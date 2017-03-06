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175 лет назад 2016
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Василий Уткин
Фото: РИА Новости
Текст: Галина Козлова

«Расти, Крауч, расти!» Василию Уткину – 45!

Василию Уткину исполняется 45 лет. Ко дню рождения одного из любимых голосов российского футбола вспоминаем лучшие перлы Уткина.
6 марта 2017, понедельник. 19:00. Футбол
Василий Уткин уже не так часто комментирует футбол, как прежде. В последнее время один из любимых голосов футбола в России можно услышать только на каналах «Евроспорт». Но мы хорошо помним его работу на спортивных каналах «НТВ-Плюс» и к 45-летию Василия представляем подборку самых ярких и остроумных его высказываний последних лет.

— Нельзя же так прижиматься. Прямо как к любимой прижались к своим воротам игроки «Севильи».

— Москалёв относится к игре как к простуде: лепит и лепит «горчичники».

— Исакссон с возвращением совершенно не меняется. Но парадокс не в том, что он не стареет, а в том, что он никогда не был молодым.

— Если бы на жёлтую карточку можно было копить, как на «Жигули», то Кьяер, я так думаю, сейчас бы уже пошёл в магазин.

— У «Спартака» есть способность даже на бильярдном столе найти глубокую лужу и в ней утонуть.

— Читаешь состав «Динамо» — и фамилии словно из классического русского водевиля. Живоглядов, Погребняк, Данилкин. Как будто это состав подбирал не Андрей Николаевич Кобелев, а, например, Александр Николаевич Островский.

— В Химках сегодня дерби аббревиатур – ЦСКА против ПСВ. Кстати, на НТВ.

— Ндинга попали по ноге. Да, больно. Но, как говорил мой дедушка, когда наступал коту на лапу: не ходи босиком.

— Так хозяйка пыль с комода смахивает — ну не ногой, конечно, — как Ниассе загрёб мяч в ворота.
Ольга Смородская и Василий Уткин

Ольга Смородская и Василий Уткин

Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат"
— У Огуде удивительное имя. Видимо, родители долго думали, как назвать сына — Фёдор или Егор. В конце концов получилось — Фегор.

— Пауза на водопой. Думаю, она связана с тем, что пауза в игре возникла. И судья решил: «А не выпить ли нам, друзья?»

— Любо-дорого смотреть, как Артём Ребров руководит обороной. Практически движением бровей поправляет положение защитников.

— Не все столько времени в браке проводят, сколько провели вместе на поле Акинфеев, Березуцкий и Игнашевич.

— Говорят, что у Руслана Ротаня проблемы с режимом, хотя я, конечно, свечку не держал и на разливе не сидел.

— На поле выйдет Хурадо. Будет похурадостнее.

— Я видел дриблинг Инсаурральде, друзья мои! Жизнь никогда не будет прежней!

— Всего две минуты добавляет Безбородов. Наверное, ему нужно на поезд.

— «Астон Вилла» надёжно заперта на своей половине поля – почти как Фрекен Бок в ванной.

— Вышел Фалькао вместо Феллайни. Такое ощущение, что по алфавиту делал эту замену ван Гал.

— Трёхлетнего ребенка не так нежно подсаживают на заднее сидение автомобиля, как ди Мария сейчас сделал передачу на Уэйна Руни.
Василий Уткин

Василий Уткин

Фото: РИА Новости
— А чего же вы здесь хотели-то? Ну да, была попытка угадать, что сейчас будет пас и перехватить мяч. А у меня однажды была попытка поздравить девушку с 8 марта. И ничего – попал в обезьянник. Чего не случится в жизни взрослого мужчины.

— С другого угла подача. Кросс Крооса! Не вышло даже и круассана.

— Падение Неймара – это всегда красиво. Даже Плющенко так красиво не падает.

— Эшли Коул делает просто блестящий пас на Крауча. Он как бы говорит: «Расти, Крауч! Ты должен быть ещё выше, и тогда у тебя всё получится».

— Может быть, тут одна проблема у англичан, всё-таки Англия — она одна, а тут сразу и Тринидад, и Тобаго, вдвоём на одного. Может быть, даже не совсем честно.

— Судья показывает Шемберасу жёлтую! Эх, не знает Бенкеренса одну истину: тот, кто Шембераса обидит, долго не проживёт.
Неймар

Неймар

Фото: Reuters
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Василий Уткин
Новости. Футбол
6 марта 2017, понедельник
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