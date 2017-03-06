Миранчук «футбольным движением» добивает «Крылья Советов»

2. Фернандо, «Спартак»

Лидеры среди команд:

Пять очков начисляется за первое место в хит-параде, четыре – за второе, три – за третье, два – за четвёртое и одно – за пятое.



«Спартак» — 59

«Краснодар» — 27

«Рубин» — 22

ЦСКА — 15

«Локомотив» — 15

Лидеры среди игроков:

Джано Ананидзе, «Спартак» — 17

Фёдор Смолов, «Краснодар» — 13

Квинси Промес, «Спартак» — 9

Зе Луиш, «Спартак» — 8

Ивелин Попов, «Спартак» — 8