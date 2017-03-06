Как Луис Адриано освоился в «Спартаке». Футболисты в соцсетях

Нападающий «Спартака»в матче с «Краснодаром» забил свой первый мяч в составе красно-белых в официальных встречах. Празднуя взятие ворот «быков», футболист поцеловал клубный ромб.О том, что игрок освоился в столичной команде, ещё за несколько дней до матча дал понять. Голкипер «Спартака» выложил в «Инстаграм» видео, где Адриано, пребывающий в отличном настроении, дружескими объятиями прерывает интервью вратаря.Наставник «Спартака»на неделе выложил в социальную сеть семейный снимок. Поводом для публикации стали успехи в учёбе одной из его дочерей.«Поздравляю свою дочь Франческу с её вторым образованием», — подписал фотографию главный тренер красно-белых.Российский защитник «Ростова»показал подписчикам своего двухмесячного сына Ярослава. Футболист загрузил в «Инстаграм» фотографию вместе с ребёнком и супругой.Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов смайликом «TOP» в комментариях похвалил пиджак Терентьева, на что игрок ответил: «C Саши Белого снял!».Защитник «Спартака»решил оригинальным способом поздравить свою дочь с днём рождения. Футболист в честь пятилетия Ульяны взял в аренду настоящего львёнка.Такой подарок привлёк внимание британских журналистов — издание Mirror осудило действия российского игрока. В своей заметке СМИ устроило опрос читателей «Привели бы вы льва на день рождения ребёнка?» с вариантами ответа: «Нет» и «Конечно, нет». 66 процентов опрошенных проголосовали за второй вариант.Защитник «Зенита»показал смесь баскетбольного и футбольного мастерства. Футболист добавил в «Инстаграм» видео, на котором он после непродолжительной чеканки оранжевого мяча точным ударом посылает снаряд в кольцо. Выглядит эффектно.Похвастался своими баскетбольными умениями и нападающий «Атлетико». Правда, футболист испанского клуба отправлял мяч в кольцо руками. И со штрафных. Однако нельзя не отметить, как француз принимал поздравления от воображаемых партнёров по команде.Главный тренер «Шанхай СИПГ»у себя в «инстаграме» опубликовал фотографию с легендарным британским тренером Бобби Робсоном, который в 1995 году дал португальцу первую работу. В возрасте 16 лет Виллаш-Боаш стал одним из тренеров молодёжной команды «Порту», а позже с подачи британца отправился в Шотландию для получения тренерской лицензии.«1 апреля в игре с „Гуанчжоу Эвергранд“ состоится мой 300-й матч в качестве тренера. До этого я буду ежедневно публиковать разные фотографии. Это моё фото с Бобби Робсоном — то, с чего всё начиналось», — подписал снимок португалец.В России футбольный сезон возобновился матчем Кубка страны «Урал» — «Краснодар». Команды показали настоящий триллер, а клуб из Екатеринбурга сумел отыграться со счёта 0:3 и победить по пенальти. Многим эта игра напомнила стамбульский финал Лиги чемпионов 2005 года, в котором «Ливерпуль» в схожей ситуации победил «Милан». И, естественно, на такую тему не могли не пошутить в социальных сетях.Главным событием английского футбола стал матч «Ливерпуль» — «Арсенал». Лондонцы потерпели поражение 1:3. И болельщики с Туманного Альбиона принялись шутить про главного тренера «канониров»«Раньери был отправлен в отставку уже через 298 дней после того, как выиграл Премьер-лигу.Тем временем через 4701 день после завоевания титула».А наставника «Ливерпуля» болельщики прозвали. А что? Вполне логично. Подобно легендарному разбойнику из Шервудского леса немецкий специалист отбирает очки у сильных соперников и отдаёт их слабым.