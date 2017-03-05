Новое королевство Марио. Первые контуры ЦСКА Гончаренко

Да, после 0:0 на мартовском песчаном поле, невысокого темпа и двух жалких обводок за весь матч (не на каждую команду, вообще) было впору окончательно разочароваться в отечественном футболе. Но, во-первых, в Италии таким матчем восхищались бы, La Gazzetta Dello Sport выкатила бы тактический разбор на пару страниц, а наслаждение болельщиков вызывали бы не голы, а стыки и разбитая голова условного Кьеллини. Во-вторых, чего вы вообще ждали от ЦСКА, подписавшего контракт с Виктором Гончаренко?
Зимой вышел отличный документальный фильм «Игра разума», где Гончаренко впускает в раздевалку, рассказывает о своём графике, показывает тренировочный процесс, а заодно – объясняет тактические нюансы «Уфы», которая за первую часть сезона сподобилась отобрать очки у «Зенита» и увезти две победы из Москвы. Одна из самых запоминающихся фраз, прозвучавших в той ленте, отражает тактический тренд и объясняет стиль Гончаренко: «Нужно бить мяч вперёд, и неважно, зацепится ли нападающий за мяч – он навяжет борьбу». Новый тренер ЦСКА готов системно отказываться от мяча и спокойно принимает длинные передачи в борьбу, потому что знает: выиграть подбор всегда важнее, чем выиграть стык.
Философия ЦСКА Гончаренко будет очень похожа на философию его «Уфы», и кардинальная перестройка рисунка игры, в отличие от тактической (переход с 4-2-3-1 на 3-5-2), ЦСКА и не требовалась. Его «Уфа» была второй командой Премьер-Лиги по длинным передачам. Первой – угадайте кто.
Фланговая асимметрия
Вполне вероятно, в ближайших турах Виктор Гончаренко перепробует на позиции левого латераля сразу троих игроков – Щенникова, Миланова и Тошича, – однако под «Зенит» тренер выбрал самый оборонительный вариант. Фактически левый фланг был принесён в жертву – Щенников никогда не обладал серьёзными атакующими навыками, поэтому вперёд включался редко и на трети поля «Зенита» чаще играл назад (5 передач из 7). Слабая игра Георгия в атаке видна и по показателям Packing – если вы зимой пропустили наши тактические тексты, их разъяснение можно почитать тут.
Packing отражает количество отрезанных соперников при передачах вперёд, и у Щенникова абсолютно кошмарный показатель для латераля – лишь дважды он отрезал по одному оппоненту за игру. При этом цифры другого флангового игрока, Марио Фернандеса, намного впечатляющее – 42 соперника, отрезанных передачами, 53 соперника, отрезанных при приёме мяча, и лучший в ЦСКА Impect (количество отрезанных пасами защитников).
Природа цифр объяснима – Марио Фернандес игрок банально другой направленности, однако Виктор Гончаренко старается усложнить его миссию в атаке ЦСКА. Вы, конечно, заметили, что лучший момент в матче «армейцы» создали после внезапного появления Марио Фернандеса в центре штрафной площади и скидки на дальнюю штангу Дзагоеву, но такое включение крайнего защитника не было единичным.
Марио регулярно смещался с правого фланга в центр, открываясь под подачи, диагонали из глубины, уходя на подборы и выигрывая их, но самым показательным был тот самый момент со скидкой Дзагоеву (в мозаике скриншотов выше он – в левом верхнем углу). Атака ЦСКА началась с аута, Фернандес вбросил мяч, отыгрался с Дзагоевым и рванул с правого фланга в центр сразу же, как Алан перевёл мяч на левый край. Важно ещё, что Марио Фернандес при подачах открывался в зону, где сторожат Жирков и Кришито – не лучшие мастера игры в воздухе.
Атакующий потенциал Фернандеса при 3-5-2 очевиден. Оборонительные проблемы – тоже, но о них чуть позже.
Лидером этого ЦСКА будет Алан Дзагоев
Весь первый тайм в тактике ЦСКА прослеживалась любопытная деталь – Головин и Дзагоев менялись местами в центре полузащиты, уходя то ближе к левому флангу, то ближе к правому. Однако гораздо чаще мяч оказывался там, где был Алан Дзагоев, без привязки к конкретной части поля. Несмотря на загубленный момент с ударом влёт, Дзагоева тоже нужно похвалить за момент – он сделал диагональ на левый край и забежал за спину защитникам, ожидая скидки Фернандеса. Всё это пахло наигранными действиями с испанских сборов.
