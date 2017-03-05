«Краснодар» – «Спартак»: всё, что нужно знать перед матчем

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История противостояния «Краснодара» и «Спартака» насыщена сериями – единичных побед друг над другом они не признают. Когда класс «Краснодара» был ниже, а в атаке «быков» ещё бегал, москвичи брали верх в пяти матчах кряду, но в марте 2014-го, когда «Спартак» приехал на юг России после отставкии «Тосно», случился перелом. Следующие три матча «Краснодар» выиграл с общим счётом 11:1. Сейчас победная серия красно-белых в матче с заматеревшими «быками» составляет те же три матча. Время нового перелома?Из тех, кто сегодня сыграет за «Спартак», чаще других «Краснодар» огорчал– трижды. Дважды – в ноябре 2015-го, когда Глушаков забил бронебойной пушкой, но про «похороны» после его голов ещё никто не кричал. А игрок из состава хозяев, чаще всех забивавший «Спартаку», посреди недели вообще успел побыть правым защитником –тоже трижды поражал ворота красно-белых, в том числе в составе «Краснодара» (4:0 в августе 2014-го).Ещё из истории противостояния: тогда же, в августе 2014-го, дебютировал, и тогда его перспективы оценивали очень осторожно. Спустя два года «Спартак» выигрывал у «Краснодара» в первом матчена новой должности – полноценного главного тренера. Сегодня для Карреры тоже особенный матч – предсезонная подготовка «Спартака» вызывала достаточно вопросов, несмотря на регулярные победы, и тренеру важно показать, что «Спартак» продолжит играть на своём осеннем уровне. Дебютов тоже будет достаточно: первый матч в Премьер-Лиге сыграюти, возможно,Сегоднядолжен доказать, что забыл про два незабитых пенальти «Уралу» и готов отрываться на «Спартаке», однако красно-белые – один из самых неудобных соперников в карьере Смолова: 12 матчей против «Спартака» и ни одного забитого мяча.Сразу несколько игроков «Спартака» пропустят матч из-за дисквалификаций, но если перебор карточек– дело поправимое, то отсутствиетрадиционно воспринимается как трагедия. На самом деле зря: уже осенью «Спартак» доказал, что безкоманде играть намного сложнее, чем без Квинси. Тем более сегодня голландца напрямую заменит футболист, у которого нет такой популярности и кучи фотографий в «Инстаграме», зато есть седые волосы и выработанный годами стиль игры, –. Как минимум на один матч вопросы с тактикой «Спартака» и попыткой одновременно уместить всех сильных игроков – Самедова, Промеса, Зе и Адриано – отпадают.У «Краснодара» потеря не менее существенная. Вы можете смеяться нади отправлять его в больницу, но надо признать, что порой он прав: «С «Уралом»не сыграл, команда пропустила трижды и вылетела из Кубка России. Его отсутствие влияет на результат». Доля Каборе в успехе «Краснодара» в плей-офф Лиги Европы велика – Шарль зацементировал весь центр поля, сделал 11 отборов за два матча и вынудил «Фенербахче» искать счастья только через фланги и бестолковый навал. Под вопросом и, получивший травму в том самом матче с «Уралом». Учитывая, как Владимир Быстров подменил ветерана на позиции правого защитника (подменил плохо), за «Краснодар» сегодня наверняка сыграет арендованный у «Локомотива». Давно не игравшиетоже ещё лечатся.Отсутствие Каборе крайне сложно будет компенсировать ещё и из-за недокомплекта игроков в центре поля – зимой «Краснодар» отпустил, Измайлов и Мамаев, с помощью которых можно было бы видоизменить стилистику нижней тройки, травмированы, а Роман Шишкин нужнее будет на правом фланге защиты. Остаётся единственный вариант –. Он, как всегда, будет запредельно заряжен и полезен (если уж даже в качестве левого защитника Торбинский выглядел симпатично), но вопрос, сможет ли полностью русская полузащита «Краснодара» сковать центр поля «Спартака», который предстанет в оптимальном составе?Учитывая потери красно-белых из-за дисквалификаций, состав выглядит предсказуемым на 10 позициях из 11. Один вопрос: Луиш или Луис? Луис Адриано, зимний новичок «Спартака», так изголодался по футболу на скамейке «Милана», что был лучшим игроком на сборах, но в официальных матчах всё может сложиться совсем иначе. А Зе Луиш был прекрасен в первой части сезона, но сейчас едва восстановился после травмы, так что вряд ли будет готов сыграть все 90 или хотя бы 60 минут против такого соперника.Петербуржецне самый приятный судья для обоих команд. У «Краснодара» после сегодняшнего матча нарушится абсолютный баланс результатов при судействе Безбородова – 5 побед, 5 ничьих, 5 поражений. У «Спартака» хороших и плохих воспоминаний от его арбитража примерно поровну – из 29 матчей с Безбородовым красно-белые выиграли лишь 13, а 12 проиграли. Любопытно, что Владислав работал на матче «Спартака» и «Краснодара» в первом круге, когда спорных решений не принимал, а три года назад судил игру, где «быки» св составе разгромили «Спартак» 4:0. Тогда ещё никто не знал, что Широков поиграет за «Спартак», а красно-белые спустя три зимы по-настоящему включатся в чемпионскую гонку.У «Спартака» есть отличный шанс ввести интригу чемпионской гонки в коматозное состояние: победа даст красно-белым отрыв в 7 очков, который можно упустить лишь в крайнем случае, если ты «Локомотив»или вечный «Байер». С другой стороны, у «Спартака» сейчас есть право сразу на две ошибки, в межсезонье команда выглядела странно, а «Краснодар» уже сыграл три матча и лучше готов физически… Неудивительно, что фаворитом у букмекеров считается именно «Краснодар».Есть ещё одна причина. Как ни парадоксально, но очки нужнее именно «Краснодару». Борьба за четвёртое место будет жаркой, уже сейчас три команды – «Краснодар», «Ростов» и «Терек» – имеют поровну очков, а ещё о еврокубках готов помечтать «Амкар». В такой мясорубке каждая победа ценна вдвойне, и права на ошибку у «Краснодара» как раз нет.