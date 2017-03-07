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175 лет назад 2016
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Роман Ерёменко
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

Не поняли и не простили. Наказание для Ерёменко — в обзоре дня

«Рубин» победил «Анжи», наказание для Ерёменко оставили в силе, Тайфун Коркут сменит Роджера Шмидта — главные события дня.
7 марта 2017, вторник. 00:00. Футбол

«Рубин» в большинстве вырвал победу у «Анжи» в Каспийске


«Рубин» победил «Анжи» в матче 18-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена»
и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

В середине первого тайма Серхио Санчес в собственной штрафной заплёл ноги Адлану Кацаеву, сам пострадавший с пенальти пробил низом — Сергей Рыжиков угадал направление удара и в падении забрал мяч.

На 77-й минуте Саид Эззатоллахи в центре поля пошёл прямой ногой на Янна М'Вила и получил вторую жёлтую карточку, оставив «Анжи» в меньшинстве. Четыре минуты спустя Максим Канунников зацепился за мяч у чужой штрафной, сместился к центру, качнул защитника и пробил в дальнюю девятку.

«Рубин» (26 очков) делит с «Локомотивом» девятое место в таблице. «Анжи» (20) идёт 11-м.
Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
06 марта 2017, понедельник. 19:30 МСК
Анжи
Махачкала
0 : 1
Рубин
Казань
0:1 – Канунников – 81
Удаления: Эззатоллахи, 77 – нет

«Ростов»: все билеты на матч с «Манчестер Юнайтед» проданы


«Ростов» объявил, что все билеты на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» проданы.

«Уважаемые болельщики, сообщаем вам, что все билеты на первый матч 1/8 Лиги Европы с «МЮ» проданы. В случае если по каким-либо причинам купленные билеты будут возвращаться в клуб, они поступят в онлайн-продажу. Продаж билетов в кассах производиться больше не будет», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Матч «Ростов» — «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта на стадионе «Олимп-2», вместимость которого составляет 15 840 зрителей.

Задержанные на матче ЦСКА – «Зенит» фанаты не смогут посетить КК-2017 и ЧМ-2018


Несколько футбольных фанатов, задержанных на матче 18-го тура РФПЛ ЦСКА — «Зенит» (0:0), не получат паспорта болельщиков. По словам руководителя департамента региональной безопасности столицы Владимира Черникова, они не будут допущены до матчей Кубка конфедераций и чемпионата мира 2018 года, которые пройдут в том числе в Москве и Петербурге, информирует «Радио Зенит».

Всего были задержаны 38 фанатов, которые мешали смотреть игру другим болельщикам и грубо реагировали на замечания правоохранителей.

«Палермо» объявил имя нового президента клуба


Новым президентом «Палермо» стал итальяно-американский бизнесмен Пол Баккальини, информирует официальный сайт клуба.

Представитель англо-американского фонда, который приобрёл клуб, ещё в прошлом году встретился с тогдашним президентом «Палермо» Маурицио Дзампарини на предмет продажи клуба. За короткое время стороны сумели достичь соглашения, а на прошлой неделе Дзампарини подал в отставку со своего поста, сообщив, что останется в клубе в роли консультанта.

«Байер» объявил имя нового главного тренера


Новым главным тренером «Байера» стал Тайфун Коркут, известный в Германии по работе с «Ганновером» и «Кайзерслаутерном». Контракт с 42-летним турецким специалистом рассчитан до конца сезона.

5 марта «Байер» отправил в отставку с поста главного тренера Роджера Шмидта, который возглавлял команду с 2014 года.

«Байер» занимает 10-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, набрав 30 очков в 23 матчах.

Команда из Леверкузена также участвует в Лиге чемпионов. В первом матче 1/8 финала «Байер» дома проиграл со счётом 2:4 «Атлетико».

УЕФА отклонил апелляцию Ерёменко, двухгодичная дисквалификация остаётся в силе


Как стало известно «Чемпионату», апелляция по уменьшению срока дисквалификации полузащитника ЦСКА Романа Ерёменко не была удовлетворена УЕФА.

Таким образом, двухгодичная дисквалификация 29-летнего футболиста сборной Финляндии остаётся в силе.

Ерёменко был дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре прошлого года после матча Лиги чемпионов с «Байером». В организме хавбека были обнаружены кокаин и его метаболиты. Сторона Ерёменко подала апелляцию, которая рассматривалась в штаб-квартире УЕФА в Ньоне 2 марта.

FA предъявила обвинения Ибрагимовичу и Мингсу


Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения нападающему «Манчестер Юнайтед» Златану Ибрагимовичу и защитнику «Борнмута» Тайрону Мингсу, информирует сайт FA. Теперь футболистам грозят дисквалификации и денежные штрафы.

Ибрагимович ударил Мингса локтем по лицу в первом тайме матча 27-го тура АПЛ, незадолго до этого эпизода Мингс наступил бутсой на голову Ибрагимовичу, когда швед оказался на газоне.

Оба момента остались без внимания главного арбитра встречи Кевина Френда.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Анжи ФК Рубин Роман Ерёменко Обзор главных событий дня
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