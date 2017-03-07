Шунин: после дерби со «Спартаком» чуть не получил травму от коня

В интервью «Чемпионату» Антон Шунин, очень редко появляющийся в медиа, рассказывает о вылете в ФНЛ и отношениях с Березовским, вспоминает, как болел за «Динамо» в детстве и подавал мячи Хомутовскому, рассуждает о фанатских конфликтах и своём будущем.
«В моё время у школы «Динамо» не было никаких условий»
— Вам комфортно в роли капитана «Динамо»?
— В «Динамо» сейчас отличная команда: подобрались футболисты одного уровня, но в то же время сохраняется баланс между молодостью и опытом. Как коллектив мы — одна семья. Партнёры во время матча ко мне прислушиваются, конечно, но не потому что я капитан, а потому что вратарь, всё поле перед глазами.
— Вас выбрали партнёры по команде или главный тренер?
— Это было решение Юрия Николаевича Калитвинцева. Наверное, это потому что я уже ветеран «Динамо», к тому же воспитанник школы. Получилось так: в первой же товарищеской игре при Калитвинцеве против брянского «Динамо» главный тренер отдал капитанскую повязку мне, и в ту предсезонку я отыграл все оставшиеся матчи без замен, потому что Игорь Лещук травмировался, да и Сергей Нарубин пришёл к нам с травмой. На сборе в пяти матчах мы пропустили всего один мяч.
— Получается, вы остались единственным воспитанником в нынешнем составе «Динамо», не считая молодых.
— У моей группы, где играли ещё братья Комбаровы, в школе «Динамо» не было таких условий, как у конкурентов: «Спартака», ЦСКА, «Локомотива». Элементарно не было тренера вратарей, интерната, чтобы приглашать детей из других регионов. Это, конечно, провал, хотя прямо перед выпуском наш год стал чемпионом Москвы. Знаю, что после нашего выпуска ситуация серьёзно улучшилась: динамовская школа не раз становилась чемпионом Москвы, и сейчас многие молодые воспитанники уже пробились в основу.
Думаю, три-четыре человека из нашего состава обыграются в ФНЛ и совсем скоро ярко «выстрелят», заявят о себе уже в Премьер-Лиге.
— Калитвинцев — жёсткий тренер?
— Порядочный, справедливый, но, когда команда играет не на своём уровне, может повысить голос. При этом никогда не будет «загонять» игроков, наоборот: подскажет, раскрепостит, поможет. Это человек, собравший нас в единый коллектив, превративший в семью. Настолько позитивную атмосферу в команде помню только в 2008-м, когда «Динамо» завоевало бронзу. Сейчас я выхожу на тренировку с удовольствием, встречаюсь со всеми ребятами как с близкими друзьями. Никто не держит на кого-то зла, нет людей, которые радуются поражениям команды. Все мы нацелены на одно — выйти в Премьер-Лигу, доказать, что вылет в ФНЛ — большая ошибка.
— С командой часто собираетесь вне футбола?
— Регулярно, даже если проигрываем. Есть коллективы, где всё хорошо только тогда, когда команда постоянно выигрывает. А бывает, что внутри команды есть группы по интересам: молодые, иностранцы, опытные. Мы же собираемся с семьями, ужинаем, общаемся друг с другом все без исключения.
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«Березовского иногда зову Ромой или Ромчиком»
— Тренером вратарей «Динамо» теперь стал ваш бывший партнёр Роман Березовский. На ваши отношения это повлияло?
— Это был непростой момент для меня. Но рядом с нами обоими всегда был Николай Павлович Гонтарь, который подсказывал Роману Анатольевичу, что нужно делать на тренировках. К тому же он получил тренерскую лицензию, потихоньку набирается опыта. Отличные отношения у нас сохранились, но теперь стараюсь не переступать грань между игроком и тренером.
— Теперь приходится называть Березовского по имени-отчеству?
— Бывает, вырывается: «Рома, Ромчик». Просто он очень честный, добрый человек и хороший вратарь, в детстве был моим кумиром. А когда я впервые пришёл на тренировку с основой «Динамо», зашёл в раздевалку, где сидели такие звёзды, как Дмитрий Булыкин, то был очень смущён. Думал, куда сесть, и тут Рома первым пришел на помощь — снял с соседнего кресла свои вещи и сказал: «Садись сюда».
— То есть и на тренировках вам с ним комфортно?
— Рома постоянно подсказывает, учит, поправляет. На тренировках ворчит, что мне всё мало, я постоянно требую больше нагрузки.
— Пенальти тренируете отдельно?