Дзагоев одновременно третий игрок ЦСКА по Packing, второй по Impect и лучший по приёму передач, отрезающих соперников – всё это характеризует и умение Алана пасовать, отрезая чужую линию прессинга, и желание играть на обострение, и его умение открываться между линиями. На плечи Дзагоева легли все стандарты «армейцев», над которыми Виктор Гончаренко всегда кропотливо работает. Ещё один плюс – налаженная химия при новой схеме с Марио Фернандесом: Дзагоев знает, когда нужно отдать пас, поддержать рывок, а когда оттянуться на фланг и помочь защитнику. От его мыслей (и здоровья) будет зависеть, насколько качественно ЦСКА будет играть этой весной.
Расчёт на длинные передачи Акинфеева
Вратари осенней «Уфы» идеально объясняли фразу, подчёркнутую в начале текста – Георгий Шелия и Андрей Лунёв часто выбивали мяч вперёд, в сторону нападающих, где главным было навязывание борьбы, а не выигранное единоборство. Точность длинных передач хромала у обоих – 29% у Шелии, 31% у Лунёва – но в данном случае важнее сам факт доставки мяча вперёд. В прошлогоднем «Лестере» Каспер Шмейхель тоже бил мяч вперёд с точностью 29%, но его выносы казались одним из самых перспективных способов доставки до атаки.
Теперь Гончаренко требует начинать атаки длинным пасом от Игоря Акинфеева. У вратаря ЦСКА есть способности к этому – по сезону Акинфеев играет лонг-боллами точнее Шелии и Лунёва (41,38% точных). Против «Зенита» Игорь сделал 28 длинных передач, сохраняя свою точность по сезону – во-первых, это больше, чем делали вратари «Уфы» в среднем (18,2 у Шелии, 25,3 у Лунёва), во-вторых, это больше трети лонг-боллов на весь ЦСКА (всего за матч «армейцы» набили 76). Отчасти эти цифры спровоцированы прессингом «Зенита» – центральные защитники слабовато открывались под короткие передачи Акинфеева, а получая пас, часто отдавали назад, видя полностью перекрытые зоны, куда нужно доставлять мячи.
Бросилось в глаза, что Акинфеева использовали не только как бьющего в сторону Аарона Оланаре – тактика 3-5-2 подразумевает смещения одного (а то и двух) центральных защитников ближе к флангу при билд-апе, построении атаки, и подъём латералей чуть ли не на одну линию к нападающим. Поэтому вариант «длинная передача вратаря на защитника» вчера эпизодически проскакивал – Акинфеев выбивал мяч на Алексея Березуцкого (как на скриншоте ниже) или Марио Фернандеса, защитники играли головой и переводили мяч в центральную ось.
Контрпрессинг ЦСКА уязвим
В вязкой игре ЦСКА практически не давал «Зениту» пространства для контратак, однако однажды сине-бело-голубым удалось здорово разогнаться, и эту ситуацию лучше разобрать пошагово. Выпад «Зенита» начался как раз с Марио Фернандеса – он сместился в центр и придумал пас вразрез на Ионова, прочитанный защитниками.
ЦСКА стремится применить контрпрессинг, или «правило пяти секунд», как его называет Хосеп Гвардиола, и выдержка Юрия Жиркова здесь сделала момент. Он сделал пару касаний, сместился во фланг, дождался резкого рывка Василия Березуцкого из своей зоны, а затем кинул мяч за спину защитнику.
Второй волной разбить контрпрессинг мог Вернблум, однако швед не стал резко выдёргиваться со своего места, на секунду застрял в полупозиции, а затем мяч был переведён на пустой фланг – Понтусу пришлось играть по мячу…
…после чего его остаётся лишь отрезать передачей в освободившийся центр.
К чести ЦСКА, спустя несколько минут была проведена экстренная работа над ошибками контрпрессинга. Ситуация получилась один в один – Марио Фернандес потерял мяч на полуфланге, Василий Березуцкий убежал страховать русского бразильца и открыл зону – только теперь уже его подстраховали Вернблум и Васин.
Королевство Марио на правом фланге, где происходит смена режима, может стать главной головной болью Виктора Гончаренко. Даже «Челси» Конте, называемый многими экспертами идеальной командой в плане геометрии, играет с ассиметричными флангами: Мозес и Педро лучше в разрушении, Алонсо и Азар – в созидании, поэтому многие соперники стараются перегружать левый фланг обороны «Челси», где свободы больше. Такую проблему может породить и Марио Фернандес, который будет явно меньше трудиться в защите – этот момент с контрпрессингом был не единственным, где фланг Фернандеса оказался открытым, а сам игрок не спешил возвращаться назад. Так что отрабатывать подстраховку Марио на тренировках ЦСКА теперь жизненно важно.
