«Отправил Луису Адриано смс: “Чувак, в России холодно”»

«Футболка с Эскобаром — это очень глупо»

«Узнав о переходе в «Милан», мы с матерью заплакали от счастья»

«Кака — суперзвезда, а ведёт себя как простой парень»

Позвонил маме: «Я лечу в Италию, буду играть в «Милане», представляешь!» И плачу, и она плачет. От счастья, конечно.

«Борщ и красная икра — лучшие блюда в России»

Когда узнал, что Луис Адриано переходит в «Спартак, написал ему смс: «Добро пожаловать в Россию. Приготовься, здесь холодно, чувак!»

На севере Италии тоже есть снег, но сугробы увидел впервые в России. Выглянул в окно и думаю: «Здорово, как красиво!» Но уже на третий день всё это надоело, особенно когда приходится тренироваться под снегом!

Центральный защитник из Колумбии— один из самых необычных легионеров в РФПЛ. Он приехал в Россию из европейского топ-клуба — итальянского «Милана» — и стал шестым колумбийцем в истории РФПЛ. В интервью «Чемпионату» Вергара на смеси английского и испанского рассказал о победе на юношеском чемпионате Южной Америки, общении в «Милане» с Луисом Адриано, Хондой и Кака, а также о русской зиме и тульской кухне.— Нет, это очень маленький городок в Колумбии, почти деревня. Я жил с матерью, она меня во всём поддерживала и помогала.— Кто, Лаборде? Серьёзно?! Никогда бы не подумал! У меня такого никогда не было. Например, многие думают, что в Колумбии есть проблемы с наркотиками. Но на самом деле они закончились лет 10 или 15 назад, теперь наша страна сильно изменилась: там живут добрые и позитивные люди, строятся большие, удобные для жизни города.— Нет… А, он играет в «Зените»? Нападающий, да? Точно, вспомнил!— Честно говоря, думаю, это большая глупость. Как Эскобар может быть для кого-то примером, когда он ничего хорошего в жизни не сделал?! Глупо, очень глупо.— Хамес и Фалькао 50 на 50. Первый блистал на чемпионате мира в 2014-м, а второй забивает очень много голов за сборную и «Монако».— Отличный турнир, особенно там тяжело играть на позиции защитника. Колумбийские нападающие мощные и крупные, с ними действительно трудно справиться.— Конечно, даже на турнирах до 20 лет у Бразилии и Аргентины — топ-сборные. У первых тогда играли Краневиттер, Лансини, Итурбе и Вьетто, у вторых — Фелипе Андерсон, Рафинья и Фред. Но самое важное в таком возрасте — семейная атмосфера в команде, чем мы, колумбийцы, могли похвастаться.— Это лучший гол в моей жизни! Первый гол забил Хуан Кинтеро, наш лидер, уже играющий в основной сборной. Было очень опасно, мы понимали, что одна ошибка может всё перечеркнуть, и тут мне удаётся удвоить счёт с углового. В итоге мы пропустили на 88-й минуте, а мой гол стал победным. Это очень важный момент для всей страны, а мы не могли поверить, что стали лучшими в Латинской Америке.— Я вернулся домой радостный и окрылённый и продолжал тренироваться в своей команде — «Университарио Попаян». Однажды босс клуба вызвал меня в офис: «Джери, к нам пришло предложение от европейского клуба». «От какого?» — спрашиваю. «Милан». Я в шоке: «Что, «Милан»?! Я же играю во втором дивизионе!» Ведь мечта каждого парня в Колумбии — оказаться однажды в европейском футбольном клубе. Сразу позвонил маме: «Я лечу в Италию, буду играть в «Милане», представляешь?!» И я плачу, и она плачет. От счастья, конечно.— Нет, я уже был в Турции в финальной стадии молодёжного чемпионата мира. Мы вышли из группы с первого места, но в 1/8 финала обидно проиграли сборной Южной Кореи по пенальти (). Но Италия всё равно меня поразила. Знаете, колумбийцы более весёлые, чем итальянцы, которые очень сконцентрированы на работе и немного более замкнуты в своих проблемах, мыслях. Тем не менее Милан — один из лучших городов в мире. Особенно отмечу еду — в Италии безумно вкусно готовят.— Земляк Кристиан Сапата сразу взял меня под крыло, он мне как старший брат. Это большой игрок для Колумбии — лидер обороны сборной и основной футболист «Милана». Кристиан поначалу подтягивал мой итальянский, а ещё объяснял, как улучшить свою игру. Кроме него я общался с Урби Эммануэльсоном и Найджелом де Йонгом.