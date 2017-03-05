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175 лет назад 2016
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Массимо Каррера
Фото: spartak.com
Текст: Олег Лысенко

Пик Карреры. Как «Спартак» изменился зимой

Массимо Карреру ожидают три самых сложных и ответственных месяца в тренерской карьере: на кону золото чемпионата России.
5 марта 2017, воскресенье. 12:40. Футбол

Трансферы


Пришли:
в. Александр Селихов («Амкар»)
н. Луис Адриано («Милан», Италия, свободный агент)
п. Александр Самедов («Локомотив» М)
з. Георгий Джикия («Амкар»)
з. Георгий Тигиев («Анжи», в аренду)

Ушли
п. Ромуло («Фламенго», Бразилия, свободный агент)
п. Аяз Гулиев («Анжи», в аренду)
п. Александр Зуев («Крылья Советов», в аренду)
з. Пуцко («Уфа»)

«Спартак» деятельно провёл зиму. Лидирующая позиция в чемпионате вдохновила главного акционера клуба на ряд крупных приобретений. За одно трансферное окно столичный клуб добавил по новичку в каждую линию, а в оборону – целых двух (и это не считая группы таинственных незнакомцев, пополнивших вторую команду).

На первый взгляд, единственным объединяющим фактором у всей честной компании является общее пермское прошлое вратаря Селихова и защитника Джикии. На самом деле есть кое-что ещё. Дела трёх из пяти новобранцев «Спартака» ведёт Павел Андреев. Таким образом, клиентура одного из самых влиятельных агентов России в столичном клубе, и без того внушительная, ещё более расширилась.

Можно долго спорить о спортивной целесообразности той или иной покупки, но сложно отрицать очевидный факт: претенденту на титул жизненно необходима глубина состава. Её спортивный департамент «Спартака» в межсезонье увеличил. Сегодня Массимо Каррера с лёгкостью наберёт народу на два состава (ещё и останется). Какой возьмёт верх в корпоративном междусобойчике – большой вопрос.

Важный нюанс: практически все покупки были сделаны загодя – у тренера было время, чтобы познакомить людей со своей концепцией и вписать в игровую систему. Только Тигиев появился «на флажке» — остальные прошли с командой полноценный подготовительный цикл и внятно обозначили претензии на место в основе.

Селихов ограничился одним пропущенным мячом за пять таймов. Луис Адриано следовал графику «гол за матч». Самедов сформировал эффективную связку справа с Ещенко. Джикия подтвердил реноме умелого универсала, способного качественно сработать как в центре, так и на фланге. Минимум игрового времени у Георгия на третьем сборе легко объясним: в Марбелье Каррера уже моделировал состав с прицелом на Краснодар, где Джикия не сыграет из-за перебора карточек. По аналогичной причине за условный резерв отбегал Промес (что не помешало Квинси выстрелить дуплетом).

Мало того что «Спартак» прилично усилился, он ещё и избежал серьёзных потерь. При наличии в резерве заметно прогрессирующего Тимофеева держать на лавке Ромуло клубу чисто экономически было невыгодно. Что до Зуева, то он, к сожалению, так и не избавился в «Спартаке» от ярлыка «вечно перспективного». В Самаре у парня будет больше возможностей для самореализации.

Тренер и игра


В ближайшие три месяца Карреру ждёт, пожалуй, самый трудный и волнительный период руководящей практики. Этим, видимо, и объясняется необычная замкнутость ещё недавно раскованного и общительного «алленаторе». Тренировки команды он с начала межсезонья закрыл от журналистов, и чем меньше времени оставалось до возобновления сезона, тем больше сторонился прессы сам.

Допускаю, что итальянца немного тяготит груз внезапной популярности – за годы сотрудничества с Конте он привык быть в тени. В сезоне избежать журналистов с их иногда бестактными вопросами Массимо не удастся. Но по крайней мере в подготовительный период у него была возможность всецело сосредоточиться на работе с командой, и он её использовал.

Контуры модернизированного Каррерой «Спартака» мы наблюдали в заключительных спаррингах февраля. Могу ошибаться, но по моим ощущениям за зиму красно-белые прибавили в организации игры. Команда стала строже действовать на своей половине поля и агрессивнее на чужой. Теперь при потере мяча «Спартак» безотлагательно предпринимает попытку его вернуть. Высокий прессинг подразумевает хорошую физическую готовность исполнителей, и с нею проблем у спартаковцев не должно возникнуть: по свидетельствам самих футболистов, команда капитально нагрузилась на сборах, но к концу межсезонья неплохо разогналась. Два ударных вторых тайма против норвежцев это ощущение только укрепили.

«Спартак» и осенью превыше тактико-технических изысков ценил цифры на табло, а теперь, по всей видимости, станет ещё более расчётливо-прагматичным. Более «итальянским», если позволительно так выразиться. Стеночки-забегания в его репертуаре, безусловно, останутся, но как элемент декора, а не основа стиля.

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Кто выстрелит весной


Почти год, с апреля 2016-го, не забивал в официальных матчах Луис Адриано. Но то, что бомбардирское чутьё по-прежнему при нём, бразилец доказал прошедшей зимой. Пять голов в пяти спаррингах – верное свидетельство успешной адаптации нападающего в красно-белом коллективе. Теперь поклонники команды ждут от Адриано свершений в чемпионате России. После миланского запаса мотивации Луису не занимать, а наличие у него футбольного таланта, кажется, никто не оспаривает. С появлением сильного конкурента, глядишь, и Зе Луиш станет более собранно относиться к каждому голевому моменту – в этом случае вся команда останется в выигрыше.

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Слабое место


После серьёзной доукомплектации откровенно уязвимых мест в красно-белых построениях вроде бы не осталось. Обращает на себя внимание большое количество пропущенных мячей в межсезонье – в среднем больше одного за матч (девять в семи играх). Тут следует учесть, что большинство из них пришлось на второй, самый тяжёлый сбор, когда футболисты передвигались по газону на ватных ногах. К концу зимы ситуация в обороне нормализовалась, но ещё не настолько, чтобы мастер защитных построений Каррера остался целиком и полностью доволен. Таски необходимо время, чтобы войти в ритм после длительной паузы, Боккетти нужно успокоиться и перестать совершать «обрезы» на своей половине поля, а Джикии – элементарно сыграться с партнёрами. Зимой Каррера перепробовал все возможные сочетания в центре обороны. Нашёл ли идеальное – вот в чём вопрос.

Задача на весну


Какая может быть задача у команды, полтора десятка лет не выигрывавшей золото и зимовавшей единоличным лидером сезона? Странный вопрос, если не сказать – глупый. Естественно, красно-белое сообщество ждёт трофея. Возможно, на старте сезона его и устроило бы «лишь» второе место в комплекте с пропуском в Лигу чемпионов. Теперь такой результат будет расценен как упущение.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Спартак Луис Адриано Массимо Каррера
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