— Пока, если честно, не все секреты он мне раскрыл. Подсказывает, конечно, как нужно себя вести, но пенальти всё равно остаётся лотереей. Все мы знаем, что Роман Анатольевич — рекордсмен по отбитым одиннадцатиметровым, я — пока нет.
— В первой части сезона был момент, когда «Динамо» очень много пропускало со стандартов. Кирилл Панченко нам рассказывал, что боялся угловых как пенальти.
— Зато с игры не пропускали ничего. В «Динамо» не так много высоких футболистов — это во-первых. Во-вторых, в ФНЛ в принципе делают ставку на стандарты, для многих это наиболее реальный шанс забить, наигрывают этот компонент больше других. Возможно, сначала мы этого не понимали. У меня никакого мандража не было, наоборот, старался быть более сконцентрированным.
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— У вас лучшая статистика среди вратарей ФНЛ. Довольны собой в этом сезоне?
— Мне не важно, сколько я сыграю сухих матчей, меньше ли всех мы пропустим. У меня есть только одна цель — выйти в РФПЛ. Не хочу видеть «Динамо» в ФНЛ, нужно ставить самые высокие задачи.
— В этом сезоне вы вернулись в статус «первого номера» «Динамо». Волновались?
— Просто получал удовольствие от игры. В ФНЛ есть плюс — много встреч. Мы уже 24 матча сыграли, и это только чемпионат. У нас впереди много интересных выездов, и, если честно, мне порой даже больше нравилось играть в гостях. Не по атмосфере, конечно, на «Арене Химки» болельщики нас отлично поддерживают, а в футбольном плане. Когда играем дома, то все соперники запираются в своей штрафной, на выезде же оппоненты пытаются действовать на контратаках, и появляются моменты, чтобы выручить команду. Сейчас моя задача — сыграть как больше игр за сезон, почувствовать уверенность.
Роман Березовский и Антон Шунин
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
«Отец сломал болельщику «Спартака» нос, и понеслась…»
— Задача «Динамо» в ФНЛ — победить?
— Перед началом сезона была поставлена задача выйти в Премьер-Лигу. Но каждый из нас хочет победить и доказать, что вылет — ошибка.
— После долгого периода «Динамо» без трофеев первое место в ФНЛ считается за трофей?
— Это тоже трофей, хотя он и не соответствует статусу нашего клуба. У «Динамо» должны быть другие цели, и мы будем за них биться в следующем сезоне. Но нынешний этап тоже надо пройти, заняв первое место в ФНЛ.
— Есть ли разница между РФПЛ и ФНЛ?
— Уровень игроков разный.
— А инфраструктура?
— Меня пугали, что всё будет гораздо хуже. Нам повезло, что летом мы играли в северных городах, осенью — там, где потеплее. Самые дальние выезды с тяжёлыми перелётами ещё впереди — Владивосток, Хабаровск, Новосибирск. Думаю, мы к ним готовы.
— Самый запоминающийся выезд?
— В Саранск ездили на поезде. Очень давно никуда не ездил на поездах, в последний раз, наверное, в Ярославль или Питер лет восемь назад. С командой вспомнили детство — классное ощущение!
Самый запоминающийся выезд «Динамо» — в Саранск на поезде, вспомнили с ребятами детство.— В Воронеже матч «Динамо» остановили из-за потасовки на трибунах.
— Такие вещи не красят наш чемпионат. Нужно что-то менять, чтобы дебошей и драк на матчах не было. Ведь хочется, чтобы на футбол приходили семьями, которые не услышат мата с трибун. Агрессии на футболе быть не должно. Если фанаты хотят, то пусть собираются в полях и разбираются сами. На эту тему очень много видео есть на YouTube.
Была такая история: после дерби со «Спартаком» я уходил с «Арены Химки» вместе с братьями Комбаровыми, тогда уже спартаковцами. И наши машины стояли на парковке рядом с гостевым сектором, откуда как раз выходили спартаковские фанаты. Видимо, там произошла драка: побитые ребята ждали скорую, а рядом дежурила конная полиция. И вот прямо передо мной один не слишком умный фанат «Спартака» попытался ударить лошадь по морде. Полицейский это увидел, развернул свою лошадь, и она начала брыкаться, оттесняя нас с Комбаровыми к стене. Было настолько опасно, что травму мы могли получить на ровном месте. Братьям ещё и машину поцарапали…
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— И что нужно изменить, чтобы обеспечить безопасность?
