По-настоящему чемпионат возобновился в Краснодаре. Обзор дня

«Краснодар» и «Спартак» сыграли вничью в матче 18-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 2:2.В дебюте игры Лукас Фернандо открыл счёт, поразив со штрафного левый нижний угол ворот хозяев. На 15-й минуте Андрей Ещенко неудачно сыграл в подкате у своей штрафной, выбив мяч на свободного в штрафной Вячеслава Подберёзкина, тот ушёл от подката Дениса Глушакова и пробил, но угодил в ногу Сердару Таски, от которой мяч влетел в ворота.В начале второго тайма две ошибки краснодарцев на своей половине поля привели к быстрой комбинации красно-белых через центр, Луис Адриано выскочил на свидание со Станиславом Крицюком и пробил в ближний угол. На 72-й минуте Дмитрий Комбаров задел по ноге в своей штрафной Андреаса Гранквиста, а Фёдор Смолов реализовал пенальти ударом в стиле Паненки — Артём Ребров завалился в угол, а мяч влетел в ворота по центру.«Спартак» (41 очко) занимает первое место в таблице, опережая идущий вторым «Зенит» на пять баллов. «Краснодар» (29) поднялся на четвёртую строчку.Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от ничьей в матче 18-го тура РФПЛ с «Краснодаром». Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 2:2. Федун присутствовал на матче.«Сегодня был настоящий старт чемпионата. Поздравляю с началом», — цитирует Федуна Rusfootball.Сезон в РФПЛ возобновился в пятницу, 3 марта, матчем «Томь» — «Ростов» (0:6). 4 марта сыграли ЦСКА и «Зенит» (0:0), а также «Оренбург» и «Арсенал» Т (3:0).Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после домашней ничьей со «Спартаком» (2:2) в матче 18-го тура РФПЛ сообщил, что форвард Фёдор Смолов пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой» (9 марта).«Обидно ещё, что мы потеряли игроков. Газинский подвернул голеностоп. У Фёдора Смолова, возможно, небольшой надрыв, а возможно и нет. Он не сможет сыграть в следующем матче. Мамаев и Петров могут выйти на поле, у нас только Измайлов не в общей группе, остальные ребята уже готовы», — передаёт слова Шалимова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.«Терек» проиграл «Уфе» в матче 18-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.На 54-й минуте Кэтэлин Карп завозился и потерял мяч, а затем заплёл ноги Одисе Роши в собственной штрафной, но Александр Беленов среагировал на удар Бекима Балая с пенальти в угол и спас свою команду.На 80-й минуте уфимцы провели быструю атаку левым флангом, Дмитрий Стоцкий выполнил навес в штрафную, а Сильвестр Игбун сыграл на опережение и головой переправил мяч в ворота «Терека».«Терек» и «Уфа», набрав по 28 очков, делят с «Ростовом» 5-7-е места в турнирной таблице РФПЛ.В матче 18-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Нефтяник» в Уфе встречались «Крылья Советов» и «Локомотив». «Железнодорожники» одержали победу со счётом 3:0.Красно-зелёные вышли вперёд на 60-й минуте — свой первый гол за «Локомотив» забил Ари. На 68-й минуте бразилец сумел оформить дубль. Окончательный результат на 88-й минуте установил Алексей Миранчук.В таблице РФПЛ «Локомотив» (26 очков) поднялся на восьмое место, а «Крылья Советов» (15 очков) занимают 14-е место.В следующем туре «Крылья Советов» 11 марта сыграют в гостях с «Уфой», а «Локомотив» 13 марта примет «Краснодар».«Урал» одержал минимальную победу над «Амкаром» в матче 18-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена — Уралмаш» и закончилась со счётом 1:0.Единственный гол на 32-й минуте забил полузащитник Эрик Бикфалви. Румын отправил мяч в ворота с линии штрафной после точной передачи от Чисамбы Лунгу. Атака началась с грубейшего обреза на своей половине поля от Фегора Огуде.«Урал» набрал 17 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице РФПЛ, «Амкар» (27) идёт седьмым.«Байер» отправил в отставку главного тренера Роджера Шмидта. Клуб расторг контракт со специалистом, информирует официальный сайт «Байера».Немецкий клуб уже приступил к поискам нового главного тренера. 49-летний Шмидт возглавлял «Байер» с 2014 года.На сегодня команда занимает девятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, набрав 30 очков в 23 матчах. От зоны еврокубков «Байер» отделяет пять очков.