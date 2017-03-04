Гончаренко: касание – свисток. О каком накале можно говорить?

Главный тренер «Зенита»на пресс-конференции после матча с ЦСКА был довольно краток.– Это была игра двух равных соперников. Взять очко на поле такого соперника – не самый плохой вариант. Недоволен, что мы не использовали своё преимущество, которым мы владели на протяжении всей игры. Но рад, что много прессинговали, тем самым лишив соперника возможности цепляться за длинные передачи, на которые они были нацелены.– В какой-то мере нам сегодня помешало качество поля. Получилось так, что обороняться было легче, чем атаковать. Жаль что не реализовали моменты, которые у нас были.Главный тренер ЦСКАне согласился со словами Луческу о том, что «Зенит» владел преимуществом по ходу всей встречи, а также затронул тему судейства.– Стоит отметить, что сегодня была отличная атмосфера – полный бурлящий котел, в такой атмосфере нельзя играть плохо. Было много единоборств, обе команды могли бы сыграть поострее в атаке, но во втором тайме мы лишились одного игрока, поэтому последние 20 минут нам было сложно атаковать.– Я этого не заметил. Разве что только на последних минутах, когда мы остались в меньшинстве после удаления Понтуса Вернблума.– Мне бы не хотелось скатываться к теме судейства, но скажу о том, что было на виду. Мы видели две игры «Зенита» с «Андерлехтом», там держался определенный ритм игры. Но если свисток раздается при каждом касании футболиста, который готов продолжать игру, то о каком накале можно говорить? К Понтусу нет претензий. Он привык играть агрессивно и всегда находиться в единоборствах.– Он много пропустил из-за травмы, как и Оланаре. Тем более, есть разница, когда мы играем в два нападающих, а когда — в одного. Поэтому, возможно, нам сегодня не хватило в атаке.