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175 лет назад 2016
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Курбан Бердыев
Фото: РИА Новости
Текст: «Чемпионат»

Бердыев решил напугать Моуринью. Главное — в обзоре дня

«Ростов» пугает Моуринью, Торрес выписался из больницы, финал Кубка пройдёт в Сочи — главные события минувшего дня.
4 марта 2017, суббота. 00:00. Футбол

Дубли Бухарова и Азмуна помогли «Ростову» разгромить «Томь»


В первом матче 18-го тура российской Премьер-Лиги «Томь» встречалась с «Ростовом». Номинальным хозяином встречи являлась «Томь», однако встреча проходила на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и завершилась победой местной команды со счётом 6:0.

В составе победителей дубли оформили Александр Бухаров и Сердар Азмун, а ещё по голу на свой счёт записали Марко Девич и Александр Ерохин. Таким образом, «Томь» продлила до 11 матчей серию без побед в РФПЛ.
Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
03 марта 2017, пятница. 19:00 МСК
Томь
Томск
0 : 6
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 – Бухаров – 19, 0:2 – Бухаров – 45+1, 0:3 – Девич – 69, 0:4 – Ерохин – 78, 0:5 – Азмун – 80, 0:6 – Азмун – 90+1

Бэйл дисквалифицирован на два матча чемпионата Испании


Нападающий «Реала» Гарет Бэйл пропустит ближайшие два матча испанской Примеры. Футболист был
дисквалифицирован за удаление в поединке с «Лас-Пальмасом» (3:3), который состоялся в 25-м туре чемпионата Испании.

На 47-й минуте Гарет Бэйл получил жёлтую карточку за нарушение правил против Виеры, после чего ответил на провокацию со стороны соперника и был удалён с поля. Marca сообщает, что решением контрольно-дисциплинарного комитета валлиец был дисквалифицирован на два матча.

Таким образом, 27-летний футболист не сыграет против «Эйбара» и «Бетиса». «Реал» собирается подать апелляцию на это решение.

ФИФА хочет использовать систему видеопомощника арбитра на ЧМ-2018


Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино объявил, что на Кубке конфедераций 2017 года, который пройдёт в России, будет использоваться система видеопомощника арбитра (VAR), сообщил в «Твиттере» журналист газеты Daily Telegraph Бен Рамси.

Инфантино заявил, что цель — использовать видеоассистента арбитра на чемпионате мира в России в 2018 году. Об этом в «Твиттере» сообщил журналист BBC Sport Ричард Конвэй.

Финал Кубка России — 2016/17 пройдёт 2 мая в Сочи


Финал Кубка России — 2016/17 пройдёт 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи, сообщил первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян. В пятницу в Доме футбола в Москве состоялось заседание бюро исполкома РФС.

«Бюро утвердило, что финал Кубка пройдёт 2 мая в Сочи», — сказал Симонян.

В полуфиналах Кубка России сыграют «Локомотив» (Москва) — «Уфа» и «Урал» (Екатеринбург) — «Рубин» (Казань). Эти встречи запланированы на 5 апреля.

Умер обладатель «Золотого мяча» 1958 года Раймон Копа


Бывший французский футболист, обладатель «Золотого мяча» 1958 года Раймон Копа скончался в возрасте 85 лет, сообщает AFP. Копа также является бронзовым призёром чемпионата мира 1958 года.

Кроме того, Копа является обладателем «Серебряного мяча» второго футболиста Европы 1959 года, обладателем «Бронзового мяча» третьего футболиста Европы 1956, 1957 годов.

За карьеру выступал за такие клубы, как «Анжерс», «Стад де Реймс» и «Реал». Награждён орденом Почетного легиона (французский национальный орден, учреждённый Наполеоном Бонапартом 19 мая 1802 года по примеру рыцарских орденов).

Мхитарян не поможет «МЮ» в первом матче с «Ростовом»


Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о состоянии полузащитника Генриха Мхитаряна, который получил травму подколенного сухожилия в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьеном» (1:0).

По словам Моуринью, которого цитирует официальный сайт «МЮ», армянский футболист не поможет манкунианцам в матче 27-го тура АПЛ с «Борнмутом» (4 марта) и не поедет в Россию на первую игру с «Ростовом» (9 марта) в 1/8 финала Лиги Европы. Ожидается, что Мхитарян успеет восстановиться к матчу с «Челси» (13 марта) в четвертьфинале Кубка Англии.

Ф. Торрес выписан из больницы после полученной травмы головы


Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес, получивший травму головы в концовке матча с «Депортиво» в 25-м туре чемпионата Испании, выписан из больницы.

«Благодарю всех за огромную поддержку и с нетерпением жду, когда вновь смогу тренироваться», — сказал Торрес.

32-летний футболист в падении ударился головой о газон после столкновения с игроком «Депортиво». Около пяти минут врачи оказывали Торресу помощь, после чего его унесли с поля на носилках.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Томь ФК Ростов Гарет Бэйл Генрих Мхитарян Фернандо Торрес Обзор главных событий дня
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