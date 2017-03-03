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175 лет назад 2016
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Прогнозы на 18-й тур РФПЛ
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Текст: «Чемпионат»

«ЦСКА „Зениту“ не забьёт. Некому». Прогнозы на 18-й тур РФПЛ

Прогнозы на матчи 18-го тура Премьер-Лиги дают эксперты, журналисты и наши читатели.
3 марта 2017, пятница. 16:30. Футбол
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Вместе с чемпионатом России возвращается из отпуска и наша рубрика. Подводим итоги состоявшегося аж в декабре 17-го тура и напоминаем некоторые промежуточные результаты.

В последнем туре прошлого года победу праздновали специалисты: Валерий Гладилин заработал 13 баллов. Уважаемый эксперт угадал счёт матча «Арсенал» – «Анжи», разницу в играх «Ростов» – «Зенит» и «Уфа» – «Томь», а также исходы встреч ЦСКА – «Урал» и «Спартак» – «Рубин».

Представитель команды читателей Petrovdn положил в командную копилку 10 очков. Читатель «Чемпионата» угадал счёт матча «Краснодар» – «Крылья Советов», разницу в игре «Уфа» – «Томь» и исходы встреч ЦСКА – «Урал» и «Амкар» – «Оренбург».

Корреспондент «Чемпионата» Илья Джапаридзе разжился 8 баллами. Он предсказал разницы в матчах «Краснодар» – «Крылья Советов» и «Спартак» – «Рубин», а также исходы игр «Уфа» – «Томь» и «Амкар» – «Оренбург».

Несмотря на то что тур получился для участников в целом не слишком результативным, в нём были заработаны очки на всех восьми матчах. Такое случается нечасто.

Таблица после 17-го тура


Специалисты — 184
Читатели — 153
Журналисты — 137.

Таблица лучших результатов


Александр Мостовой — 22 (3-й тур)
Галина Козлова — 21 (14-й тур)
Владимир Пономарёв — 18 (9-й тур)
Zorg1983 — 18 (8-й тур)
krasnodar-72 — 17 (1-й тур)
Валерий Гладилин — 15 (10-й тур)
haroshij — 15 (6-й тур)
Алина Матинян — 15 (15-й тур)

Таблица худших результатов


Pavelind — 0 (4-й тур)
Марк Бессонов — 1 (4-й тур)
Кирилл Хаит — 1 (8-й тур)
Никита Кузин — 2 (13-й тур)
Вячеслав Булавин — 2 (13-й тур)
Евгений Кустов — 2 (5-й тур)
filosof-23 — 3 (14-й тур)
valik87 — 4 (13-й тур)
Данила Игнатов — 4 (11-й тур)

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ПРОГНОЗ СПЕЦИАЛИСТОВ

Владимир Пономарёв, известный в прошлом игрок ЦСКА:


«Томь» — «Ростов» — 0:1
Настроение у «Ростова» после выхода в следующую стадию Лиги Европы хорошее, так что должны победить. Ничьей точно не будет. Несмотря на выездную игру и погоду, ростовчане смогут удержать счёт.

«Оренбург» — «Арсенал» — 0:0
Посредственный матч, даже сложно сказать, чего от него ждать. Сыграют, скорее всего, по нулям. Всё-таки
после перерыва тяжело набирать ход в чемпионате.

ЦСКА — «Зенит» — 0:0
ЦСКА не забьёт, но и не пропустит. Оборона у обеих команд хорошая, но «армейцам» атаковать нечем — у них нет никого. Так что, скорее всего, встреча завершится вничью.

«Урал» — «Амкар» — 1:1
Соперники будут присматриваться друг к другу, будут играть осторожно и стараться не раскрываться, поэтому наиболее вероятный результат — ничья.

«Крылья Советов» — «Локомотив» — 0:2
«Локомотив» в этот раз должен победить. Сёмину удалось создать дружный коллектив, ненужные люди покинули команду. Сейчас они должны набирать ход, поэтому вполне могут забить два мяча и не пропустить.

«Краснодар» — «Спартак» — 1:0
Центральная встреча тура именно эта, а не ЦСКА — «Зенит». Нас ждёт очень интересная игра. Обе команды набрали отличную форму, но Шалимов — грамотный тренер, сумел сплотить коллектив, внести тактические изменения, поэтому «Краснодару» вполне по силам одержать победу.

«Терек» — «Уфа» — 1:1
«Терек» — колючая команда, но «Уфа» Семака может дать бой. В начале сезона трудно раскочегариться, набрать ход после большого перерыва.

«Анжи» — «Рубин» — 1:2
«Рубин» — приличная команда, хотя «Анжи» довольно неудобный соперник. Но гости будут биться до последнего, поэтому смогут забить два мяча и победить.

