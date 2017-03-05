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175 лет назад 2016
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Массимо Каррера
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Дмитрий Егоров

Каррера: Адриано целует ромбик? Я этому рад

Как итальянский тренер хвалил «Спартак» и «Краснодар» за ничью 2:2, а Игорь Шалимов негодовал.
5 марта 2017, воскресенье. 20:35. Футбол
Пик Карреры. Как «Спартак» изменился зимой

После унылого матча «Зенита» с ЦСКА хотелось видеть удары, моменты и голы. «Спартак» и «Краснодар» дали нам по потребностям, поэтому эмоциональный комментарий Массимо Карреры не казался утрированным.

— Команды сыграли хороший матч на победу, — сказал итальянец. – «Краснодар», вообще-то, выдающаяся команда, они удачно играют в Лиге Европы. Так что результат позволяет нам идти дальше.

— Но «Спартак» играл рвано и осторожно.
 — Ещё раз повторю. «Краснодар» — сильная команда. Они очень опасны в контратаках, и мы должны были это учитывать.

— «Спартак» дважды вёл в счёте. Почему не получилось сохранить результат?
 — Не думаю, что мы действовали как-то неправильно. У «Краснодара» было всего два момента, в остальном мы контролировали игру. Пропустили два – так бывает.

— Показалось, что немного не в своей тарелке был Ещенко, который стал участником первого гола.
 — Ему тогда просто не повезло. Мяч отскочил. Я Андреем доволен. Он ведь не форвард, чтобы постоянно обострять, а защитник, который обороняется. В этом плане претензий нет. Разве что хотелось бы, чтобы он был поточнее в навесах.

— «Спартак» играл в два форварда, делая ставку как раз на навесы защитников. Почему вы решили играть именно так?
 — Всё просто: чтобы ввести в заблуждение защитников соперника. Мы проанализировали их матчи и выбрали именно такую тактику. Думаю, она была верной. Во втором тайме мы поменяли местами Самедова и Зобнина, учитывая, что «Краснодар» активно играет левым флангом. Роман чуть больше оборонялся, а Александр атаковал.

— Почему вы заменили именно Глушакова?
 — Он получил травму и попросил замену (у полузащитника москвичей повреждение приводящей мышцы бедра. – Прим. «Чемпионата»).

— После забитого мяча Адриано поцеловал ромбик...
— Я рад этому.

Такой футбол нам нужен. «Спартак» и «Краснодар» устроили шоу

— В «Краснодар» приехали 15 тысяч болельщиков «Спартака». В «Ювентусе» бывало что-то подобное?
— Я не буду сравнивать. Просто скажу, что благодарен фанатам за этот выезд. Мы сделаем всё, чтобы добиться цели.

— А какая у вас цель?
 — Выигрывать в каждом матче. А окончательно вы поймёте её в самом конце чемпионата.

Каррера: Я Ещенко доволен. Он ведь не форвард, чтобы постоянно обострять, а защитник, который обороняется. В этом плане претензий нет. Разве что хотелось бы, чтобы он был поточнее в навесах.

Шалимов: «Сколько можно обрезать в центре?»


Игорь Шалимов говорил не о целях, а о конкретных проблемах команды. Показалось, что, в отличие от Карреры, качество футбола его не устроило.

— Тяжёлая игра была, много борьбы, — выдохнул Шалимов. — Обе команды вынуждены были играть длинными передачами. Чуть чаще это делал «Спартак». Хотя это понятно – у них же два мощных форварда. Мы два раза сравнивали счёт, поэтому, наверное, результатом удовлетворены. Но остаются проблемы — эти обрезы в центре поля, из-за которых мы, например, получили второй гол сегодня. С ошибками этими надо заканчивать, в каждой игре по 4-5 таких потерь. Наверное, надо над этим компонентом ещё поработать. Хотя сколько уже можно его тренировать? На этом уровне сложно объяснить подобные пасы в середине поля и обрезы… А ещё обидно, что мы потеряли игроков.

— Что случилось со Смоловым?
 — Возможно, надрыв мышцы. Надо смотреть. Не знаю, сыграет ли он с «Сельтой». Газинский подвернул голеностоп. Там тоже ничего не понятно.

— У вас выбыли чуть ли не пять футболистов центра поля. Нет сожаления, что в какой-то момент был продан тот же Куасси?
 — Нет, никаких сожалений об ушедших нет. У нас сбалансированный состав. Есть вероятность, что те же Мамаев и Петров появятся уже в следующих матчах хотя бы на замену. Вне общей группы остаётся разве что Измайлов.
Шалимов: Обе команды вынуждены были играть длинными передачами. Чуть чаще это делал «Спартак». Хотя это понятно – у них же два мощных форварда. Мы два раза сравнивали счёт, поэтому, наверное, результатом удовлетворены.

— Почему пенальти бил именно Смолов, который дважды не забил с «Уралом»?
 — Он наш лучший бомбардир и уверенный в себе человек. Знали, что он не поплывёт в этой ситуации и доверили ему исполнение.

— Показалось, что «Спартак» играл в прессинге лучше, чем «Краснодар», и был активнее в концовке.
 — Я не помню, чтобы нас прессинговали. Они грамотно перекрывали зоны – это да. А прессинг – это когда ты бежишь в игрока и вступаешь в отбор. У нас это действительно сегодня получалось хуже, чем обычно. А про концовку. Мы 15 минут играли в меньшинстве, так что всё здесь логично.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Краснодар ФК Спартак Игорь Шалимов Массимо Каррера
Новости. Футбол
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