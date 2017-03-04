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175 лет назад 2016
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Кевин Гросскройц
Фото: Reuters
Текст: Антон Михашенок

Антивсё. Как чемпион мира — 2014 похоронил свою карьеру

Он должен был стать дортмундским Фрэнсисом Бегби, а стал чемпионом мира. Этого несоответствия Кевин Гросскройц не вынес.
4 марта 2017, суббота. 12:05. Футбол
Возможно, главная футбольная несправедливость последних лет случилась в овертайме финала чемпионата мира в Бразилии. Серхио Агуэро засадил Бастиану Швайнштайгеру кулаком в лицо, железного немца, который за 40 секунд до этого пережил двойной подкат, увели с поля в крови. Йоахим Лев не хотел ждать, пока Басти остановят кровотечение, и дал знак Кевину Гросскройцу: «Ты выходишь. Сейчас же!». Около 70 секунд Швайнштайгер провёл вне игры, и если бы за это время матч был остановлен, замена случилась бы — заявка уже была подана. Но мяч так и остался в игре, Швайнштайгер под восторг «Мараканы» вернулся, показал жестом, чтобы Томас Мюллер и Марио Гетце поменялись позициями, и начал атаку. Мюллер создал разрыв в опорной зоне, Андре Шюррле, который лучше всех в мире умеет бежать, сжав зубы, сжал зубы и побежал, а Гетце первым касанием принял мяч, а вторым — пробил. Дальнейшее уже часть истории.
Фото: Reuters

Несправедливость заключается в том, что матч лишился Гросскройца. Такого футболиста в финале чемпионата мира, возможно, больше не будет никогда.

Он прорвался на топ-уровень из «Рот-Вайсс Алена» вместе с Марко Ройсом. Трудно поверить, что они почти ровесники — один стал мейнстримовым красавцем, который внешним видом привлекает не меньше внимания, чем своей отличной игрой, а другой… другой должен был родиться в иное время. Кевин Гросскройц есть в соцсетях, он не старается искусственно отгородиться от окружающей реальности, но с годами двойственность между его сущностью и гламурными рамками современного футбола становилась всё более очевидной. Кевин Гросскройц не из мира, где тренера, который тебе не нравился, провожают лайком к новости о его увольнении в «Инстаграме». Он из мира, где если ты ненавидишь тренера, то ты прыгнешь на него с кулаками, а тот с удовольствием ответит. Из мира, где индивидуальные беседы заканчиваются не покорным согласием с тем, что прессинг надо начинать на финальной трети поля, а бодрящим взаимным: «Да пошёл ты!».
Кевин Гросскройц не из мира, где тренера, который тебе не нравился, провожают лайком к новости о его увольнении в «Инстаграме».

Гросскройц отличается от бэд боев современного футбола. Те становятся такими в первую очередь от скуки — кто-то от нечего делать начинает бросать дротики в игроков молодёжного состава, кто-то гоняет по встречной полосе, потому что понимает, что ничего ему за это не будет. Кевин Гросскройц не из числа тех, кто решил, что ему дозволено всё, он тот самый искренний асоциальный элемент, который и старается понять, где грань и что ему будет за её переход. Он постоянно ходит по этой грани — даже когда его включили в расширенный список на чемпионат мира, он всё равно напился и решил устроить туалет прямо в холле отеля, в котором остановилась сборная. Гросскройц должен был родиться раньше, в 1970-х или 1980-х он стал бы культовым футболистом (правда, совершенно не факт, что дожил бы до пятидесятилетия). Ему чужды шубы из перьев, как у Пьер-Эмерика Обамеянга, и гели для волос, которые сохраняют причёску после любого верхового единоборства. Однажды он пообещал побриться налысо в честь чемпионства «Боруссии» — и сделал это прямо на поле. В следующий раз Гросскройц сказал, что пройдёт за вечер три десятка пабов, если Дортмунд снова возьмёт титул, и он сделал бы это, не сомневайтесь. От белой горячки его милосердно спасла отобравшая корону у шварцгельбе «Бавария».

