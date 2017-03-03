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Андрей Аршавин
Фото: РИА Новости
Текст: Михаил Георгиев

Кокорин, Роналду и ещё 6 игроков, которые гоняли не по правилам

Александр Кокорин стал не первым игроком, который устроил себе приключения за рулём.
3 марта 2017, пятница. 15:30. Футбол

Красный Криштиану Роналду


Криштиану Роналду всегда в центре внимания. И вовсе не только на футбольном поле. Например, после матча 25-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (3:3) он нарушил правила дорожного движения. Выезжая со стадиона «Сантьяго Бернабеу» со своей девушкой Джорджиной Родригес, португальский футболист проехал на красный свет. Нарушение произошло на глазах у полицейских, которые не обратили на это внимания.

Видео инцидента можно посмотреть на YouTube.

Собственно, в матче с «Лас-Пальмасом» Роналду сделал дубль в концовке встречи и спас «Реал» от поражения. Видимо, в качестве награды за успех Криштиану получил разрешение ездить независимо от света светофора.

Скандальный Кокорин


Честно говоря, про форварда «Зенита» писать надоело. Хотя было бы здорово, скажем, расписать его покер в каком-нибудь еврокубковом матче. Но приходится говорить о другом. Кокорин снова стал героем светской хроники. Теперь ещё и автомобильной.

Оказывается, недавно футболист был задержан в центре Москвы за нарушение правил дорожного движения. Инцидент произошёл 25 февраля на Страстном бульваре. В настоящее время материалы по этому делу переданы в суд.

По предварительным данным, Кокорин мчался по встречной полосе на белом «Бентли». Если он будет признан виновным, то ему грозит лишение водительских прав.

Разумеется, Александр тут же начал оправдываться — мол, он лишь случайно задел встречную при повороте. «Зенит» тоже уверяет, что историю раздули журналисты. Правда, её тяжело не раздуть, учитывая что следом последовала и другая информация: камеры семь раз зафиксировали нарушения автомобиля «Ролс Ройс» Кокорина в разных концах города уже после того, как его остановили за езду по встречке за рулём «Бентли». Люксовый чёрный Rolls Royce Wraith поймали на превышении скорости на Рублёвском шоссе и Ленинском проспекте столицы в тот же день, 25 февраля.

В общем, у Александра Кокорина всё как всегда весело. А вот нам всем как-то не очень.

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Виновный Кержаков


Другой игрок «Зенита» тоже не всегда тихо, спокойно и аккуратно водит. В конце прошлого года Кержакова даже могли отправить в тюрьму на 15 дней. Но в итоге футболист выплатил 30 тыс. рублей за то, что выехал на встречную полосу.

Дело в том, что 7 декабря на железнодорожном переезде Белоостров Александр вылетел на полосу встречного движения, тем самым провоцируя опасное ДТП. Впрочем, аварии не произошло — нарушение заметили сотрудники ГИБДД. При выяснении обстоятельств оказалось, что Кержакова ранее лишили водительских прав на пять месяцев за превышение скорости, к тому же он передвигался на грязном автомобиле с нечитаемыми номерами. Игроку «Зенита» грозило 15 суток ареста или 200 часов исправительных работ.
30 декабря на заседании суда Кержакова признали виновным в административном правонарушении. Недавно выпустивший книгу Александр отделался штрафом в 30 тыс. рублей.

Любитель компота Яя Туре


13 декабря 2016-го у звезды «Манчестер Сити» Яя Туре отобрали права. В Англии даже со знаменитостями не церемонятся. Теперь ивуариец не сможет колесить самостоятельно аж полтора года.
За дубль в ворота «Лас-Пальмаса» Криштиану получил право проехать на красный.

История такая: автомобиль, за рулём которого находился 33-летний футболист, был остановлен в Лондоне полицейскими. Содержание алкоголя в крови Туре превышало допустимую норму. За это Туре и лишили водительских прав на 18 месяцев, заодно оштрафовав на £ 54 тыс.

