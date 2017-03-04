ЦСКА – «Зенит»: всё, что нужно знать перед матчем

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Пять из семи последних очных матчей выиграл «Зенит», и эта статистика должна радовать гостей перед важнейшим выездом.

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Играя за «Динамо», Кокорин четырежды забивал «армейцам» – среди футболистов, которые выйдут на поле сегодня, больше сопернику не забивал никто.

Чтение к матчу

К матчу с «Зенитом» все игроки ЦСКА готовились в общей группе, поэтому вопросов насчёт состава немного. Правым латералем в новой для «армейцев» схеме станет, который может извлечь наибольшую выгоду из смены тактики. Не совсем понятно, кто выйдет слева, варианта два:или, но оба сильно уступают Фернандесу в качестве игры на фланге. Треугольник в середине поля должны составить, такое сочетаниенаигрывал ещё со сборов, а в атаке должно найтись место блудному сыну– он почти не выходил в контрольных матчах, но перед вылетом в Москву провёл сильные 25 минут с норвежским «Будё-Глимт».У «Зенита» состав предугадать сложнее по двум причинам: во-первых, ув распоряжении теперь чуть ли не три состава, во-вторых, выставить оптимальный мешает лимит. Есть подозрение, чтоначнёт матч на скамейке запасных – задвигать игрока в запас после одного неудачного матча (с «Андерлехтом» в Брюсселе) в стиле Луческу, к тому же в ответной игре очень хорош был. Лимит ставит ещё несколько важных вопросов:илиили? Правда, своими решениями тренер «Зенита» отвечает максимально прозрачно: Луческу слишком сильно (и слепо?) верит в центрального защитника, поэтому слева будет Жирков; Луческу очень недоволен слабой игрой Шатова, который должен был стать лидером постхалковского «Зенита», поэтому выйдет Кокорин.Очевидно, что ЦСКА будет играть по схеме 3-5-2, которую команде все сборы прививал Виктор Гончаренко – лишь однажды тренер построил «армейцев» по стандартной тактике в четыре защитника. Такая смена оказалась отчасти вынужденной: при имеющемся подборе игроков ресурсы ЦСКА с 4-2-3-1 стали ограниченными, у команды не осталось вообще никаких секретов. Правда, и «Уфа», которую Гончаренко поднял к середине таблицы, играла 3-5-2 (хотя учитывая более оборонительный стиль команды, схему правильнее охарактеризовать цифрами как 5-3-2 или 5-3-1-1). Контрольные матчи намекали, что в игре ЦСКА будет что-то от уфимского футбола, только с большей атакующей направленностью.С «Зенитом» всё более-менее понятно: петербуржцы сыграют в любимую 4-2-3-1, с испано-бразильской тройкойв центре поля. Многое будет зависеть именно от центральной оси: припобеждать ЦСКА «Зениту» удавалось во многом благодаря качественной игре в середине и громадному объёму работы, теперь работу бельгийца должен взвалить на свои плечи Эрнани. Но справится ли бразильский новичок «Зенита», пока не привыкший к условиям нашего чемпионата?. Ионов, наигрываемый на зимних сборах в роли глубинного нападающего, должен получить хотя бы 15-20 минут игрового времени. Тогда мы увидим любопытную дуэль: игрок ЦСКА, сделавший первый большой футбольный шаг в «Зените», и игрок «Зенита», который стал звездой в ЦСКА. При Леониде Слуцком «армейская» карьера Ионова не складывалась – перешедший из «Динамо» игрок, не отличавшийся стабильностью и раньше, после пары неудачных матчей ушёл в себя и ни разу не поднялся на уровень лучших матчей за «Динамо» Черчесова. Может, Гончаренко сможет найти к Алексею особый подход?. Насколько органично впишется в игру «Зенита» Эрнани, к которому было достаточно претензий после «Андерлехта»? Не случится ли очередная вспышка гнева у Хави Гарсии? Как сыграет переформатированный треугольник полузащиты ЦСКА? Сколько раз Понтус Вернблум прыгнет в яростный подкат, после которого ему припомнят ещё сотню таких же, на грани жёсткого и грубого, и возмутятся отсутствием красных карточек у него? Ключ к победе в матче зарыт именно здесь, и никакого индивидуального противостояния не будет – будет прилюдная жёсткая стычка «3 на 3».. Мирча Луческу не любит ротировать десятку полевых игроков, зато менять вратарей на переправе – пожалуйста: осенью Лодыгин ошибался, получал от Луческу слова поддержки, резко и внезапно садился в запас, потом ошибался снова. И матчи, где Лодыгин был очень хорош, как против «Уфы», лишь сильнее акцентировали вопрос: неужели нельзя оставить основного вратаря в покое? Видимо, нельзя. Зимой «Зенит» купил Андрея Лунёва, и очень интересно, как Лодыгин на это отреагирует. Он и сам прекрасно понимает, что после первой же ошибки Луческу продолжит играть во «вратарские пятнашки».«Зенит» – один из самых неудобных соперников для нынешнего ЦСКА. При«армейцы» провели семь домашних игр с «Зенитом» и победили лишь однажды – весной 2014-го, когда рванули к золотым медалям с мощной победной серией. Более того, те 1:0 с самым важным голом в карьере Георги Миланова так и остаются последним матчем, где ЦСКА праздновал успех. Пять из семи следующих матчей выиграл «Зенит», и эта статистика должна радовать гостей перед важнейшим выездом.Для любителей делать ставки на автора гола — к ЦСКА «тёплые» чувства питает Александр Кокорин. Играя за «Динамо», Кокорин четырежды забивал «армейцам» – среди футболистов, которые выйдут на поле сегодня, больше сопернику не забивал никто. Из игроков ЦСКА по три мяча в ворота «Зенита» отправляли Алан Дзагоев иГлавный судейский ньюсмейкер межсезонья, сильно похудевший за межсезонье, – «удобный» рефери для «Зенита». При его судействе в Премьер-Лиге «Зенит» выиграл 10 матчей из 16, а проиграл лишь однажды, «Рубину». Забавно, что в той встрече за казанцев забивали Бибрас Натхо (может сегодня выйти с «лавки») и(вы и сами знаете, что с ним). Статистика ЦСКА на матчах с судейством Егорова хуже – 8 побед, 4 ничьих, 5 поражений. Кроме того, Егоров судил финал Кубка России — 2015/16, в котором «Зенит» побил ЦСКА со счётом 4:1.Прелесть весеннего старта Премьер-Лиги – сразу два матча сезона станут ключевыми. Уже после выходных будет понятно, насколько ЦСКА Гончаренко готов включиться в чемпионскую гонку и сколько теперь шансов у «Зенита» догнать лидирующий «Спартак». Паззл может сложиться по-разному, но сегодняшним соперникам одинаково важно, чтобы завтра красно-белые проиграли в Краснодаре. Такого единодушия среди болельщиков ЦСКА и «Зенита» больше может не быть.Представим, что «Спартак» потеряет очки – и получим ситуацию, при которой чемпионская гонка или вспыхнет с новой силой, или начнёт гаснуть. Победа ЦСКА поможет красно-синим сравняться по очкам с «Зенитом», победа «Зенита» – оторваться от третьего места на шесть очков, что сильно погасит ещё одну интригу, в борьбе за Лигу чемпионов. Для «Спартака» же самый подходящий расклад – своя победа и победа ЦСКА: тогда красно-белые получат преимущество в восемь очков и перед «армейцами», и перед «Зенитом». Впрочем, даже такое отставание, когда позади ЦСКА, может быть опасным. Три года назад ЦСКА проиграл стартовый матч весны в Химках, превратив 2:0 с «Динамо» в 2:4, но потом был мощнейший победный спурт с пятого места на первое.