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ПРОГНОЗ ЧИТАТЕЛЕЙ

Neo13 (Самара):


«Томь» — «Ростов» — 1:1
У «Томи» всё не очень хорошо, у «Ростова» всё просто прекрасно, но именно поэтому и думаю, что будет ничья.

«Оренбург» — «Арсенал» — 1:0
В матче соседей по турнирной таблице, набравших одинаковое количество очков, поставлю на хозяев.

ЦСКА — «Зенит» — 1:2
Питерцы злы после Лиги Европы, уже вкатились в сезон, так что обыграть «армейцев» они должны. Ну, если, конечно, хотят и дальше бороться за золото.

«Урал» — «Амкар» — 0:0
По пропущенным мячам «Амкар» делит второе-третье место в чемпионате с «Ростовом», а «Урал» по этому показателю предпоследний. Но за счёт преимущества своего поля екатеринбуржцы сведут всё к ничьей.

«Крылья Советов» — «Локомотив» — 1:1
Тоже матч почти соседей по турнирной таблице. Перед перерывом в активе самарцев трёхматчевая беспроигрышная серия (2 победы, 1 ничья), у «Локо» — пятиматчевая (3 победы, 2 ничьи). Ставлю на ничью.

«Краснодар» — «Спартак» — 2:1
«Быки» сейчас должны быть лучше готовы и очень мотивированы после кубкового провала.

«Терек» — «Уфа» — 2:1
Как бы мы все ни симпатизировали Серею Семаку и ни желали ему удачи, «Терек» сейчас класснее. Да, можно вспомнить, что «Уфа» на третьем месте по очкам на выезде (круче в гостях играют только «Спартак» и ЦСКА), но это было при Гончаренко.

«Анжи» — «Рубин» — 0:2
У «Анжи», кажется, всё очень плохо сейчас, игроков распродают, тренер поменялся. «Рубин» же будет прибавлять.

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ПРОГНОЗ ЖУРНАЛИСТОВ

Сергей Титов, корреспондент «Чемпионата»:


«Томь» – «Ростов» – 0:3
Если «Томь» с одним защитником, поигравшим в Премьер-Лиге, и половиной состава из юнцов умудрится набрать хотя бы одно очко и не повторить судьбу великолепных «Химок»-2009, это уже будет сенсацией. Если такое и случится, то не в пятницу: «Ростов» вынесет «Томь» даже полуторным составом.

«Оренбург» – «Арсенал» – 1:0
Два аутсайдера, которые симпатично усилились зимой, будут вести игру до гола. Многое может решить пара тренерских решений, и здесь «Оренбург» однозначно в выгодной позиции – Роберт Евдокимов намного выше уровнем, чем Сергей Кирьяков.

ЦСКА – «Зенит» – 1:1
Виктор Гончаренко играл с «Зенитом» вничью на старте сезона, имея в середине поля необстрелянных Облякова и Безденежных. Теперь у него будут Вернблум, Головин и Дзагоев. Но поставлю на тот же результат – ЦСКА при всей силе в контрольных матчах не играл с топ-соперниками, а «Зенит» уже успел выдать мощную домашнюю игру с «Андерлехтом», где пропустил лишь по нелепой случайности.

«Урал» – «Амкар» – 0:1
У «Урала» подбирается очень симпатичная команда с голодными игроками, но в уральском дерби поставлю на другую симпатичную команду – «Амкар» опытнее, сыграннее и лучше умеет воспользоваться секундной ошибкой соперника.

«Крылья Советов» – «Локомотив» – 1:1
В кубковом матче с «Тосно» красно-зелёные обкатали новую тактику, наверняка Юрий Сёмин применит её и в Самаре, но «Крылья» должны лучше подготовиться к сопернику, а заодно на ходу учиться играть без Молло.

«Краснодар» – «Спартак» – 2:1
Слишком странная предсезонка «Спартака», где из плюсов отмечали лишь Луиса Адриано, а минусов насобирали кучу, делает моим фаворитом матча «быков». Хотя главный вопрос матча будет лежать в другой плоскости: Шарль Каборе пропустит матч из-за травмы, Квинси Промес – из-за декабрьской красной карточки, и важно, кто свою потерю возместит лучше.

«Терек» – «Уфа» – 2:0
Если «Терек» хочет цепляться за еврокубки – а по составу и качеству игры он вполне может об этом задумываться, – такой матч нужно выигрывать.

«Анжи» – «Рубин» – 1:2
У Хави Грасии команды всегда тяжело вкатываются в сезон, порой не забивают по нескольку матчей. Но напротив будет команда, вообще собранная практически с нуля – так что «Рубин» должен выиграть.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Как закончится матч ЦСКА - "Зенит"?
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