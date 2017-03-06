Настоящий футбол против привычного. Что значит матч в Краснодаре

ЦСКА – «Зенит»: футбольная эстрада

В ЦСКА уже давно привыкли строить не то, что хочется, а то, на что хватит стройматериалов.

Фото: Ксения Архипова, "Чемпионат"

«Краснодар» — «Спартак»: русский криптофутбол

Фото: Сергей Апенькин, "Чемпионат"

Когда смотришь матчи РФПЛ, иногда кажется, что снимают не футбольный стадион, а аквариум.

На фоне всем известных проблем, от лимита до арбитров, наш футбол может быть привлекательным массовым продуктом.

Спасибо календарю РФПЛ за то, что первый весенний тур свёл одновременно ЦСКА с «Зенитом» и «Краснодар» со «Спартаком». Мы смогли посмотреть матчи двух чемпионатов России за один уик-энд. Один всем понравился, к другому все привыкли.В соцсетях популярны шутки о том, что матч русского чемпионата с одного кадра может угадать любой человек, даже самый далёкий от футбола. Основные отличительные признаки: высокий темп (), интенсивная борьба (), плотная толпа на трибунах ().Если объединить все три особенности, получается изображение, которое действительно трудно с чем-то перепутать. Смотришь на экран, и кажется, что снимают не футбольный стадион, а аквариум. Такие, знаете, типичные для аквариума плавные замедленные движения, которые напоминают Slow Mo, но только без Slow Mo. Ну как, похоже на матч ЦСКА – «Зенит»?Ответим статистикой. Например, такой: один удар в створ на обе команды. Или такой: две обводки на обе команды. Но ещё важнее личные впечатления. Арбитр свистит после каждого единоборства. Пас на 10 метров поперёк поля не доходит до адресата. Не потому что игроки не понимают друг друга, когда один делает рывок, а другой даёт в недодачу. Нет, просто пас слишком слабый. Поле тяжёлое, сил мало. Как покатить мяч на целых 10 метров? На 65-й минуте-то.Участники главного матча тура в какой-то момент немного напомнили российскую эстраду. Она, при всей своей разношёрстности, кое-в чём вполне монолитна: всё, к чему прикасаются эстрадные звёзды, становится скучным. От них устали зрители, и, может быть, они устали сами от себя… Даже костюм Чебурашки на Новый год не гарантирует эстрадному образу задор или симпатии всех зрителей.«Зенит» и ЦСКА – наша футбольная элита, причём вполне заслуженно. Но она немного законсервировалась. Ей не хватает эмоций. Постепенно ситуация меняется: «Зенит» избавился от самых ценных активов и ищет себя в непривычной нише команды попроще, с не таким сложным выражением лица. ЦСКА – самая стабильная () команда последних лет пяти, и только начинает новый этап истории. При желании можно найти признаки революции в обоих клубах, но в Питере за революцию отвечает 70-летний консерватор, который по объективным причинам ещё не может воспринимать проект хоть немного эмоционально (). А в ЦСКА уже давно привыкли строить не то, что хочется, а то, на что хватит стройматериалов. Стройматериалов, как правило, мало, а сейчас ещё меньше. Интересно звучит? Фанатам было интересно. Они хорошо провели время. Правда, обо всех зрителях этого не скажешь.На фото выше маленький потенциальный футбольный болельщик может не вполне понять, в чём суть футбола. И тогда он останется криптоболельщиком навсегда.Тем важнее, что в Краснодаре был сыгран именно такой матч. Глядя на который, вы вряд ли с первого кадра распознали РФПЛ. У этого матча тоже есть отличительные особенности. Молодой воспитанник дебютирует в Премьер-Лиге в трудный момент из-за травмы одноклубника – и не тушуется, идёт в дриблинг на двоих на чужой половине поля и отдаёт пас в штрафную между ног защитника. Газон держится весь первый тайм и половину второго. Президент клуба не скрывает эмоций: подскакивает и размахивает руками как болельщик. Арбитр принимает спорные решения, но явно даёт играть. На стадион пришла 31 тысяча болельщиков (из 34 возможных). Причём слышно болельщиков обеих команд, а крупные планы выхватывают девушек с кофе, парней студенческого вида со сложными причёсками и целые семьи.«Краснодар» и «Спартак», наверное, половину из 90 минут находились в движении. Открыться и принять мяч в движении – вроде бы не редкость, но за день до этого игроки второй и третьей команд чемпионата предпочитали постоять, пока мяч сам к ним не прикатится. Но как активно искали мяч! Как грамотно возвращался, как открывался в центр– всё без мяча, всё, чтобы встретиться с мячом. Как брал на себя инициативу Подберёзкин. В голевом эпизоде он убрал троих на противоходе. О'кей, наши футболисты так умеют, но разве они часто делают это так спокойно, без суеты?Что здесь важно. Можно найти изъяны в чём угодно. И в этой игре тоже. «Краснодар» постоянно сваливался на забросына, «Спартак» не знал, что делать с мячом и грешил постоянными фланговыми навесами… А теперь вопрос: вам это помешало получить от матча удовольствие?Или: нашим клубам приходится заманивать звёзд завышенными зарплатами, иногда эти звёзды довольно сомнительные. Зарплатуобсудили все. Вам было дело до его зарплаты во время игры?Или о самом наболевшем. В запасе у команд остались– вы же не забыли про лимит? В этом матче он тоже влиял на составы команд. Оказывается, как продукт (в маркетинговом значении) наш футбол может быть привлекательным и на фоне завышенных зарплат, лимита и спорного судейства. А может не быть (). Но ведь входящие условия равны. Значит, условия определяют не всё?Нас постоянно пытаются убедить в том, что футбол в России популярен. Иногда, как после игры ЦСКА с «Зенитом», чтобы поверить в это, нужно сильно постараться. На фоне пустых трибун, лимита, пустых разговоров о лимите и пустых разговоров о пустых трибунах казалось, что наш футбол обречён на некоторую маргинальность. Так вот, это не предопределено. Кроме явного, знакомого футбола, узнаваемого с одного кадра, в России есть и криптофутбол, который иногда проявляется в тех же самых условиях. Есть криптофутболисты, вроде Подберёзкина. Есть криптоболельщики. После таких матчей, как в Краснодаре, не нужно убеждать в том, что футбол в России популярен. Нужно больше матчей.