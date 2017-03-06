Миранчук «футбольным движением» добивает «Крылья Советов»

5. Сердар Азмун, «Ростов»
(«Томь» — «Ростов» — 6:0, 80-я минута – 5:0)
После возобновления чемпионата многострадальная «Томь» сразу попала под каток, получив шесть мячей от «Ростова». Один из них оформил Сердар Азмун, получивший разрезающий пас от Калачёва и элегантно переправивший мяч в дальний угол.
4. Благой Георгиев, «Оренбург»
(«Оренбург» — «Арсенал Т» — 3:0, 3-я минута – 1:0)
В мастерстве Георгиева в плане исполнения штрафных сомневаться не приходится. Болгарин в очередной раз показал класс в матче с тульским «Арсеналом», аккуратно закрутив мяч впритирку со штангой. У Габулова не было шансов.
3. Максим Канунников, «Рубин»
(«Анжи» — «Рубин» — 0:1, 81-я минута – 0:1)
Такому удару позавидовал бы и Лео Месси. Максим Каннунников получил мяч на углу штрафной, сместился в центр и с левой зарядил по воротам Давида Юрченко. На родине Хави Грасии после таких голов принято кричать «Golazo!».
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2. Фернандо, «Спартак»
(«Краснодар» — «Спартак» — 2:2, 3-я минута – 0:1)
О том, что Фернандо обладает сумасшедшим ударом, мы узнали ещё в первом круге. Теперь бразильский опорник «Спартака» показал, что великолепно умеет исполнять штрафные – мяч после его удара полетел по недосягаемой траектории и со свистом нырнул в нижний угол.
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1. Алексей Миранчук, «Локомотив»
(«Крылья Советов» — «Локомотив» — 0:3, 88-я минута – 0:3)
У многих есть претензии к Алексею Миранчуку касательно результативности. Но если он забивает, то делает это красиво. В матче с «Крыльями Советов» Алексей эффектно подработал себе мяч, положил корпус и пустил снаряд точно в девятку. Как отметил Карпин, движения у Миранчука по-настоящему «футбольные».
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Лидеры среди команд:
Пять очков начисляется за первое место в хит-параде, четыре – за второе, три – за третье, два – за четвёртое и одно – за пятое.
«Спартак» — 59
«Краснодар» — 27
«Рубин» — 22
ЦСКА — 15
«Локомотив» — 15
Лидеры среди игроков:
Джано Ананидзе, «Спартак» — 17
Фёдор Смолов, «Краснодар» — 13
Квинси Промес, «Спартак» — 9
Зе Луиш, «Спартак» — 8
Ивелин Попов, «Спартак» — 8