Йоахим Лев знал, кого надо выпустить на поле. Финал с Аргентиной уже перешёл в ту стадию, когда борьбы и стыков стало больше, чем в среднем матче немецкой районной лиги. В таких условиях команде нужен был человек, который удержит её от страха, и если бы Швайнштайгер не смог продолжить игру, его друг Кевин стал бы отличной заменой. Тот факт, что их позиции не совпадали, не имел значения: Гросскройц умеет одинаково играть везде, потому что его основные навыки — ментальные. Левый защитник, правый защитник, левый полузащитник, правый полузащитник, центральный полузащитник — за время в Дортмунде он успел даже побывать в воротах. Гросскройц стал живым памятником безумному хард-роковому футболу Юргена Клоппа — беги за мячом, умирай, но беги и отбирай его. Кевин бежал и отбирал, а если требовалось, то отбирал и вместе с чужими ногами.

Когда Кевин Гросскройц официально объявит о завершении карьеры, возможно, в редакции Bild будет объявлен трёхдневный траур и придётся сократить треть спортивного отдела, потому что самоустранится ключевой поставщик материала для скандальной хроники. Только Гросскройц мог сбегать с базы «Рот-Вайсс Алена» менее чем за сутки до матча, чтобы сгонять на фанатскую трибуну в Дортмунде, куда ходили его бабушка, отец, тетя и двоюродный брат. Только Гросскройц мог ответить на просьбу прокомментировать результат матча «Шальке», что ничего сказать не может, так как у него сломался телевизор. Только Гросскройц мог регулярно попадать в пьяные драки и как ни в чём не бывало выходить на поле и бегать за мячом.

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Однажды он пообещал побриться налысо в честь чемпионства «Боруссии» — и сделал это прямо на поле.

Но бесконечно так продолжаться не могло, и на самом деле с футболом Кевин Гросскройц закончил давно, примерно в июле 2014 года — с тех пор, после упущенного шанса сыграть в финале чемпионата мира, за него выходит на поле его голограмма. Вторая сторона сущности Кевина победила, и он знал, что это рано или поздно случится. Он знал, что современный футбол, частью которого он никогда не был, его вытолкнет. Ещё после первого гола в майке «Боруссии» он порадовался, что этот мяч залетел не в ворота перед фанатской Южной трибуной «Вестфаленштадиона». «Иначе я бы прыгнул на забор и радовался бы слишком бурно, а с тем, как сегодня судят, точно получил бы жёлтую», — сказал тогда Гросскройц.

Он должен был родиться не только в другое время, но и в другом месте — в Эдинбурге, под бледным шотландским солнцем и под музыку «этого вашего Зигги Попа». Своим поведением он всегда напоминал типичного героя Ирвина Уэлша — романтичного, но асоциального ублюдка, антивсё и антивсе. Даже в его самом знаменитом проступке это проявилось в полной мере. Когда мимо Гросскройца проходила группа фанатов «Кёльна», зарядившая в его адрес язвительную песню, Кевин среагировал моментально. Культовый уэлшевский отморозок Бегби бросал в людей пивными кружками или кидался на них с бильярдным кием — у Гросскройца в руках оказался всего лишь кебаб, который он и швырнул в лицо одному из парней. Так родился «дёнергейт», а соль истории заключалась в том, что Кевин и сам всю жизнь болеет не только за Дортмунд, но и за «Кёльн». Но в тот момент ему было плевать на это — важно было поставить их на место. Потому что он — антивсё, и всегда им был.
Своим поведением он всегда напоминал типичного героя Ирвина Уэлша — романтичного, но асоциального ублюдка, антивсё и антивсе.

Добегая за соперниками на поле, от себя он не убежал. В конце февраля Кевин Гросскройц попал в грандиозную драку в ночном клубе и на этот раз не выпутался. Пробитая, судя по всему, бутылкой голова, свисающие куски окровавленной кожи, правая сторона лица, опухшая так, будто её опускали в улей диких пчёл — таким чемпион мира оказался в больнице. Через пару дней «Штутгарт» разорвал с ним контракт, а на специальной пресс-конференции Кевин Гросскройц, прикрывая разбитое лицо, сказал, что ему, возможно, стоит закончить с профессиональным футболом. Едва сдерживая слёзы, он попросил журналистов не трогать его и семью некоторое время, дать ему отдохнуть от всего.

И в первую очередь от себя. Зигги Поп не умер, конечно, но ты должен найти для себя что-то новое. Ты не становишься моложе, Кевин.
Фото: Reuters
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Германии — Футбол Штутгарт Кевин Гросскройц
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