Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЦСКА – «Зенит»
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Данила Игнатов

Нервы Гончаренко, улыбка Луческу: как вели себя тренеры

Данила Игнатов понаблюдал за поведением нового главного тренера ЦСКА на скамейке и сравнил его с эмоциональным Мирчей Луческу.
5 марта 2017, воскресенье. 11:05. Футбол
>>> Конечно, Васян! Как ЦСКА не позволил забить «Зениту»

Первый матч Виктора Гончаренко с ЦСКА получился малосмотрибельным, особенно по телевизору — так болельщик не чувствует атмосферы стадиона и накал борьбы между футболистами. Зато отдельно за действиями нового главного тренера «армейцев» было очень интересно последить, сравнив его с одним из самых эмоциональных коллег в РФПЛ Мирчей Луческу.

>>> Гончаренко vs Луческу: самый молодой против самого возрастного

За несколько минут до начала матча. Луческу и Гончаренко обнимаются, как старые знакомые.
Фото: Ксения Архипова

Луческу сразу же встаёт у края очерченной зоны для тренерского штаба, его оппонент кричит что-то в напутствие своим футболистам и занимает своё место рядом с Онопко.

Оба тренера ведут себя эмоционально: румын разводит руками, показывает какие-то жесты, но всё издалека.
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

24-я минута. Головин жёстко фолит против Жиркова в центре поля прямо на глазах у Гончаренко. Тренер не менее жёстко «пихает» молодому полузащитнику, чтобы тот не нарушал правила в бессмысленных ситуациях. Через пять минут Головин получает жёлтую карточку за выставленный локоть.

31-я минута. Оланаре промахивается из убойной позиции. Гончаренко вскакивает, недовольно смотрит на ворота Лодыгина и чешет затылок.

32-я минута. Дзагоев промахивается по мячу в трёх метрах от ворот «Зенита» на краю вратарской, Гончаренко снова вскакивает с криком: «Ну как так?!»

33-я минута. Во время первой паузы, пока врачи приводят Кришито в себя, Гончаренко с помощью переводчика подзывает Фернандеса и долго объясняет ему, что нужно делать.
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

>>> Новое королевство Марио. Первые контуры ЦСКА Гончаренко

42-я минута. Пока врачи оказывают помощь Ионову, Гончаренко рассказывает что-то Василию Березуцкому, уже без переводчика.
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

45+1-я минута. Гончаренко подзывает со скамейки Зорана Тошича и долго что-то говорит, показывая на левую бровку. Странно, ведь сербский полузащитник выйдет на поле только на две минуты в конце матча.
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

58-я минута. Маурисио попадает в штангу «армейских» ворот, Гончаренко недовольно вздыхает.

60-я минута. Мяч прилетает прямо в руки Гончаренко, тот помогает Дзагоеву быстро разыграть аут.
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

64-я минута. На поле происходит стычка, во время которой симулирует Хави Гарсия. Гончаренко спокойно смотрит на всё происходящее, а эмоциональнее всех реагирует Бибрас Натхо, вскочивший с места и начавший кричать что-то то ли судье Егорову, то ли партнёрам, то ли актёру Гарсии.

67 минута. Гончаренко с переводчиком готовит Витиньо к выходу на замену.
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

70-я минута. Белорусский тренер удивительно спокойно реагирует на удаление Вернблума. Но реакция последовала сразу: Натхо побежал на разминку со скамейки, а переводчик ЦСКА Максим Головлёв подозвал Витиньо, чтобы Гончаренко дал задание бразильцу играть ниже в опорной зоне.
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

73-я минута. Пока Оланаре оказывают помощь, к Гончаренко прилетает мяч, который он со всей силы бьёт на поле.
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

80-я минута. Пока Луческу меняет Маурисио на другого бразильца, Эрнани, тренер ЦСКА снова объясняет что-то футболистам — сначала Щенникову, потом Головину.
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

83-я минута. Луческу делает ещё две замены подряд: Молло сменяет Данни, опальный Шатов выходит на позицию Анюкова. Важная деталь: румын не общается с выходящими на замену игроками, за него это делают помощники. Гончаренко же долго говорит со своими футболистами, и только затем что-то добавляет Онопко.
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

90+1-я минута. Кокорин бьёт по ногам Головину прямо перед Гончаренко, белорус возмущённо кричит и указывает на это судье Егорову.
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

Конец матча. Мирча Луческу задумчиво и с улыбкой смотрит на табло «ВЭБ Арены».
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Гончаренко явно разочарован результатом. Он жмёт руку каждому футболисту и уходит в раздевалку.
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

Все фото с матча ЦСКА — «Зенит» на «ВЭБ Арене» смотрите здесь.

Слова после матча. Каждый тренер нашёл разное оправдание незрелищной игре и отсутствию положительного результата своей команды. Мирча Луческу обвинил газон: «В какой-то мере нам сегодня помешало качество поля.

Получилось так, что обороняться было легче, чем атаковать». Позже об этом сказал и Артём Дзюба, посоветовавший всей стране «обратиться к агрономам «Зенита», чтобы не играть на песке».

