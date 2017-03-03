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175 лет назад 2016
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Как добраться до стадиона ЦСКА, как купить билеты на матч ЦСКА — «Зенит»
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат
Текст: Данила Игнатов

Гид по «Арене ЦСКА»: всё о транспорте, развлечениях и погоде

Перед матчем ЦСКА — «Зенит» рассказываем, где купить билеты, как и когда лучше добраться до стадиона и что посмотреть, кроме футбола.
3 марта 2017, пятница. 21:30. Футбол

Где купить билет


На момент написания текста в продаже оставалось всего около двух тысяч билетов на матч ЦСКА — «Зенит», все — на верхний ярус обеих центральных трибун, стоимостью от двух до трёх тысяч рублей. Приобрести их можно онлайн на официальном сайте ЦСКА или в кассе самой «Арены ЦСКА» до окончания первого тайма матча. Один человек может купить не более четырёх билетов.

→ Загляни в раздевалку и пройди на поле «Арены ЦСКА»

Как доехать


Самый удобный способ добраться до «Арены ЦСКА» — на метро. Рядом со стадионом находятся сразу три
станции: «Полежаевская» на «фиолетовой» ветке, «Сокол» на «зелёной» и «Зорге» на МКЖД. От «Полежаевской» до стадиона можно добраться на автобусах №48, №597, №64 и на троллейбусах №65, №43 до остановки «Международный центр научно-технической информации».

Это самый удобный вариант, поскольку во время больших матчей «армейской» команды участок 3-й Песчаной улицы рядом с ареной перекрывается. Если всё же решили приехать на автомобиле, припарковаться можно на автостоянке вместимостью 1400 мест при наличии пропуска (въезд осуществляется со стороны проезда Берёзовой рощи) или во дворах близлежащих домов.

А летом 2017-го должна открыться станция метро ЦСКА, которая будет расположена в шаговой доступности от стадиона.
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
Схема проезда к «Арене ЦСКА»
Фото: Официальный сайт ПФК ЦСКА

Когда приехать


«Арена ЦСКА» отлично построена с точки зрения логистики: гости заходят на стадион с юга, «армейские» фанаты — с севера, что исключает столкновения болельщиков разных команд. Стюарды здесь работают быстро и качественно — досмотр каждого болельщика занимает не больше пяти минут.

Тем не менее рекомендуем приехать на стадион за полтора-два часа до начала матча, чтобы точно успеть занять своё место на трибуне.
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Как развлечься


Если вдруг оказались на стадионе слишком рано, скоротать время до матча поможет центральный фанатский магазин ЦСКА, который находится со стороны входа на трибуну А. Во время Лиги чемпионов, например, туда попасть было почти невозможно — стояли очереди с улицы.
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
Если не успели до очереди, можно пополнить свой «инстаграм» фотографией с красно-синим танком, стоящим на территории арены рядом с магазином, или съесть сладкую булочку и выпить безалкогольного пива в буфете.
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
Для детей на стадионе можно провести небольшую экскурсию. На стенах «Арены ЦСКА» изображены «армейские» легенды от Григория Федотова и Альберта Шестернёва до Игорь Акинфеева и Вагнера Лава. Граффити рисовал бывший главный художник «движа» ЦСКА, известный как «Анте». В августе он рассказывал «Чемпионату» о работе на стадионе и баннерах под своим авторством.

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Кроме того, рядом с детской ложей в игровые дни работают аниматоры со специальной предматчевой программой.

Что с погодой


По данным Gismeteo, в субботу в Москве будет +3, небольшая облачность и юго-западный ветер 6 м/с. Одевайтесь теплее и не забудьте надеть «розу»!
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Как закончится матч ЦСКА - "Зенит"?
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