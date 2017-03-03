Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Суперконкурсы с призами! Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
«Томь» вступает в чемпионат России молодёжным составом
Фото: fctomtomsk.ru
Текст: Анатолий Романов

Придут честолюбивые дублёры… Кем «Томь» будет играть весной

Сегодня «Томь» сыграет с «Ростовом». Кто эти молодые игроки в составе томичей, которые готовятся дать бой участнику еврокубков?
3 марта 2017, пятница. 14:30. Футбол
>>> Как стадионы клубов РФПЛ готовы к возобновлению чемпионата

Почти все зимние новости и публикации о «Томи» были связаны с финансовыми проблемами клуба. За подготовкой команды Валерия Петракова ко второй части сезона следили, по сути, только томские болельщики. И вот теперь возобновляется чемпионат России, а мы даже не представляем, в каком составе сибиряки будут выходить на матчи. Сегодня выжившую, однако изменившуюся до неузнаваемости «Томь» ждёт тяжелейшая премьера – домашняя игра с «Ростовом»… на ростовском «Олимпе». Кто же выйдет на бой против участника осеннего группового этапа Лиги чемпионов и весеннего плей-офф Лиги Европы, если таблица переходов «вычистила» фактически всю основную обойму томичей?
Сегодняшний соперник молодых томичей «Ростов» доказал на собственном примере: полёт в космос – это не страшно.

Зимние трансферы «Томи»


Пришли
-
Ушли
в. Антон Коченков «Локомотив» (Россия) из аренды
з. Давид Яблонски «Левски» (Болгария) свободный агент
з. Огнен Враньеш АЕК (Греция) свободный агент
з. Аслан Дудиев «Анжи» (Россия) свободный агент
з. Александр Жиров «Анжи» (Россия) из аренды
з. Кирилл Комбаров «Арсенал» (Россия) свободный агент
з. Максим Тишкин «Балтика» (Россия) свободный агент
з. Пётр Тен «Енисей» (Россия) свободный агент
з. Максим Бордачёв «Оренбург» (Россия) аренда
з. Виталий Дьяков «Динамо» (Россия) из аренды
п. Андрей Лях «Анжи» (Россия) свободный агент
п. Лукаш Дроппа «Бандымарспор» (Турция) свободный агент
п. Эрик Бикфалви «Урал» (Россия) свободный агент
п. Кирилл Ковальчук «Ордабасы» (Казахстан) свободный агент
н. Александр Касьян «Факел» (Россия) свободный агент
н. Сергей Самодин «Енисей» (Россия) свободный агент
н. Павел Кудряшов «Крылья Советов» (Россия) свободный агент
н. Кирилл Погребняк «Зенит» (Россия) свободный агент

>>> Эрнани – самый дорогой. А кто — лучший? Все трансферы зимы в РФПЛ

«Томь» продолжает чемпионат России теми игроками, которые ещё летом были внесены в состав команды на сезон-2016/17. Из-за долгов томскому клубу запрещено регистрировать новичков. На сегодняшний день в заявке сибиряков есть только восемь достаточно опытных футболистов – это голкипер Алексей Солосин, защитник Анте Пульич, полузащитники Валерий Чуперка, Евгений Баляйкин, Сергей Кузнецов, Артём Попов, Алексей Пугин и Павел Голышев. При этом на хорвата рассчитывать не приходится. Осенью Пульич получил травму крестообразных связок и собирался подать в суд на «Томь», если клуб не оплатит ему операцию.

Зимой команда Валерия Петракова провела два турецких сбора, но первый был полезен разве что с точки зрения закладки «физики». В спаррингах за «Томь» играло большое количество футболистов, находившихся на просмотре, да так и не пригодившихся аутсайдеру РФПЛ. О каких-то попытках наиграть состав можно говорить только в отношении второго сбора. На нём томичи сыграли вничью с кутаисским «Торпедо» – 1:1 и казахским «Окжетпесом» – 0:0, а также уступили казахскому «Жетысу» – 1:3. Место в основе заняла молодёжь, которая заслуживает краткого представления.

>>> Дать денег, чтобы найти ещё денег. Почему «Томь» не надо спасать

Пожалуй, из молодых футболистов «Томи» в первую очередь нужно выделить Александра Соболева. Центральный нападающий, которому через несколько дней исполнится 20 лет, уже имеет небольшой опыт игры в РФПЛ. Петраков выпустил Соболева в стартовом составе на матч 17-го тура с «Уфой». Александр сыграл 75 минут и заработал достаточно высокую оценку от «Чемпионата» – 6,5 баллов.
Скорострельность Соболева была на уровне многообещающих «армейцев» Фёдора Чалова и Тимура Жамалетдинова: один гол на 127 минут игрового времени.

