Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
«Краснодар» — «Спартак» — 2:2
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Антон Матвеев

Такой футбол нам нужен. «Спартак» и «Краснодар» устроили шоу

Лидер чемпионата «Спартак» в Краснодаре дважды вёл в счёте, но победить не сумел — 2:2.
5 марта 2017, воскресенье. 18:35. Футбол

От Карреры золота ждёт даже Романцев


«Если честно, смотреть на «Спартак» Карреры интересно не всегда. Эти 1:0, 1:0… Напоминает итальянское катеначчо. Мой «Спартак» мог забить четыре, а ещё десять не забить. Сейчас команда забивает один и играет на удержание. Но такой футбол имеет право на существование! Главное — его величество результат. Кто сейчас вспомнит, за счёт чего «Лестер» стал чемпионом? Невзрачные игры все забыли, а золото останется навсегда.

В любом случае, я ещё до начала сезона говорил, что «Спартак» станет чемпионом. После поражения от «Зенита» 2:4, когда на команду обрушился шквал критики, я подтвердил свою уверенность. И сейчас, разумеется, по-прежнему убеждён, что «Спартак» возьмёт золото. В этом сезоне красно-белые не имеют права оступиться», — рассказывал в редакции «Чемпионата» Олег Романцев.

Человек, мнение которого стоит уважать. Это как минимум. «Спартак» и правда в первой половине сезона оставил именно такое впечатление — команды, не всегда устраивающей шоу, зато реально претендующей на золото. Потому давайте не будем в миллионный раз заводить песню про «спартаковский футбол». Его нет, зато есть организованная банда Карреры, от которой поначалу не ждали многого.

Но теперь ждут — чемпионства. Ждут все болельщики «Спартака», в том числе и Олег Иванович.
Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
05 марта 2017, воскресенье. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
2 : 2
Спартак
Москва
0:1 – Фернандо – 3, 1:1 – Таски – 15 (автогол), 1:2 – Адриано – 54, 2:2 – Смолов – 73 (пен)

152 секунды тишины. Вместо 77 минут


Ровно за 24 часа до стартового свистка в Краснодаре он прозвучал в Москве, когда вышли биться ЦСКА и «Зенит». Именно биться — футбола в центральном матче субботы было минимум. От сравнений не уйдёшь — в центральном матче воскресенья гол пришёл всего через 152 секунды. Вчера же первый удар, не гол, в створ случился только на 77-й. Минуте.
Пожалуй, не стоит даже слегка критиковать «Спартак» за зрелищность, если уже в дебюте матча против самой зрелищной команды РФПЛ красно-белые забивают такой шикарный гол. Фернандо на несколько секунд представил, что он Роналдиньо, и ввинтил мяч в угол со штрафного не хуже, чем культовый бразилец. Матч «Краснодара» и «Спартака» изначально был обречён стать развлечением для болельщиков, а быстрый мяч окончательно привёл в действие этот приятный приговор.

«Краснодар» разбушевался моментально. Это скорее в его планы входил оперативный мяч. Забитый — не пропущенный. «Спартак» Карреры умеет играть на результат, но делать это с заведённым, домашним «Краснодаром» почти нереально. Даже европейским командам, тем более российским.

Классен, Смолов, Вандерсон, Мартынович всего за 10 минут сконструировали сразу несколько перспективных атак, но «Спартак» держался. Но недолго — уже на 17-й странную комбинацию ЕщенкоПодберёзкинТаски завершил последний. Российский защитник красно-белых вынес мяч российскому полузащитнику «Краснодара», а немецкий защитник красно-белых отметился автоголом.

Так «Спартак» Карреры всего за 17 минут забил дважды. Хотя итальянец с удовольствием остановился бы только на первом голе.

Органичный Адриано, 11-метровый Смолов


Продолжения в таком голевом режиме не последовало. Но никто особо не горевал, потому что футбол в Краснодаре был под стать стадиону. Таким же красивым, ярким, современным. «Спартак» после гола не позволял хозяевам бронировать свою половину поля. Да, краснодарцы подолгу возились с мячом, но пространства Таски и Ко давали сопернику минимум.

Сами же гости читали бесплатную лекцию по теме «переход из обороны в атаку». Он удавался «Спартаку» регулярно, потому Луис Адриано получал мяч чаще, чем за всю карьеру в «Милане». Бразилец вообще на удивление органично смотрится в игре «Спартака». Такое впечатление он производил и на сборах, но в контрольных матчах кто угодно может играть здорово. Однако и в топ-матче РФПЛ Адриано постоянно получал мяч, хорошо понимал партнёров и, собственно, имел моменты.

