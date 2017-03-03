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175 лет назад 2016
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«Зелёная армия Пекина». Кто такие китайские ультра
Фото: Reuters
Текст: Кирилл Хаит

«Зелёная армия Пекина». Кто такие китайские ультрас

Они пока не очень хорошо знают, что надо делать, но стараются.
3 марта 2017, пятница. 10:00. Футбол
Когда вы слышите словосочетание «китайский футбол», какая первая ассоциация? Халк, Витсель? Виллаш-Боаш, безумные деньги? Трансферы? Что-то другое (может, непечатное)? Вряд ли мысль об ультрас придёт в голову одной из первых. Даже не так: мысль об ультрас, вероятно, вообще не придёт в голову.

Но они существуют. Да, подавляющее большинство футбольных болельщиков в Китае – поклонники «Манчестер Юнайтед», «Реала», «ПСЖ» и так далее, местные клубы у них далеко не на первых местах. Но есть, есть и настоящие фанаты. У некоторых групп есть даже своя история. Например, у «Зелёной армии Пекина», к которой относятся самые преданные фанаты клуба «Бейцзин Гоань».

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Откуда они взялись


Профессиональный статус «Бейцзин Гоань» получил в 1992 году, через 50 лет после основания. Но фан-база у команды существовала и раньше. Пекинские фанаты отличались агрессивным поведением. Именно они разбили 28 машин после поражения сборной Китая от сборной Гонконга в 1985 году. С тех пор как их любимая команда стала профессиональной, энергия была направлена в более конструктивное русло: у них появился враг.

«Бейцзин Гоань» смертельно враждует с «Шанхай Шеньхуа». Шанхай и Пекин – важнейшие города страны, выполняющие немного разные функции (финансовый и административный центры соответственно), и между ними существует определённый культурный антагонизм. Главные клубы городов стали центрами этого антагонизма. Матчи между ними называют «дерби Китая». После того как в 1997 году «Бейцзин Гоань» выиграл у «Шанхай Шеньхуа» со счётом 9:1, в Шанхае начались беспорядки.

Но достаётся и другим болельщикам. В 2002 году после победы над другой командой из Шанхая, «Жонгуйян», пекинские фанаты погнались за болельщиками гостей за пределами стадиона, перегородили шоссе и заблокировали движение, причём полиция не могла восстановить порядок несколько часов.

Кажется, китайские фанаты вдохновляются не английскими, а итальянскими группировками. Трогательная растяжка «Мы всегда будем Курвой Норд» на выездном матче.

Какие они


В книге «Футбол идёт на Восток», посвящённой футбольной культуре в азиатском регионе, отмечается, что китайские болельщики почти никогда не планируют беспорядки заранее. Как правило, незаконные акции происходили спонтанно, под воздействием эмоций. В этом огромное отличие от европейских фирм, которые не только разрабатывали планы таких действий, но и подчас (фанаты «Лацио», «Вест Хэма», «Арсенала» и др.) имели продуманную стратегию запугивания «врагов» и полиции. Подобного в Китае (пока) нет. Поэтому власти просто ведут учёт правонарушений, согласно которому присваивают поклонникам разных клубов определённую степень «неблагонадёжности».
Фото: Reuters
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Обратной связи с клубом у фанатов нет. То есть руководство готово предоставлять скидки на атрибутику, но группы «Зелёные крылья», «Зелёные флаги», «Гвардия» и другие группировки, которые вместе образуют «Зелёную армию», отказались от этой финансовой помощи, чтобы не зависеть от клуба.

Они разучивают кричалки, особые приветственные жесты и ходят на матчи большими группами – как в любой другой стране мира. Домашний стадион их команды называется «Стадион рабочих», он вмещает 65 тыс. зрителей, а средняя заполняемость по ходу составляет примерно 40 тыс. зрителей. Неплохо для Суперлиги, в два раза выше, чем в целом по турниру. Одна из особенностей «Зелёной армии» — отработанные слаженные действия во время матчей. Другая – они не ходят перекусить во время перерыва, только после финального свистка. Футбольные татуировки только входят в моду: пока это редкость. Оцените масштаб цветовой поддержки.

Что они поют


Главный чант «армии» представляет собой текст на мотив популярной китайской панк-песни. «Поднимем кулак к небу, братья! Прольём кровь, слёзы и пот ради победы!». Традиция Северной трибуны «Стадиона рабочих» — бой барабанов по ходу матча. Чтобы выразить одобрение, болельщики хором кричат несколько слов, которые нельзя использовать в прессе. Речь об интимных местах коровы, и это высшая похвала, которую может получить футболист «Бейцзин Гоань».


Состав команды позволяет рассчитывать в лучшем случае на место в тройке. В ней играют Ренато Аугусто, который пару лет провёл в «Байере», и даже бывший футболист дубля «Барселоны» Хонатан Сориано, многие клубы укомплектованы более качественными легионерами. Да и тренер Хосе Гонсалес имеет в резюме лишь годы работы в «Мурсии», «Гранаде» и «Кадисе». Но на каждом матче Северная трибуна поёт о скором чемпионстве.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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