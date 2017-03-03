Придут честолюбивые дублёры… Кем «Томь» будет играть весной

Почти все зимние новости и публикации о «Томи» были связаны с финансовыми проблемами клуба. За подготовкой команды Валерия Петракова ко второй части сезона следили, по сути, только томские болельщики. И вот теперь возобновляется чемпионат России, а мы даже не представляем, в каком составе сибиряки будут выходить на матчи. Сегодня выжившую, однако изменившуюся до неузнаваемости «Томь» ждёт тяжелейшая премьера – домашняя игра с «Ростовом»… на ростовском «Олимпе». Кто же выйдет на бой против участника осеннего группового этапа Лиги чемпионов и весеннего плей-офф Лиги Европы, если таблица переходов «вычистила» фактически всю основную обойму томичей?
Сегодняшний соперник молодых томичей «Ростов» доказал на собственном примере: полёт в космос – это не страшно.
Зимние трансферы «Томи»
Пришли
-
Ушли
в. Антон Коченков «Локомотив» (Россия) из аренды
з. Давид Яблонски «Левски» (Болгария) свободный агент
з. Огнен Враньеш АЕК (Греция) свободный агент
з. Аслан Дудиев «Анжи» (Россия) свободный агент
з. Александр Жиров «Анжи» (Россия) из аренды
з. Кирилл Комбаров «Арсенал» (Россия) свободный агент
з. Максим Тишкин «Балтика» (Россия) свободный агент
з. Пётр Тен «Енисей» (Россия) свободный агент
з. Максим Бордачёв «Оренбург» (Россия) аренда
з. Виталий Дьяков «Динамо» (Россия) из аренды
п. Андрей Лях «Анжи» (Россия) свободный агент
п. Лукаш Дроппа «Бандымарспор» (Турция) свободный агент
п. Эрик Бикфалви «Урал» (Россия) свободный агент
п. Кирилл Ковальчук «Ордабасы» (Казахстан) свободный агент
н. Александр Касьян «Факел» (Россия) свободный агент
н. Сергей Самодин «Енисей» (Россия) свободный агент
н. Павел Кудряшов «Крылья Советов» (Россия) свободный агент
н. Кирилл Погребняк «Зенит» (Россия) свободный агент
>>> Эрнани – самый дорогой. А кто — лучший? Все трансферы зимы в РФПЛ
«Томь» продолжает чемпионат России теми игроками, которые ещё летом были внесены в состав команды на сезон-2016/17. Из-за долгов томскому клубу запрещено регистрировать новичков. На сегодняшний день в заявке сибиряков есть только восемь достаточно опытных футболистов – это голкипер Алексей Солосин, защитник Анте Пульич, полузащитники Валерий Чуперка, Евгений Баляйкин, Сергей Кузнецов, Артём Попов, Алексей Пугин и Павел Голышев. При этом на хорвата рассчитывать не приходится. Осенью Пульич получил травму крестообразных связок и собирался подать в суд на «Томь», если клуб не оплатит ему операцию.
Зимой команда Валерия Петракова провела два турецких сбора, но первый был полезен разве что с точки зрения закладки «физики». В спаррингах за «Томь» играло большое количество футболистов, находившихся на просмотре, да так и не пригодившихся аутсайдеру РФПЛ. О каких-то попытках наиграть состав можно говорить только в отношении второго сбора. На нём томичи сыграли вничью с кутаисским «Торпедо» – 1:1 и казахским «Окжетпесом» – 0:0, а также уступили казахскому «Жетысу» – 1:3. Место в основе заняла молодёжь, которая заслуживает краткого представления.
>>> Дать денег, чтобы найти ещё денег. Почему «Томь» не надо спасать
Пожалуй, из молодых футболистов «Томи» в первую очередь нужно выделить Александра Соболева. Центральный нападающий, которому через несколько дней исполнится 20 лет, уже имеет небольшой опыт игры в РФПЛ. Петраков выпустил Соболева в стартовом составе на матч 17-го тура с «Уфой». Александр сыграл 75 минут и заработал достаточно высокую оценку от «Чемпионата» – 6,5 баллов.
Скорострельность Соболева была на уровне многообещающих «армейцев» Фёдора Чалова и Тимура Жамалетдинова: один гол на 127 минут игрового времени.
