«Он сам шагнул под колёса». Фанат «Спартака» погиб в Краснодаре

>>> Почему Каррера доволен Ещенко, а Шалимов устал от обрезов
>>> Кто говорит, что пенальти в ворота «Спартака» — спорный
>>> Какие ощущение вызвал матч сразу после свистка
И что подмечает более подробная, утренняя аналитика с рассуждениями о том, что «Спартаку» и «Краснодару» не хватало мозгов.
Все остальное – околофутбол с его радостями, трагедиями и мнимыми скандалами.
Смерть фаната «Спартака»
Дорога на улице 40 лет победы, примыкающей к стадиону «Краснодара», разделена широкой зелёной клумбой. Движение по проезжим частям одностороннее, светофоры удалены друг от друга метров на 50, а пешеходные переходы хорошо прорисованы. Но следующий участок, если продвинуться от стадиона на квартал в центр города, считают опасным даже местные жители. Они объясняют: непонятно, как и кем задумывался маршрутный план, но по одной из виртуальных полос, навстречу общему потоку, ходит рейсовый троллейбус. Линия его движения не выделена, опознавательных знаков нет, а безопасность человека зависит лишь от законопослушности и внимательности.
После матча «Краснодара» со «Спартаком» странный маршрут встал. Пустой красно-белый троллейбус, окружённый машинами полиции и скорой, прижимался к обочине. Рядом с ним, на клумбе, лежали три человека.
— Парень умер часа два как. Там отец и брат над ним. Не отпускают до сих пор… — рассказывал один из очевидцев. – Они из Ставрополя. Приехали на «Спартак», наконец-то выбрались, классный стадион, такие счастливые были… Дошли до лужайки, парень вернулся с нами попрощаться, потом обратно. И прямо на глазах… Сам под колесо. 21 год. Водитель ничего не мог сделать.
Беда случилась как раз в том месте, где общественный транспорт идёт навстречу общему автомобильному потоку. Фанат «Спартака», перебегавший неразмеченную дорогу в неположенном месте, лавировал между машинами и не слышал, что в метре от него двигается троллейбус…
Разбирая этот случай, можно долго говорить о расслабленности и непредсказуемости поведения спартаковских болельщиков, но в перспективе Краснодар ждет еще много больших и опасных матчей. Тем более, что в конкретном случае речь точно не должна идти о том, что молодой человек находился в нетрезвом состоянии. По нашей информации, семья из Ставрополя – футбольная. Один 19-летний брат играет в «Динамо» из второй лиги, другой – учился в Москве. На «Спартак» они поехали вместе с отцом….
Драка на Красной
С фанатами «Спартака» был связан и ещё один инцидент. В ночь перед матчем болельщики подрались с полицией на улице Красная. Антураж был обычным: с одной стороны летели файеры и мусорные баки, с другой – распылялся слезоточивый газ.
А вот причина побоища оказалась банальной. В одном из баров болельщик пытался познакомиться со стоявшей в одиночестве девушкой, что не понравилось её краснодарским друзьям. Локальная стычка закончилась быстро, но звонок в полицию перевёл столкновения немного на другой уровень.
Намного успешнее полиции с фанатами «Спартака» справлялся сам клуб. «Краснодар» разрешил москвичам занять всю трибуну за воротами и согласовал масштабный перформанс, в ответ получив лишь 4 взрыва петард за всю игру. Возможно, это был самый невзрывной массовый выезд в истории нашего футбола.
Фото: Сергей Апенькин, "Чемпионат"
Иногда доверие «Краснодара» к спартаковцам казалось особенно утрированным. Ведь гостевые сектора отделялись от поля лишь маленьким бортиком, а расстояние между трибунами и воротами было таким, что только на разминке Зе Луиш и Фернандо мощными ударами выбили у болельщиков два пакета с поп-корном. При желании забег фанатов на поле мог получиться массовым, но за всю игру на газон прорвался лишь один пьяный человек, которого не поддержали даже во время силовых приёмов от стюардов.
