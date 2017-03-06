Фабрика звёзд. «Монако»

«Монако» до русских: продать, чтобы жить

Вадим Васильев: Мы не входим в десятку лучших клубов мира. Значит, мы должны продавать футболистов. Как ещё нам зарабатывать?

«Монако» по-русски: то же самое, но намного дороже

«Монако» дважды отдал Фалькао в аренду и заработал на нём 15 млн евро.

Накрутка за бренд

Связка спортивного директора Вадима Васильева (сейчас он уже вице-президент) и тренера Леонарду Жардима стала идеальной.

Источник талантов

После серий о «Порту» и «Аяксе» выбрать следующую команду было непросто. Португальцы и голландцы вывели раскрутку молодых талантливых футболистов на такой уровень, что на их фоне остальным трудно чем-то впечатлить. Тем не менее один фантастически крутой клуб мы приберегли напоследок, а мой коллегаработает над ещё одним материалом – это будет клуб с Балкан, который вас удивит. Ну апока сменим интонацию и поговорим о «Монако».Клуб из маленького, но богатого княжества до последнего времени не имел стратегии по развитию талантов. Он не имел стратегии как таковой: концепция развития клуба менялась чуть ли не каждые два года. Нет у «Монако» знаменитой академии, как у «Аякса», или хотя бы знаменитой по французским меркам, как у «Осера» или «Ренна» (хотя ситуация меняется). Нет разветвлённой скаутской сети во многих странах, как у «Порту». Что же есть? Есть финансовые проблемы и желание заработать.Когдакупил контрольный пакет акций «Монако», клуб не мог рассчитаться с долгами. Решение о продаже было принято в самом конце 2011 года, но финансовые проблемы накапливались с 2003 года. В течение этого времени «Монако» играл в финале Лиги чемпионов, дважды был третьим в чемпионате Франции и один раз взял серебро, но ни в одном сезоне не был в финансовой безопасности. В отставку подал президент Кампора. Он видел ещё триумф, который открыли выиграл чемпионат, но не адаптировался к новым условиям. Новое руководство тоже не сумело погасить долги.пришёл в команду, когда финансовый прогноз погоды ещё казался безоблачным. Состав был таким приличным, что тренер не разглядел таланти отпустил его. Денег на выплату долгов стало не хватать практически синхронно с фантастическим сезоном-2003/04 с финалом Лиги чемпионов. Разумеется, после него лидеры были распроданы.ушли в «ПСЖ» и «Барселону». За обоих были выручены всего 18 млн евро, да и обошлись они в своё время недёшево – тогда «Монако» ещё не считал деньги. Продажа лидеров не была стратегией, а просто подвернувшимся способом выплатить кредит.На очереди были: их не отпустили сразу после финала ЛЧ, но продали через год в «МЮ» и «Арсенал». Команда беднела талантами и просто востребованными футболистами: на замену уходящим брали игроков в аренду (Савиола, Ди Вайо), которые либо доигрывали, либо были не нужны своим прежним клубам. Лучшие из оставшихся ушли через сезон: Майкон и Чевантон. Трансферной удачей стал Яя Туре, купленный в Греции за пять млн – но и его спустя всего год «Монако» отдал в «Барселону» за 10. К этому времени Дидье Дешам уже ушёл: он потребовал сохранить костяк, руководство на это не пошло. «Монако» упал в середину турнирной таблицы.Четыре года, в течение которых клуб беспокоился о сведении бюджета, а не о спортивных результатах. Четыре сезона между восьмым и двенадцатым местом. В команде даже некого было продать, чтобы пополнить баланс. За четыре года случилась только выгодная сделка:ушёл в «Рому» за 12 млн. Потом «Монако» рухнул во вторую лигу, и всё стало совсем плохо. Тогда «Монако» был продан Дмитрию Рыболовлеву.Изначально планы нового владельца казались простыми: тратить как можно больше. Но концепция быстро поменялась. Новым спортивным директором стал. «Мы не входим в десятку лучших клубов мира. Значит, мы должны продавать футболистов, которые хотят уйти в «Реал» или «ПСЖ». Как ещё нам зарабатывать?» – Васильев доступно объяснил новую стратегию.При этом средства у руководства есть. Когдавыиграл вторую лигу и вернул «Монако» в элиту, клуб провёл невероятную трансферную кампанию. Летом новичка Лиги 1 усилили. И молодые ребята «на вырост»:. Зимой к этой компании присоединились. 