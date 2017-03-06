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175 лет назад 2016
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Джейкоб Гардинер-Смит
Фото: instagram.com/jacobgs44
Текст: Дарья Тубольцева

«Водку пробовал, икру – нет». Кто он, англичанин из «Зенита»

Сын британского политика и новичок «Зенита» Джейкоб Гардинер-Смит рассказал, почему хочет играть в России, а не учиться в Кембридже.
6 марта 2017, понедельник. 11:30. Футбол
На вторую часть сезона РФПЛ «Зенит» ко всеобщему удивлению внёс в заявку 19-летнего английского полузащитника Джейкоба Гэбриэла Гардинера-Смита. Но, как выяснилось, Гардинер уже давно хочет играть в футбол в России. Зимой молодой человек проходил просмотр в молодёжной команде «Зенита» и произвёл впечатление на тренеров.

Перед интервью расспрашиваю сотрудников клуба, на каких машинах передвигается по городу новичок сине-бело-голубых. «Своим ходом, в крайнем случае кто-нибудь из ребят подвезёт Джейкоба», — получаю ответ. А ведь его папа — член Палаты общин и лейбористской партии Великобритании Барри Гардинер. В 1992 году, когда отцу Джейкоба было 34 года, он стал самым молодым мэром в истории Кембриджа. С трудом представляю, что сын британского политика ездит на маршрутке по окраинам Петербурга.

Джейкоб приходит вовремя и почти без акцента говорит по-русски: «Здравствуйте, приятно познакомиться. Интервью же будет на английском, да? Я ещё плохо говорю по-русски. Серьёзно изучением языка я занялся только полгода назад. Я могу уже поддерживать беседу, заказывать еду в ресторане, объясняться в магазине, поговорить с ребятами из команды, но первое интервью в карьере лучше давать по-английски».

Удивительно, как молодой человек из страны, где есть такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль», решил уехать играть в Россию.

— Для меня это был вызов, — объясняет Джейкоб. — Я хотел пожить в другой стране, познакомиться с другой культурой. «Зенит» — известный в мире клуб, здесь играют звёзды. Мне хотелось попробовать играть в несколько другой футбол, поработать с иностранными тренерами.

Английским футболом Гардинер тоже интересуется.

— Как можно не любить АПЛ? Болею с детства за «Манчестер Юнайтед», а любимый игрок у меня сейчас Поль Погба.

«В России люди более дружелюбные, чем в Англии»


Любовь же к России у Джейкоба с детства.

— Так получилось, что моя семья тесно связана с Россией, у нас есть близкие друзья, которые живут в Москве. Когда я начал играть в футбол, решил это делать в том месте, где чувствую себя как дома. Россия — подходящая страна для этого. Мне было пять лет, когда я впервые приехал на каникулы в Санкт-Петербург. Первое, что я помню, это жуткий холод и много-много снега (смеётся). Обстановка отличалась от того, к чему я привык в Англии. До моего перехода в «Зенит» я раз пять-шесть прилетал в Россию.

В 2013 году Джейкоб приезжал на стажировку в академию московского «Спартака», где успел принять участие в нескольких матчах. Затем он в течение нескольких месяцев тренировался в ДЮСШ ЦСКА. Кроме того, у него есть опыт тренировок с лондонским «Арсеналом», «Редингом» и «Уотфордом».

— В «Спартаке» я был ребёнком, у меня не было никакого соглашения с клубом, я занимался в академии. Когда играл за «Спартак» и ЦСКА, то был слишком молод, чтобы подписывать контракт. Поэтому я уехал.

— Хотели бы остаться в этих командах?
 — Для меня самое главное — играть в футбол. Сейчас я в «Зените» и не хочу вспоминать прошлое, теперь у меня другие цели.

— Где лучше условия — в «Спартаке» или в «Зените»?
 — Я так не могу сравнивать, везде хорошо (смеётся).

За «Зенитом» Гардинер-Смит следит давно и знает половину состава.

— Они же выступали в Лиге чемпионов! «Зенит» — большой клуб, который знают в Англии. Данни, Кержаков вообще воспитанник «Зенита» и его легенда, — хвастается знаниями юноша.

По мнению Джейкоба, футбольные тренировки в России отличаются от занятий в Англии.

— Здесь совершенно всё другое, но тренировки в «Зените» интересные. Мне действительно нравится! В России другая еда, музыка, а ещё Санкт-Петербург очень красивый город, возможно, самый красивый, который я видел. В России очень дружелюбные люди. Здесь тебе скорее помогут, чем в Лондоне. Хотя когда я впервые один приехал в Россию в 16 лет, было непросто. Тяжело привыкал к самостоятельной жизни. Я прожил один пару недель, а затем вернулся домой.

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«Я не учился в частной школе, в Лондоне езжу на метро»


Джейкоб вырос в семье политика. Барри Гардинер в 1997 году вошёл в Палату общин британского парламента, где работает и по сей день. Гардинер-старший занимается вопросами энергетики, изменения климата и международной торговли. Барри активно ведёт социальные сети и часто выступает на телевидении.


Об отце Джейкоб отвечает уклончиво.

