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175 лет назад 2016
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РФПЛ. ЦСКА
Фото: pfc-cska.com
Текст: Олег Лысенко

«Гончарная» мастерская. Как ЦСКА изменился зимой

Виктор Гончаренко впервые поборется за медали РФПЛ в роли главного тренера. И это не единственная причина внимательно последить за ЦСКА.
4 марта 2017, суббота. 10:30. Футбол

Трансферы


Пришли
з. Виктор Васин («Уфа», из аренды)
н. Витиньо («Интернасьонал», Бразилия, из аренды)
н. Аарон Оланаре («Гуанчжоу Фули», Китай, свободный агент)

Ушли
н. Карлос Страндберг («Брюгге», Бельгия)
п. Александр Цауня (свободный агент)
н. Ласина Траоре («Спортинг», Испания)

Успей приобрести Витиньо для своей виртуальной команды!


В российском футболе практически нет безубыточных предприятий. ЦСКА – счастливое исключение. Эффективными ежегодными продажами (Жирков, Красич, Вагнер, Думбия, Муса…) и регулярным выступлением в Лиге чемпионов «армейский» клуб с лихвой компенсирует затраты на содержание команды.

Уйти в солидный «минус» Евгения Гинера вынудило строительство стадиона, но это всё же разовые расходы. А так дебет с кредитом у него исправно сходится. Среди флагманов первой десятки стран рейтинга УЕФА москвичей отличает наибольшая бережливость. За четыре последних «окна» ЦСКА израсходовал на трансферы аж… 1 млн евро. Для сравнения: небогатый «Ростов» за аналогичный период потратил в 7,5 раз больше. Зато в ЦСКА получка день в день, а в «Ростове» – задержки. Но это так, к слову.

В свойственном себе экономичном режиме российский чемпион провёл и минувшую зиму. Из трёх человек, пополнивших коллектив, ни одного не назовёшь новобранцем. Все они – и Витиньо, и Васин, и Оланаре – уже играли в красно-синей форме и явно не наигрались. Мотивации троице не занимать.

Удивительное по нынешним временам дело: не истратив на трансферы ни цента, ЦСКА прилично изменился поимённо. Виктор Гончаренко задействовал на сборах восемь человек, начинавших сезон у Александра Гришина в «молодёжке». То, о чём долго мечтали поклонники «армейцев», свершилось: основа начала получать реальную подпитку из собственной школы. И целыми партиями: в прошлом году переход из юношеского футбола во взрослый совершили Чалов, Гордюшенко, Помазун. Теперь примеру товарищей последовали Жамалетдинов, Олейников, Кучаев, Хосонов и Овчинников. Если хотя бы половина воспользуется предоставленным шансом, для ЦСКА это будет огромное подспорье.

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Тренер и игра


ЦСКА нужен был на «лавке» не просто харизматик, который будет пользоваться авторитетом у «дедушек», но тренер, умеющий добиваться результата при ограниченных финансовых возможностях. Виктор Гончаренко главным параметрам поиска соответствовал. В том, что человек он достаточно жёсткий и принципиальный, «армейцы» (пускай не все, но многие) могли убедиться в прошлом сезоне, во время отлучек Слуцкого в сборную. Умение Виктора Михайловича давать результат при скромном бюджете подтверждено предыдущими авторскими работами, начиная с БАТЭ и заканчивая «Уфой», клубами, мягко говоря, небогатыми.

Наверное, ЦСКА мог бы ещё какое-то время двигаться по инерции и доехать до пьедестала на «багаже Слуцкого». Может быть, даже защитить титул. Гончаренко соблазну оставить всё как есть, ограничившись «косметическим ремонтом», не поддался. Омоложением состава новый командир не ограничился – обновил не только содержание, но и форму.

Ползимы красно-синие старательно разучивали новую модель игры — с тремя центральными защитниками, и, судя по качеству футбола и результатам в спаррингах, достаточно далеко в этом направлении продвинулись.