— Как минимум взять пример с англичан: поставить больше камер, чтобы выявлять хулиганов. Затем выводить их с трибун и запрещать появляться на стадионах. У нас и так не лучшая посещаемость, нужно возвращать адекватных болельщиков на трибуны.
Хотя в этом плане есть определённый прогресс. Кресла на трибунах уже не летают, не так часто болельщики выбегают на поле.
— У вас самого был эпизод, связанный с хулиганством на трибунах.
— Это было давно, и снова после матча со «Спартаком», только в «Лужниках». Искал глазами своих родителей на трибуне. Увидел, что идёт драка именно в том месте, где они сидят, а охрана стоит внизу и просто на это смотрит. Наверное, так поступил бы каждый сын: я перемахнул через ограду и бросился наверх. Мы быстро разняли эту драку, потому что за мной моментально побежала служба безопасности.
— Какие-то меры потом приняли?
— Охрана подумала, что главный дебошир — мой папа. Но мы разобрались, всё было хорошо. Так получилось, что моим родителям достались билеты на трибуну, где сидели одни спартаковцы. Один из пьяных болельщиков оскорбил мою маму. Папа вежливо попросил извиниться один раз, второй. Извинений не последовало. На третий раз он снял очки, сломал тому болельщику нос, и понеслось… После этого его забрали в отделение милиции как наименее пострадавшего.
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«В прошлом сезоне могли встречаться с болельщиками по три раза в день»
— На «Динамо» сейчас не так много болельщиков ходит.
— Я понимаю, почему так. Мы находимся не там, где должны, потому что «Динамо» — великий клуб с большой историей. Огромное спасибо тем, кто на «Арену Химки» приезжает. Знаю, что у «Динамо» очень много поклонников. Чтобы их вернуть на стадион, нам нужно сделать две вещи: во-первых, выйти в РФПЛ и показывать там хорошую, зрелищную игру, а, во-вторых, вернуться на родной стадион. Как только мы будем играть на «Динамо», думаю, посещаемость увеличится как минимум вдвое. По-моему, после очень тяжёлого прошлого сезона мы сейчас наоборот сблизились с болельщиками: они здорово поддерживают нас, мы им благодарны, после каждого матча вместе с фанатами исполняем один из болельщицких зарядов.
— В прошлом сезоне часто приходилось общаться с болельщиками?
— Было очень много встреч, порой они были эмоциональные. Болельщики ждали нас после матчей, встречали в аэропорту, потом приезжали на базу — иногда могли быть три встречи в день. Они не понимали, почему так происходит, спрашивали: «Может, вам помочь? Скажите, что нужно сделать?» Но помочь, конечно, не могли.
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— Вы осознали, что произошло с «Динамо» в прошлом сезоне?
— Это не один момент, а стечение многих обстоятельств. Есть несколько причин, а какие — я сказать не могу. Просто не хочется искать оправдание — это действительно наша вина. Но не только футболистов — всего клуба «Динамо» в целом.
— Когда вы начали предчувствовать беду?
— Весь сезон было тревожно. И негативные обстоятельства наслаивались, росли, как снежный ком.
В течение всего прошлого сезона в «Динамо» было тревожно, негативные обстоятельства наслаивались, как снежный ком. Вылет — это ошибка, в которой есть вина всего клуба, не только футболистов.— В конце сезона Андрей Кобелев решил доверить вам место в воротах.
— Тогда я чувствовал, что могу вернуться в основу. Даже второй тренер Александр Смирнов говорил: «Антон, готовься, будь увереннее, смелее».
— Но затем Кобелева убрали за три тура до конца чемпионата.
— Когда команда не может выиграть, а нужно всего несколько очков, чтобы остаться в РФПЛ, часто происходит отставка. В тот момент весь тренерский штаб попрощался с командой. Может, нужна была какая-то эмоциональная встряска: ведь все хотели выиграть, но не могли.
— Андрей Кобелев для вас особенный человек?
— С ним связано много моментов: при Андрее Николаевиче мы, получается, вылетели, проигрывали «Зениту» со счётом 3:9, но при нём же я дебютировал в «Динамо», завоевал бронзу в РФПЛ. Это весомая фигура в моей карьере.
— После вылета у вас были предложения из РФПЛ?
— Было несколько разных предложений, но я посчитал, что в этой ситуации надо остаться в «Динамо».
— То есть мечта остаться в «Динамо» до конца карьеры в вас до сих пор живёт?
— В этой команде я уже 22 года. У меня отец любит играть на гитаре и петь. Одна из любимых песен – Олега Митяева «Ну как я уеду». Наверное, это обо мне. Знаю многих игроков, которые ушли из клуба и построили отличную карьеру вне «Динамо», но всё равно хотели бы вернуться. Своё лучшее время они провели здесь. Почти все эти игроки не хотели уходить, но пришлось.
