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175 лет назад 2016
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Роман Широков
Фото: РИА Новости
Текст: Роман Широков

«С такой игрой «Зенит» не догонит «Спартак». Широков о 18-м туре

Роман Широков – о нулях ЦСКА и «Зенита», шансах «Спартака» на чемпионство и проблемах «Краснодара» — в своей рубрике на «Чемпионате».
7 марта 2017, вторник. 08:30. Футбол
Благодаря нестандартному мышлению и глубокому пониманию игры Роман Широков ещё недавно разбирал на части оборону соперника как игрок. Сегодня экс-капитан сборной России разбирает главные события возобновившегося сезона РФПЛ в качестве эксперта «Чемпионата». Так уж вышло, что в 18-м туре в двух центральных матчах сошлись сразу четыре бывших клуба Широкова. С этих встреч и начнём разбор.

1. Понравилась ли вам игра ЦСКА – «Зенит»?


Лично мне не понравилась. Было мало мысли в действиях футболистов, качество игры оставило желать лучшего. Достаточно сказать, что первый удар в створ ворот был нанесён лишь на 78-й минуте. Да и вообще, критически мало моментов команды создали, чтобы кто-то мог рассчитывать на победу.

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2. Кто должен быть больше доволен ничьей?


Никто. Для обоих клубов победа должна быть в приоритете, если они хотят остаться в чемпионской гонке. Тот
факт, что ЦСКА не пропустил, оставшись в меньшинстве, с одной стороны, мог хозяев порадовать. Но с другой — «Зенит» не поставил каких-то неразрешимых задач перед обороной соперника — за весь матч питерцы не создали практически ни одного момента. А сами «армейцы» могли дважды забить в первом тайме, но свои возможности реализовать не сумели. По итогу и ЦСКА, и «Зенит» должны быть огорчены этой закономерной ничьей.

3. Видны ли уже конкретные плоды работы Гончаренко?


Сложно сказать о конкретных изменениях в ЦСКА по одному матчу. Наверное, оборонительная тактика – часть замысла Гончаренко, ведь защита явно превзошла нападение. Как оборонительный матч игру с «Зенитом» ЦСКА может занести себе в актив. Но игрокам атаки не хватало индивидуальных действий – обыгрышей, острых передач. «Армейцы» ведь играли дома, потому должны были выглядеть совсем по-другому.
→ Обзор матча ЦСКА — «Зенит» можно посмотреть на официальном канале телеканала «Наш футбол» в YouTube

4. Способен ли ЦСКА ещё побороться за чемпионство?


Конечно, ничего ещё не потеряно. Но нужно показывать другой уровень футбола или хотя бы побеждать при этой игре. Если бы ЦСКА реализовал один из моментов в начале встречи с «Зенитом», то, учитывая выступление питерцев, наверняка выиграл бы. Победа приблизила бы «армейцев» к «Спартаку» на два очка и помогла включиться в чемпионскую гонку. Да и сейчас шансы на золото есть, но необходимо выигрывать 6-7 матчей кряду, чтобы доказать свои амбиции и заставить лидера нервничать.
→ Обзор матча «Краснодар» — «Спартак» можно посмотреть на официальном канале телеканала «Наш футбол» в YouTube

5. Догонит ли «Зенит» «Спартак»?


С такой игрой, как в субботу, – вряд ли. «Зениту» для продолжения борьбы за победу в чемпионате нужно сильно прибавлять и — так же как и ЦСКА — одерживать ряд убедительных побед, чтобы «Спартак» дрогнул. В борьбе за золото важнейшим этапом станет апрель, когда красно-белых ждёт особенно насыщенный календарь. Преследователям важно проявить себя наилучшим образом именно в этот решающий момент.

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6. Понравился ли вам матч в Краснодаре?


