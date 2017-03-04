Гончаренко VS Луческу: самый молодой против самого возрастного

Виктор Гончаренко и Мирча Луческу — оба в какой-то степени рекордсмены местного, для РФПЛ, масштаба. «Армейскому» тренеру исполнится 40 лет только в июне, а румыну из «Зенита» уже полтора года как перевалило за 70. И это повод сравнить две ведущие команды страны, которые сильно изменились этой зимой, с новой стороны.
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Существует мнение, что на стороне возрастных тренеров — большой опыт, глубокое знание своего дела и некая монументальность. Именно из-за этого, например, новое руководство «Локомотива» пригласило управлять командой Юрия Сёмина, по той же причине, вероятно, в «Зените» оказался Луческу. Особенно на контрасте с молодым Андре Виллаш-Боашем.
Но история показывает, что после 70 лет тренеры зачастую не готовы к решению серьёзных задач. К примеру, выиграть еврокубок в этом возрасте удалось только одному человеку: Раймон Гуталс в 71 стал победителем ЛЧ-1992/93, возглавляя марсельский «Олимпик». Тогда как тот же Виллаш-Боаш выиграл Лигу Европы в 33 года, а Гвардиола поднял над головой первый тренерский Кубок чемпионов в 38 лет.
Многие великие тренеры решили закончить карьеру около 70 лет, чтобы наконец проводить больше времени с семьёй: Юпп Хайнкес, Луи ван Гал, Висенте дель Боске, Олег Романцев, даже великий сэр Алекс Фергюсон — феномен, которому удалось завоевать чемпионство АПЛ в 71 год. У других случился кризис идей: Фабио Капелло и Гус Хиддинк не могут найти работу (а может, и не хотят), Оскар Табарес уехал зарабатывать деньги в Китай.
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Похоже, то же самое происходит и с Луческу сейчас. Опыт заслуженного румынского тренера вызывает уважение, но его методы порой бывают непонятны не только журналистам и фанатам, но и самим футболистам. Этой зимой даже самые рьяные болельщики «Зенита» не успевали следить за спаррингами своей команды на сборах — иногда было два или три матча в день. Шутка про то, что в перерыве первого матча с «Андерлехтом» петербуржцы успели сыграть ещё два «товарняка», к сожалению, похожа на горькую правду — «Зенит» первым из трёх российских клубов покинул евровесну.
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Как в любую другую сферу нашей жизни, в спорт вообще и в футбол в частности приходят новые технологии: от системы мониторинга активности игрока на тренировках до прямых трансляций клубной пресс-службы в «фейсбуке» или «перископе». Часто тренеры старой формации отказываются верить, например, графикам по системе xG или транслировать контрольные матчи своей команды в соцсетях. Вне постоянно меняющегося технологичного мира даже в футболе выжить сложно.
Молодым в этом плане всегда легче, и тренеры — не исключение. Юлиан Нагельсманн в 28 лет возглавил «Хоффенхайм» из Бундеслиги и побил рекорд этого сезона по количеству матчей без поражений в домашнем чемпионате среди всех европейских топ-лиг. Франк де Бур успешно работал в «Аяксе» ещё в 39, Эдди Хау в 37 вывел «Борнмут» в АПЛ, главное тренерское открытие Италии последних лет Винченцо Монтелла начал карьеру в 36 и сейчас поднимает «Милан»… И так далее.
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Виктор Гончаренко — один из самых перспективных тренеров на постсоветском пространстве. По предсезонной подготовке ЦСКА видно, что белорус не боится экспериментировать: использовал модную в Европе формацию 3-5-2, по которой играл даже сверхконсервативный мадридский «Реал» Зидана, Гончаренко нашёл новую роль для Ионова, окончательно закрепил за Милановым левый фланг обороны, пробует молодёжь на всех позициях.
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Леонид Слуцкий пришёл в ЦСКА в 38, а первый трофей завоевал за два дня до 41-летия — это был Кубок России. Обогнать своего друга Виктор Гончаренко шансы не потерял — день рождения тренер будет праздновать 10 июня, уже после окончания сезона-2016/17.