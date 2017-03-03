ЦСКА — «Зенит» и ещё 5 матчей выходных, которые нельзя пропустить

«Боруссия» Д — «Байер»

«Рома» — «Наполи»

«Барселона» — «Сельта»

«Ливерпуль» — «Арсенал»

Арсен Венгер провёл ударную ораторскую неделю

ЦСКА — «Зенит»

Теперь мы будем говорить о Кокорине-футболисте, Гончаренко-тренере и двух топ-клубах РФПЛ

«Краснодар» — «Спартак»

15 августа 1986 года. В тот далёкий день «Боруссия» и «Байер» в последний раз сыграли безголевую ничью. Рубрика «И больше не нужно слов». Но мы всё-таки их найдём: матч чуть ли не самых эффектных команд Германии последних лет не нуждается в особом представлении. Дортмунд почти безнадёжно отстаёт от «Баварии» (13 очков), а заодно и от «РБ Лейпцига» (на восемь). Однако банда Тухеля всё равно штампует крутые матчи, да и в 2017-м довольно убедительна.«Байер» только восьмой, вне зоны еврокубков, хотя постоянно принимает в них участие. Тем выше мотивация у «аспириновых» — Леверкузену пора побеждать, в том числе топ-соперников. В любом случае, фанаты ставки «тотал больше» наверняка будут в восторге.Ещё один матч с повышенным содержанием зрелищности. Серия A — это не только «Ювентус» и вечныеприключения миланских клубов. «Рома» и «Наполи» умеют выдавать зубодробительные матчи и сочинять потрясающие голы. Обеим командам есть что доказывать, обе недавно пережили болезненные поражения. «Рома» проиграла в римском дерби «Лацио» — 0:2, «Наполи» не только уступил «Интеру» в Кубке Италии, но и был деклассирован «Реалом» — 1:3. Счёт для гостевой встречи не катастрофичный, но по игре от «Наполи» ждали много большего.В матче хватает личных дуэлей, однако хедлайнеры атак команд нынче — Наинголлан и Мертенс. Бельгийцы вообще захватывают футбольную Европу — и Раджа, и Дрис коллекционируют изумительные мячи и не собираются останавливаться. Едва ли их сумеют сдержать и в субботу. Матч второй и третьей команд Серии А не может получиться унылым, тем более что поражение, по сути, выбивает «Рому» из гонки за титул.Даже три подряд победы в чемпионате, в том числе на «Висенте Кальдерон», не сильно убедили каталонских болельщиков. Они по-прежнему волнуются за любимую команду и не уверены в Луисе Энрике. Всё больше ходит разговоров о Почеттино или Сампаоли у руля «Барсы», хотя последний заверил, что «будет предан «Севилье» до гроба».Лигочемпионская смерть почти случилась с самой «Барселоной»: Месси и Ко наверняка захотят обыграть «Сельту» в экономрежиме, ведь на следующей неделе «Барсе» надо уничтожать «ПСЖ» на «Камп Ноу». Другого способа пройти дальше в Лиге чемпионов испанский суперклуб себе не оставил.У испанского «просто клуба» тоже непростая игра в еврокубке —. Вряд ли можно придумать способ лучше оценить соперника, чем увидеть его игру на выезде с «Барсой». Аспас и Ко не выигрывали два последних матча и наверняка не выиграют и третий. Но «Сельта» в первом туре уже прихлопнула «Барсу» (4:3) и уж побьётся точно.Переносимся в Англию, где традиционно есть на что посмотреть. Две самые противоречивые команды АПЛ — то выдающие шоу топ-уровня, то бездарно проигрывающие кому угодно. «Ливерпуль» — против «Арсенала», Клопп — против Венгера, сумасшедший футбол — против… сумасшедшего футбола. Красные и «канониры» не привыкли утопать в своей штрафной и монотонно «выполнять план на игру». Им больше по душе развесёлые атаки и нешаблонные комбинации.провёл ударную ораторскую неделю: сначала заявил, что долго работает в «Арсенале», «потому что мазохист». Затем не стал скрывать, что «матч с «Ливерпулем» имеет жизненно важное значение, пора обыграть сильную команду в гостях». Собственно, «Арсенал» и «Ливерпуль» в 10 последних матчах на двоих выиграли только трижды. Кто бы ни продлил печальную серию — матч превратится в топовое шоу.Забудьте про гонщика Кокорина и питерскую неудачу в Европе. Забудьте про серию Акинфеева в Лиге чемпионов и уход Слуцкого. Начинается самое главное, то, чего вы так ждали, пусть и боитесь себе признаться: российский футбол возвращается. Теперь мы будем говорить о Кокорине-футболисте, Гончаренко-тренере и двух топ-клубах РФПЛ. Уже завтра они будут рубиться друг с другом на «ВЭБ-Арене».«Зенит» пообещал своим болельщикам «показать легендарный петербургский характер». ЦСКА не надо ничего обещать — и так очевидно, что в первом официальном матче Гончаренко, ещё и против банды Луческу, «армейцы» будут рвать и метать. Нам от всего этого только лучше. Так что завтра в 16:30 вы можете и не выходить из дома, но усесться у телевизора обязаны. Будет интересно, РФПЛ гарантирует.Сутки спустя нас ждёт второе качественное зрелище российского производства. Самая эффектная команда РФПЛ — против лидера чемпионата и самого популярного клуба страны. Что ещё нужно для счастья российскому болельщику?провёл крайне странный кубковый матч против «Урала», забил с игры, дважды не забил с пенальти, а «Краснодар» сенсационно вылетел, выигрывая 3:0. «Спартак» пытался вмонтироватьи других новичков в контрольных играх.Делать выводы на их основе не слишком разумно — всё увидим уже в воскресенье. «Спартак» будет подтверждать собственные амбиции на титул без Промеса, но ведь не просто так красно-белые затеяли активную трансферную кампанию. Чемпионы не должны зависеть от одного игрока, а противостояние атакующей формации Шалимова и прагматичной конструкции Карерры — это круто априори.