Он был чем-то похож на встречу ЦСКА и «Зенита», но более бодренький и с голами. Моментов-то «Краснодар» со «Спартаком» создали не так много. До штрафной площади команды добирались вроде бы без проблем, а потом что-то не получалось. «Спартак» начал матч получше: завладел преимуществом, забил гол. Но остаток первого тайма по игре был за «Краснодаром». Похожая ситуация случилась и во второй половине: «Спартак» забрал начало, здорово воспользовался ошибкой хозяев в обороне и вышел вперёд. Но потом «Краснодар» отыгрался и даже мог рассчитывать на большее, если бы не травма Феди Смолова. Игра получилась весёлая, ничейная по счёту и по сути.

7. Как вам дебют Луиса Адриано?


Нападающего оценивают по голам: забил – молодец. У Луиса Адриано и моментов-то больше не было, если не считать эпизода с голом. Но свой шанс бразилец реализовал здорово, без вопросов. Такой дебют можно и нужно назвать удачным.

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8. Что может помешать «Спартаку» стать чемпионом?


Сейчас «Спартаку» может помешать только «Спартак». Но это вывод лишь по первому туру после перерыва – всё может поменяться уже через неделю. Однако то, что мы пока видим в исполнении конкурентов лидера, не убеждает, что кто-то из них способен реально помешать красно-белым. А «Спартак» своей игрой в Краснодаре ничем особо не удивил.

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9. Видна ли рука Шалимова в игре «Краснодара»?


Да, причём с самого начала работы. «Краснодар» отошёл от пропагандируемого им стиля игры. Футбол в его исполнении стал более силовым, чаще используются забросы, навесы. Ажурных комбинаций, как при предыдущем тренере, уже нет. Стиль полностью изменился.

10. Почему амбициозному клубу год от года не удаётся пробиться в зону ЛЧ?


Потому что высокие амбиции нужно подкреплять делом. Но с такой игрой переломить ситуацию «Краснодару» вряд ли удастся. Домашние матчи будут играться чуть лучше, выездные – чуть хуже, но без позитивных перемен. Однако в структуре «Краснодара» есть люди, отвечающие за стратегию, они должны что-то придумать. Надеюсь, им самим не нравится футбол, который показывает клуб и то, к каким местам в таблице это приводит. В этом случае позитивные перемены возможны.
→ Обзор матча «Терек» — «Уфа» можно посмотреть на официальном канале телеканала «Наш футбол» в YouTube

11. Две победы «Уфы» — фарт Семака или нечто большее?


Домашний матч в Кубке с «Анжи» «Уфа» и должна была выигрывать, а вот выездная победа над «Тереком» – действительно сильный результат. Пусть команды примерно равны по уровню и располагаются на соседних строчках в таблице, грозненцы дома всё же должны были показать более яркий и агрессивный футбол. Но Сергей Богданович правильно выстроил игру «Уфы», и вовремя выручил Александр Беленов, отразивший пенальти. Сами гости – молодцы, свой момент реализовали и заслуженно выиграли. Такой результат добавит уверенности и Семаку, и команде. Пока он всё делает правильно. Надеялся, что Сергей Богданович именно так и начнёт тренерскую карьеру. Желаю, чтобы продолжал в том же духе.

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12. Матчи с «Томью» — гарантированные три очка для всех?


Хочется верить, что «Томь» добавит даже с таким составом. По крайней мере, в домашних матчах она способна оказывать большее сопротивление. Но для «Ростова», учитывая нынешнюю форму, сейчас соперников вообще, похоже, нет. Ростовчане и российские, и европейские клубы громят, и дай бог, чтобы так продолжалось и дальше. В матче с «Томью» «Ростов» не стал смотреть, кто против него вышел, а забил столько, сколько посчитал нужным. Нападающие оформили по дублю – это отлично отразится на их уверенности в преддверии еврокубковых матчей.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА ФК Зенит ФК Краснодар ФК Спартак Виктор Гончаренко Луис Адриано Роман Широков Сергей Семак Видео
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