Тест. Вы не забыли РФПЛ за зиму?

Уверены, сколько бы вы ни шутили над родным российским чемпионатом, всё равно скучали по нему. Формально РФПЛ рестартовала в пятницу, но встречу между «Томью» и «Ростовом» сложно назвать конкурентной. Всё это действо больше напоминало репетицию перед действительно серьёзным сражением. А вот уже в субботу точно будет на что посмотреть. ЦСКА — «Зенит»! Одно из самых желанных блюднашей лиги.В преддверии главных матчей 18-го тура предлагаем вам проверить себя, насколько хорошо вы знакомы со статистикой Премьер-Лиги. Есть и довольно простые вопросы, но над некоторыми позициями придётся поломать голову.В любом случае, каким бы ни был ваш результат, рекомендуем участвовать в турнирах по фэнтези-футболу на платформе. Благодаря этой игре вы будете ещё больше вовлечены в перипетии всевозможных футбольных турниров и совершенно точно лучше станете разбираться в персоналиях. Да и где ещё у вас появится возможность