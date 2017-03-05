Такой футбол нам нужен. «Спартак» и «Краснодар» устроили шоу

От Карреры золота ждёт даже Романцев
«Если честно, смотреть на «Спартак» Карреры интересно не всегда. Эти 1:0, 1:0… Напоминает итальянское катеначчо. Мой «Спартак» мог забить четыре, а ещё десять не забить. Сейчас команда забивает один и играет на удержание. Но такой футбол имеет право на существование! Главное — его величество результат. Кто сейчас вспомнит, за счёт чего «Лестер» стал чемпионом? Невзрачные игры все забыли, а золото останется навсегда.
В любом случае, я ещё до начала сезона говорил, что «Спартак» станет чемпионом. После поражения от «Зенита» 2:4, когда на команду обрушился шквал критики, я подтвердил свою уверенность. И сейчас, разумеется, по-прежнему убеждён, что «Спартак» возьмёт золото. В этом сезоне красно-белые не имеют права оступиться», — рассказывал в редакции «Чемпионата» Олег Романцев.
Человек, мнение которого стоит уважать. Это как минимум. «Спартак» и правда в первой половине сезона оставил именно такое впечатление — команды, не всегда устраивающей шоу, зато реально претендующей на золото. Потому давайте не будем в миллионный раз заводить песню про «спартаковский футбол». Его нет, зато есть организованная банда Карреры, от которой поначалу не ждали многого.
Но теперь ждут — чемпионства. Ждут все болельщики «Спартака», в том числе и Олег Иванович.
152 секунды тишины. Вместо 77 минут
Ровно за 24 часа до стартового свистка в Краснодаре он прозвучал в Москве, когда вышли биться ЦСКА и «Зенит». Именно биться — футбола в центральном матче субботы было минимум. От сравнений не уйдёшь — в центральном матче воскресенья гол пришёл всего через 152 секунды. Вчера же первый удар, не гол, в створ случился только на 77-й. Минуте.
Пожалуй, не стоит даже слегка критиковать «Спартак» за зрелищность, если уже в дебюте матча против самой зрелищной команды РФПЛ красно-белые забивают такой шикарный гол. Фернандо на несколько секунд представил, что он Роналдиньо, и ввинтил мяч в угол со штрафного не хуже, чем культовый бразилец. Матч «Краснодара» и «Спартака» изначально был обречён стать развлечением для болельщиков, а быстрый мяч окончательно привёл в действие этот приятный приговор.
«Краснодар» разбушевался моментально. Это скорее в его планы входил оперативный мяч. Забитый — не пропущенный. «Спартак» Карреры умеет играть на результат, но делать это с заведённым, домашним «Краснодаром» почти нереально. Даже европейским командам, тем более российским.
Классен, Смолов, Вандерсон, Мартынович всего за 10 минут сконструировали сразу несколько перспективных атак, но «Спартак» держался. Но недолго — уже на 17-й странную комбинацию Ещенко — Подберёзкин — Таски завершил последний. Российский защитник красно-белых вынес мяч российскому полузащитнику «Краснодара», а немецкий защитник красно-белых отметился автоголом.
Так «Спартак» Карреры всего за 17 минут забил дважды. Хотя итальянец с удовольствием остановился бы только на первом голе.
Органичный Адриано, 11-метровый Смолов
Продолжения в таком голевом режиме не последовало. Но никто особо не горевал, потому что футбол в Краснодаре был под стать стадиону. Таким же красивым, ярким, современным. «Спартак» после гола не позволял хозяевам бронировать свою половину поля. Да, краснодарцы подолгу возились с мячом, но пространства Таски и Ко давали сопернику минимум.
Сами же гости читали бесплатную лекцию по теме «переход из обороны в атаку». Он удавался «Спартаку» регулярно, потому Луис Адриано получал мяч чаще, чем за всю карьеру в «Милане». Бразилец вообще на удивление органично смотрится в игре «Спартака». Такое впечатление он производил и на сборах, но в контрольных матчах кто угодно может играть здорово. Однако и в топ-матче РФПЛ Адриано постоянно получал мяч, хорошо понимал партнёров и, собственно, имел моменты.
Один из которых трансформировал в гол — отнюдь не первый перехват «Спартака» привёл к чёткой реализации бразильца. Но снова «Спартак» не сумел удержать преимущество — хотя сейчас «Краснодар» не сумел совсем уж придавить гостей к воротам. При Каррере у «Спартака» не много глупых ошибок, но Комбаров совершил-таки одну из них. Нелепый пенальти на Гранквисте реализовал Смолов — негоже лучшему форварду РФ не забивать три 11-метровых подряд.
В концовке Ещенко и Ко очевидно подсели, но даже припечатали хозяев к воротам — ведь «Краснодар» остался в меньшинстве. Смолов дёрнул заднюю поверхность бедра, а замен больше не осталось. Главное, что этот матч категорически не хотелось менять на другой — «Краснодар» и «Спартак» устроили классное шоу, в котором никто не заслуживал поражения.