Из десятка контрольных матчей восемь москвичи провели на ноль, при том что капитан и безоговорочно первый номер клуба Акинфеев включился в процесс лишь на финишной прямой.

Из прочих тактических новшеств выделю осознанный отказ от офсайдной ловушки, не раз подводившей команду в Лиге чемпионов. Внедрение в оборону дополнительного человека заметно повысило надёжность игры ЦСКА. Благо, переучиваться никому из стопперов не понадобилось: Игнашевич и Березуцкие у Газзаева играли в три центральных, Васин – у Гончаренко в Уфе.

Практически не изменился функционал Марио Фернандеса – он и прежде больше времени проводил на чужой половине поля, чем на своей. А вот Миланову пришлось подтянуть оборонительные навыки. Судя по спаррингам, болгарин в роли латераля Гончаренко устраивает.

Кто выстрелит весной


Из четвёрки штатных форвардов ЦСКА Фёдор Чалов – самый юный. Однако в его случае молодой и «сырой» – не тождественные понятия. О потенциале нападающего красноречиво скажет один факт: из школы в первую команду он попал фактически в обход «молодёжки». В дубле Чалов пробыл всего около года. Начиная с прошлого лета Фёдор регулярно работал с основой, получая практику в резервной команде, а уже осенью с этим «раздвоением» покончил. Чалов и в Лиге чемпионов успел дебютировать, и в РФПЛ лицевой счёт открыл.

Продуктивность 18-летнего форварда (19 ему стукнет в апреле) зимой настраивает на оптимистический лад. Забив четыре гола, Чалов разделил лавры лучшего снайпера ЦСКА с Ионовым. Эта пара была основной в заключительных контрольных матчах февраля – допускаю, что с нею чемпион выйдет и сегодня против «Зенита». Если осенью к юному нападающему одноклубники с соперниками относились с известной долей снисходительности, то теперь спрашивать с него будут по «гамбургскому счёту».
Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"

Слабое место


При монументальном оборонительном блоке и широком – даже без дисквалифицированного Ерёменко – выборе в средней линии определённые опасения у тренера может вызывать атака. Не от хорошей жизни он начал наигрывать в качестве основного нападающего Ионова, которого летом надлежит вернуть «Динамо». Эксперимент получился удачным, но навыков матёрого бомбардира Алексею всё-таки не хватает. Витиньо никогда высокой результативностью не отличался, истинный потенциал Оланаре – всё ещё загадка, а Чалову и Жамалетдинову в силу возраста пока тяжеловато претендовать на роль вожака атаки.

Юность передней линии – одновременно надежда и тревога Виктора Гончаренко. С одной стороны, потухшие глаза атаке не грозят. С другой — трудно предугадать, как молодёжь поведёт себя в экстремальной игровой ситуации, под присмотром матёрых опекунов, вроде Чорлуки или Гранквиста.

Задача на весну


ЦСКА традиционно сильно проводит весеннюю часть сезона, и смена главного тренера не должна повлиять на тенденцию. Закладкой функционального фундамента в команде заведует тот же человек, что и прежде. Особенности коллективного организма испанцем Паулино Гранеро досконально изучены, поэтому в плане физики неприятных для красно-синих сюрпризов возникнуть не должно.

Пожалуй, ключевой матч второго круга ждёт «армейцев» в первом весеннем туре. Встреча с «Зенитом» прояснит ближайшие турнирные перспективы «армейцев». Победа позволит настичь петербуржцев и оставит в золотой гонке. Поражение сведёт к минимуму шансы на защиту титула. Ничья будет на руку третьей стороне, красно-белой.

За ЦСКА календарь: обоих призёров прошлого сезона и лидера текущего он принимает дома. Против – здесь и сейчас – статистика: последний раз «армейцы» побеждали «Зенит» три года назад.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА Виктор Васин Виктор Гончаренко Фёдор Чалов
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Как закончится матч ЦСКА - "Зенит"?
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