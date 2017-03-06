Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Луис Адриано
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Константин Лесик

Как Луис Адриано освоился в «Спартаке». Футболисты в соцсетях

Луис Адриано обнимает Реброва, Комбаров арендует льва, Тереньтев снимает пиджак с Саши Белого и многое другое – в нашем обзоре.
6 марта 2017, понедельник. 10:00. Футбол
Нападающий «Спартака» Луис Адриано в матче с «Краснодаром» забил свой первый мяч в составе красно-белых в официальных встречах. Празднуя взятие ворот «быков», футболист поцеловал клубный ромб.

О том, что игрок освоился в столичной команде, ещё за несколько дней до матча дал понять Артём Ребров. Голкипер «Спартака» выложил в «Инстаграм» видео, где Адриано, пребывающий в отличном настроении, дружескими объятиями прерывает интервью вратаря.

Наставник «Спартака» Массимо Каррера на неделе выложил в социальную сеть семейный снимок. Поводом для публикации стали успехи в учёбе одной из его дочерей.
«Поздравляю свою дочь Франческу с её вторым образованием», — подписал фотографию главный тренер красно-белых.

Российский защитник «Ростова» Денис Терентьев показал подписчикам своего двухмесячного сына Ярослава. Футболист загрузил в «Инстаграм» фотографию вместе с ребёнком и супругой.
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов смайликом «TOP» в комментариях похвалил пиджак Терентьева, на что игрок ответил: «C Саши Белого снял!».

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров решил оригинальным способом поздравить свою дочь с днём рождения. Футболист в честь пятилетия Ульяны взял в аренду настоящего львёнка.
Такой подарок привлёк внимание британских журналистов — издание Mirror осудило действия российского игрока. В своей заметке СМИ устроило опрос читателей «Привели бы вы льва на день рождения ребёнка?» с вариантами ответа: «Нет» и «Конечно, нет». 66 процентов опрошенных проголосовали за второй вариант.

Защитник «Зенита» Доменико Кришито показал смесь баскетбольного и футбольного мастерства. Футболист добавил в «Инстаграм» видео, на котором он после непродолжительной чеканки оранжевого мяча точным ударом посылает снаряд в кольцо. Выглядит эффектно.

Похвастался своими баскетбольными умениями и нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн. Правда, футболист испанского клуба отправлял мяч в кольцо руками. И со штрафных. Однако нельзя не отметить, как француз принимал поздравления от воображаемых партнёров по команде.

Главный тренер «Шанхай СИПГ» Андре Виллаш-Боаш у себя в «инстаграме» опубликовал фотографию с легендарным британским тренером Бобби Робсоном, который в 1995 году дал португальцу первую работу. В возрасте 16 лет Виллаш-Боаш стал одним из тренеров молодёжной команды «Порту», а позже с подачи британца отправился в Шотландию для получения тренерской лицензии.

«1 апреля в игре с „Гуанчжоу Эвергранд“ состоится мой 300-й матч в качестве тренера. До этого я буду ежедневно публиковать разные фотографии. Это моё фото с Бобби Робсоном — то, с чего всё начиналось», — подписал снимок португалец.

В России футбольный сезон возобновился матчем Кубка страны «Урал» — «Краснодар». Команды показали настоящий триллер, а клуб из Екатеринбурга сумел отыграться со счёта 0:3 и победить по пенальти. Многим эта игра напомнила стамбульский финал Лиги чемпионов 2005 года, в котором «Ливерпуль» в схожей ситуации победил «Милан». И, естественно, на такую тему не могли не пошутить в социальных сетях.


Главным событием английского футбола стал матч «Ливерпуль» — «Арсенал». Лондонцы потерпели поражение 1:3. И болельщики с Туманного Альбиона принялись шутить про главного тренера «канониров» Арсена Венгера.
«Раньери был отправлен в отставку уже через 298 дней после того, как выиграл Премьер-лигу.
Тем временем через 4701 день после завоевания титула».

