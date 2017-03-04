Ошибка профессора Венгера. «Ливерпуль» выиграл у «Арсенала»

предстояло решить непростую задачу: с «Ливерпулем» из-за болезни не мог сыграть— не просто лидер, но и системообразующий футболист. Французский тренер воспользовался отсутствием немца для проверки своей теории. Венгер посчитал, что в некоторых из последних матчах «Арсенал» проигрывал из-за недостатка смелости и устремлённости вперёд — на «Энфилде» лондонская команда вышла с целью сыграть немного прямолинейнее в атаке, а жертвой стал. Чилиец с нестандартным игровым мышлением и непростыми отношениями с клубом и нынешней окружающей действительностью остался в запасе, а в нападение «Арсенала» отправилисьТеоретически «Арсенал» сыграл именно так, как и требовал тренер: к перерыву карта среднего расположения игроков на поле заставляла задуматься о схеме 4-1-5, что подразумевает большое количество забросов мяча вперёд и борьбу за них. Практически же профессор Венгер ошибся и с точки зрения обороны, и в первую очередь с точки зрения атаки.не пришлось подстраиваться под игру соперника, потому что по чемпионату Германии оба такой тип стратегии знают прекрасно. После первого тайма Жиру и Уэлбек выиграли на двоих всего три единоборства из десяти, а центральные защитники «Ливерпуля» в простых для них ситуациях ошибаться не собирались. Подбор тоже чаще оставался за, чем за, что тоже говорит о том, что план Венгера не сработал.Тем не менее линейный тип игры мог лишить гостей части забот у своих ворот, если бы игроки строго отнеслись к требованиям такого футбола. Игра в две линии подразумевает синхронное перемещение по глубине поля, но, как только у «Ливерпуля» проходил длинный пас, оборона «Арсенала» откатывалась, а полузащитники оставались в целом пассивными. Так красные получили оба забитых до перерыва мяча. В первом случае никто из полузащитников (исходя из линейной теории, им должен был стать Окслейд-Чемберлен) не подстраховал правого защитника, который бросил своего игрока, стараясь прикрыть отсутствие центрального защитника, — мяч в итоге после паса Мане прокатился через всю штрафную и спокойно дошёл до, который расстрелял. Во втором случае забивал, а случилось это после того, как Уэлбек возмутительным образом проигнорировал возвращение в оборону, хотя прекрасно видел, как перед сенегальцем расчищается свободное пространство.В перерыве Венгер признал ошибку и сдался самому себе — Санчес появился на поле. Поиграв несколько первых минут тайма в футбол романтичных 1990-х, с большим количеством выносов от центральных защитников и вратаря в сторону высокого нападающего, «Арсенал» всё же забил, и сделал это после шикарного по выбору времени паса в разрез от Санчеса на Уэбека — этот гол тоже частично демонстрировал редкую ошибку тренера гостей с выбором стратегии на матч. «Арсенал» воодушевился, борьбы на поле стало меньше, атаки — более тягучими, и в целом это тот футбол, который мог бы принести «канонирам» ничью. Но в этот вечер «Ливерпуль» неожиданно, наверное, даже для себя почти идеально сыграл в организации обороны: никаких рискованных попыток сыграть на перехвате — следовательно, минимум глупых/вынужденных фолов — следовательно, меньше стандартов — следовательно, меньше дополнительной опасности у своих ворот.«Арсенал» на последних минутах попытался навалиться, и, когда вышедший на заменупопал в штангу после розыгрыша штрафного, показалось, что, по несправедливым законам вселенной, всё это сейчас вернётся голом в ворота. Уже в компенсированное время почти все полевые игроки гостей ушли в чужую штрафную, а «Ливерпуль» провёл контратаку, которая доказала, что иногда футбол способен на справедливые исходы — тот же Ориги выбежал из офсайда, выдал спринт до штрафной и вырезал мяч на Вейналдума. Голландец к большому числу подборов добавил в этом матче ещё и гол, который спас, вероятно, несколько волосот седины. «Ливерпуль» обошёл «Арсенал» в таблице и поставил в блокнот Венгера ещё больше вопросительных знаков.