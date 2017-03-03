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175 лет назад 2016
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Защитник «Арсенала» Вергара — о «Милане», Кака, Луисе Адриано и русской кух
Фото: РИА «Новости»
Текст: Данила Игнатов

«Отправил Луису Адриано смс: “Чувак, в России холодно”»

Игрок тульского «Арсенала» Вергара, арендованный у «Милана», — о футболке Кокорина с Эскобаром, общении с Кака и Балотелли и красной икре.
3 марта 2017, пятница. 08:30. Футбол
Центральный защитник из Колумбии Джерсон Вергара — один из самых необычных легионеров в РФПЛ. Он приехал в Россию из европейского топ-клуба — итальянского «Милана» — и стал шестым колумбийцем в истории РФПЛ. В интервью «Чемпионату» Вергара на смеси английского и испанского рассказал о победе на юношеском чемпионате Южной Америки, общении в «Милане» с Луисом Адриано, Хондой и Кака, а также о русской зиме и тульской кухне.

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«Футболка с Эскобаром — это очень глупо»


— Вы родились в колумбийском городе Флорида. Что-то общее с американским штатом у этого места есть?
— Нет, это очень маленький городок в Колумбии, почти деревня. Я жил с матерью, она меня во всём поддерживала и помогала.

— Ваш соотечественник Рикардо Лаборде рассказывал, что в детстве имел проблемы с законом и ему стыдно за это.
— Кто, Лаборде? Серьёзно?! Никогда бы не подумал! У меня такого никогда не было. Например, многие думают, что в Колумбии есть проблемы с наркотиками. Но на самом деле они закончились лет 10 или 15 назад, теперь наша страна сильно изменилась: там живут добрые и позитивные люди, строятся большие, удобные для жизни города.

— Вы знаете, кто такой Александр Кокорин?
— Нет… А, он играет в «Зените»? Нападающий, да? Точно, вспомнил!

— Так вот, недавно он сфотографировался в футболке с Пабло Эскобаром.
— Честно говоря, думаю, это большая глупость. Как Эскобар может быть для кого-то примером, когда он ничего хорошего в жизни не сделал?! Глупо, очень глупо.

«Узнав о переходе в «Милан», мы с матерью заплакали от счастья»


— Кто самый популярный в Колумбии игрок?
— Хамес и Фалькао 50 на 50. Первый блистал на чемпионате мира в 2014-м, а второй забивает очень много голов за сборную и «Монако».

— Вы играли во втором колумбийском дивизионе. Каков его уровень?
— Отличный турнир, особенно там тяжело играть на позиции защитника. Колумбийские нападающие мощные и крупные, с ними действительно трудно справиться.

— На молодёжном чемпионате Южной Америки было ещё тяжелее?
— Конечно, даже на турнирах до 20 лет у Бразилии и Аргентины — топ-сборные. У первых тогда играли Краневиттер, Лансини, Итурбе и Вьетто, у вторых — Фелипе Андерсон, Рафинья и Фред. Но самое важное в таком возрасте — семейная атмосфера в команде, чем мы, колумбийцы, могли похвастаться.

— В последнем матче турнира вы забили победный гол в ворота Парагвая.
— Это лучший гол в моей жизни! Первый гол забил Хуан Кинтеро, наш лидер, уже играющий в основной сборной. Было очень опасно, мы понимали, что одна ошибка может всё перечеркнуть, и тут мне удаётся удвоить счёт с углового. В итоге мы пропустили на 88-й минуте, а мой гол стал победным. Это очень важный момент для всей страны, а мы не могли поверить, что стали лучшими в Латинской Америке.

— Что было потом?
— Я вернулся домой радостный и окрылённый и продолжал тренироваться в своей команде — «Университарио Попаян». Однажды босс клуба вызвал меня в офис: «Джери, к нам пришло предложение от европейского клуба». «От какого?» — спрашиваю. «Милан». Я в шоке: «Что, «Милан»?! Я же играю во втором дивизионе!» Ведь мечта каждого парня в Колумбии — оказаться однажды в европейском футбольном клубе. Сразу позвонил маме: «Я лечу в Италию, буду играть в «Милане», представляешь?!» И я плачу, и она плачет. От счастья, конечно.

«Кака — суперзвезда, а ведёт себя как простой парень»


— Впервые побывали в Европе, когда поехали в «Милан»?
— Нет, я уже был в Турции в финальной стадии молодёжного чемпионата мира. Мы вышли из группы с первого места, но в 1/8 финала обидно проиграли сборной Южной Кореи по пенальти (Вергара забил в той серии одиннадцатиметровый. — Прим. «Чемпионата»). Но Италия всё равно меня поразила. Знаете, колумбийцы более весёлые, чем итальянцы, которые очень сконцентрированы на работе и немного более замкнуты в своих проблемах, мыслях. Тем не менее Милан — один из лучших городов в мире. Особенно отмечу еду — в Италии безумно вкусно готовят.

— С кем успели подружиться в «Милане»?
— Земляк Кристиан Сапата сразу взял меня под крыло, он мне как старший брат. Это большой игрок для Колумбии — лидер обороны сборной и основной футболист «Милана». Кристиан поначалу подтягивал мой итальянский, а ещё объяснял, как улучшить свою игру. Кроме него я общался с Урби Эммануэльсоном и Найджелом де Йонгом.

— В «Милане» вы застали ещё Кака.
— Сразу и не скажешь, что он звезда: очень простой парень, спокойно может подойти и дать совет, просто пообщаться: «Хей, как ты, как дела?» Знаю, он очень любит Италию, не хотел уезжать оттуда.