Один из которых трансформировал в гол — отнюдь не первый перехват «Спартака» привёл к чёткой реализации бразильца. Но снова «Спартак» не сумел удержать преимущество — хотя сейчас «Краснодар» не сумел совсем уж придавить гостей к воротам. При Каррере у «Спартака» не много глупых ошибок, но Комбаров совершил-таки одну из них. Нелепый пенальти на Гранквисте реализовал Смолов — негоже лучшему форварду РФ не забивать три 11-метровых подряд.

В концовке Ещенко и Ко очевидно подсели, но даже припечатали хозяев к воротам — ведь «Краснодар» остался в меньшинстве. Смолов дёрнул заднюю поверхность бедра, а замен больше не осталось. Главное, что этот матч категорически не хотелось менять на другой — «Краснодар» и «Спартак» устроили классное шоу, в котором никто не заслуживал поражения.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 14
Теги
ФК Краснодар ФК Спартак Леонид Федун Массимо Каррера
Новости. Футбол
5 марта 2017, воскресенье
19:40 «Краснодар» — «Спартак» — 2:2. Видеообзор матча
19:40 Скрипченко: для дебюта в составе команды РФПЛ Зуев выглядел неплохо
19:39 Кейн: чувствую себя в лучшей форме, чем когда-либо. Хотел оформить хет-трик
19:32 Комбаров: ничего удивительного, что Дзюба болел за «Краснодар»
19:25 Деменко: «Спартак» был готов к матчу лучше «Краснодара»
19:21 Комбаров: мне трудно сказать, был пенальти в ворота «Спартака» или не был
19:18 Кутепов: у меня было ощущение, что «Спартак» играет дома
19:15 Шалимов: была уверенность, что Смолов не поплывёт после незабитых пенальти
19:13 Смолов пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой»
19:08 Федун: сегодня был настоящий старт чемпионата
19:01 «Удинезе» прервал победную серию «Ювентуса», «Интер» разгромил «Кальяри»
18:55 Глушаков был заменён в матче с «Краснодаром» в качестве меры предосторожности
18:52 Каррера доволен взаимодействием Луиса Адриано и Зе Луиша
18:51 Каррера: у «Краснодара» было всего два момента, «Спартак» действовал неплохо
18:49 Голевая передача Уориса не спасла «Лорьян» от разгрома в матче с «Марселем»
18:44 Шалимов: ничьей «Краснодара» со «Спартаком» удовлетворён
18:39 Хомич провёл 100-й матч в РФПЛ
18:34 Ройс не поможет дортмундской «Боруссии» до начала апреля
18:26 «Спартак» не смог победить «Краснодар», но сохранил отрыв от «Зенита» в 5 очков
18:22 Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» обыграть «Эвертон»
18:20 Бышовец: уход Ари ослабил «Краснодар», но усилил атаку «Локомотива»
18:09 Булыкин: Миранчук может стать игроком топ-уровня
18:09 «Терек» — «Уфа»: стали известны стартовые составы
18:08 А. Глеб: «Локомотив» доминировал над «Крыльями» и заслуженно победил
17:57 Эллардайс: чувствуем, что давления на «Кристал Пэлас» становится всё меньше
17:50 Луис Адриано забил дебютный гол за «Спартак» в первом официальном матче
17:49 Неймар: грустно, что Энрике покинет «Барселону», мы к нему привязались
17:39 Хамес: я хочу остаться и всегда играть в «Реале»
17:37 «Сьон» проиграл «Санкт-Галлену», Митрюшкин пропустил два мяча
17:33 Тарханов: в «Урале» складывается коллектив, в котором все едины
17:31 Венгер: я не сожалею о своём решении оставить Алексиса в запасе
17:17 Буффон догнал Тотти по количеству матчей в Серии А
17:12 Сёмин: Лёша Миранчук всегда правильно относился к делу в любой ситуации
17:11 Ари: два гола в ворота «Крыльев»? Хотел показать, для чего я пришёл в «Локо»
17:04 «Байер» отправил в отставку главного тренера Шмидта
16:55 «Крылья Советов» — «Локомотив» — 0:3. Видеообзор матча
16:54 Васин: есть чувство неудовлетворения от игры ЦСКА в атаке в матче с «Зенитом»
16:42 Киркоров заявил, что его новая песня не приурочена к ЧМ-2018
16:41 Федун присутствует на матче «Краснодар» — «Спартак»
16:34 Гол Тевеса помог «Шанхай Шэньхуа» разгромить «Цзянсу Сунин»
16:28 Гилерме провёл 200-й матч за «Локомотив»
16:22 «Аталанта» и «Фиорентина» не выявили победителя
16:14 Скрипченко: «Локомотив» сегодня был быстрее «Крыльев Советов»
16:06 Сёмин: удивляюсь, когда такие матчи назначаются на нейтральных полях. Для кого?
16:03 «Уфа» одолела «Терек» в молодёжном первенстве России
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кому вы доверили бы исполнение гимна ЧМ-2018?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+