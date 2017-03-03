Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Суперконкурсы с призами! Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Халк
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Григорий Телингатер

100 лучших легионеров чемпионата России. 2-е место

Трансфер Халка стал самым дорогим в истории РФПЛ. А вот ещё семь историй, которые нужно знать о бразильце.
3 марта 2017, пятница. 17:30. Футбол
Мы завершаем наш рейтинг 100 лучших легионеров в истории чемпионатов России. Напомним, что в своём выборе мы придерживались четырёх критериев.

1. Уровень игрока.
2. Уровень клуба, в котором выступал игрок на тот момент.
3. Вклад игрока в успехи клуба.
4. Продолжительность выступлений в чемпионате.

Также отметим, что в рейтинг не попали игроки из ближнего зарубежья.

100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 100-го по 91-е
100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 90-го по 81-е
100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 80-го по 71-е
100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 70-го по 61-е
100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 60-го по 51-е
100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 50-го по 41-е
100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 40-го по 31-е
100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 30-го по 21-е
100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 20-го по 11-е
100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 10-го по 4-е
100 лучших легионеров чемпионата России. 3-е место
Халк

Халк

Фото: РИА Новости

1. Халк не поверил в муляж бомбы
Переход Халка в «Зенит» создал достаточно нервозную обстановку. Болельщики были недовольны, что за футболиста заплатили около 60 млн евро. Вскоре появилась информация о натянутых отношениях между бразильцем и русскоязычными игроками. А в какой-то момент на базе «Зенита» и вовсе обнаружили самодельную бомбу с фотографией Халка. Эта новость обошла все СМИ: питерские, российские и даже бразильские. Подтверждать информацию «Зенит» не стал. Нападающий и вовсе посчитал, что это была выдумка.
По крайней мере так он сказал мне в одной из бесед. А потом добавил: «Я эту бомбу даже не видел. О чём вообще говорить? Если бы это была правда, то я бы собрал вещи и уехал в другой город. Во мне заинтересованы примерно все клубы мира».

2. У Халка похитили сестру
У нападающего в «Зените» поначалу был очень тяжёлый период. И муляж бомбы – это мелочь по сравнению с похищением сестры. Об этом стало известно 5 ноября 2012 года. Сестру Халка Анжелику похитили в Кампина-Гранди у ресторана, где она работала диетологом. Через 24 часа её нашла полиция – Анжелика не пострадала. Тем не менее Халк признался, что долго не мог прийти в себя. Для Бразилии достаточно распространена практика похищения родственников футболистов. В 1994 году отца Ромарио неизвестные не отпускали неделю. В 2004-м мать Робиньо держали в заключении почти месяц.

3. Халк делал месячную выручку в магазинах ДЛТ
Халк был любимым гостем в ДЛТ (Дом ленинградской торговли). Продавцы и директора магазина молились на бразильца, который делал месячную выручку за один заход — футболист скупал самые дорогие вещи. Некоторые сотрудники ДЛТ именно благодаря Халку узнали о таком клубе, как «Зенит». Однажды бразилец пришёл в магазин с сыновьями и оставил их в одном из отделов рисовать. В результате продавцы едва не организовали аукцион, чтобы сделать кассу на картинках детей Халка.
Халк

Халк

Фото: Максим Туманов, "Чемпионат"

4. Уже в 16 лет Халка проучил тренер
Халк в «Зените» много раз демонстрировал, насколько уверен в своих силах. Таким он был и в детстве. Тренер Жоао Пауло рассказал о случае, произошедшем на базе «Витории». Халку тогда было 16 лет, и во время одной из игр тренер попросил его опустить мяч на землю, чтобы он меньше находился в воздухе. Халк остановился на поле, развёл руки и закричал: «Дайте мне поиграть!» Тогда тренер проглотил это и никак не отреагировал. «А вот после матча я взял Халка за воротник, прижал к стене и сказал ему: «Никогда не смей огрызаться на тренера. Руки разводить может только Иисус на горе в Рио-де-Жанейро», – вспоминал Жоао Пауло в интервью GloboEsporte. Он же рассказал, что, когда все ребята били пенальти в своё удовольствие, Халк делал это с исключительной серьёзностью. Остальные мальчишки могли расслабиться, исполняя пенальти, Халк же всегда думал только о голе.


5. Те, кто в него не верил, теперь просят взаймы
Сейчас Халк кажется безусловно талантливым футболистом. Его мощь бросается в глаза. Однако в начале карьеры хватало тех, кто не верил в его потенциал. Нападающий в интервью «Чемпионату» рассказал, что многие призывали его бросить футбол. Это нападающего не остановило, и не зря — он стал звездой. А что касается тех людей, то сейчас они говорят Халку совсем другие вещи. «Теперь они же просят меня им помочь. Чаще всего речь идёт о деньгах. Я помогаю. Я не злопамятный», – констатировал Халк, получая приз от «Чемпионата».
Халк и Григорий Телингатер

Халк и Григорий Телингатер

Фото: "Чемпионат"

