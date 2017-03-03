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175 лет назад 2016
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Лионель Месси
Фото: Reuters
Текст: Сергей Авакян

Бородатый Месси и «безИБРАзный» Кавани. Борьба за «Золотую бутсу»

Рассказываем, как развивается борьба за «Золотую бутсу» — приз лучшему бомбардиру европейских футбольных лиг.
3 марта 2017, пятница. 19:00. Футбол
Борьба за «Золотую бутсу» нынешнего сезона носит весьма упорный характер. Никем из голеадоров ни разу не был создан более-менее заметный отрыв. Очередной обзор включает в себя период с 3 февраля по 3 марта 2017 года. Показатели бомбардиров, входящих в топ-30, приведены в тексте отдельно по каждой лиге.
На сегодня вперёд вырвался трёхкратный обладатель трофея Лионель Месси из «Барселоны». В 5 матчах после последнего обзора он забил 6 мячей и с 21 голами (42 очка) ненамного оторвался от преследователей.
В борьбе за титул Пичичи лучшего бомбардира испанской Примеры аргентинец на 2 мяча впереди своего одноклубника Луиса Суареса и на 3 – Криштиану Роналду из мадридского «Реала», который уже в первой десятке.

У уругвайца за последний месяц 3 гола за 4 матча, а у португальца – 5 в 5. 14 мячей (28 очков) в активе форварда «Сельты» Яго Аспаса.

Не перестаёт восхищать сверхрезультативной игрой форвард французского «ПСЖ» Эдинсон Кавани. Кажется, переход Златана Ибрагимовича в «Манчестер Юнайтед» придал ему второе дыхание. За прошедший месяц уругваец забил 5 мячей в 5 играх, а с начала сезона – 26 голов за 25 матчей (39 очков). Если бы коэффициент Лиги 1 составлял 2, а не 1,5, то он с большим отрывом (52 очка) возглавлял бы гонку за «Золотую бутсу». В очередной раз напомним, что коэффициенты к забитым мячам определяются исходя из рейтинга УЕФА клубных турниров: с 1-го по 5-е места – 2; с 6-го по 22-е – 1,5; ниже 22-го – 1.

В текущем розыгрыше в силе цифры за сезоны-2011/12 – 2015/16, где Франция находится на 6-м месте (52,749), тогда как у занимающей 5-ю позицию Португалии – 53,082. На сегодня положение в рейтинге УЕФА следующее: 5. Франция – 53,999; 6.Россия – 50,332; 7.Португалия – 49,332. Таким образом, в будущем розыгрыше трофея Франция на 99,9% забронировала себе 5-е место и вместе с ним коэффициент 2. Правда, Кавани образца нынешнего сезона от этого не легче.

Другим представителем Лиги 1 в топ-30 является нападающий «Лиона» Александр Ляказетт. На его счету 4 гола в 5 последних матчах, а с начала чемпионата Франции 22 мяча в 22-х играх (33 очка). Как и ранее, Кавани и Ляказетт по количеству голов без учета коэффициентов опережают всех остальных бомбардиров ведущих лиг.

Обострилась борьба за «Пушку бомбардира» — приза лучшему голеадору германской Бундеслиги. Форварды мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски и дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг устроили в параллельно проходящих матчах последнего тура с «Гамбургом» и «Фрайбургом» соответственно заочную дуэль. Оба сыграли по неполному матчу, но поляк оформил хет-трик, а габонец – дубль.

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Теперь на их счету по 19 голов (38 очков). На два мяча отстаёт нападающий «Кёльна» Антони Модест. За проведённые после последнего обзора 4 тура Левандовски забил 5 мячей, а Обамейянг и Модест – по 3. Форвард «Лейпцига» Тимо Вернер с 13-ю голами (26 очков) также вошел в топ-30 «Золотой бутсы».

Как и месяц назад, в гонке бомбардиров итальянской Серии А три лидера. Если тогда по 15 голов (30 очков) имели Гонсало Игуаин (туринский «Ювентус»), Эдин Джеко («Рома») и Мауро Икарди (миланский «Интер»), то сейчас место последнего занял форвард «Торино» Андреа Белотти. У них по 19 забитых мячей (38 очков). Икарди пропустил две игры из-за дисквалификации и за два сыгранных матча отличился однажды. Впрочем, гол в ворота «Ромы» в матче последнего тура лишь подсластил горькую пилюлю (1:3).


Столько же (16) мячей на счету героя декабрьских матчей «Наполи» Дриса Мертенса. Напомним, что тогда бельгиец в 3 играх забил 8 мячей: хет-трик в ворота «Кальяри» (0:5); покер «Торино» (5:3); гол и заработанный на последней минуте пенальти в матче с «Фиорентиной» (3:3), который реализовал перешедший зимой в английский «Саутгемптон» Маноло Габбьядини. 14 голов (28 очков) имеет в своём активе возвратившийся в топ-30 Чиро Иммобиле из римского «Лацио».

Перейдём к лучшим бомбардирам португальской Примейры. Форвард лиссабонского «Спортинга» Бас Дост, который месяц назад был одним из трёх лидеров в борьбе за «Золотую бутсу», в 4 играх забил 2 гола и с 18 мячами (36 очков) на несколько мест опустился в таблице топ-30. По 13 голов на счету представителей двух других португальских грандов – Константиноса Митроглу (лиссабонская «Бенфика») и Андре Силвы («Порту»).

В Англии, так же как в Италии, сразу три лидера в гонке бомбардиров – Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Алексис Санчес («Арсенал») и Ромелу Лукаку («Эвертон»). У них по 17 забитых мячей (34 очка). Приведём показатели за период после последнего обзора: Кейн – 4 гола (3 игры); Санчес – 2(2); Лукаку – 5(3).
В топ-30 АПЛ представляют также Диего Коста («Челси») – 16 голов, Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед») – 15 и Джермейн Дефо («Сандерленд») – 14. Отвлекаясь ненадолго от борьбы за «Золотую бутсу», отметим, что «Манчестер Юнайтед» последние 4 игры проводил не в рамках чемпионата Англии, а в трёх различных кубках, в которых 35-летний швед забил 6 мячей.

В конце обзора отметим, что в Португалии и Франции до конца сезона 11 туров, в Англии, Германии и Италии – по 12, а в Испании – 13. Кроме того, у некоторых клубов, в которых играют бомбардиры из топ-30, имеются отложенные игры.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Криштиану Роналду Лионель Месси Луис Суарес Пьер-Эмерик Обамейянг Роберт Левандовски Эдинсон Кавани Яго Аспас
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