А наставника «Ливерпуля» болельщики прозвали Робином Клопом. А что? Вполне логично. Подобно легендарному разбойнику из Шервудского леса немецкий специалист отбирает очки у сильных соперников и отдаёт их слабым.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 18
Новости. Футбол
6 марта 2017, понедельник
12:16 Ляказетт летом может покинуть «Лион»
12:05 «Атлетико» нацелился на полузащитника «Байера» Кампля
12:03 Аллегри опроверг информацию о желании возглавить «Арсенал»
11:42 Грасия: шучу, называя переводчика «Рубина» не Артуром, а Артуриньо
11:36 Комитет по этике РФС всё ещё не может связаться со Слуцким
11:06 Бонуччи не исключает, что может перейти в «Барселону»
11:05 «Реал» может попытаться приобрести Эдена Азара как замену Иско и Хамесу
11:04 КДК рассмотрит сожжение атрибутики болельщиками ЦСКА и «Зенита»
11:00 В Краснодаре двух фанатов «Спартака» арестовали на 15 суток
10:46 Конте: Лига чемпионов — турнир, который должен быть привычным для «Челси»
10:45 Нойер может пропустить ответный матч 1/8 финала ЛЧ с «Арсеналом»
10:36 Гвардиола: «Челси» почти невозможно остановить
10:30 Хесе не верит в выход «Барселоны» в четвертьфинал Лиги чемпионов
10:27 Гризманн: надеюсь, Торрес вернётся как можно скорее, он нужен «Атлетико»
10:22 Бернат: Анчелотти – само спокойствие, он никогда не нервничает
10:17 «Бешикташ» продлит контракт с главным тренером Гюнешем
10:10 Каннаваро: Марадона попросил меня играть против него, не боясь нанести травму
10:00 Гардинер-Смит: Головин — российская версия Деле Алли, лучший из россиян – Дзюба
09:57 Полученных «Томью» денег недостаточно для снятия ареста с имущества
09:52 Отец Гётце: сын в данный момент может лишь сидеть дома и ждать
09:45 Мерсон: поставил бы на то, что Венгер будет тренером «ПСЖ» в следующем сезоне
09:37 Ярмоленко: Хачериди нужен «Динамо», думаю, они с Ребровым разберутся
09:35 «Реал» может расстаться с Иско за € 35 млн
09:33 Червиченко: Безбородов питерский судья по прописке, на деле чисто спартаковский
09:21 Линделёф, которым интересуется «МЮ», продлил контракт с «Бенфикой»
09:18 Луис Энрике: Иньесту каждый раз нужно беречь всё больше
09:10 «Анжи» – «Рубин»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30
09:06 Каннаваро предупредил «Реал», что его ждёт сложная борьба с «Наполи»
09:00 Федун с фанатами, живое пиво и мечты о новой звезде. Фоторепортаж из Краснодара
08:53 Верратти: мечтаю о победе в Лиге чемпионов с «ПСЖ»
08:50 Президент «Торино»: сейчас сумма отступных за Белотти составила бы € 150 млн
08:41 «Боруссия» Д поддержала Гросскройца после того, как «Штутгарт» расстался с ним
08:22 Сампаоли объяснил, в каких случаях Месси играет на поле определяющую роль
08:05 Исак объяснил, почему предпочёл дортмундскую «Боруссию» «Реалу»
08:02 Икарди считает, что «Интеру» не нужен Симеоне
08:00 Болельщики не видят в игре с «Наполи» Роналду, Бэйла и Бензема вместе на поле
08:00 Гардинер-Смит: цель — попасть в основу «Зенита» и сыграть за сборную Англии
07:47 Гвардиола: одна из причин моего перехода в «МС» — возможность работать с Сильвой
07:18 Рибери: «Бавария» должна победить «Арсенал» и в Лондоне
07:12 Сампаоли: борьба с «Реалом» и «Барселоной» за титул чемпиона дорогого стоит
07:12 Фёллер: считаю Шмидта тренером высшего класса, но «Байер» должен был уволить его
06:42 «Лас-Пальмас» намерен продлить контракт главного тренера Сетьена на пять лет
06:31 Кроос назвал своим преемником полузащитника «Боруссии» Д Вайгля
06:30 Кака получил травму в стартовом матче сезона MLS
06:06 Фернандо: рад, что сумел забить в матче с «Краснодаром»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кому вы доверили бы исполнение гимна ЧМ-2018?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+