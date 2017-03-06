«Расти, Крауч, расти!» Василию Уткину – 45!

Ольга Смородская и Василий Уткин Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат"

Василий Уткин Фото: РИА Новости

Неймар Фото: Reuters

уже не так часто комментирует футбол, как прежде. В последнее время один из любимых голосов футбола в России можно услышать только на каналах «Евроспорт». Но мы хорошо помним его работу на спортивных каналах «НТВ-Плюс» и к 45-летию Василия представляем подборку самых ярких и остроумных его высказываний последних лет.— Нельзя же так прижиматься. Прямо как к любимой прижались к своим воротам игроки «Севильи».— Москалёв относится к игре как к простуде: лепит и лепит «горчичники».— Исакссон с возвращением совершенно не меняется. Но парадокс не в том, что он не стареет, а в том, что он никогда не был молодым.— Если бы на жёлтую карточку можно было копить, как на «Жигули», то Кьяер, я так думаю, сейчас бы уже пошёл в магазин.— У «Спартака» есть способность даже на бильярдном столе найти глубокую лужу и в ней утонуть.— Читаешь состав «Динамо» — и фамилии словно из классического русского водевиля. Живоглядов, Погребняк, Данилкин. Как будто это состав подбирал не Андрей Николаевич Кобелев, а, например, Александр Николаевич Островский.— В Химках сегодня дерби аббревиатур – ЦСКА против ПСВ. Кстати, на НТВ.— Ндинга попали по ноге. Да, больно. Но, как говорил мой дедушка, когда наступал коту на лапу: не ходи босиком.— Так хозяйка пыль с комода смахивает — ну не ногой, конечно, — как Ниассе загрёб мяч в ворота.— У Огуде удивительное имя. Видимо, родители долго думали, как назвать сына — Фёдор или Егор. В конце концов получилось — Фегор.— Пауза на водопой. Думаю, она связана с тем, что пауза в игре возникла. И судья решил: «А не выпить ли нам, друзья?»— Любо-дорого смотреть, как Артём Ребров руководит обороной. Практически движением бровей поправляет положение защитников.— Не все столько времени в браке проводят, сколько провели вместе на поле Акинфеев, Березуцкий и Игнашевич.— Говорят, что у Руслана Ротаня проблемы с режимом, хотя я, конечно, свечку не держал и на разливе не сидел.— На поле выйдет Хурадо. Будет похурадостнее.— Я видел дриблинг Инсаурральде, друзья мои! Жизнь никогда не будет прежней!— Всего две минуты добавляет Безбородов. Наверное, ему нужно на поезд.— «Астон Вилла» надёжно заперта на своей половине поля – почти как Фрекен Бок в ванной.— Вышел Фалькао вместо Феллайни. Такое ощущение, что по алфавиту делал эту замену ван Гал.— Трёхлетнего ребенка не так нежно подсаживают на заднее сидение автомобиля, как ди Мария сейчас сделал передачу на Уэйна Руни.— А чего же вы здесь хотели-то? Ну да, была попытка угадать, что сейчас будет пас и перехватить мяч. А у меня однажды была попытка поздравить девушку с 8 марта. И ничего – попал в обезьянник. Чего не случится в жизни взрослого мужчины.— С другого угла подача. Кросс Крооса! Не вышло даже и круассана.— Падение Неймара – это всегда красиво. Даже Плющенко так красиво не падает.— Эшли Коул делает просто блестящий пас на Крауча. Он как бы говорит: «Расти, Крауч! Ты должен быть ещё выше, и тогда у тебя всё получится».— Может быть, тут одна проблема у англичан, всё-таки Англия — она одна, а тут сразу и Тринидад, и Тобаго, вдвоём на одного. Может быть, даже не совсем честно.— Судья показывает Шемберасу жёлтую! Эх, не знает Бенкеренса одну истину: тот, кто Шембераса обидит, долго не проживёт.