Программа доверия «Краснодара» доказывает, что спасение от фанатов – не клетки, а достойные стадионы и уважение.
Кстати, если вам вдруг интересно, общественный вай-фай на трибунах не просто работает, но и выдерживает загрузку фото и видео.
«Роза» Алекперова и спокойствие Федуна
Встречал клуб не только фанатов, но и важных гостей из Москвы. Вместе с президентом «Спартака» Леонидом Федуном на матч приехал президент всего «Лукойла» Вагит Алекперов. Именно к нему перед началом матча, минуя несколько рядов, специально подошёл Сергей Галицкий. Приходилось слышать, что между двумя бизнесменами и основателями компаний как минимум очень уважительные отношения. Похожи они и по темпераменту. Если Леонид Федун смотрел футбол безэмоционально, то Галицкий нервно раскачивался в кресле до матча, закрывал лицо после пропущенных голов, указывал вместо судей на одиннадцатиметровую отметку.
Сергей Галицкий и Леонид Федун
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Алекперов же и вовсе провёл большую часть матча на ногах, не стесняясь как-то совсем беспечно, по-болельщицки размахивать шарфом. Особенно забавно было наблюдать за реакцией спартаковской ложи после мяча Адриано. Пока президент «Лукойла» тряс руками, Леонид Федун, сидевший на ряд ниже, устало закрыл глаза. Как человек, который чуть чаще ходит на «Спартак», он, скорее всего, понимал, что радоваться рано.
После матча Алекперов отказался от комментариев, указав на Федуна: «Спрашивайте его». И один из самых непредсказуемых спикеров нашего футбола не подвёл, уместив в четыре слова максимум остроты: «Чемпионат начался не вчера (когда играли «Зенит» и ЦСКА), а сегодня».
Каррера не жмёт руку Глушакову
Получившийся ничейный результат должен устроить обе команды. «Спартак» взял очки в Краснодаре, что само по себе сильный результат. А «быки» не проиграли в ситуации, когда по различным причинам в составе не оказалось сразу пятерых футболистов, способных сыграть в опорной зоне.
По итогам матча у коллег возник лишь один неразрешённый вопрос по ситуации в «Спартаке». Зимой Массимо Каррера не просто провёл свои первые летние сборы, но и напрямую выстраивал собственную политику: привёл в клуб итальянского диетолога, врача и минимум двух футболистов, которых выбирал сам.
Ситуация перестройки редко проходит без проблем, конфликтов и распределения влияния. В этом плане немного удивила замена Дениса Глушакова, произведённая в концовке матча. Во-первых, именно капитан приносил команде результат в самые тяжёлые минуты. Во-вторых, игрок и тренер не обменялись рукопожатием.
Но всё это довольно просто объяснилось. Глушаков получил травму приводящей мышцы, а Каррера во время замены давал указания другим игрокам. К слову о рукопожатиях: президенты некоторых клубов, в том числе и российских, вообще просят тренеров отказаться от этого жеста, который на фоне эмоций может привести к ненужным скандалам.
Денис Глушаков, Игорь Шалимов и Лоренсо Мельгарехо
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Козловский болел за «Краснодар»
После голов в ворота «Спартака» камера несколько раз выхватывала радующегося Данилу Козловского. Контакт с «Краснодаром» актёр и режиссёр поддерживает уже несколько недель, потому что выбрал арену, построенную Сергеем Галицким, для съёмок драмы о футболе. По сюжету не забивший пенальти и бесславно завершивший карьеру футболист становится тренером маленькой футбольной команды и добивается больших побед.
Вполне реальная история, учитывая, что ещё 10 лет назад на месте самого современного стадиона и лучшей футбольной академии в России вообще ничего не было, а сейчас «Краснодар» при поддержке «Спартака» показывает футбол, который хочется смотреть примерно всем.