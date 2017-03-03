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175 лет назад 2016
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Известные болельщики «Спартака» — о матче ЦСКА – «Зенит»
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Галина Козлова

«Желаю поражения обоим». Спартаковцы о матче ЦСКА – «Зенит»

Перед первым весенним туром РФПЛ известные болельщики «Спартака» рассказывают, кого они поддержат в противостоянии ЦСКА и «Зенита».
3 марта 2017, пятница. 13:00. Футбол
Накануне очередного тура российской Премьер-Лиги принято собирать прогнозы на матчи у футбольных экспертов, ветеранов команд и болельщиков. Как правило, мнениями делятся бывшие игроки команд, участвующих в одном из ключевых матчей тура. Однако во второй половине чемпионата особенно остро чувствуется напряжение чемпионской гонки, так что не грех поинтересоваться мнением третьей стороны, которая имеет прямое отношение к борьбе за трофей. На сей раз возможность высказаться о матче ЦСКА и «Зенита» получили известные поклонники «Спартака».

1. За кого вы будете болеть?


Сергей Белоголовцев, телеведущий и шоумен:
— Я всегда не на стороне «Зенита», если он, конечно, не играет в еврокубках. У меня вообще особое отношение к петербургскому клубу. Наше «народное» достояние выбрасывает огромные деньги на Халков. Это не очень правильно и мне несимпатично. Поэтому буду болеть за ЦСКА.

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Алексей Маклаков, актёр театра и кино:
— Абсолютно равнодушен к результату этого матча.

Владимир Пресняков-старший, певец, музыкант:
— Из всех зол я выбираю меньшее — болеть буду за ЦСКА.

Александр Кутиков, певец, музыкант:
— Я болею только за «Спартак», а не дружу против кого-то. Гораздо важнее игра, которая будет в Краснодаре.

Марк Розовский, театральный режиссёр, актёр и композитор:
— Я болельщик «Спартака», поэтому буду болеть за то, чтобы обе эти команды испытали горечь поражения, но, к сожалению, это невозможно. Пусть будет ничья, чтобы никто не выиграл. Конечно, это всё шутка, что я говорю! А вообще, мне просто хочется, чтобы была хорошая игра.

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2. Сильно ли зависит от этого матча дальнейшее выступление «Спартака»?


Сергей Белоголовцев:
— Победа «армейцев» выгодна «Спартаку», и в этой команде у меня много знакомых. С Серёжей Игнашевичем мы вообще добрые приятели. Он как-то раз в рамках нашей программы «Лыжи мечты» привёз на склон игроков сборной России. Это было потрясающе!

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Алексей Маклаков:
— Нельзя дрожать всем телом, рассчитывая, что какая-то команда удобно сыграет для тебя. «Спартак» не тот клуб, который будет заниматься подсчётом очков преследователей. Поэтому не считаю, что матч ЦСКА – «Зенит» будет важен для красно-белых. Это будет серая и скучная игра.

Владимир Пресняков-старший:
— Чемпионская гонка отчасти зависит от матча ЦСКА – «Зенит». Судьи будут традиционно помогать «Зениту»: «Как же так, как не быть ему чемпионом?».

Александр Кутиков, певец, музыкант:
— Вся гонка за чемпионство сейчас в ногах и головах игроков «Спартака». Никого в этой гонке больше нет, и от матча ЦСКА – «Зенит» ничего не зависит.

Марк Розовский:
— Сейчас только начинается спортивная гонка, «Спартаку» всё надо начинать с нуля, и Каррере придётся выигрывать ещё один чемпионат. Мы играем два чемпионата: первый круг — это один чемпионат, а второй круг — совершенно другой, футбол превратили в борьбу с Дедушкой Морозом. Это издевательство над здоровьем футболистов и болельщиков, я сторонник другой формулы турнира.

3. Кого вы не любите больше — ЦСКА или «Зенит»?


Сергей Белоголовцев:
— Я вообще симпатизирую ЦСКА, как бы это смешно ни звучало из уст болельщика «Спартака». Считаю, что за последние лет 10 ЦСКА – лучшая команда по менеджменту и внутрикомандным отношениям.

Алексей Маклаков:
— К обеим командам отношусь без чувств.

Владимир Пресняков-старший:
— К ЦСКА я испытываю некоторую симпатию. «Зенит» я не люблю со времён больших денег, хоть за них страстно болеет мой друг Михаил Боярский. У «Зенита» всегда тактика взять игроков у конкурентов. Питерцы «грабили» в своё время тот же «Рубин», а сейчас игроки оттуда на лавке сидят.

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Александр Кутиков, певец, музыкант:
— Не могу отдать предпочтение кому-то. В моё время, когда я играл в футбол, болели по-другому: болельщики между собой не дрались, а пили пиво за каждый гол.

Марк Розовский:
— Если бы ЦСКА тренировал Слуцкий, я бы отдавал предпочтение этой команде, он был труженик. А «Зенит» — команда «Газпрома» и приглашённых зарубежных звёзд. Я люблю Питер и уважаю питерских болельщиков. Противников надо уважать, и не надо оскорблять друг друга, желаю успеха обеим командам в этой игре, но, конечно, все мои симпатии принадлежат «Спартаку».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Как закончится матч ЦСКА - "Зенит"?
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