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Артём Дзюба и Виктор Васин
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Григорий Телингатер

«Обратитесь к нашему агроному». Футболисты о матче ЦСКА – «Зенит»

Дзюба, Рахимич, Молло, Эрнани и Данни рассказали, почему матч ЦСКА – «Зенит» закончился без голов.
4 марта 2017, суббота. 21:15. Футбол
Встреча ЦСКА и «Зенита» оставила зрителей без голов, но впечатлений набралось прилично. Сразу для нескольких футболистов эта игра стала дебютной в чемпионате России.

– Какие эмоции в вашем первом матче в РФПЛ? – спросил корреспондент «Чемпионата» Эрнани.
– Тяжеловато. Столкнулись с серьёзным соперником.

– Сегодня было мало футбола и много ММА?
– Да, получилось, что так. У нас оказалось очень мало пространства для игры. Хозяева хорошо оборонялись, и это усложнило нам жизнь.

– Плохое поле в такой ситуации больше помогло обороняющейся команде?
– Безусловно. Мяч скакал, и атаковать было неудобно. Но все это часть футбола.

– Луческу был нервозным после игры?
– Нет. У нас разбора еще не было. Он предстоит на неделе. Будем разбираться, где ошиблись.

А вот слова другого дебютанта «Зенита» — Йоана Молло. В тексте может создаться ощущение, будто француз недоволен Луческу. Судя по интонации, это явно не так.

– Ждал этого матча три месяца, – сказал Йоан. – Сегодня мне дали 10 минут на поле. Я старался показать, на что способен. Надеюсь, в дальнейшем стану играть больше.

– Что сегодня пошло не так?
– Когда у ЦСКА был удалён футболист, нам не хватило агрессии, одного гола. Играя со счётом 0:0, тяжеловато бороться за первое место, но у нас много мотивации для побед. В следующем матче нам очень нужно выиграть.

– Завтрашнюю игру «Краснодар» – «Спартак» будете смотреть?
– Да. Если они тоже сыграют вничью, я не расстроюсь.

Самым красноречивым в «Зените», как всегда, был Артём Дзюба. Вот уж кто отвечает на вопросы максимально конкретно.

– Два удара в створ на две команды. Почему сегодня была далеко не самая зрелищная игра?
– Мы понимали, что ЦСКА меняется и теперь играет от защиты, очень вязко. Даже удаление их особо не смутило. Можно было еще одного игрока ЦСКА выгонять – ничего бы не изменилось.

– В первом тайме ЦСКА выглядел неплохо, а во втором «армейцы» атаковали очень мало.
– После перерыва мы уже понимали, что точно не пропустим. Вопрос был только в том, забьем ли. Увы, не хватило креатива. У них стоят сзади шесть человек. И все высокие. Причём они даже особо не двигаются. Вперёд не идут – на контратаке не поймаешь.

– Против «Зенита» регулярно играют от обороны. Почему на этот раз не удалось вскрыть соперника?
– Нужно было больше давления, подач, активности на флагах. Вроде все рядом, мяч держим, а угроз не создаём. Только у Жулиано был хороший удар в штангу. Этого недостаточно. Доходим до штрафной, разворачиваемся — и опять… Сегодняшняя игра настораживает. Особенно в преддверии встречи с «Амкаром». Там примерно такая же ситуация, видимо, будет.
Эрнани: «Мяч скакал, и атаковать было неудобно. Но всё это часть футбола»

– Луческу пожаловался на поле.
– Да, оно было как песок: при падении стираешь половину руки или ноги. Все игроки после падения корчились из-за столкновения с газоном, а не с соперником. Поле сжигает. Странное дело. Такой шикарный стадион, а газон… Не знаю, в чем дело. У нас в Питере идеальное поле, хотя климат не лучше. Может, всей лигой обратиться к нашему агроному?

– Завтрашний матч ждёте?
– Конечно, будем смотреть «Краснодар» – «Спартак». Интересная игра. За «Краснодар» все будут болеть. За них все переживают.

Удалось пообщаться и с бывшим полузащитником ЦСКА Элвиром Рахимичем, который уже почти половину жизни провёл в «армейском» клубе, а сейчас тренирует в ДЮСШ красно-синих.

– Не было ни голов, ни толком моментов.
– Первая игра. Никто не хотел терять очки. Больше играли от обороны.

– Получается, результат в пользу «Спартака»?
– Мы ещё рассчитываем догнать красно-белых. Но вообще, да. Результат явно в пользу красно-белых.
Артём Дзюба: «Сегодняшняя игра настораживает. Особенно в преддверии встречи с «Амкаром». Там примерно такая же ситуация, видимо, будет»

– Вернблум только сегодня получил первую красную карточку в ЦСКА. В это трудно поверить?
– И да, и нет. У него позиция такая. Пошёл в подкат – судья расценил это на жёлтую. Вроде по делу. А первую карточку Вернблум заработал за разговоры с арбитром, насколько я понял.

– Теперь Понтус пропустит следующий матч.
– Да. Хорошо, что это будет игра с «Томью». Это для нас плюс.

Увы, ни один футболист ЦСКА не остановился в смешанной зоне для общения с журналистами, которых было не менее 50 человек. Щенников поздоровался и вежливо сказал, что не готов общаться. Ионов прошёл словно робот, просто игнорируя присутствовавших. Согласно регламенту РФПЛ, футбольный клуб ЦСКА должен быть оштрафован. Странно, что достаточно экономные «армейцы» так организовывают работу. Две фразы любого игрока избавили бы клуб от штрафа.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА ФК Зенит Артём Дзюба Йоан Молло Элвир Рахимич Эрнани Азеведо Жуниор
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