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175 лет назад 2016
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ЦСКА — «Зенит» — 0:0
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Антон Матвеев

Конечно, «Васян»! Как ЦСКА не позволил забить «Зениту»

Чемпионат России для ЦСКА и «Зенита» возобновился битвой, в которой не было места голам.
4 марта 2017, суббота. 18:35. Футбол
Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
04 марта 2017, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
Удаления: Вернблум, 70 – нет

Деструктивизм по Гончаренко


В центральном матче тура всегда хочется увидеть шоу. Тем более когда игру эту ждёшь долго, подпитываясь лишь контрольными встречами, да огорчаясь из-за выступлений в еврокубках. Однако Виктора Гончаренко наши ожидания не слишком волновали. В конце концов, это наши проблемы.

Новый тренер ЦСКА избрал нехитрую формацию, из которой сразу стало понятно, что матч едва ли получится зрелищным. Напряжённым, эмоциональным, страстным — безусловно. Но не из тех, которые будут вспоминать спустя много лет. Трио центральных защитников, Березуцкие и Васин, уничтожало почти все попытки «Зенита» придумать что-то впереди. «Армейские» защитники чуть ли не идеально страховали друг друга. Где не успевал Вася, помогал Леша. Где упускал кого-то Лёша, вступал в дело Вася. Где братья были бессильны, в порядке был Васин.

Три «армейских» защитника стали единым целым — и «Васяна» пройти «Зенит» никак не мог. По контрольным матчам, вроде, не стоит делать выводы. Однако ЦСКА, в режиме топовой игры РФПЛ, смотрелся так же уверенно, как в товарищеских встречах. И это, конечно, производит впечатление. Впечатление от классной работы Гончаренко на сборах.

77 минут тишины


К первому матчу с «Андерлехтом» «Зенит» оказался не готов. Прежде всего, ментально и тактически — питерцы попросту не понимали, как строят игру бельгийцы. Сегодня у банды Луческу не было такой безнадёги. «Зенит» прекрасно знал, что предстоит операция «Взлом». Другое дело, что в нынешнем состоянии Кокорин и Ко не могут создать много моментов при таком плотном сопротивлении.

Атакующая группа «Зенита» не получала пространства вообще — «армейцы» моментально возвращались, даже Фернандес успевал на свою позицию. При том что этот гражданин РФ — единственный, кто устраивал смелые набеги на вражескую половину поля. Остальные защитники и трио опорников вперёд почти не лезли. Хотя классные кроссы Дзагоева могли трансформироваться хотя бы в один гол.

Но не вышло. Обе команды не нанесли даже одного удара в створ — аж за 77 минут. Дзюба завершал атаки не точечно, в действиях Кокорина был сумбур, а креатив Жулиано и Данни потерялся в недрах «ВЭБ Арены». Не просто так лучший момент матча был спонтанным: Маурисио так хлопнул издалека, что ввинтил мяч точно в штангу. Но то была секунда мастерства от отдельного индивидуума. А вовсе не общая ситуация.

Ему же принадлежит и уникальное достижение — за 13 минут до конца матча Маурисио попал. В створ ворот. Это не удавалось никому сегодня вплоть до 77-й минуты. Однако Акинфеев справился с ударом Маурисио, как и с остальными выстрелами игроков «Зенита».

Эффективный цирк Гарсии


Самым эффектным событием матча стоит признать стычку Хави Гарсии со здравым смыслом. И это, конечно, показатель низкого уровня зрелищности игры. Ну, ничего, хотя бы посмотрели на цирковое выступление. Гарсия мечтал о второй жёлтой карточке для Головина, но добился от Егорова предупреждения только для себя.

Впрочем, провокация Гарсии на самом деле удалась. Ведь в спор вступил известный спорщик из Швеции — Понтус Вернблум. Так вступил, что как раз получил жёлтую. А спустя пять минут — и вторую. Потому к удалению Вернблума причастен и Гарсия — испанец делает своё дело грязно, но делает.
Самым эффектным событием матча стоит признать стычку Хави Гарсии со здравым смыслом.

Именно благодаря большинству «Зенит» сумел придавить ЦСКА на последних минутах. Даже ударил в створ. Несколько раз. По сегодняшним меркам — блестящий результат. Однако результата скорее добился ЦСКА — «армейцы» изначально не возражали против ничейного счёта.

Его они и добились — первая ничья Виктора Гончаренко в качестве главного тренера «армейского» клуба. «Зенит» же, упустив путёвку в следующий раунд Лиги Европы на последних минутах, не смог вырвать победу в игре с ЦСКА.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА ФК Зенит
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