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175 лет назад 2016
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Вагнер Лав
Фото: РИА Новости
Текст: Алина Матинян

100 лучших легионеров России. 1-е место

Завершаем публикацию нашего рейтинга, рассказывая малоизвестные истории про легионеров, попавших в тройку лучших. 1-е место – Вагнер Лав.
3 марта 2017, пятница. 20:00. Футбол
Мы завершаем наш рейтинг 100 лучших легионеров в истории чемпионатов России. Напомним, что в своём выборе мы придерживались четырёх критериев.

1. Уровень игрока.
2. Уровень клуба, в котором выступал игрок на тот момент.
3. Вклад игрока в успехи клуба.
4. Продолжительность выступлений в чемпионате.

Также отметим, что в рейтинг не попали игроки из ближнего зарубежья.

100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 100-го по 91-е
100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 90-го по 81-е
100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 80-го по 71-е
100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 70-го по 61-е
100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 60-го по 51-е
100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 50-го по 41-е
100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 40-го по 31-е
100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 30-го по 21-е
100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 20-го по 11-е
100 лучших легионеров чемпионата России. Места с 10-го по 4-е
100 лучших легионеров чемпионата России. 3-е место
Вагнер Лав

Вагнер Лав

Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Вагнера Лава можно без сомнений назвать лучшим легионером в истории не только одного ЦСКА, но и всей Премьер-Лиги. В России бразилец запомнился ярким дебютом в Лиге чемпионов, красивым футболом, двумя возвращениями в ЦСКА и, конечно же, своими знаменитыми косичками. Мы собрали 10 историй у лучшем легионере РФПЛ, о которых вы, вероятно, не знали.

Вагнер тщательно оберегал свои косички


Однажды на сборах ЦСКА в Италии в одном из контрольных матчей произошёл интересный инцидент. Итальянец из команды соперника опекал Вагнера и в одном из эпизодов попытался откусить его косички. Лав, ни на секунду не задумываясь, развернулся и ударил его. Партнёры по команде не сразу поняли поступок бразильца, но после игры Вагнер объяснил, почему так обошёлся с противником.

Любимое блюдо Вагнера внесли в рацион ЦСКА


Футболисты, которые играли вместе с Вагнером в ЦСКА, рассказывали, что он всегда очень любил хорошо поесть. Его фаворитом было бразильское национальное блюдо – рагу из чёрной фасоли, которое готовила ему мама. Это рагу Вагнер даже привозил в кастрюльке на базу ЦСКА. «Армейцам» так понравилось блюда бразильской кухни, что повару пришлось внести его в рацион.

И при этом он никогда не был привередливым в еде


Однажды Вагнер опоздал на общекомандный обед. Макароны и рис к тому времени уже закончились, и бразилец, по словам шеф-повара ЦСКА Николая Косарева, взял то, что осталось. В ответ на многочисленные извинения Вагнер спокойно ответил, что в Бразилии он был счастлив, питаясь только хлебом и с водой.

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Вагнер танцевал на свадьбе Жиркова


По словам одноклубников, Вагнер Лав любил музыку и танцы примерно так же сильно, как и футбол. Он постоянно ходил в наушниках, слушал бразильские песни и всегда что-то напевал под нос. Юрий Жирков даже устроил на своей свадьбе настоящий карнавал и пригласил выступать латиноамериканских танцовщиц, чтобы Вагнеру и другим «армейским» бразильцам было комфортно и весело. Они не растерялись и во главе с Лавом пустились с девушками в пляс.
Вагнер Лав

Вагнер Лав

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

В московском ресторане в честь него был назван коктейль


Одним из самых популярных мест в Москве у бразильских легионеров был ресторан «Бразильеро» на Старом Арбате. И Вагнер не исключение. Он не раз говорил, что бразильская кухня позволяла ему справиться с тоской по родине. В «Бразильеро», вдохновившись этим, ввели в меню красно-синий коктейль и дали ему название «Вагнер Лав». Попробовать его, правда, уже не удастся – ресторан был закрыт в 2015 году.

Вагнер эмоционально реагировал на хорошие новости


Однажды на предсезонных сборах ЦСКА произошёл забавный случай. Было общекомандное собрание, на котором Валерий Газзаев сообщил футболистам о том, что вместо двух тренировок будет выходной. Вагнер тогда на радостях разбежался, перепрыгнул через диван и запрыгнул на руки Газзаеву, после чего начал его обнимать и целовать. Об этой истории «Чемпионату» рассказал бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев.

Из-за него ЦСКА чуть не опоздал на приём к Лужкову


А вот история от экс-вратаря ЦСКА Владимира Габулова. После победы в Кубке УЕФА «армейцы» вместе с трофеем были на приёмах у президента Владимира Путина и тогда ещё занимавшего пост мэра Москвы Юрия Лужкова. Команда должна было организованно отъезжать от базы на автобусе. Всё было чётко регламентировано, поэтому футболистам нужно было собраться к определённому времени. Вагнера и Карвальо не могли дождаться около часа, из-за чего команда чуть не опоздала на приём к мэру. Оказалось, Лав долго не мог найти белую рубашку. В итоге на общей фотографии все «армейцы» были в белом, а Вагнер – в голубом.

Быстро учился русскому языку


И ещё история от Ролана Гусева. Как и всех иностранцев, Вагнера в команде пытались научить русскому языку. Один раз «армейцы» ехали голодные после тренировки на автобусе. Лав попросил переводчика перевести, что он проголодался и не прочь заморить червячка. Одноклубники не растерялись и предложили Вагнеру обратиться к доктору ЦСКА и сказать: «Олежка, я жрать хочу!». А потом смеялись от того, как бразилец кричал это с акцентом на весь автобус.
Вагнер Лав

Вагнер Лав

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА Вагнер Лав
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