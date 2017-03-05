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175 лет назад 2016
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Халк
Фото: Reuters
Текст: Михаил Георгиев

Гол Халка, фиаско Витселя. События 1-го тура Суперлиги Китая

Халк забивает, Витсель и Пато уходят в тень, Тевес начинает отрабатывать зарплату – в обзоре 1-го тура китайской Суперлиги.
5 марта 2017, воскресенье. 22:30. Футбол

Фото тура


Новый сезон китайской Суперлиги открывался матчем между «Гуйчжой Чжичэн» и «Ляонин Хувинь». Первые же кадры с игры вскоре разлетелись по всему миру. Правда, представили китайский футбол они в комичном свете. Трибуны стадиона, вмещающего более 52 тысяч зрителей, выглядели так.


Причина отсутствия зрителей на трибунах простая – «Гуйчжоу» был наказан закрытием трибун по причине того, что в последней игре прошлого сезона фанаты выбежали на поле, чтобы отметить выход в высший дивизион. С дисциплиной в Китае строго. Сам матч завершился со счётом 1:1. В составе хозяев голом с пенальти отметился в недавнем прошлом форвард АПЛ Никица Елавич.

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Витсель и Пато


Недавно Фабио Каннаваро признался, что пытался переманить к себе в «Тянцзинь Цюаньцзянь» Дриса Мертенса и Ромелу Лукаку. Оба солидные предложения проигнорировали и теперь «зажигают» в топовых европейских первенствах. Зато под началом Каннаваро оказались Аксель Витсель и Алешандре Пато, которые несколько лет назад считались одними из самых перспективных футболистов в Европе. Правда, наличие в составе высокооплачиваемых игроков команде из Тянцзиня не помогло – хозяева уступили дома 0:2 «Гуанчжоу Фули», а Пато с Витселем ничем примечательным отметиться не сумели.

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Халк


А вот у экс-партнёра Витселя Халка с первых минут в новом сезоне всё пошло как надо. Бразилец реализовал пенальти в игре с «Чанчунь Стай» и помог своей команде одержать победу — 5:1. Противник не смог ничего противопоставить мастерству Халка и его партнёра по атаке Элкесона, которые вместе просто разорвали оборону гостей.


Экс-форвард «Уотфорда» Одион Игало и его партнёры ничего поделать с шанхайскими звёздами не смогли.

Тевес


Отметился дебютным голом в Китае и Карлос Тевес. Аргентинец на 36-й минуте реализовал пенальти в матче с «Цзянсу Сайнти», а ближе к концу встречи ассистировал Морено, оформившему дубль.


Главная звезда «Цзянсу» Алекс Тейшейра никак проявить себя не сумел. Более того, бразилец на третьей добавленной минуте схлопотал прямую красную карточку за хамскую отмашку ногой и теперь пропустит матч следующего тура. «Шанхай Шэньхуа» же оформил уверенную победу со счётом 4:0.

Матч тура


Центральным матчем тура стала встреча «Гуанчжоу Эвергранд» и «Бэйдзинь Гоань». Главным героем стал бывший игрок «Тоттенхэма» Паулиньо, оформивший дубль. Сама игра была очень грубой – футболисты обеих команд заработали в общей сложности 11 жёлтых карточек, по одному игроку каждой команды вынуждены были покинуть поле досрочно из-за грубой игры.


На два мяча Паулиньо ответил Бурак Йылмаз, реализовавший пенальти.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Аксель Витсель Алешандре Пато Халк Китайский футбол
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