— Он член лейбористской партии Великобритании. На самом деле, я мало знаю о его работе. По правде сказать, вообще ничего не знаю (смеётся).

— Ваш отец помог вам попасть в «Зенит»?
 — Нет, он не принимал никакого участия. Это моё осознанное решение. У меня есть агент, он на меня работает и помогает в футбольных вопросах.

— Мне всегда казалось, что при отце-политике его сын обязательно ходит в частную школу, поступает в Кембридж и становится таким же политиком. Почему вы не пошли по этому пути, а решили стать футболистом?
— Моя семья никогда мне не указывала, что делать в жизни. Я мог сам выбирать свой путь. Меня никогда не принуждали идти в политику, всегда спрашивали моё мнение. Когда я сказал, что хочу заниматься футболом, родители спокойно восприняли моё решение. У меня есть старший брат, ему 30 лет, он живёт в Англии и преподаёт русскую историю в Оксфорде, он помогает мне в изучении русского языка.

— Расскажите о своём детстве. Как сын известного политика вы, наверное, росли в замке?
 — Нет, вы что! — почти испуганно восклицает Джейкоб. — Моя семья не так богата, как все думают. Я никогда не учился в частной школе, у меня не было машины, у меня было совершенно обычное детство. У нас в семье вообще одна машина. В Лондоне я не езжу на такси, использую метро, автобусы, как и все.

— На своей странице в «Инстаграме» вы написали: «Мам, я делаю это для тебя». Что вы имели в виду?
 — На поле я делаю всё возможное, чтобы поддержать мою маму. Когда я был ребёнком, она меня возила на тренировки, помогала во всём. Я думаю, что должен отблагодарить её за все жертвы, которые она принесла ради меня.

В футбол Джейкоб пришёл не случайно. Его дедушка Джон Гардинер выступал за сборную Великобритании на Олимпийских играх 1936 года. По окончании карьеры Джон работал менеджером шотландского клуба «Куинз Парк», где играл молодой Алекс Фергюсон.

— Однажды Фергюсон пожаловался дедушке на то, что его во время матча укусил соперник. Дедуля посетовал ему ответить тем же. В общем, дедушка был забавным человеком. Он умер задолго до моего рождения, когда папа был совсем маленьким. А с Фергюсоном ни я, ни моя семья, увы, не знакомы.

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«Головин — российская версия Деле Алли»


Обсуждаем с Джейкобом и отношение к российскому футболу у него на родине.

— У вас есть много хороших клубов, которые играют в Европе. Много талантливых игроков, как Александр Головин из ЦСКА. Он российская версия Деле Алли. Не могу сказать, заиграл бы он в АПЛ, но Головин чертовски талантливый парень.

— Известно, что отношения между Россией и Британией очень сложные. Что вы думаете о российской политике?
 — Моё дело играть в футбол, а не лезть в политику. Понятно, что я из семьи политиков, но мне эти темы не интересны. Не то чтобы мне всё равно, что происходит, просто я многого не знаю и не могу объективно оценивать ситуацию.

— На Евро во Франции между российскими и британскими фанатами были серьёзные столкновения. В Великобритании считают, что русские — хулиганы, которые били англичан. А ваше мнение?
 — В этом вопросе не может быть единого мнения. Некоторые предпочитают верить в стереотипы о России, другие понимают, что не только русские устраивали драки, а вина лежит на фанатах из многих стран.

— Когда ваши близкие в Англии узнали, что вы едете играть в футбол в Россию – пальцем у виска крутили?
 — В Англии никто не говорил, что я сумасшедший, если еду в Россию. Людей просто интересовало, почему я сделал такой выбор. И я объяснял, как вам, — это интересно и притягательно для меня.

— Кого бы назвали лучшим российским футболистом?
 — Артёма Дзюбу, он капитан «Зенита». Дзюба выступал на чемпионате Европы, он очень крутой футболист.

— А лучший английский игрок?
 — Дели Алли и Рахим Стерлинг.

«Икру никогда не пробовал, на завтрак ем кашу»


У иностранца в России просто невозможно не спросить про кулинарные предпочтения. И тут Джейкоб удивил.

— Икру я никогда не пробовал, правда! Мой папа говорит, что надо есть на завтрак кашу, потому что она полезная. А так я очень люблю борщ, пельмени и блины. Водку я тоже пробовал, но буквально один раз, для интереса. Я спортсмен, и алкоголь – не моё.

Джейкоб признаётся, что в Петербурге не чувствует себя одиноко.

— Живу на Удельной около тренировочной базы. Отлично общаюсь с одноклубниками, мы все рядом живём, ходим в рестораны. Родители не так часто, но всё-таки навещают меня. Когда я только переехал, они немного помогали мне, сейчас же я полностью сам себя обеспечиваю. Футбол для меня работа. Моя жизнь. Он не заканчивается тренировкой. Я прихожу домой и продолжаю фокусироваться на своей игре.

— Какая ваша самая большая мечта?
 — Сейчас цель — попасть в основу «Зенита» и однажды сыграть за сборную Англии. Конечно, в главной команде питерцев очень много топ-игроков, но я верю, что если долго и упорно работать, то нет ничего невозможного. Нужно верить в себя.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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