«Чемпионат начался сегодня». Как «Спартак» поддел «Зенит» с ЦСКА

В этом сезоне Леонид Федун не выходит на брифинг к прессе, но каждый раз произносит емкую, разжигающую фразу. После игры с «Краснодаром» президент «Спартака» поздравляет болельщиков с возобновлением сезона, добавляя:
— Чемпионат начался сегодня. Не вчера.
Мы расшифровываем эту фразу Федуна так: ЦСКА и «Зенит» сыграли унылый матч, не похожий на футбол. Дмитрий Комбаров, например, с нашим мнением не совсем согласился, но у вас каждого может быть своя трактовка.
— Да на самом деле нам и тренер говорит: «Чемпионат начинается с вашего матча». А по сути, я думаю, что все так и есть.
— То есть, вас тоже игра «Зенита» с ЦСКА не впечатлила?
— Ну как? Результат их матча устроил. А с игрой пусть сами разбираются.
— Дзюба вот, например, сегодня болел против «Спартака».
— А что в этом удивительного? «Зениту» просто выгоднее, чтобы мы проиграли. Лидировал бы «Краснодар» — он болел бы за нас.
— Но получилась ничья.
— Результат неудовлетворительный – ведь мы дважды вели в счете, но упустили победу, — Комбаров останавливается и вспоминает один из важнейших эпизодов матча, когда после его контакта с Гранквистом Владислав Безбородов назначил одиннадцатиметровый. — Пенальти — не знаю, был или нет. Спорный момент.
— Показалось, что «Спартак» играл не очень хорошо.
— Ничего, это только первый матч после паузы. Дальше будет лучше. Да и не сказал бы, что мы играли не очень. По сути все, о чем говорили на установке, выполнили. Да, были моменты, которые не получались, но это нормально, вкатываемся.
— Но у «Краснодара» отсутствовало несколько игроков в центре поля.
— Это их проблемы. Нас это не касается.
Кутепов: «Было ощущение, что играем дома»
Еще жестче выступил Илья Кутепов.
— «Краснодар» — молодцы, боролись до конца. А вот мы должны были вырывать победу. Разберем игру – посмотрим, в чем причина. Но сегодня «Спартак» потерял два очка.
— Было два спорных эпизода в штрафной «Спартака».
— Я не обсуждаю судейство. Для этого есть специальные люди. Без комментариев.
— «Спартак», по сути, забил два гола в свои ворота. В чем причина?
— В первом случае, наверное, да, ошиблись. Во втором – не знаю, надо анализировать и исправляться в следующих матчах.
— В «Краснодар» приехало 15 тысяч болельщиков «Спартака». Удивлены?
— Честно – нет. Нас всегда так поддерживают – и за это я лично очень благодарен. Сегодня вроде матч был в Краснодаре, но казалось, что играем дома.
Самедов: «Мы готовились, но не получилось...»
Огорчен был и Александр Самедов, сыгравший за родной клуб в РФПЛ спустя 12 лет.
— Тяжелая игра. Жаль, что не удалось победить. Хотели, но не получилось, — сокрушался Александр. — Нам показывали видео матчей «Краснодара», объясняли сильные и слабые стороны, но не все удалось. Надо было освобождать зоны для крайних защитников, но…Надеюсь, что в следующих матчах мы добьемся победы.
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