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«Спартак», «Краснодар», Федун, Смолов – в обзоре дня
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: «Чемпионат»

По-настоящему чемпионат возобновился в Краснодаре. Обзор дня

Воскресные матчи 18-го тура чемпионата РФПЛ и другое – в обзоре новостей дня.
6 марта 2017, понедельник. 00:00. Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Краснодаром», отрыв от «Зенита» — 5 очков


«Краснодар» и «Спартак» сыграли вничью в матче 18-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 2:2.

В дебюте игры Лукас Фернандо открыл счёт, поразив со штрафного левый нижний угол ворот хозяев. На 15-й минуте Андрей Ещенко неудачно сыграл в подкате у своей штрафной, выбив мяч на свободного в штрафной Вячеслава Подберёзкина, тот ушёл от подката Дениса Глушакова и пробил, но угодил в ногу Сердару Таски, от которой мяч влетел в ворота.

В начале второго тайма две ошибки краснодарцев на своей половине поля привели к быстрой комбинации красно-белых через центр, Луис Адриано выскочил на свидание со Станиславом Крицюком и пробил в ближний угол. На 72-й минуте Дмитрий Комбаров задел по ноге в своей штрафной Андреаса Гранквиста, а Фёдор Смолов реализовал пенальти ударом в стиле Паненки — Артём Ребров завалился в угол, а мяч влетел в ворота по центру.

«Спартак» (41 очко) занимает первое место в таблице, опережая идущий вторым «Зенит» на пять баллов. «Краснодар» (29) поднялся на четвёртую строчку.
Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
05 марта 2017, воскресенье. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
2 : 2
Спартак
Москва
0:1 – Фернандо – 3, 1:1 – Таски – 15 (автогол), 1:2 – Адриано – 54, 2:2 – Смолов – 73 (пен)

Федун: сегодня был настоящий старт чемпионата


Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от ничьей в матче 18-го тура РФПЛ с «Краснодаром». Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 2:2. Федун присутствовал на матче.

«Сегодня был настоящий старт чемпионата. Поздравляю с началом», — цитирует Федуна Rusfootball.

Сезон в РФПЛ возобновился в пятницу, 3 марта, матчем «Томь» — «Ростов» (0:6). 4 марта сыграли ЦСКА и «Зенит» (0:0), а также «Оренбург» и «Арсенал» Т (3:0).

Смолов пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой»


Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после домашней ничьей со «Спартаком» (2:2) в матче 18-го тура РФПЛ сообщил, что форвард Фёдор Смолов пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой» (9 марта).

«Обидно ещё, что мы потеряли игроков. Газинский подвернул голеностоп. У Фёдора Смолова, возможно, небольшой надрыв, а возможно и нет. Он не сможет сыграть в следующем матче. Мамаев и Петров могут выйти на поле, у нас только Измайлов не в общей группе, остальные ребята уже готовы», — передаёт слова Шалимова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

«Уфа» выиграла у «Терека» в Грозном


«Терек» проиграл «Уфе» в матче 18-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 54-й минуте Кэтэлин Карп завозился и потерял мяч, а затем заплёл ноги Одисе Роши в собственной штрафной, но Александр Беленов среагировал на удар Бекима Балая с пенальти в угол и спас свою команду.

На 80-й минуте уфимцы провели быструю атаку левым флангом, Дмитрий Стоцкий выполнил навес в штрафную, а Сильвестр Игбун сыграл на опережение и головой переправил мяч в ворота «Терека».

«Терек» и «Уфа», набрав по 28 очков, делят с «Ростовом» 5-7-е места в турнирной таблице РФПЛ.
Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
05 марта 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Терек
Грозный
0 : 1
Уфа
Уфа
0:1 – Игбун – 79

Дубль Ари и гол Ал.Миранчука принесли «Локомотиву» победу над «Крыльями Советов»


В матче 18-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Нефтяник» в Уфе встречались «Крылья Советов» и «Локомотив». «Железнодорожники» одержали победу со счётом 3:0.

Красно-зелёные вышли вперёд на 60-й минуте — свой первый гол за «Локомотив» забил Ари. На 68-й минуте бразилец сумел оформить дубль. Окончательный результат на 88-й минуте установил Алексей Миранчук.

В таблице РФПЛ «Локомотив» (26 очков) поднялся на восьмое место, а «Крылья Советов» (15 очков) занимают 14-е место.

В следующем туре «Крылья Советов» 11 марта сыграют в гостях с «Уфой», а «Локомотив» 13 марта примет «Краснодар».
Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
05 марта 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
0 : 3
Локомотив
Москва
0:1 – Ари – 60, 0:2 – Ари – 68, 0:3 – Миранчук – 88

«Урал» одержал минимальную победу над «Амкаром»


«Урал» одержал минимальную победу над «Амкаром» в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена — Уралмаш» и закончилась со счётом 1:0.

Единственный гол на 32-й минуте забил полузащитник Эрик Бикфалви. Румын отправил мяч в ворота с линии штрафной после точной передачи от Чисамбы Лунгу. Атака началась с грубейшего обреза на своей половине поля от Фегора Огуде.

«Урал» набрал 17 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице РФПЛ, «Амкар» (27) идёт седьмым.
Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
05 марта 2017, воскресенье. 11:30 МСК
Урал
Екатеринбург
1 : 0
Амкар
Пермь
1:0 – Бикфалви – 32

«Байер» отправил в отставку главного тренера Шмидта


«Байер» отправил в отставку главного тренера Роджера Шмидта. Клуб расторг контракт со специалистом, информирует официальный сайт «Байера».

Немецкий клуб уже приступил к поискам нового главного тренера. 49-летний Шмидт возглавлял «Байер» с 2014 года.

На сегодня команда занимает девятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, набрав 30 очков в 23 матчах. От зоны еврокубков «Байер» отделяет пять очков.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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