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175 лет назад 2016
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Сергей Семак
Фото: РИА Новости
Текст: Олег Лысенко

Сэм себе режиссёр. Как Семак вошёл в историю «Уфы»

Сергей Семак великолепно начал самостоятельную практику – вывел «Уфу» в полуфинал Кубка, а следом одержал первую победу в Премьер-Лиге.
6 марта 2017, понедельник. 14:30. Футбол
Полдюжины команд Премьер-Лиги в воскресенье почувствовали себя обделёнными зрительским вниманием. На фоне матча в Краснодаре, классного по драматургии и восхитительного по антуражу, прочие события игрового дня безнадёжно померкли, факт. В том числе – одно по-своему историческое.

В жизни футболиста Семака было столько побед, что и сам он, небось, давно сбился со счёта. Но мимо почина главного тренера Семака в чемпионате России пройти просто не имеем права.
Тем более – почина успешного. Кубковый полуфинал и виктория в Грозном – старт Сергея Богдановича в Уфе, полагаю, превзошёл самые смелые ожидания его нынешнего работодателя. А прошлого, возможно, навёл на мысль: на того ли сделали ставку?

Нет, всё-таки хорошо, что у нас есть такие команды, как «Уфа». Если бы не они, так и ходили бы по замкнутому кругу одни и те же тренеры, водя за собой, точно на привязи, бригады верных работяг. Если бы ещё и самый юный клуб РФПЛ с предубеждением относился к начинающим-перспективным – это было бы слишком. Тем не менее осознанная ставка уфимцев на молодых специалистов не может не вызывать уважения.

Один раз случайность, два – совпадение, три – закономерность. «Уфа» генеральной кадровой линии придерживается чётко. За шесть лет существования клуба у неё был один «взрослый» наставник. Да и того к категории пресыщенных жизнью и футболом корифеев не отнесёшь: энтузиазма Евгению Перевертайло было не занимать. Для Андрея Канчельскиса это была всего вторая авторская работа, для Игоря Колыванова – первый (и удачный) клубный опыт, для Виктора Гончаренко – возможность доказать собственное профессиональное соответствие командам более высоких задач. Большой в прошлом футболист и многообещающий в настоящем тренер Семак кадровой философии «Уфы» тоже безоговорочно соответствовал.
Очевидно, что оставаться на вторых ролях, даже в Петербурге, Семаку больше не улыбалось.

Он мог стать главным три года назад. И стал им, но всего на пару недель и с приставкой «и. о.» в должности. Первый опыт самостоятельного руководства вместил в себя минимальное поражение от ЦСКА и победу в Дортмунде над «Боруссией». В другой ситуации руководители «Зенита», быть может, и продлили бы кредит доверия одному из самых авторитетных членов коллектива – положим, на месячишко для начала, а там как карта ляжет. Они сделали выбор в пользу ещё более молодого годами, но более опытного в тренерских делах Виллаш-Боаша. «Порту», «Челси» и «Тоттенхэм» в резюме португальца произвели впечатление на акционеров «Зенита».

Летом 2016-го у Семака было объективно больше оснований рассчитывать на доверие клубного начальства. Сотрудничество с Виллаш-Боашем в «Зените» и с Капелло в сборной не могло пройти даром для человека основательного, вдумчивого и готового учиться – тому, как учить других. Не ощути Сергей Богданович внутренней готовности к самостоятельной практике, не стал бы участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности в национальной команде. «Зенит» к тому времени свой выбор сделал – и снова в пользу импортного варианта, теперь румынского. Оставаться на вторых ролях, даже в Петербурге, Семаку больше не улыбалось. Но пришлось: РФС тоже отдал предпочтение другому, и он ещё на полгода задержался на берегах Невы.
Гончаренко оставил преемнику прочный фундамент.

Возможно, теперь Семак и благодарит судьбу, что так всё устроилось – и три года назад, и сейчас. Он пришёл в Премьер-Лигу более подготовленным методически и ментально. Но главное – обрёл команду, в которой может спокойно реализовывать накопленные знания и вместе с ней расти. Большой клуб с его каждодневными стрессами и неослабевающим вниманием общественности такой роскоши ему предложить не мог. Ему результат нужен здесь и сейчас.

Важный нюанс: возводить собственное здание в Уфе Семаку пришлось отнюдь не на песке. Виктор Гончаренко оставил преемнику прочный фундамент.
Сергей Богданович бережно отнёсся к тактическому наследию Виктора Михайловича. Заменив отдельные элементы, сохранил общую структуру игры, приносившую результат в первой части сезона. И достойно продолжил дело предшественника.

Семаку хватило одной игры, чтобы войти в историю. Для начала – клубную. Как бы ни велик был вклад в достижения команды прошлого тренера, де-юре «Уфу» в кубковый полуфинал вывел Семак. Первый полуфинал в жизни «горожан».
Семак трезво оценивает качество исполнителей и предлагает им ровно те задачи, которые они в состоянии выполнить.

Ещё труднее уфимцам пришлось в Грозном. На своём поле да под присмотром высокого клубного покровителя «Терек» традиционно силён. «Ростов», «Рубин», «Зенит» и «Краснодар» не вывезли в сезоне ни очка с «Ахмат Арены». Никто не удивился бы, пополни этот перечень «Уфа». Но она участи фаворитов счастливо избежала. Где-то повезло, где-то очередное обыкновенное чудо исполнил антипенальтист Беленов, но эту удачу гости заслужили. Самоотверженностью на каждом метре поля и верой в успех. Когда грозненцы уже отчаялись пробить эту стену, Стоцкий выпилил чудесную диагональ, а Игбун не менее эффектно её замкнул. Готов побиться об заклад, они не раз такие штуки выделывали на тренировках. Комбинация явно наигранная.

Да, пока ещё футбол «горожан» уступает по степени интеллектуальности манерам команд, в которых их главный тренер выступал сам. Но было бы странно, начни он лепить из «Уфы» «Зенит». Семак трезво оценивает качество исполнителей и предлагает им ровно те задачи, которые они в состоянии выполнить. Они по-прежнему растут, все вместе. Сильно удивлюсь, если по отдельности никто не дорастёт до больших команд. Победителя по жизни Семака это прежде всего касается.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Уфа Сергей Семак
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