Соболев – очень фактурный игрок, его рост 195 см. Неудивительно, что Петраков стал подтягивать Александра к основе, поскольку этот тренер всегда с удовольствием использовал мощных нападающих. К тому же Соболев, похоже, парень с характером, спуску на поле не даст никому, о чём, в частности, можно судить по его статистике. За первую часть сезона молодёжного первенства он заработал пять жёлтых и одну красную карточку. Между прочим, в игре за главную команду с «Уфой» нападающий тоже схватил «горчичник», ударив локтем в лицо соперника в борьбе наверху. Вполне оправдывает данное ему прозвище «Томский киллер».

Впрочем, и игрок Соболев перспективный, к нему стоит присмотреться. В том же молодёжном первенстве он забил девять голов за 14 матчей, оформив дубли в матчах с «Уфой», «Уралом» и «Тереком». Скорострельность была на уровне многообещающих «армейцев» Фёдора Чалова и Тимура Жамалетдинова: один гол на 127 минут игрового времени. На клубном канале сибиряков на Youtube легко найти забитые Соболевым мячи за «молодёжку». Запомнился его быстрый гол «Уралу» дома, когда центрфорвард после прострела слева первым касанием обработал мячом коленом, а вторым, развернувшись лицом к воротам, нанёс точный удар. Великолепное исполнение!

Достаточно зрелый уже футболист и 22-летний полузащитник Антон Макурин. В прошлом сезоне ФНЛ он один раз сыграл за «Томь», выйдя на замену в матче со «Спартаком»-2, а в первой части нынешнего попал в заявку на игру с «Тереком». Важно, что Макурину не нужно привыкать к взрослому футболу. На протяжении двух сезонов он был одним из ведущих игроков в «Томи»-2 во втором дивизионе, забивая по три-четыре гола за чемпионат. Интересно, что и в нынешнем молодёжном первенстве у Макурина четыре забитых мяча за 16 матчей. Петраков ставил его в стартовый состав во всех спаррингах второго сбора.


Игра в ПФЛ – вообще ценный опыт для молодых игроков с точки зрения взросления. Помимо Макурина этот опыт имеют защитник Александр Букачев и Антон Митерев, полузащитники Дмитрий Сасин и Руслан Салахутдинов, которые тоже провели два сезона в «Томи»-2. Воспитанник самарских «Крыльев Советов» защитник Дмитрий Осипов немного поиграл во втором дивизионе за фарм-клуб «Сибири». Учитывая, что самые опытные футболисты остались у Петракова в линиях полузащиты и атаки, именно в обороне следует ждать больше всего новых имён: видимо, с первых минут против «Ростова» выйдут 20-летние Букачев, Сасин, Митерев и Осипов. Кстати, двое последних тоже попадали в текущем сезоне в заявку томичей на матчи чемпионата России.
Видимо, с первых минут против «Ростова» выйдут 20-летние Букачев, Сасин, Митерев и Осипов/

Из более молодых ребят, которые, скорее всего, получат практику в РФПЛ, назовём 18-летнего полузащитника Никиту Гвинейского. Он выделялся в «молодёжке» томичей, забил гол участнику юношеской Лиги УЕФА ЦСКА. Гвинейского в конце первой части сезона включили в заявку на матч РФПЛ с «Локомотивом».

Самая сложная ситуация у «Томи» во вратарской линии. Солосин залечивает сломанный палец, а на сборах играл Александр Мелихов, которому в конце марта исполнится лишь 19 лет. По-видимому, он и начнёт встречу с «Ростовом». Несмотря на юный возраст, у Мелихова тоже есть маленький опыт выступлений на профессиональном уровне. Будучи ещё 17-летним, он сыграл два матча в ПФЛ за «Новокузнецк». Возможно, это воспоминание хоть чуть-чуть поможет ему справиться с нервами, и Мелихов станет приятным открытием весенней части. Не хотелось бы, чтобы «Томь» превратилась в подобие сборных Сан-Марино или Гибралтара, которые выходят на поле в отборочных циклах чемпионатов мира и Европы заранее обречённые на пять-семь пропущенных мячей. РФПЛ такие матчи точно не нужны. Пожелаем Мелихову и его друзьям воспользоваться шансом заявить о себе на высшем уровне во весь голос. Сегодняшний соперник молодых томичей «Ростов» доказал на собственном примере: полёт в космос – это не страшно.