— С новичком «Спартака» Луисом Адриано вы тоже поиграли.
— Когда узнал, что он переезжает сюда, написал ему смс: «Добро пожаловать в Россию. Приготовься, здесь холодно, чувак!» На самом деле Адриано очень крутой футболист — быстрый, мощный. Например, он отлично сыграл с «Барселоной» во время предсезонного турне «Милана». Думаю, Луис усилит «Спартак».

— Балотелли — самый сумасшедший футболист, с кем пришлось играть?
— Марио абсолютно нормальный парень и очень сильный футболист. Просто машина! Он сейчас круто играет во Франции и имеет шансы вернуться в сборную Италии, которой нужен хороший нападающий. Марио весёлый и смешной, но лучше я не буду рассказывать истории про него (смеётся).

— Последний вопрос — про Хонду. В России у него был личный слуга.
— В Италии такого не было. А про Россию мы вообще не разговаривали, честно говоря. Он всегда максимально сконцентрирован на тренировках, очень дисциплинированный, как любой японец, наверное. Говорил мне: «Тренируйся больше, давай, сильнее!»
Позвонил маме: «Я лечу в Италию, буду играть в «Милане», представляешь!» И плачу, и она плачет. От счастья, конечно.

— Как вас занесло в Серию B?
— Пошёл за игровой практикой, тем более и там уровень хороший. Итальянцы помешаны на тактике и на обороне, я многому научился за время двух аренд в Серию B.

— Вы уже говорили с Винченцо Монтеллой о своём будущем в «Милане»?
— Он говорит, что мне нужен опыт, чтобы пробиться в основу. Он следит за мной здесь, в «Арсенале», и, если буду показывать хорошую игру, даст шанс в «Милане», за который я пока не сыграл ни одного официального матча.

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«Борщ и красная икра — лучшие блюда в России»


— Теперь давайте о России. Испугались, когда услышали о предложении из России?
— Знал, что в России хороший уровень чемпионата, к тому же мне обещали здесь необходимую игровую практику, поэтому я, почти не раздумывая, согласился. Холод? Это действительно тяжело. Мы играли с казанским «Рубином» в "-22"! Я чуть не плакал, а тренер говорит: «Давай, Джерсон, беги!» Для меня даже миланская зима холодная, ведь в Колумбии худшее, что тебя может ждать в это время года, — дождь и "+20".

— Снег увидели впервые?
— Нет, на севере Италии тоже есть снег, но сугробы увидел впервые. Выглянул в окно и думаю: «Здорово, как красиво!» Но уже на третий день всё это надоело, особенно когда приходится тренироваться под снегом! (Смеётся.)

— Что вы слышали о российских клубах, когда жили в Колумбии?
— В моей стране самый известный ваш клуб — ЦСКА, они ведь каждый год играют в Лиге чемпионов. Но чемпионат России по колумбийскому телевидению посмотреть нельзя.

— Тот же Лаборде говорил, что из РФПЛ в сборную Колумбии попасть невозможно — тренер просто не следит за нашей лигой.
— Думаю, это реально. Моя мечта — играть за свою сборную и поехать на чемпионат мира в вашей стране. Дело в другом. На моей позиции играет много классных игроков — Мурильо из «Интера», Сапата из «Милана»… Я неплохо провёл первую часть чемпионата России и буду много работать, чтобы привлечь внимание Хосе Пекермана.
Когда узнал, что Луис Адриано переходит в «Спартак, написал ему смс: «Добро пожаловать в Россию. Приготовься, здесь холодно, чувак!»

— Тула понравилась?
— Маленький, но очень милый город. Я живу там в отеле, потому что ещё плохо говорю по-русски, а там есть всё, что мне нужно, — еда, Интернет. Раньше проводил время в номере или с друзьями, Брауном Форбсом и Ману Фримпонгом, — ходим вместе ужинать. Форбс, кстати, ужасно говорит по-испански — приходится общаться на английском, как и с Фримпонгом. А теперь в «Арсенал» перешёл Федерико Расич, мы с ним жили вместе на сборах.

— В Кремле были?
— Это историческая часть города, верно? Очень интересно и необычно — ничего подобного в Колумбии нет.

— Ваша семья уже была здесь?
— Пока они живут на родине, но хотят навестить меня в апреле или мае. Честно говоря, я за них переживаю: в России для них и весной холодно!

— Уже попробовали русскую кухню?
— Икра — ваш самый вкусный продукт. А ещё мне нравится красный суп, очень необычный… Борщ, точно! И маленький пирожок с яблоком, подскажи, как это будет по-русски.

— Пряник?
— Да, очень вкусно!

— По-русски говорить трудно?
— Немного понимаю, но знаю всего несколько слов: лево, право, вперёд, сестра, приятного аппетита… Один, два, три, четыре, пять. Пока-пока! (Переходит обратно на англо-испанский. — Прим. «Чемпионата») Вот и всё.
На севере Италии тоже есть снег, но сугробы увидел впервые в России. Выглянул в окно и думаю: «Здорово, как красиво!» Но уже на третий день всё это надоело, особенно когда приходится тренироваться под снегом!

— По чему скучаете, находясь в России?
— По кофе — в Колумбии он самый вкусный. В России кофейная культура не так развита, к сожалению.

— Вы сказали, что неплохо провели первую часть сезона. Тем не менее «Арсенал» сейчас находится в зоне вылета.
— У нас есть все шансы остаться в РФПЛ: команду усилил опытный вратарь Габулов, пришли хорошие полевые футболисты. Сейчас мы все настроены на борьбу. Кроме того, в «Арсенале» мы все как одна семья, и это тоже важный фактор, который поможет нам.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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