Соболев – очень фактурный игрок, его рост 195 см. Неудивительно, что Петраков стал подтягивать Александра к основе, поскольку этот тренер всегда с удовольствием использовал мощных нападающих. К тому же Соболев, похоже, парень с характером, спуску на поле не даст никому, о чём, в частности, можно судить по его статистике. За первую часть сезона молодёжного первенства он заработал пять жёлтых и одну красную карточку. Между прочим, в игре за главную команду с «Уфой» нападающий тоже схватил «горчичник», ударив локтем в лицо соперника в борьбе наверху. Вполне оправдывает данное ему прозвище «Томский киллер».
Впрочем, и игрок Соболев перспективный, к нему стоит присмотреться. В том же молодёжном первенстве он забил девять голов за 14 матчей, оформив дубли в матчах с «Уфой», «Уралом» и «Тереком». Скорострельность была на уровне многообещающих «армейцев» Фёдора Чалова и Тимура Жамалетдинова: один гол на 127 минут игрового времени. На клубном канале сибиряков на Youtube легко найти забитые Соболевым мячи за «молодёжку». Запомнился его быстрый гол «Уралу» дома, когда центрфорвард после прострела слева первым касанием обработал мячом коленом, а вторым, развернувшись лицом к воротам, нанёс точный удар. Великолепное исполнение!
Достаточно зрелый уже футболист и 22-летний полузащитник Антон Макурин. В прошлом сезоне ФНЛ он один раз сыграл за «Томь», выйдя на замену в матче со «Спартаком»-2, а в первой части нынешнего попал в заявку на игру с «Тереком». Важно, что Макурину не нужно привыкать к взрослому футболу. На протяжении двух сезонов он был одним из ведущих игроков в «Томи»-2 во втором дивизионе, забивая по три-четыре гола за чемпионат. Интересно, что и в нынешнем молодёжном первенстве у Макурина четыре забитых мяча за 16 матчей. Петраков ставил его в стартовый состав во всех спаррингах второго сбора.
Игра в ПФЛ – вообще ценный опыт для молодых игроков с точки зрения взросления. Помимо Макурина этот опыт имеют защитник Александр Букачев и Антон Митерев, полузащитники Дмитрий Сасин и Руслан Салахутдинов, которые тоже провели два сезона в «Томи»-2. Воспитанник самарских «Крыльев Советов» защитник Дмитрий Осипов немного поиграл во втором дивизионе за фарм-клуб «Сибири». Учитывая, что самые опытные футболисты остались у Петракова в линиях полузащиты и атаки, именно в обороне следует ждать больше всего новых имён: видимо, с первых минут против «Ростова» выйдут 20-летние Букачев, Сасин, Митерев и Осипов. Кстати, двое последних тоже попадали в текущем сезоне в заявку томичей на матчи чемпионата России.
Видимо, с первых минут против «Ростова» выйдут 20-летние Букачев, Сасин, Митерев и Осипов/
Из более молодых ребят, которые, скорее всего, получат практику в РФПЛ, назовём 18-летнего полузащитника Никиту Гвинейского. Он выделялся в «молодёжке» томичей, забил гол участнику юношеской Лиги УЕФА ЦСКА. Гвинейского в конце первой части сезона включили в заявку на матч РФПЛ с «Локомотивом».
Самая сложная ситуация у «Томи» во вратарской линии. Солосин залечивает сломанный палец, а на сборах играл Александр Мелихов, которому в конце марта исполнится лишь 19 лет. По-видимому, он и начнёт встречу с «Ростовом». Несмотря на юный возраст, у Мелихова тоже есть маленький опыт выступлений на профессиональном уровне. Будучи ещё 17-летним, он сыграл два матча в ПФЛ за «Новокузнецк». Возможно, это воспоминание хоть чуть-чуть поможет ему справиться с нервами, и Мелихов станет приятным открытием весенней части. Не хотелось бы, чтобы «Томь» превратилась в подобие сборных Сан-Марино или Гибралтара, которые выходят на поле в отборочных циклах чемпионатов мира и Европы заранее обречённые на пять-семь пропущенных мячей. РФПЛ такие матчи точно не нужны. Пожелаем Мелихову и его друзьям воспользоваться шансом заявить о себе на высшем уровне во весь голос. Сегодняшний соперник молодых томичей «Ростов» доказал на собственном примере: полёт в космос – это не страшно.
>>> «Карпин меня понял». Как именитого испанца занесло в «Томь»