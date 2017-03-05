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175 лет назад 2016
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Кацуёси Миура
Фото: Reuters
Текст: Марк Бессонов

В погоне за мечтой. История 50-летнего японца, обманувшего время

В день 50-летия он отыграл более часа в профессиональной лиге. Рассказываем историю Кацуёси Миуры, который сделал невозможное.
5 марта 2017, воскресенье. 16:00. Футбол

Прочь от насмешек


Задолго до того, как в Серии А появились фигуры Накаты, Моримото, Накамуры, Нагатомо и Хонды, на Апеннины занесло парня по имени Кацуёси Миура. Ничем не выделяющийся на фоне партнёров тощий, нескладный паренёк, пытавшийся резкими движениями обхитрить на фланге Барези, вызывал скорее снисходительную ухмылку.

На первых же минутах матча «Дженоа» — «Милан» неизвестный никому доселе японец смело пошёл на одного из сильнейших защитников Европы — и тут же получил удар локтем в лицо. Через несколько секунд Миура поднялся и продолжил, доиграв до перерыва. На второй тайм он уже не вышел – клубный врач в раздевалке удивлённо констатировал: больше 40 минут Кацу играл со сломанным носом и сотрясением мозга.

В своём единственном сезоне в Италии японский легионер так и остался объектом насмешек. Несмотря на то что вскоре Миура забил первый «японский» гол в истории европейского футбола, да ещё и в дерби с «Сампдорией», он и дальше воспринимался как часть маркетинговой кампании популяризации футбола в далёкой Азии. Чего уж говорить, если «Дженоа» не решился даже платить своему игроку зарплату – вознаграждение Миуре выделяли японские спонсоры, делавшие большие деньги на трансляциях матчей соотечественника в Серии А на родине.

«В 90-х мои слова о том, что в Японии тоже играют в футбол, вызывали у окружающих лишь насмешки. Для европейцев мы действительно были клоунами», — скажет Миура позже.

Тиффози смеялись над его манерой игры, над попытками говорить на итальянском. И над самим фактом того, что азиатский футболист может заиграть в одном из сильнейших первенств мира. Всем было плевать, что за год до этого Миура в составе сборной выиграл Кубок Азии, и лишь гол на последних минутах в игре с Ираком лишил японскую сборную шансов поехать на ЧМ-1994.

В последнем туре «Дженоа» оформил вылет в Серию В. Держать легионера в команде больше не имело смысла. Кацуёси прямым текстом сказали, что на него больше не рассчитывают.

Прочь от войны


Последнюю попытку доказать, что он чего-то стоит, Миура предпринял спустя три года. В 1997-м Кацу блистал в составе сборной – стал лучшим бомбардиром команды в отборочном турнире, вёл её за собой. Но претензии 28-летнего футболиста с опытом игры в Европе были восприняты остальными членами сборной в штыки. После ссоры с тренерами и партнёрами, которых Миура упрекал в нежелании выкладываться и отдавать всех себя игре, его отцепили от сборной. Япония же с треском провалила оставшиеся матчи и не отобралась на очередной чемпионат мира.

На улицах игрокам не давали проходу – каждый считал нужным напомнить футболистам, что их поколение бездарно. Кацу просто хотел начать всё с нуля и принял предложение из города, о существовании которого вполне мог и не догадываться.
Тиффози смеялись над его манерой игры и попытками говорить на итальянском.

В 1999-м в офис «Верди Кавасаки», в котором выступал Миура, пришло предложение от загребского «Динамо». Кацу недолго думая сорвался на другой конец земного шара, чтобы вновь просто получить удовольствие от игры. Он не знал, что буквально через несколько месяцев Балканы вновь погрузятся в пучину вооружённого конфликта. Кацуёси 12 раз вышел на поле вместе с Игорем Цвитановичем и Дарио Шимичем, ничем примечательным не отметился и с началом первых бомбардировок Югославии был вынужден вернуться в Японию. Несмотря на то что Хорватия уже не входила в состав Югославии, обстановка в регионе была неспокойной, и Миура решил не рисковать понапрасну. Ходило много слухов о том, что он может продолжить карьеру в самом «Ливерпуле», но всё упёрлось в бюрократические проволочки – футболисту так и не оформили рабочую визу.

