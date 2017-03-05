Гол Халка, фиаско Витселя. События 1-го тура Суперлиги Китая

Фото тура

Витсель и Пато

Тевес

Матч тура

Новый сезон китайской Суперлиги открывался матчем между «Гуйчжой Чжичэн» и «Ляонин Хувинь». Первые же кадры с игры вскоре разлетелись по всему миру. Правда, представили китайский футбол они в комичном свете. Трибуны стадиона, вмещающего более 52 тысяч зрителей, выглядели так.Причина отсутствия зрителей на трибунах простая – «Гуйчжоу» был наказан закрытием трибун по причине того, что в последней игре прошлого сезона фанаты выбежали на поле, чтобы отметить выход в высший дивизион. С дисциплиной в Китае строго. Сам матч завершился со счётом 1:1. В составе хозяев голом с пенальти отметился в недавнем прошлом форвард АПЛНедавнопризнался, что пытался переманить к себе в «Тянцзинь Цюаньцзянь». Оба солидные предложения проигнорировали и теперь «зажигают» в топовых европейских первенствах. Зато под началом Каннаваро оказались, которые несколько лет назад считались одними из самых перспективных футболистов в Европе. Правда, наличие в составе высокооплачиваемых игроков команде из Тянцзиня не помогло – хозяева уступили дома 0:2 «Гуанчжоу Фули», а Пато с Витселем ничем примечательным отметиться не сумели.А вот у экс-партнёра Витселяс первых минут в новом сезоне всё пошло как надо. Бразилец реализовал пенальти в игре с «Чанчунь Стай» и помог своей команде одержать победу — 5:1. Противник не смог ничего противопоставить мастерству Халка и его партнёра по атаке, которые вместе просто разорвали оборону гостей.Экс-форвард «Уотфорда» Одион Игало и его партнёры ничего поделать с шанхайскими звёздами не смогли.Отметился дебютным голом в Китае и. Аргентинец на 36-й минуте реализовал пенальти в матче с «Цзянсу Сайнти», а ближе к концу встречи ассистировал Морено, оформившему дубль.Главная звезда «Цзянсу»никак проявить себя не сумел. Более того, бразилец на третьей добавленной минуте схлопотал прямую красную карточку за хамскую отмашку ногой и теперь пропустит матч следующего тура. «Шанхай Шэньхуа» же оформил уверенную победу со счётом 4:0.Центральным матчем тура стала встреча «Гуанчжоу Эвергранд» и «Бэйдзинь Гоань». Главным героем стал бывший игрок «Тоттенхэма», оформивший дубль. Сама игра была очень грубой – футболисты обеих команд заработали в общей сложности 11 жёлтых карточек, по одному игроку каждой команды вынуждены были покинуть поле досрочно из-за грубой игры.На два мячаответил, реализовавший пенальти.