Гид по «Арене ЦСКА»: всё о транспорте, развлечениях и погоде

Где купить билет

Как доехать

Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Фото: Официальный сайт ПФК ЦСКА

Когда приехать

Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Как развлечься

Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Что с погодой

Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

На момент написания текста в продаже оставалось всего около двух тысяч билетов на матч ЦСКА — «Зенит», все — на верхний ярус обеих центральных трибун, стоимостью от двух до трёх тысяч рублей. Приобрести их можно онлайн на официальном сайте ЦСКА или в кассе самой «Арены ЦСКА» до окончания первого тайма матча. Один человек может купить не более четырёх билетов.Самый удобный способ добраться до «Арены ЦСКА» — на метро. Рядом со стадионом находятся сразу тристанции: «Полежаевская» на «фиолетовой» ветке, «Сокол» на «зелёной» и «Зорге» на МКЖД. От «Полежаевской» до стадиона можно добраться на автобусах №48, №597, №64 и на троллейбусах №65, №43 до остановки «Международный центр научно-технической информации».Это самый удобный вариант, поскольку во время больших матчей «армейской» команды участок 3-й Песчаной улицы рядом с ареной перекрывается. Если всё же решили приехать на автомобиле, припарковаться можно на автостоянке вместимостью 1400 мест при наличии пропуска (въезд осуществляется со стороны проезда Берёзовой рощи) или во дворах близлежащих домов.А летом 2017-го должна открыться станция метро ЦСКА, которая будет расположена в шаговой доступности от стадиона.«Арена ЦСКА» отлично построена с точки зрения логистики: гости заходят на стадион с юга, «армейские» фанаты — с севера, что исключает столкновения болельщиков разных команд. Стюарды здесь работают быстро и качественно — досмотр каждого болельщика занимает не больше пяти минут.Тем не менее рекомендуем приехать на стадион за полтора-два часа до начала матча, чтобы точно успеть занять своё место на трибуне.Если вдруг оказались на стадионе слишком рано, скоротать время до матча поможет центральный фанатский магазин ЦСКА, который находится со стороны входа на трибуну А. Во время Лиги чемпионов, например, туда попасть было почти невозможно — стояли очереди с улицы.Если не успели до очереди, можно пополнить свой «инстаграм» фотографией с красно-синим танком, стоящим на территории арены рядом с магазином, или съесть сладкую булочку и выпить безалкогольного пива в буфете.Для детей на стадионе можно провести небольшую экскурсию. На стенах «Арены ЦСКА» изображены «армейские» легенды отдо. Граффити рисовал бывший главный художник «движа» ЦСКА, известный как «Анте». В августе он рассказывал «Чемпионату» о работе на стадионе и баннерах под своим авторством.Кроме того, рядом с детской ложей в игровые дни работают аниматоры со специальной предматчевой программой.По данным Gismeteo, в субботу в Москве будет +3, небольшая облачность и юго-западный ветер 6 м/с. Одевайтесь теплее и не забудьте надеть «розу»!