>>> «Карпин меня понял». Как именитого испанца занесло в «Томь»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Томь Валерий Петраков РФПЛ
Новости. Футбол
3 марта 2017, пятница
14:30 Возвращение РФПЛ с призовым фондом 100 000 рублей!
14:26 «Томь» погасила долги по налогам и начала выплаты задолженности по зарплате
14:06 Матч «Луч-Энергия» — «Динамо» будет судить С. Иванов
14:04 Суарес: не поехал в штаб-квартиру ФИФА и больше никогда не поеду туда
13:58 Игнатьев: в РФПЛ на раскисшем поле месить грязь уже никто не будет
13:58 ЦСКА и «Зенит» поделили очки в центральном матче молодёжного первенства
13:57 Сборная России проведет сбор в Австрии
13:47 Спаллетти может возглавить «Тоттенхэм», если Почеттино перейдёт в «Барселону»
13:36 Матчи чемпионата Франции начнутся с минуты молчания в память о Раймоне Копа
13:35 Наставник сборной Северной Ирландии О’Нил может возглавить «Лестер»
13:21 «Краснодар» призвал фанатов «Спартака» соблюдать правила приличия
13:19 «Зенит» представил трейлер к матчу 18-го тура РФПЛ с ЦСКА
13:19 «Шапекоэнсе» расстался с игроком, не летевшим с командой в день авиакатастрофы
13:06 Классон: для меня российский чемпионат пока terra incognita
13:04 Хавбек «Астон Виллы» Бакуна дисквалифицирован на шесть матчей за толчок арбитра
12:59 «Штутгарт» решил расторгнуть контракт с Гросскройцем после драки в ночном клубе
12:46 Канделаки: Карпина приглашали в сборную Беларуси, но у него контракт с «Матч ТВ»
12:45 Ф. Торрес выписан из больницы после полученной травмы головы
12:45 Капелло: Сампаоли был бы идеальным тренером для «Барселоны»
12:38 Финал Кубка России — 2016/17 пройдёт 2 мая в Сочи
12:38 Озил: решение о перехода из «Реала» в «Арсенал» было самым трудным в моей жизни
12:31 Колобков сказал, что хулиганы не попадут на стадионы чемпионата мира — 2018
12:27 В следующем сезоне в Англии могут ввести видеоповторы
12:21 Аугенталер: игроки «Баварии» уже полностью освоили идеи Анчелотти
12:18 Колобков: уверен, что у России не отберут чемпионат мира — 2018
12:05 Экс-тренер «Реала»: Зидан – человек Переса, и здесь имидж очень важен
11:57 Умер обладатель «Золотого мяча» 1958 года Раймон Копа
11:45 Луис Суарес: никогда не переставали верить, что «Барселона» выиграет Примеру
11:39 Сонг в преддверии матча с «Анжи» вернулся в общую группу «Рубина»
11:32 Грасия: изменения в составе «Анжи» не должны помешать «Рубину» подготовиться
11:31 Бадштубер – Роббену: твои слова свидетельствуют о твоём высоком классе
11:18 Хуммельс: когда Рибери на поле, игра «Баварии» невероятно обогащается
11:17 Сборная журналистов России обыграла англичан в товарищеском матче
11:10 «Тяньцзинь Цюаньцзянь» отказался от услуг хавбека «МЮ» Феллайни
11:06 Григорян — болельщикам «Анжи»: претензий по самоотдаче не будет, я гарантирую
10:57 «Интер» готов предложить «Роме» € 40 млн за Стротмана
10:49 Колобков: уверяю, что матчи ЧМ-2018 покажут на центральных каналах
10:40 Наставник «Реала Сосьедад» Сакристан не думает о работе в «Барселоне»
10:38 Чигринский из-за травмы пропустит от четырёх до шести недель
10:32 Форвард «Ювентуса» Манджукич попал в сферу интересов «Галатасарая»
10:28 Отец Неймара раскритиковал судей после грубой игры против Ф. Торреса
10:21 Капитан «Бастии» дисквалифицирован за то, что выбил табло у резервного арбитра
10:19 Экс-игрок киевского «Динамо» Громов может перейти в «Крылья Советов»
10:04 Кэррик может завершить карьеру, если не продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»
10:03 Работников скорой обучат английскому для работы с гостями КК-2017 и ЧМ-2018
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как закончится матч ЦСКА - "Зенит"?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+