6. Халку каждый день пишут незнакомцы
После интервью с Халком я обратил внимание на его телефон. Он переходил с одной модели на другую. Среди прочего на экране было видно, что за время интервью у него накопилось несколько сообщений. Халк ответил, что это ещё мелочь, и показал заблокированные переписки. В мессенджере WhatsApp их было более тысячи! Незнакомцы присылают Халку сообщения каждый день и едва ли не каждый час. Хорошо, что заблокированные переписки скрыты. Иначе количество непрочитанных сообщений зашкаливало бы. А так за время интервью лишь четыре человека не смогли с ним связаться. Халк позволил сделать скрин его телефона:

7. Халк изменил лицо российского футбола
Многие говорили, что покупка Халка не окупится никогда. Однако «Зенит» продал футболиста в Китай примерно за те же деньги, за которые брал из «Порту». После рекордной траты случилась рекордная продажа. Все четыре года нападающий был главной звездой РФПЛ. Из-за него чемпионат России показывали на родине Халка по телеканалу ESPN Brasil. Кроме того, «Зенит» использовал нападающего в разных акциях, а многие ролики стали вирусными. Среди прочего Халк ходил в общеобразовательную школу, танцевал на Невском проспекте и даже выходил на поле в шубе.

А это видео собрало 9 миллионов просмотров и стало самым популярным на канале «Зенита».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 22
Теги
Халк
Новости. Футбол
3 марта 2017, пятница
18:28 Симонян: не знаю, будет ли назначен спортдиректор РФС, но пока на посту Лексаков
18:15 «Томь» определилась со стартовым составом на игру с «Ростовом»
18:09 Пуйоль: буду следить за сборной России на Кубке конфедераций и ЧМ-2018
18:03 «Ростов» объявил стартовый состав на матч с «Томью»
17:59 Женская сборная Швеции вместо фамилий нанесёт на футболки мотивирующие цитаты
17:38 Ребко: игроки «Луча-Энергии» получили зарплату за октябрь, ждём остальные деньги
17:30 «Оренбург» обыграл тульский «Арсенал» в молодёжном первенстве
17:29 Полузащитник «Депортиво»: Торрес сказал мне не переживать по поводу столкновения
17:20 Жулиано получил вызов в сборную Бразилии на матчи с Уругваем и Парагваем
17:19 Билеты на домашний матч «Ростова» с «МЮ» в ЛЕ стоят от 2 тыс. до 16 тыс. рублей
17:07 Все голы 25-го тура чемпионата Испании
17:06 Бэйл дисквалифицирован на два матча чемпионата Испании
17:04 Селюк: жаль, Гафар не забьёт «Спартаку»
16:57 «Донбасс Арена» в ближайшее время примет футбольный матч
16:55 Конте заявил, что у него не было предложения от «Интера»
16:50 Хендерсон и Старридж против «Арсенала» не сыграют, Ловрен может выйти на поле
16:38 Матч «Луч-Энергия» — «Динамо» перенесён в Химки
16:35 Сезон в чемпионате Китая стартовал матчем «Гуйчжоу Чжичэн» — «Ляонин Хувин»
16:32 ЦСКА представил проморолик к матчу 18-го тура РФПЛ с «Зенитом»
16:24 Клопп: я не клоун, я не всегда смеюсь как сумасшедший
16:10 «Чемпионат» открыл подраздел о китайском футболе
16:03 Побегалов: «Шинник» постарается побороться за стыки
15:55 А. Кержаков и Кокорин полетели с «Зенитом» на матч 18-го тура РФПЛ с ЦСКА
15:46 «Штутгарт» подтвердил, что расторг контракт с Гросскройцем
15:45 Мосгосстройнадзор: недочёты в реконструкции «Лужников» не являются критическими
15:38 Мотта может продлить контракт с «ПСЖ»
15:24 Гендиректор «Амкара»: вместо Евсеева никто назначен не будет
15:18 Защитник «Нанси» Сету арестован за насилие в семье
15:18 Созин: ЦСКА тихо и спокойно готовится к матчу, «Зенит» живёт в другом измерении
15:05 Роналду может пропустить выездной матч с «Эйбаром»
15:01 Конте: хочу остаться в «Челси» надолго и построить что-то важное
14:46 В АПЛ назвали претендентов на звание лучшего тренера и игрока февраля
14:34 О. Иванов: переговоров о контракте с «Тереком» нет, никаких гарантий не давали
14:30 Возвращение РФПЛ с призовым фондом 100 000 рублей!
14:26 «Томь» погасила долги по налогам и начала выплаты задолженности по зарплате
14:06 Матч «Луч-Энергия» — «Динамо» будет судить С. Иванов
14:04 Суарес: не поехал в штаб-квартиру ФИФА и больше никогда не поеду туда
13:58 Игнатьев: в РФПЛ на раскисшем поле месить грязь уже никто не будет
13:58 ЦСКА и «Зенит» поделили очки в центральном матче молодёжного первенства
13:57 Сборная России проведет сбор в Австрии
13:47 Спаллетти может возглавить «Тоттенхэм», если Почеттино перейдёт в «Барселону»
13:36 Матчи чемпионата Франции начнутся с минуты молчания в память о Раймоне Копа
13:35 Наставник сборной Северной Ирландии О’Нил может возглавить «Лестер»
13:21 «Краснодар» призвал фанатов «Спартака» соблюдать правила приличия
13:19 «Зенит» представил трейлер к матчу 18-го тура РФПЛ с ЦСКА
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как закончится матч ЦСКА - "Зенит"?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+