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Нет офсайдных ловушек!
Учитывая, сколько ЦСКА напропускал после неудачно выстроенного искусственного офсайда, отказ Виктора Гончаренко от ловушек важен. Но он читался. Во-первых, нужно было как-то решать проблему с постоянными забросами за спину центральным защитникам – и судя по матчу с «Зенитом», в котором лишь при игре 11vs10 петербуржцам удалось создать опасные моменты из штрафной площади, решать будут прессингом и компактностью линий. Во-вторых, схема в три центральных защитника сама по себе практически отторгает офсайдные ловушки, их гораздо сложнее выстроить, чем при игре в четыре.
ЦСКА хорош при игре без мяча
Короткой строкой – о других новинках ЦСКА Гончаренко:
1. Оланаре и Ионов очень любопытно работали в прессинге, когда мяч разыгрывали центральные защитники «Зенита». То один, то второй систематически перекрывали линию передач на Хави Гарсию, при этом давали спокойно принимать мяч Маурисио и атаковали бразильца уже на приёме мяча. Эпизод на скриншоте показателен – Оланаре на долю секунды дёрнулся в сторону Маурисио, но потом просчитал момент в голове и вернулся на исходную позицию. Шаг логичен – будучи атакованным на приёме, Маурисио четырежды терял мяч.
2. Играя без мяча у центральной линии или на своей половине поля, ЦСКА старается всем составом опускаться за линию мяча. Ниже садится даже Оланаре, принимающий мяч в глубине. При этом высокий прессинг «армейцы» тоже практиковали, преимущественно в первом тайме – к Оланаре и Ионову присоединялся кто-то из двойки полузащитников.
3. Артёма Дзюбу сковали персональной опекой – весь матч на нём висел Виктор Васин, убегая за ним в буфет, в раздевалку и оставляя лишь в крайних случаях (как в моменте с контрпрессингом). Кстати, была и ответная «персоналка» от Дзюбы. На одном из опасных стандартов ЦСКА Васин замыкал подачу Дзагоева, и почему-то его персонально опекал Кришито, но на следующем же угловом «Зенит» провёл работу над ошибками, и Васина забрал Дзюба, вынудив нарушить на себе правила.
4. За счёт компактности удалось смыть с поля Жулиано, а также максимально ограничить Данни. Если Данни искал мяч в глубине и пытался что-то построить оттуда, то Жулиано давали получать мяч исключительно на флангах, в насыщенных квадратах, куда уже приходили 3-4 игрока «армейцев». Перекрывать Жулиано все зоны для передач и дальнейшего продвижения удавалось качественно, без разрывов и коридоров между игроками. Тройка полузащитников тоже внимательно играла по бразильцу, формируя компактную линию и перекрывая вариант передачи на Жулиано.
Вывод
«Игровая модель должна быть открытой. Она всегда должна находиться в стадии развития, здесь не существует конечного продукта», – говорил Виктор Гончаренко в интервью со сборов ЦСКА, и эти слова отчасти отражают карьерный путь специалиста. Будучи прожжённым прагматиком, Гончаренко строил команды, непохожие друг на друга, и «Уфа» была первым проектом белорусского тренера, постоянно игравшим в три центральных защитника, поставившим на поток непрерывное развитие игроков. ЦСКА Гончаренко будет отчасти похож на «Уфу» – тактикой, обилием молодых игроков в составе, Виктором Васиным – но всё равно станет генерировать свой футбол, штрихи которого мы сейчас наблюдаем. И сразу разочаровывая всех, кто любит в футболе исключительно голы – ЦСКА Гончаренко всегда будет сушить важные матчи.
Главное сейчас, что команда прониклась идеями своего тренера. В добавленное время бразилец Витиньо, приезжавший в Премьер-Лигу субтильным парнишкой из видеонарезок, пошёл ловить верховую передачу Акинфеева. Раньше Витиньо избегал борьбы, в этом единоборстве с Нету бразилец проиграл – но ЦСКА удалось выиграть подбор.
Неважно, зацепится ли нападающий за мяч или нет – он навяжет борьбу.
В материале использованы данные паблика «Пыльный чердак».