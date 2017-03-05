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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
«Краснодар» — «Спартак» — 2:2
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Дмитрий Егоров

«Чемпионат начался сегодня». Как «Спартак» поддел «Зенит» с ЦСКА

Леонид Федун выдает острый комментарий, Дмитрий Комбаров сомневается в пенальти, а Илья Кутепов чувствует, что играл с «Краснодаром» дома.
5 марта 2017, воскресенье. 21:25. Футбол
Такой футбол нам нужен. «Спартак» и «Краснодар» устроили шоу

В этом сезоне Леонид Федун не выходит на брифинг к прессе, но каждый раз произносит емкую, разжигающую фразу. После игры с «Краснодаром» президент «Спартака» поздравляет болельщиков с возобновлением сезона, добавляя:

— Чемпионат начался сегодня. Не вчера.

Мы расшифровываем эту фразу Федуна так: ЦСКА и «Зенит» сыграли унылый матч, не похожий на футбол. Дмитрий Комбаров, например, с нашим мнением не совсем согласился, но у вас каждого может быть своя трактовка.

— Да на самом деле нам и тренер говорит: «Чемпионат начинается с вашего матча». А по сути, я думаю, что все так и есть.

— То есть, вас тоже игра «Зенита» с ЦСКА не впечатлила?
— Ну как? Результат их матча устроил. А с игрой пусть сами разбираются.

— Дзюба вот, например, сегодня болел против «Спартака».
 — А что в этом удивительного? «Зениту» просто выгоднее, чтобы мы проиграли. Лидировал бы «Краснодар» — он болел бы за нас.

— Но получилась ничья.
 — Результат неудовлетворительный – ведь мы дважды вели в счете, но упустили победу, — Комбаров останавливается и вспоминает один из важнейших эпизодов матча, когда после его контакта с Гранквистом Владислав Безбородов назначил одиннадцатиметровый. — Пенальти — не знаю, был или нет. Спорный момент.

— Показалось, что «Спартак» играл не очень хорошо.
 — Ничего, это только первый матч после паузы. Дальше будет лучше. Да и не сказал бы, что мы играли не очень. По сути все, о чем говорили на установке, выполнили. Да, были моменты, которые не получались, но это нормально, вкатываемся.

— Но у «Краснодара» отсутствовало несколько игроков в центре поля.
— Это их проблемы. Нас это не касается.

Кутепов: «Было ощущение, что играем дома»


Еще жестче выступил Илья Кутепов.

— «Краснодар» — молодцы, боролись до конца. А вот мы должны были вырывать победу. Разберем игру – посмотрим, в чем причина. Но сегодня «Спартак» потерял два очка.

— Было два спорных эпизода в штрафной «Спартака».
 — Я не обсуждаю судейство. Для этого есть специальные люди. Без комментариев.

— «Спартак», по сути, забил два гола в свои ворота. В чем причина?
 — В первом случае, наверное, да, ошиблись. Во втором – не знаю, надо анализировать и исправляться в следующих матчах.

— В «Краснодар» приехало 15 тысяч болельщиков «Спартака». Удивлены?
 — Честно – нет. Нас всегда так поддерживают – и за это я лично очень благодарен. Сегодня вроде матч был в Краснодаре, но казалось, что играем дома.

Самедов: «Мы готовились, но не получилось...»


Огорчен был и Александр Самедов, сыгравший за родной клуб в РФПЛ спустя 12 лет.

— Тяжелая игра. Жаль, что не удалось победить. Хотели, но не получилось, — сокрушался Александр. — Нам показывали видео матчей «Краснодара», объясняли сильные и слабые стороны, но не все удалось. Надо было освобождать зоны для крайних защитников, но…Надеюсь, что в следующих матчах мы добьемся победы.

Каррера: Адриано целует ромбик? Я этому рад
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Краснодар ФК Спартак Александр Самедов Дмитрий Комбаров Илья Кутепов
Новости. Футбол
5 марта 2017, воскресенье
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