У агента полузащитника Дмитрия Селюка как всегда особое мнение по этому вопросу: «По религиозным соображениям Яя никогда не пил, не пьёт и не будет пить алкоголь. Об этом прекрасно знает в том числе и главный тренер „Манчестер Сити“ Хосеп Гвардиола, в связи с чем он и не наказал Яя за эту историю.
То, что содержание алкоголя в крови Туре превышало допустимую норму, объясняется следующей историей. Яя пригласили на день рождения, где присутствовало множество людей. Как потом оказалось, для увеселения гостей хозяева добавляли в чаны с кока-колой и соком определённую долю алкоголя. Яя об этом не знал и думал, что запивает еду кока-колой. Он здоровый и мощный парень и думал, что всё в порядке. Мол, пью компот, и все дела. Если бы он знал о наличии алкоголя в напитке, то никогда бы не прикоснулся к нему.

Как уже заявил и сам Яя, он не пил алкоголь намеренно. Он всегда отказывался даже от шампанского, когда ему предлагали выпить во время награждения лучших игроков и на других мероприятиях. Об этом прекрасно знают в том числе в „Манчестер Сити“ и «Барселоне».
У Яя Туре отобрали права на 1,5 года. В Англии со звёздами не церемонятся.

Это непреднамеренная ситуация. Конечно, жаль, что Яя лишили прав на 18 месяцев и оштрафовали на 54 тыс. фунтов, но закон есть закон. Хотя скажу так: глядя на то, с каким показателем содержания алкоголя в крови ездят в России, можно сказать, что Туре практически не пил».

Неугомонный Брозович


Хорват Марсело Брозович проводит очень сильный сезон в «Интере» и является одной из главных звёзд Серии А. Италия вообще подходит ему — он и в жизни товарищ исключительно страстный и неугомонный. Так, права у Брозовича отобрали ещё полтора года назад. Однако это не помешало полузащитнику в январе 2016-го, отдыхая на родине, спокойно сесть за руль BMW X6 в нетрезвом виде и лихо проскочить парочку светофоров на красный.

«Предъявите права, уважаемый», — услышал Брозович от полицейского. Одна беда — предъявлять было нечего. С тех пор Марсело за руль не садится — по крайней мере в Хорватии.

Трамвай Дугласа Косты


Мы намеренно не пишем здесь про многочисленные ДТП с участием футболистов — такой текст уже был, а сегодня мы вспоминаем именно относительно невинные инциденты. Хотя то, что случилось с вингером «Баварии» Дугласом Костой в конце 2015-го, вполне могло попасть в намного более печальный материал.
К счастью, всё обошлось. «Всё» — это столкновение Audi Q7 с… трамваем. В машине находились сам Дуглас Коста, его агент, а на красный свет проехал брат футболиста Стефано. В этой истории радует только одно: бразильцы и пассажиры трамвая не пострадали, а полиция составила соответствующий протокол на месте происшествия.

Как всегда скоростной Веллитон


Уехав в аренду из «Спартака» в испанскую «Сельту», бразильский нападающий Веллитон сразу попал в историю. Ещё когда форвард играл в России, Валерий Карпин не раз говорил о пристрастии бразильца к алкоголю.
Было бы здорово, скажем, расписать покер Кокорина в каком-нибудь еврокубковом матче.

В Испании Веллитон превысил скорость и проехал пару раз на красный свет. В его автомобиле находились ещё пять человек — его друг и четыре женщины. В итоге футболиста остановила полиция, а тест на алкоголь показал превышение допустимой нормы в пять раз. При задержании Веллитон пытался избежать наказания, прикрываясь своей принадлежностью к футбольному клубу. «Я — Веллитон, игрок „Сельты“, — первым делом заявил футболист. Интересно, если бы он сказал, что игрок «Спартака», отпустили бы?

Авторитетный Аршавин


Эта история стала достоянием общественности после выхода книги бывшего игрока «Зенита» голландца Фернандо Риксена. Как он утверждает в своей книге, в первый же день в питерском клубе после подписания контракта полузащитника пригласили «старички» клуба в ресторан.

Выехала из ресторана компания в сильном опьянении, за рулём был Андрей Аршавин, а в машине помимо Риксена были ещё Александр Анюков и Павел Погребняк. Автомобиль остановили сотрудники ДПС, но, к удивлению голландца, никого не арестовали. Аршавин наорал на двух сотрудников, позвонил начальнику полиции города, и футболистов отпустили. Добро пожаловать в Россию.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Кержаков Александр Кокорин Андрей Аршавин Веллитон Яя Туре
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