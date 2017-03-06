«Расти, Крауч, расти!» Василию Уткину – 45!

— Нельзя же так прижиматься. Прямо как к любимой прижались к своим воротам игроки «Севильи».
— Москалёв относится к игре как к простуде: лепит и лепит «горчичники».
— Исакссон с возвращением совершенно не меняется. Но парадокс не в том, что он не стареет, а в том, что он никогда не был молодым.
— Если бы на жёлтую карточку можно было копить, как на «Жигули», то Кьяер, я так думаю, сейчас бы уже пошёл в магазин.
— У «Спартака» есть способность даже на бильярдном столе найти глубокую лужу и в ней утонуть.
— Читаешь состав «Динамо» — и фамилии словно из классического русского водевиля. Живоглядов, Погребняк, Данилкин. Как будто это состав подбирал не Андрей Николаевич Кобелев, а, например, Александр Николаевич Островский.
— В Химках сегодня дерби аббревиатур – ЦСКА против ПСВ. Кстати, на НТВ.
— Ндинга попали по ноге. Да, больно. Но, как говорил мой дедушка, когда наступал коту на лапу: не ходи босиком.
— Так хозяйка пыль с комода смахивает — ну не ногой, конечно, — как Ниассе загрёб мяч в ворота.
— У Огуде удивительное имя. Видимо, родители долго думали, как назвать сына — Фёдор или Егор. В конце концов получилось — Фегор.
Ольга Смородская и Василий Уткин
Фото: Павел Ткачук, "Чемпионат"
— Пауза на водопой. Думаю, она связана с тем, что пауза в игре возникла. И судья решил: «А не выпить ли нам, друзья?»
— Любо-дорого смотреть, как Артём Ребров руководит обороной. Практически движением бровей поправляет положение защитников.
— Не все столько времени в браке проводят, сколько провели вместе на поле Акинфеев, Березуцкий и Игнашевич.
— Говорят, что у Руслана Ротаня проблемы с режимом, хотя я, конечно, свечку не держал и на разливе не сидел.
— На поле выйдет Хурадо. Будет похурадостнее.
— Я видел дриблинг Инсаурральде, друзья мои! Жизнь никогда не будет прежней!
— Всего две минуты добавляет Безбородов. Наверное, ему нужно на поезд.
— «Астон Вилла» надёжно заперта на своей половине поля – почти как Фрекен Бок в ванной.
— Вышел Фалькао вместо Феллайни. Такое ощущение, что по алфавиту делал эту замену ван Гал.
— Трёхлетнего ребенка не так нежно подсаживают на заднее сидение автомобиля, как ди Мария сейчас сделал передачу на Уэйна Руни.
— А чего же вы здесь хотели-то? Ну да, была попытка угадать, что сейчас будет пас и перехватить мяч. А у меня однажды была попытка поздравить девушку с 8 марта. И ничего – попал в обезьянник. Чего не случится в жизни взрослого мужчины.
Василий Уткин
Фото: РИА Новости
— С другого угла подача. Кросс Крооса! Не вышло даже и круассана.
— Падение Неймара – это всегда красиво. Даже Плющенко так красиво не падает.
— Эшли Коул делает просто блестящий пас на Крауча. Он как бы говорит: «Расти, Крауч! Ты должен быть ещё выше, и тогда у тебя всё получится».
— Может быть, тут одна проблема у англичан, всё-таки Англия — она одна, а тут сразу и Тринидад, и Тобаго, вдвоём на одного. Может быть, даже не совсем честно.
— Судья показывает Шемберасу жёлтую! Эх, не знает Бенкеренса одну истину: тот, кто Шембераса обидит, долго не проживёт.
Неймар
Фото: Reuters