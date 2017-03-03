Тест. ЦСКА – «Зенит». Чей состав дороже?

Описание теста

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Прочтите, прежде чем отвечать на вопросы! Тест включает в себя ориентировочные составы ЦСКА и «Зенита» на матч. Рыночная стоимость футболистов указана в соответствии с оценкой Transfermarkt. Помимо стартовых одиннадцати учтены и игроки, которые могут выйти на замену. Есть вероятность, что ЦСКА сыграет с тремя центральными защитниками, но, чтобы сделать тест более наглядным и сравнивать цены футболистов примерно одной позиции, мы выбрали для обеих команд одинаковую схему: 4-2-3-1. Она знакома и «Зениту», и ЦСКА. Переход на игру в трёх центральных изменит всего одну позицию в тесте (из 15) и не окажет решающего влияния на стоимость команд. Теперь, когда вы это прочитали, можете приступать. Итак, у кого дороже состав — у ЦСКА или «Зенита»?