— В марте 2015-го вы продлили контракт с «Динамо» с понижением зарплаты.
— В тот момент я не был основным вратарём и осознанно переподписал контракт с понижением в зарплате. Признаюсь, что в тот момент у меня были хорошие предложения, но я предпочёл остаться.
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Антон Шунин
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
«Подавал мячи Хомутовскому на «Рейнджерс» в 2001-м»
— Лев Яшин провёл 326 матчей за «Динамо», у вас — 166. Ставите ли цель обогнать легенду?
— Я об этом не думаю, просто получаю удовольствие от игры. Теоретически, думаю, это осуществимо, я могу и до 40 лет играть, как Роман Анатольевич. Вот Палыча (Николая Гонтаря. — Прим. «Чемпионата») обошёл бы с удовольствием. Всего 60 матчей осталось? Отлично! Но в первую очередь хотелось бы обогнать их в статистике, пропустить меньше голов.
— Гонтарь ведь был вашим первым тренером.
— Николай Палыч меня нашёл, воспитал, вместе с Валерием Клеймёновым подвёл к основе. Помню, как приходил на тренировки основы «Динамо»: удары казались пушечными по сравнению с тем, что было в школе или дубле.
— Вам недавно исполнилось 30 лет — именно в этом возрасте Яшин стал звездой.
— Редко рождаются вратари, которым удаётся заиграть рано. Чаще всего голкиперы с опытом становятся сильнее. Мне тоже нужно было время — в юношестве я был худым, высоким, неокрепшим мальчиком. Надеюсь, что у меня всё впереди. Пока недоволен собой, потому что я максималист. Хочется доказать другим и в первую очередь себе, что я могу достичь самых высоких целей.
— Попасть в сборную из ФНЛ можно?
— Как показал Панченко — это реально. Но в своём случае понимаю, что шансов совсем немного. Для этого нужно играть в РФПЛ и проявлять себя там.
— Свой дебют за «Динамо» помните?
— Когда был маленьким, всё время спрашивал: «Папа, а если я хотя бы минуту сыграю за «Динамо», то войду в историю клуба?» Папа отвечал: «Да, конечно». Учась в школе подавал мячи Сметанину, Комарову. Как сейчас помню матч с «Рейнджерс» в Кубке УЕФА в 2001-м — я стоял за воротами Хомутовского. Постоянно покупал газеты, следил за таблицей, болел за родное «Динамо», как и отец, с семи лет.
В детстве спрашивал у отца: «А если я сыграю за «Динамо» хотя бы минуту, то войду в историю клуба?»И тут мне за несколько дней до матча с «Химками», где как раз стоял Роман Анатольевич, говорят, что могу выйти в старте. В голову ударил адреналин. Ходил на тренировки с одной мыслью: нужно готовиться на максимуме. Уснуть не мог несколько дней. Честно говоря, и сейчас перед играми сплю плохо.
Выхожу — и пропускаю на пятой минуте. Помню как сейчас: отдал пас налево Гранату, тот — Комбарову. Дима показал, что нужен пас в недодачу, а сам убежал открываться. Володя Комбарова не понял и начал контратаку соперника, которую реализовал Тихонов. Немного растерялся, конечно. Но потом была подача со штрафного, забрал мяч на выходе и почувствовал уверенность. Потом несколько раз выручил. Слава богу, во втором тайме забили два и тот матч выиграли.
— Какой матч в карьере запомнился лучше всего?
— Все говорят, что я показал хорошую игру с ПСВ на выезде в Лиге Европы, когда мы выиграли 1:0. Было классное время, когда мы играли в еврокубках. Очень соскучился по этим ощущениям. А в чемпионате у меня всегда удачными выходили игры с ЦСКА. Сложно выделить одну — почти во всех мы победили.
— Как отметили день рождения?
— Две тренировки, потом сок и вода, ни капли алкоголя. Даже в 30 лет. Я уже смирился, что не могу день рождения отметить — мы в это время всегда на сборах.— Видел в вашем «инстаграме» фото с Северного полюса.
— Это была шутка, но на самом деле очень хотел бы туда попасть. Я вообще люблю путешествовать, бывать в экзотических странах. Например, в этом году летал на Багамы. А больше всего поразила Ямайка: вся экономика этой страны держится на гашише, на каждом углу — растаманы. К сожалению, моя профессия не позволяет много путешествовать, но каждый отпуск я стараюсь провести в новом месте.