матчах на групповом этапе. Халк забивает, и Оскар забивает. Зарплата в 400 тыс. евро в неделю отрабатывается. «Медовый месяц» игрока и нового клуба прошёл идеально.
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