Виктор Гончаренко посетовал на судейство (к арбитру Егорову тренер ЦСКА неоднократно обращался во время матча): «Мы видели два матча «Зенита» с «Андерлехтом» — там держался определённый ритм игры. Но если свисток раздаётся при каждом касании футболиста, который готов продолжать игру, то о каком накале можно говорить? К Понтусу нет претензий. Он привык играть агрессивно и всегда находиться в единоборствах».

>>> Гончаренко: касание – свисток, о каком накале можно говорить?

Позже о судье Александре Егорове высказался и генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев: «Не хотелось бы обсуждать судейство, пусть это сделают квалифицированные специалисты. Но вы всё видели. Есть правило, что судью должно быть не заметно на поле, и этот показатель — знак качества его работы. Сегодня всё было не так: много свистков не по делу, сбивающих темп игры. Порой можно было обойтись без остановок».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 2
Теги
ПФК ЦСКА ФК Зенит Виктор Гончаренко Мирча Луческу Фото
Новости. Футбол
5 марта 2017, воскресенье
11:39 «Удинезе» — «Ювентус»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:00
11:19 Бакка: я прошёл через тяжёлый период и не забивал, но все меня поддерживали
11:02 «Краснодар» – «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30
10:48 Зе Луиш: я питаюсь голами, они мне нужны для того, чтобы жить
10:48 «Спартак» сыграет с «Краснодаром» в красной форме
10:47 «Урал» — «Амкар»: стали известны стартовые составы команд
10:27 Румменигге: скорее всего, «Бавария» использует опцию выкупа Комана у «Ювентуса»
10:24 Миральяс: Лукаку лучше Кейна, он сильнее и быстрее
10:19 «Крылья Советов» – «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:00
10:10 Касемиро: «Реал» всё ещё силён и сфокусирован на всех турнирах
09:39 Источник: Аллегри согласился возглавить «Арсенал» и ждёт решения Венгера
09:35 Рамос: не говорил, что Криштиану Роналду не должен бегать
09:19 Мане: «Ливерпулю» в матче с «Арсеналом» удалось ответить на критику
09:15 Драки, пятая точка от фаната и новый имидж Витиньо – в фотообзоре ЦСКА – «Зенит»
09:06 «Урал» – «Амкар»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 11:30
08:00 «Барселона» — «Сельта» — 5:0. Видеообзор матча
07:38 Новичок «Спартака» Сакала отличился в матче за сборную Замбии U20
07:00 «Эйбар» — «Реал» — 1:4. Видеообзор матча
06:35 Осуждённый за убийство вратарь Бруно получил предложения от 9 клубов
05:16 Серхи Роберто: Энрике отдал себя «Барселоне», и мы должны сделать то же для него
03:58 Гришин: буду работать в ЦСКА в любой должности, в какой пригожусь
03:43 Неймар: «Барселона» находится на подъёме перед игрой с «ПСЖ» и уверена в себе
03:19 Моуринью: ирония в том, что в «МЮ» перестали тренировать исполнение пенальти
02:54 Луис Энрике: я проанализировал матч с «ПСЖ», как ни один другой
02:41 В Краснодаре прошли массовые беспорядки с участием болельщиков «Спартака»
01:41 Ракитич: надеюсь, что в матче с «ПСЖ» свершится чудо
01:28 «Бенфика» победила «Фейренсе» и вернула себе лидерство в Примейре
01:19 Дзадза: никогда не забуду свой промах в серии пенальти с Германией
00:49 В матче с «Зенитом» в основе ЦСКА впервые с 2008 года вышли меньше 3 легионеров
00:40 Дубль Бакки принёс «Милану» победу над «Кьево»
00:39 «Барселона» разгромила «Сельту» и обошла «Реал» в таблице чемпионата Испании
00:26 Лаллана: у «Ливерпуля» есть ещё 11 матчей, чтобы чего-то добиться
00:12 И. Суркис: Хачериди будет играть за дубль киевского «Динамо» – это его выбор
00:11 Спаллетти: сегодня надежды «Ромы» на титул умерли
00:11 Дзадза: я не Криштиану, Месси или Марадона, а просто хороший игрок
00:02 С. Ребров: Хачериди думал, что ему нет замены в киевском «Динамо», что он №1
4 марта 2017, суббота
23:53 «Ницца» выиграла у «Дижона», в чемпионате Франции установилось троевластие
23:48 Фабрегас: Конте каждый день повторяет «побеждать, побеждать, побеждать»
23:39 Мертенс получил травму, но должен помочь «Наполи» в матче с «Реалом»
23:29 Хавбек «Сент-Этьена» получил серьёзный удар ногой в голову от защитника «Бастии»
23:22 Чех: теперь «Арсенал» выбыл из чемпионской гонки
23:13 Руни: «МЮ» потерял два очка, нужно постараться исправить положение
23:12 «Порту» забил семь голов «Насьоналу» и возглавил чемпионат Португалии
23:02 Клопп: после поражения от «Лестера» в «Ливерпуле» состоялся серьёзный разговор
22:55 Венгер: не ожидал, что «Арсенал» пропустит дешёвые голы в столь важном матче
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как закончится матч "Краснодар" - "Спартак"?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+