Прочь от позора


На протяжении всей карьеры Миура бежал от чего-то: из Хорватии – от войны, из Италии – от насмешек, из Бразилии – от позора. Когда Кацу исполнилось 15, он сел в самолёт до бразильского Сан-Паулу и попрощался с родиной: несколькими неделями ранее его отец был обвинён в незаконном обороте наркотиков и приговорён к тюремному сроку. К слову, именно глава семейства Сицуока Миура воспитал в своих сыновьях любовь к футболу. Когда Кацуёси было три года, Миура-старший сорвался в Бразилию на чемпионат мира — 1970, где срывал глотку на стадионах, наблюдая за тем, как Тостао, Пеле и Ривелино завоёвывают для Бразилии третий кубок мира. По возвращении на родину Сицуока отдал своих детей в футбольную секцию и мечтал, что когда-нибудь они станут профессиональными футболистами. У одного из них это получится, но ради этого пройти ему придётся через многое…
На протяжении всей карьеры Миура бежал от чего-то: из Хорватии – от войны, из Италии – от насмешек, из Бразилии – от позора.

Из-за всплывшей информации о связях отца с якудзой мальчик не мог спокойно появляться в школе или на футбольном поле. Помог друг семьи и тренер детской команды, где играл щуплый Кацуёси. Он посодействовал с билетом и устроил мальчика в полупрофессиональный клуб «Жувентус», основанный итальянскими мигрантами в Сан-Паулу. Миура жил в маленькой комнатушке в доме друга в фавелах – целыми днями за гроши подрабатывал гидом для японцев, переводчиком и курьером, а вечерами играл с местными ребятами на пустырях, каждую свободную минуту посвящая тренировкам.

Старания Кацу были вознаграждены, когда ему стукнуло 19 – на одном из любительских турниров он проявил себя настолько ярко, что заслужил предложение из «Сантоса». До сих пор в Интернете можно найти чёрно-белые фотографии, как первый в истории бразильского футбола японец выходит на поле в составе одного из лучших клубов страны. С тех пор каждый свой гол он праздновал, поднимая руки вверх и бёдрами вытанцовывая бразильскую самбу.

Закрепиться в «Сантосе» с первого раза у Миуры, правда, не получилось. Попробовав свои силы в командах поскромнее, через четыре года Кацуёси вновь подписал контракт с клубом Пеле. Начал здорово — забил три мяча в первых 11 играх, был намерен прибавлять и дальше. Но настигший звонок с родины вновь повернул карьеру Кацу в неожиданное русло. В Японии представили проект развития футбола и создания J-лиги, которая должна была стать сильнейшей в Азии. Для успеха местным властям нужна была фигура самого знаменитого в стране футболиста. К 23 годам, ни разу не сыграв на родине, Миура обзавёлся таким статусом. Воспитание и почтение к своей стране не оставили ему выбора – новый герой японских школьников вернулся домой.

На игре Короля Кадзу, как прозовут его в Японии, выросло целое поколение местных мальчишек.

Прочь от времени


Спустя 27 лет Миура будет вспоминать о своих путешествиях по миру в блоге на сайте, старательно созданным его фанатами. Вспомнит и про удар Барези, и про трудности жизни в фавелах, где у него постоянно что-то крали, а однажды даже чуть не зарезали – помогли быстрые ноги. Вспомнит, как стал героем на родине, а затем, после провала в отборе к чемпионату мира, изгоем. Как играл на чемпионате мира по мини-футболу в 43 года.

На игре Короля Кацу, как прозовут его в Японии, выросло целое поколение местных мальчишек, так же как и он, мечтавших когда-то стать звёздами в Европе. У многих получится. И в этом будет огромная заслуга Миуры, первым сделавшего шаг туда, где ни один японец ещё не был – в иностранный футбол.

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Благодаря постоянным тренировкам и жесточайшей диете Кацу отыграет больше часа в свой 50-й день рождения, побив очередной рекорд. Последние 10 лет он выступает в составе «Йокогамы», клуба второго по силе дивизиона страны, являясь живым символом старания и упорства. Свою страсть к игре и желание постоянно совершенствоваться, даже когда в тебя никто не верит, Миура пронёс через всю свою жизнь. А сейчас просто продолжает делать то, что любит больше всего – играть в футбол. Уже в статусе Короля.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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