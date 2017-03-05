Нервы Гончаренко, улыбка Луческу: как вели себя тренеры

Первый матч Виктора Гончаренко с ЦСКА получился малосмотрибельным, особенно по телевизору — так болельщик не чувствует атмосферы стадиона и накал борьбы между футболистами. Зато отдельно за действиями нового главного тренера «армейцев» было очень интересно последить, сравнив его с одним из самых эмоциональных коллег в РФПЛ Мирчей Луческу.
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За несколько минут до начала матча. Луческу и Гончаренко обнимаются, как старые знакомые.
Фото: Ксения Архипова
Луческу сразу же встаёт у края очерченной зоны для тренерского штаба, его оппонент кричит что-то в напутствие своим футболистам и занимает своё место рядом с Онопко.
Оба тренера ведут себя эмоционально: румын разводит руками, показывает какие-то жесты, но всё издалека.
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
24-я минута. Головин жёстко фолит против Жиркова в центре поля прямо на глазах у Гончаренко. Тренер не менее жёстко «пихает» молодому полузащитнику, чтобы тот не нарушал правила в бессмысленных ситуациях. Через пять минут Головин получает жёлтую карточку за выставленный локоть.
31-я минута. Оланаре промахивается из убойной позиции. Гончаренко вскакивает, недовольно смотрит на ворота Лодыгина и чешет затылок.
32-я минута. Дзагоев промахивается по мячу в трёх метрах от ворот «Зенита» на краю вратарской, Гончаренко снова вскакивает с криком: «Ну как так?!»
33-я минута. Во время первой паузы, пока врачи приводят Кришито в себя, Гончаренко с помощью переводчика подзывает Фернандеса и долго объясняет ему, что нужно делать.
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
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42-я минута. Пока врачи оказывают помощь Ионову, Гончаренко рассказывает что-то Василию Березуцкому, уже без переводчика.
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
45+1-я минута. Гончаренко подзывает со скамейки Зорана Тошича и долго что-то говорит, показывая на левую бровку. Странно, ведь сербский полузащитник выйдет на поле только на две минуты в конце матча.
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
58-я минута. Маурисио попадает в штангу «армейских» ворот, Гончаренко недовольно вздыхает.
60-я минута. Мяч прилетает прямо в руки Гончаренко, тот помогает Дзагоеву быстро разыграть аут.
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
64-я минута. На поле происходит стычка, во время которой симулирует Хави Гарсия. Гончаренко спокойно смотрит на всё происходящее, а эмоциональнее всех реагирует Бибрас Натхо, вскочивший с места и начавший кричать что-то то ли судье Егорову, то ли партнёрам, то ли актёру Гарсии.
67 минута. Гончаренко с переводчиком готовит Витиньо к выходу на замену.
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
70-я минута. Белорусский тренер удивительно спокойно реагирует на удаление Вернблума. Но реакция последовала сразу: Натхо побежал на разминку со скамейки, а переводчик ЦСКА Максим Головлёв подозвал Витиньо, чтобы Гончаренко дал задание бразильцу играть ниже в опорной зоне.
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
73-я минута. Пока Оланаре оказывают помощь, к Гончаренко прилетает мяч, который он со всей силы бьёт на поле.
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
80-я минута. Пока Луческу меняет Маурисио на другого бразильца, Эрнани, тренер ЦСКА снова объясняет что-то футболистам — сначала Щенникову, потом Головину.
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
83-я минута. Луческу делает ещё две замены подряд: Молло сменяет Данни, опальный Шатов выходит на позицию Анюкова. Важная деталь: румын не общается с выходящими на замену игроками, за него это делают помощники. Гончаренко же долго говорит со своими футболистами, и только затем что-то добавляет Онопко.
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
90+1-я минута. Кокорин бьёт по ногам Головину прямо перед Гончаренко, белорус возмущённо кричит и указывает на это судье Егорову.
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
Конец матча. Мирча Луческу задумчиво и с улыбкой смотрит на табло «ВЭБ Арены».
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
Гончаренко явно разочарован результатом. Он жмёт руку каждому футболисту и уходит в раздевалку.
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
Все фото с матча ЦСКА — «Зенит» на «ВЭБ Арене» смотрите здесь.
Слова после матча. Каждый тренер нашёл разное оправдание незрелищной игре и отсутствию положительного результата своей команды. Мирча Луческу обвинил газон: «В какой-то мере нам сегодня помешало качество поля.
Получилось так, что обороняться было легче, чем атаковать». Позже об этом сказал и Артём Дзюба, посоветовавший всей стране «обратиться к агрономам «Зенита», чтобы не играть на песке».
Виктор Гончаренко посетовал на судейство (к арбитру Егорову тренер ЦСКА неоднократно обращался во время матча): «Мы видели два матча «Зенита» с «Андерлехтом» — там держался определённый ритм игры. Но если свисток раздаётся при каждом касании футболиста, который готов продолжать игру, то о каком накале можно говорить? К Понтусу нет претензий. Он привык играть агрессивно и всегда находиться в единоборствах».
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Позже о судье Александре Егорове высказался и генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев: «Не хотелось бы обсуждать судейство, пусть это сделают квалифицированные специалисты. Но вы всё видели. Есть правило, что судью должно быть не заметно на поле, и этот показатель — знак качества его работы. Сегодня всё было не так: много свистков не по делу, сбивающих темп игры. Порой можно было обойтись без остановок».