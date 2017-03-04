Конечно, «Васян»! Как ЦСКА не позволил забить «Зениту»

Деструктивизм по Гончаренко

77 минут тишины

Эффективный цирк Гарсии

Самым эффектным событием матча стоит признать стычку Хави Гарсии со здравым смыслом.

В центральном матче тура всегда хочется увидеть шоу. Тем более когда игру эту ждёшь долго, подпитываясь лишь контрольными встречами, да огорчаясь из-за выступлений в еврокубках. Однако Виктора Гончаренко наши ожидания не слишком волновали. В конце концов, это наши проблемы.Новый тренер ЦСКА избрал нехитрую формацию, из которой сразу стало понятно, что матч едва ли получится зрелищным. Напряжённым, эмоциональным, страстным — безусловно. Но не из тех, которые будут вспоминать спустя много лет. Трио центральных защитников,и Васин, уничтожало почти все попытки «Зенита» придумать что-то впереди. «Армейские» защитники чуть ли не идеально страховали друг друга. Где не успевал Вася, помогал Леша. Где упускал кого-то Лёша, вступал в дело Вася. Где братья были бессильны, в порядке был Васин.Три «армейских» защитника стали единым целым — и «Васяна» пройти «Зенит» никак не мог. По контрольным матчам, вроде, не стоит делать выводы. Однако ЦСКА, в режиме топовой игры РФПЛ, смотрелся так же уверенно, как в товарищеских встречах. И это, конечно, производит впечатление. Впечатление от классной работы Гончаренко на сборах.К первому матчу с «Андерлехтом» «Зенит» оказался не готов. Прежде всего, ментально и тактически — питерцы попросту не понимали, как строят игру бельгийцы. Сегодня у бандыне было такой безнадёги. «Зенит» прекрасно знал, что предстоит операция «Взлом». Другое дело, что в нынешнем состоянии Кокорин и Ко не могут создать много моментов при таком плотном сопротивлении.Атакующая группа «Зенита» не получала пространства вообще — «армейцы» моментально возвращались, дажеуспевал на свою позицию. При том что этот гражданин РФ — единственный, кто устраивал смелые набеги на вражескую половину поля. Остальные защитники и трио опорников вперёд почти не лезли. Хотя классные кроссымогли трансформироваться хотя бы в один гол.Но не вышло. Обе команды не нанесли даже одного удара в створ — аж за 77 минут.завершал атаки не точечно, в действияхбыл сумбур, а креативпотерялся в недрах «ВЭБ Арены». Не просто так лучший момент матча был спонтанным:так хлопнул издалека, что ввинтил мяч точно в штангу. Но то была секунда мастерства от отдельного индивидуума. А вовсе не общая ситуация.Ему же принадлежит и уникальное достижение — за 13 минут до конца матчапопал. В створ ворот. Это не удавалось никому сегодня вплоть до 77-й минуты. Однакосправился с ударом Маурисио, как и с остальными выстрелами игроков «Зенита».Самым эффектным событием матча стоит признать стычкусо здравым смыслом. И это, конечно, показатель низкого уровня зрелищности игры. Ну, ничего, хотя бы посмотрели на цирковое выступление. Гарсия мечтал о второй жёлтой карточке для Головина, но добился от Егорова предупреждения только для себя.Впрочем, провокация Гарсии на самом деле удалась. Ведь в спор вступил известный спорщик из Швеции —. Так вступил, что как раз получил жёлтую. А спустя пять минут — и вторую. Потому к удалению Вернблума причастен и Гарсия — испанец делает своё дело грязно, но делает.Именно благодаря большинству «Зенит» сумел придавить ЦСКА на последних минутах. Даже ударил в створ. Несколько раз. По сегодняшним меркам — блестящий результат. Однако результата скорее добился ЦСКА — «армейцы» изначально не возражали против ничейного счёта.Его они и добились — первая ничьяв качестве главного тренера «армейского» клуба. «Зенит» же, упустив путёвку в следующий раунд Лиги Европы на последних минутах, не смог вырвать победу в игре с ЦСКА.