160 млн евро были потрачены за один сезон. Похоже на «мешок»? Но «Монако» отбил эти трансферы в течение следующих двух сезонов и сверх того неплохо заработал.Связка спортивного директора Вадима Васильева (сейчас он уже вице-президент) и тренерастала идеальной. Жардим поставил «Монако» традиционную для португальских «купи-продай» клубов. «Монако» не может похвастать организацией игры в обороне, во фланговых атаках сваливается на банальные навесы, про подстраховку футболисты тоже не слышали. Зато каждый из них, включая даже центральных защитников, бесстрашно идёт в обводку и раздаёт обостряющие передачи между линиями.Агрессивная атакующая игра даёт примерно одинаковый результат в чемпионате Франции: борьба за титул и итоговое второе-третье место. Но в плане индивидуального прогресса футболистов игра «Монако» срабатывает отлично. Три года подряд в каждом сезоне загорается новая звезда. А те, что горели и раньше, неплохо подорожали. Разумеется, самый яркий пример – Хамес. Его купили за 45 млн евро и всего через год продали в «Реал» за 75 млн. Когда Жоффрей Кондогбиа пришёл из «Севильи» за 20 млн, казалось, что «Монако» переплатил. Но через два сезона его продали в «Интер» за 35 млн. Появилась система.Трансфер Антони Марсьяля в «МЮ» за 80 млн евро стал таким оглушительным, что заслонил две другие удачные сделки. Аймен Абденнур отправился в «Валенсию» за 22 млн, ав «ПСЖ» за 25 млн. Первый годом ранее обошёлся в 13 млн, а второй – воспитанник академии «Монако», и это тоже важный сигнал: молодёжный сектор клуба начал работать.За два года «Монако» заработал на игроках 260 млн евро. Летом клуб взял паузу, и вся молодёжь осталась в распоряжении Жардима. Результат:и реальные шансы на победу в чемпионате Франции. С маркетингом всё ещё лучше. Заохотятся английские клубы и вроде бы даже «Реал»,заинтересовались «Барселона» и «Боруссия» Дортмунд. «Манчестер Сити» заинтересовался всеми сразу и, по сообщениям французской прессы, готов сделать предложения Лемару, Мбаппе, Бенжамену Менди и Фабиньо сразу.Трудно представить, какими будут будущие трансферы, но можно обратить внимание на тенденцию прошедших трансферов: за своих молодых талантов (тех же Марсьяля, Кондогбиа и Абденнура) клуб выручил в два раза выше их номинальной рыночной стоимости. А согласно Transfermarkt за последние полгода выросла рыночная стоимость 13 игроков «Монако».«Монако» хищно ведёт себя на французском рынке. Клуб ежегодно собирает дань с «Лилля», «Нанси» и клубов с сильными академиями: «Осера» и «Ренна». Кто не тянет сразу основу, отправляется в молодёжную команду. Это работает: два года назад в футбольной академии «Клерфонтэн» (лучшей во Франции) нашли Киллиана Мбаппе. Сейчас он дозрел до первой команды. На пару лет раньше в дубль купили 16-летнегои тоже подтянули в основе. Конкурентов у «Монако», можно сказать, нет: «ПСЖ» на другом уровне, а «Марсель» и «Лион» уступают по финансовым возможностям. Васильев и Рыболовлев не жалеют денег на перспективного футболиста. Они могут позволить себе потратить с прицелом на будущее столько, сколько их соперники тратят на готовых игроков, чтобы усилиться здесь и сейчас. И у монегасков есть ещё одно конкурентное преимущество: другая налоговая ставка. За право платить налоги по законам Монако, а не по французским законам клуб заплатил штраф 50 млн евро.Португальские клубы – среди главных поставщиков футболистов в «Монако», за пять лет клуб сделал там восемь приобретений, часто прибегая к консультациям Жорже Мендеша. Фабиньо, Хамес, Моутинью и Силва – 50% сделок можно назвать успешными. Бразилия уступает: оттуда за этот же срок приехали четыре футболиста. Франция, Бразилия и, пока в перспективе, собственная академия – главные фронты работ. Но главная причина, которая заставляет эту систему работать – имидж «Монако». За три сумасшедших трансферных окна клуб создал себе репутацию трамплина в гранды. У игроков есть стимул расти. Руководство легко отпускает лучших. Например, в этом сезоне в клубе не скрывают, что Мбаппе доступен для продажи. Это просто вопрос 60 млн евро, и дело сделано.«Монако» понадобились русские бизнесмены, чтобы не только перестать нуждаться в деньгах, но и научился зарабатывать на трансферах. Прагматичная финансовая политика клуба, которая сопровождается неплохими спортивными результатами – выглядит просто, но клуб долго к этому шёл.