— Сразу и не скажешь, что он звезда: очень простой парень, спокойно может подойти и дать совет, просто пообщаться: «Хей, как ты, как дела?» Знаю, он очень любит Италию, не хотел уезжать оттуда.— Когда узнал, что он переезжает сюда, написал ему смс: «Добро пожаловать в Россию. Приготовься, здесь холодно, чувак!» На самом деле Адриано очень крутой футболист — быстрый, мощный. Например, он отлично сыграл с «Барселоной» во время предсезонного турне «Милана». Думаю, Луис усилит «Спартак».— Марио абсолютно нормальный парень и очень сильный футболист. Просто машина! Он сейчас круто играет во Франции и имеет шансы вернуться в сборную Италии, которой нужен хороший нападающий. Марио весёлый и смешной, но лучше я не буду рассказывать истории про него ().— В Италии такого не было. А про Россию мы вообще не разговаривали, честно говоря. Он всегда максимально сконцентрирован на тренировках, очень дисциплинированный, как любой японец, наверное. Говорил мне: «Тренируйся больше, давай, сильнее!»— Пошёл за игровой практикой, тем более и там уровень хороший. Итальянцы помешаны на тактике и на обороне, я многому научился за время двух аренд в Серию B.— Он говорит, что мне нужен опыт, чтобы пробиться в основу. Он следит за мной здесь, в «Арсенале», и, если буду показывать хорошую игру, даст шанс в «Милане», за который я пока не сыграл ни одного официального матча.— Знал, что в России хороший уровень чемпионата, к тому же мне обещали здесь необходимую игровую практику, поэтому я, почти не раздумывая, согласился. Холод? Это действительно тяжело. Мы играли с казанским «Рубином» в "-22"! Я чуть не плакал, а тренер говорит: «Давай, Джерсон, беги!» Для меня даже миланская зима холодная, ведь в Колумбии худшее, что тебя может ждать в это время года, — дождь и "+20".— Нет, на севере Италии тоже есть снег, но сугробы увидел впервые. Выглянул в окно и думаю: «Здорово, как красиво!» Но уже на третий день всё это надоело, особенно когда приходится тренироваться под снегом! (— В моей стране самый известный ваш клуб — ЦСКА, они ведь каждый год играют в Лиге чемпионов. Но чемпионат России по колумбийскому телевидению посмотреть нельзя.— Думаю, это реально. Моя мечта — играть за свою сборную и поехать на чемпионат мира в вашей стране. Дело в другом. На моей позиции играет много классных игроков — Мурильо из «Интера», Сапата из «Милана»… Я неплохо провёл первую часть чемпионата России и буду много работать, чтобы привлечь внимание Хосе Пекермана.— Маленький, но очень милый город. Я живу там в отеле, потому что ещё плохо говорю по-русски, а там есть всё, что мне нужно, — еда, Интернет. Раньше проводил время в номере или с друзьями, Брауном Форбсом и Ману Фримпонгом, — ходим вместе ужинать. Форбс, кстати, ужасно говорит по-испански — приходится общаться на английском, как и с Фримпонгом. А теперь в «Арсенал» перешёл Федерико Расич, мы с ним жили вместе на сборах.— Это историческая часть города, верно? Очень интересно и необычно — ничего подобного в Колумбии нет.— Пока они живут на родине, но хотят навестить меня в апреле или мае. Честно говоря, я за них переживаю: в России для них и весной холодно!— Икра — ваш самый вкусный продукт. А ещё мне нравится красный суп, очень необычный… Борщ, точно! И маленький пирожок с яблоком, подскажи, как это будет по-русски.— Да, очень вкусно!— Немного понимаю, но знаю всего несколько слов: лево, право, вперёд, сестра, приятного аппетита… Один, два, три, четыре, пять. Пока-пока! () Вот и всё.— По кофе — в Колумбии он самый вкусный. В России кофейная культура не так развита, к сожалению.— У нас есть все шансы остаться в РФПЛ: команду усилил опытный вратарь Габулов, пришли хорошие полевые футболисты. Сейчас мы все настроены на борьбу. Кроме того, в «Арсенале» мы все как одна семья, и это тоже важный фактор, который поможет нам.