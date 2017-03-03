100 лучших легионеров чемпионата России. 2-е место

1. Уровень игрока.
2. Уровень клуба, в котором выступал игрок на тот момент.
3. Вклад игрока в успехи клуба.
4. Продолжительность выступлений в чемпионате.
Также отметим, что в рейтинг не попали игроки из ближнего зарубежья.
→ 100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 100-го по 91-е
→ 100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 90-го по 81-е
→ 100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 80-го по 71-е
→ 100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 70-го по 61-е
→ 100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 60-го по 51-е
→ 100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 50-го по 41-е
→ 100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 40-го по 31-е
→ 100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 30-го по 21-е
→ 100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 20-го по 11-е
→ 100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 10-го по 4-е
→ 100 лучших легионеров чемпионата России. 3-е место
Халк
Фото: РИА Новости
1. Халк не поверил в муляж бомбы
Переход Халка в «Зенит» создал достаточно нервозную обстановку. Болельщики были недовольны, что за футболиста заплатили около 60 млн евро. Вскоре появилась информация о натянутых отношениях между бразильцем и русскоязычными игроками. А в какой-то момент на базе «Зенита» и вовсе обнаружили самодельную бомбу с фотографией Халка. Эта новость обошла все СМИ: питерские, российские и даже бразильские. Подтверждать информацию «Зенит» не стал. Нападающий и вовсе посчитал, что это была выдумка. По крайней мере так он сказал мне в одной из бесед. А потом добавил: «Я эту бомбу даже не видел. О чём вообще говорить? Если бы это была правда, то я бы собрал вещи и уехал в другой город. Во мне заинтересованы примерно все клубы мира».
2. У Халка похитили сестру
У нападающего в «Зените» поначалу был очень тяжёлый период. И муляж бомбы – это мелочь по сравнению с похищением сестры. Об этом стало известно 5 ноября 2012 года. Сестру Халка Анжелику похитили в Кампина-Гранди у ресторана, где она работала диетологом. Через 24 часа её нашла полиция – Анжелика не пострадала. Тем не менее Халк признался, что долго не мог прийти в себя. Для Бразилии достаточно распространена практика похищения родственников футболистов. В 1994 году отца Ромарио неизвестные не отпускали неделю. В 2004-м мать Робиньо держали в заключении почти месяц.
3. Халк делал месячную выручку в магазинах ДЛТ
Халк был любимым гостем в ДЛТ (Дом ленинградской торговли). Продавцы и директора магазина молились на бразильца, который делал месячную выручку за один заход — футболист скупал самые дорогие вещи. Некоторые сотрудники ДЛТ именно благодаря Халку узнали о таком клубе, как «Зенит». Однажды бразилец пришёл в магазин с сыновьями и оставил их в одном из отделов рисовать. В результате продавцы едва не организовали аукцион, чтобы сделать кассу на картинках детей Халка.
Халк
Фото: Максим Туманов, "Чемпионат"
4. Уже в 16 лет Халка проучил тренер
Халк в «Зените» много раз демонстрировал, насколько уверен в своих силах. Таким он был и в детстве. Тренер Жоао Пауло рассказал о случае, произошедшем на базе «Витории». Халку тогда было 16 лет, и во время одной из игр тренер попросил его опустить мяч на землю, чтобы он меньше находился в воздухе. Халк остановился на поле, развёл руки и закричал: «Дайте мне поиграть!» Тогда тренер проглотил это и никак не отреагировал. «А вот после матча я взял Халка за воротник, прижал к стене и сказал ему: «Никогда не смей огрызаться на тренера. Руки разводить может только Иисус на горе в Рио-де-Жанейро», – вспоминал Жоао Пауло в интервью GloboEsporte. Он же рассказал, что, когда все ребята били пенальти в своё удовольствие, Халк делал это с исключительной серьёзностью. Остальные мальчишки могли расслабиться, исполняя пенальти, Халк же всегда думал только о голе.
5. Те, кто в него не верил, теперь просят взаймы
Сейчас Халк кажется безусловно талантливым футболистом. Его мощь бросается в глаза. Однако в начале карьеры хватало тех, кто не верил в его потенциал. Нападающий в интервью «Чемпионату» рассказал, что многие призывали его бросить футбол. Это нападающего не остановило, и не зря — он стал звездой. А что касается тех людей, то сейчас они говорят Халку совсем другие вещи. «Теперь они же просят меня им помочь. Чаще всего речь идёт о деньгах. Я помогаю. Я не злопамятный», – констатировал Халк, получая приз от «Чемпионата».
Халк и Григорий Телингатер
Фото: "Чемпионат"
6. Халку каждый день пишут незнакомцы
После интервью с Халком я обратил внимание на его телефон. Он переходил с одной модели на другую. Среди прочего на экране было видно, что за время интервью у него накопилось несколько сообщений. Халк ответил, что это ещё мелочь, и показал заблокированные переписки. В мессенджере WhatsApp их было более тысячи! Незнакомцы присылают Халку сообщения каждый день и едва ли не каждый час. Хорошо, что заблокированные переписки скрыты. Иначе количество непрочитанных сообщений зашкаливало бы. А так за время интервью лишь четыре человека не смогли с ним связаться. Халк позволил сделать скрин его телефона:
7. Халк изменил лицо российского футбола
Многие говорили, что покупка Халка не окупится никогда. Однако «Зенит» продал футболиста в Китай примерно за те же деньги, за которые брал из «Порту». После рекордной траты случилась рекордная продажа. Все четыре года нападающий был главной звездой РФПЛ. Из-за него чемпионат России показывали на родине Халка по телеканалу ESPN Brasil. Кроме того, «Зенит» использовал нападающего в разных акциях, а многие ролики стали вирусными. Среди прочего Халк ходил в общеобразовательную школу, танцевал на Невском проспекте и даже выходил на поле в шубе.
А это видео собрало 9 миллионов просмотров и стало самым популярным на канале «Зенита».