Каррера: Адриано целует ромбик? Я этому рад

Каррера: Я Ещенко доволен. Он ведь не форвард, чтобы постоянно обострять, а защитник, который обороняется. В этом плане претензий нет. Разве что хотелось бы, чтобы он был поточнее в навесах.

Шалимов: «Сколько можно обрезать в центре?»

Шалимов: Обе команды вынуждены были играть длинными передачами. Чуть чаще это делал «Спартак». Хотя это понятно – у них же два мощных форварда. Мы два раза сравнивали счёт, поэтому, наверное, результатом удовлетворены.

После унылого матча «Зенита» с ЦСКА хотелось видеть удары, моменты и голы. «Спартак» и «Краснодар» дали нам по потребностям, поэтому эмоциональный комментарийне казался утрированным.— Команды сыграли хороший матч на победу, — сказал итальянец. – «Краснодар», вообще-то, выдающаяся команда, они удачно играют в Лиге Европы. Так что результат позволяет нам идти дальше.— Ещё раз повторю. «Краснодар» — сильная команда. Они очень опасны в контратаках, и мы должны были это учитывать.— Не думаю, что мы действовали как-то неправильно. У «Краснодара» было всего два момента, в остальном мы контролировали игру. Пропустили два – так бывает.— Ему тогда просто не повезло. Мяч отскочил. Я Андреем доволен. Он ведь не форвард, чтобы постоянно обострять, а защитник, который обороняется. В этом плане претензий нет. Разве что хотелось бы, чтобы он был поточнее в навесах.— Всё просто: чтобы ввести в заблуждение защитников соперника. Мы проанализировали их матчи и выбрали именно такую тактику. Думаю, она была верной. Во втором тайме мы поменяли местами Самедова и Зобнина, учитывая, что «Краснодар» активно играет левым флангом. Роман чуть больше оборонялся, а Александр атаковал.— Он получил травму и попросил замену ().— Я рад этому.— Я не буду сравнивать. Просто скажу, что благодарен фанатам за этот выезд. Мы сделаем всё, чтобы добиться цели.— Выигрывать в каждом матче. А окончательно вы поймёте её в самом конце чемпионата.говорил не о целях, а о конкретных проблемах команды. Показалось, что, в отличие от Карреры, качество футбола его не устроило.— Тяжёлая игра была, много борьбы, — выдохнул Шалимов. — Обе команды вынуждены были играть длинными передачами. Чуть чаще это делал «Спартак». Хотя это понятно – у них же два мощных форварда. Мы два раза сравнивали счёт, поэтому, наверное, результатом удовлетворены. Но остаются проблемы — эти обрезы в центре поля, из-за которых мы, например, получили второй гол сегодня. С ошибками этими надо заканчивать, в каждой игре по 4-5 таких потерь. Наверное, надо над этим компонентом ещё поработать. Хотя сколько уже можно его тренировать? На этом уровне сложно объяснить подобные пасы в середине поля и обрезы… А ещё обидно, что мы потеряли игроков.— Возможно, надрыв мышцы. Надо смотреть. Не знаю, сыграет ли он с «Сельтой». Газинский подвернул голеностоп. Там тоже ничего не понятно.— Нет, никаких сожалений об ушедших нет. У нас сбалансированный состав. Есть вероятность, что те же Мамаев и Петров появятся уже в следующих матчах хотя бы на замену. Вне общей группы остаётся разве что Измайлов.— Он наш лучший бомбардир и уверенный в себе человек. Знали, что он не поплывёт в этой ситуации и доверили ему исполнение.— Я не помню, чтобы нас прессинговали. Они грамотно перекрывали зоны – это да. А прессинг – это когда ты бежишь в игрока и вступаешь в отбор. У нас это действительно сегодня получалось хуже, чем обычно. А про концовку. Мы 15 минут играли в меньшинстве, так что всё здесь логично.