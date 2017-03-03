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175 лет назад 2016
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Криштиану Роналду
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

Роналду выбивает 25 и едет на красный. Обзор дня

Кокорин и Роналду нарушают правила дорожного движения, «Зенит» и ЦСКА покажут в 15 странах мира. Об этом и другом – в обзоре дня.
3 марта 2017, пятница. 00:00. Футбол

Роналду в 10-м сезоне кряду забил не менее 25 голов во всех клубных турнирах


Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду в матче 25-го тура испанской Примеры с «Лас-Пальмасом» отметился дублем, а встреча завершилась вничью (3:3). Таким образом, 32-летний португалец в 10-м сезоне подряд забил не менее 25 голов во всех клубных турнирах, говорится на официальной странице УЕФА в «Твиттере».

Начало было положено в сезоне-2007/08. Выступая за «Манчестер Юнайтед», Роналду в 49 матчах забил 42 гола и отдал 8 результативных передач.

С полной статистикой вы можете ознакомиться ниже.

Сезон-2007/08 – («Манчестер Юнайтед») — 49 матчей, 42 гола, 8 результативных передач
Сезон-2008/09 – («Манчестер Юнайтед») — 53 матча, 26 голов, 12 передач
Сезон-2009/10 – («Реал») – 35 матчей, 33 гола, 12 передач
Сезон-2010/11 – («Реал») — 54 матча, 53 гола, 18 пасов
Сезон-2011/12 – («Реал») — 55 матчей, 60 голов, 15 пасов
Сезон-2012/13 – («Реал») — 55 матчей, 55 голов, 14 пасов
Сезон-2013/14 – («Реал») — 47 матчей, 51 гол, 18 пасов
Сезон-2014/15 – («Реал») — 54 матча, 61 гол, 22 паса
Сезон-2015/16 – («Реал») — 48 матчей, 51 гол, 15 пасов
Сезон-2016/17 – («Реал») — 31 матч, 25 голов, 8 пасов.

Роналду на глазах у полицейских проехал на красный свет


Форвард «Реала» Криштиану Роналду после матча 25-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (3:3) нарушил правила дорожного движения. Выезжая со стадиона «Сантьяго Бернабеу» со своей девушкой Джорджиной Родригес, португальский футболист проехал на красный свет. Нарушение произошло на глазах у полицейских, которые не обратили на это внимания, пишет AS.

Видео можно посмотреть на YouTube.

В матче с «Лас-Пальмасом» Роналду сделал дубль в концовке встречи и спас «Реал» от поражения.

Власти Аргентины заплатили $ 22,7 млн AFA, чтобы начать чемпионат страны


Правительство Аргентины оказало финансовую помощь аргентинской футбольной ассоциации. Власти перевели на счёт AFA $ 22,7 млн с целью не допустить забастовки игроками аргентинских клубов чемпионата страны, сообщает ESPN FC.

Футбольный сезон в Аргентине должен был начаться 5 февраля, но профсоюз игроков объявил бойкот из-за финансовых проблем во многих клубах страны. Чтобы не допустить дальнейшей забастовки, власти Аргентины перевели ассоциации футбола $ 22,7 млн, которые будут распределены между клубами, чтобы те могли погасить долги по зарплате перед игроками. Сезон должен начаться 3 марта.

ФИФА: удовлетворены ходом подготовки к ЧМ-2018, но есть над чем работать


ФИФА довольна ходом подготовки России к Кубку конфедераций—2017 и чемпионату мира 2018 года. Об этом сегодня, 2 марта, сообщил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

«В целом мы удовлетворены прогрессом подготовки к Кубку конфедераций и чемпионату мира, хотя есть над чем поработать, поэтому мы организовали этот визит. Мы удовлетворены мероприятиями, которые проводят органы власти в РФ, есть контакты в этой области и с УЕФА, а также органами власти во Франции, которая недавно провела чемпионат Европы.

В России существует программа подготовки паспорта болельщика. Мы доверяем органам власти России, мы считаем, что Кубок конфедераций и чемпионат мира — праздник для болельщиков. Тут не должно быть места для негативных явлений», — цитирует Смита «Интерфакс».

Матч ЦСКА — «Зенит» покажут в 15 странах мира, включая Гонконг и Японию


Матч 18-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги между ЦСКА и «Зенитом» покажут в 15 странах мира, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Кроме России эту встречу покажут в Австрии, Боснии и Герцеговине, Гонконге, Германии, Македонии, ОАЭ, Румынии, Сербии, Словении, Турции, Украине, Черногории, Швейцарии и Японии.

Матч состоится на домашнем стадионе ЦСКА 4 марта. После 17 туров «армейцы» занимают в турнирной таблице РФПЛ третье место, а сине-бело-голубые располагаются на второй позиции.

Суд рассмотрит материалы в отношении Кокорина 15 марта


Рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении нападающего «Зенита» и сборной России Александра Кокорина за езду по встречной полосе состоится 15 марта. Об этом сообщила пресс-секретарь Тверского суда Анастасия Дзюрко.

«Рассмотрение дела Кокорина, привлекаемого к административной ответственности по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, назначено на 15 марта. Заседание состоится в судебном участке №369 Тверского района», — цитирует Дзюрко агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что форвард был задержан в центре Москвы за нарушение правил дорожного движения.

Вооружённые люди заблокировали базу «Шахтёра» и «Донбасс Арену»


Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин сообщил, что вооружённые люди полностью заблокировали работу стадиона «Донбасс Арена» и тренировочную базу клуба в Донецке.

«Если говорить о «Донбасс Арене», на данный момент все входы и выходы заблокированы вооружёнными людьми. Технический персонал, офисные работники также не имеют возможности попасть на стадион. Возможен вход только в дежурную смену. Роль и задача дежурной смены – предотвращать, если вдруг возникнут аварийные ситуации. Вы прекрасно понимаете, почему только этим людям разрешено входить на «Донбасс Арену».

Также 28 февраля вооруженные люди проникли на территорию СТБ «Кирша», вывели всех работников, опечатали всё имущество, здания и сооружения, поставили свою охрану, и на данный момент база находится под полным контролем вооружённых людей», — цитирует Палкина официальный сайт «Шахтёра».

Сейчас «Шахтёр» проводит домашние матчи в Харькове. Клуб покинул Донецк после того, как на территории Донецкой области Украины в апреле 2014 года была провозглашена Донецкая Народная Республика.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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