«Желаю поражения обоим». Спартаковцы о матче ЦСКА – «Зенит»

1. За кого вы будете болеть?

2. Сильно ли зависит от этого матча дальнейшее выступление «Спартака»?

3. Кого вы не любите больше — ЦСКА или «Зенит»?

Накануне очередного тура российской Премьер-Лиги принято собирать прогнозы на матчи у футбольных экспертов, ветеранов команд и болельщиков. Как правило, мнениями делятся бывшие игроки команд, участвующих в одном из ключевых матчей тура. Однако во второй половине чемпионата особенно остро чувствуется напряжение чемпионской гонки, так что не грех поинтересоваться мнением третьей стороны, которая имеет прямое отношение к борьбе за трофей. На сей раз возможность высказаться о матче ЦСКА и «Зенита» получили известные поклонники «Спартака».— Я всегда не на стороне «Зенита», если он, конечно, не играет в еврокубках. У меня вообще особое отношение к петербургскому клубу. Наше «народное» достояние выбрасывает огромные деньги на Халков. Это не очень правильно и мне несимпатично. Поэтому буду болеть за ЦСКА.— Абсолютно равнодушен к результату этого матча.— Из всех зол я выбираю меньшее — болеть буду за ЦСКА.— Я болею только за «Спартак», а не дружу против кого-то. Гораздо важнее игра, которая будет в Краснодаре.— Я болельщик «Спартака», поэтому буду болеть за то, чтобы обе эти команды испытали горечь поражения, но, к сожалению, это невозможно. Пусть будет ничья, чтобы никто не выиграл. Конечно, это всё шутка, что я говорю! А вообще, мне просто хочется, чтобы была хорошая игра.— Победа «армейцев» выгодна «Спартаку», и в этой команде у меня много знакомых. С Серёжей Игнашевичем мы вообще добрые приятели. Он как-то раз в рамках нашей программы «Лыжи мечты» привёз на склон игроков сборной России. Это было потрясающе!— Нельзя дрожать всем телом, рассчитывая, что какая-то команда удобно сыграет для тебя. «Спартак» не тот клуб, который будет заниматься подсчётом очков преследователей. Поэтому не считаю, что матч ЦСКА – «Зенит» будет важен для красно-белых. Это будет серая и скучная игра.— Чемпионская гонка отчасти зависит от матча ЦСКА – «Зенит». Судьи будут традиционно помогать «Зениту»: «Как же так, как не быть ему чемпионом?».— Вся гонка за чемпионство сейчас в ногах и головах игроков «Спартака». Никого в этой гонке больше нет, и от матча ЦСКА – «Зенит» ничего не зависит.— Сейчас только начинается спортивная гонка, «Спартаку» всё надо начинать с нуля, и Каррере придётся выигрывать ещё один чемпионат. Мы играем два чемпионата: первый круг — это один чемпионат, а второй круг — совершенно другой, футбол превратили в борьбу с Дедушкой Морозом. Это издевательство над здоровьем футболистов и болельщиков, я сторонник другой формулы турнира.— Я вообще симпатизирую ЦСКА, как бы это смешно ни звучало из уст болельщика «Спартака». Считаю, что за последние лет 10 ЦСКА – лучшая команда по менеджменту и внутрикомандным отношениям.— К обеим командам отношусь без чувств.— К ЦСКА я испытываю некоторую симпатию. «Зенит» я не люблю со времён больших денег, хоть за них страстно болеет мой друг Михаил Боярский. У «Зенита» всегда тактика взять игроков у конкурентов. Питерцы «грабили» в своё время тот же «Рубин», а сейчас игроки оттуда на лавке сидят.— Не могу отдать предпочтение кому-то. В моё время, когда я играл в футбол, болели по-другому: болельщики между собой не дрались, а пили пиво за каждый гол.— Если бы ЦСКА тренировал Слуцкий, я бы отдавал предпочтение этой команде, он был труженик. А «Зенит» — команда «Газпрома» и приглашённых зарубежных звёзд. Я люблю Питер и уважаю питерских болельщиков. Противников надо уважать, и не надо оскорблять друг друга, желаю успеха обеим командам в этой игре, но, конечно, все мои симпатии принадлежат «Спартаку».