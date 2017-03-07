Как правильно поцеловать ромбик — в мгновениях 18-го тура РФПЛ

Разгром тура

«Томь» — «Ростов» — 0:6 Фото: fc-rostov.ru

Перформансы тура

Фото: Ксения Архипова, "Чемпионат"

Фото: РИА Новости

Киберспортсмен тура

Андрей «Timon» Гурьев Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Беспорядки тура

Фото: Ксения Архипова, "Чемпионат"

Фото: Ксения Архипова, "Чемпионат"

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

Стыд тура

Фото: Ксения Архипова, "Чемпионат"

Актёрская игра тура

Александр Егоров, Хави Гарсия и Александр Головин Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

Удаление тура

Понтус Вернблум Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

Поздравления тура

Баннер болельщиков «Спартака» Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Баннер тура

Баннер болельщиков «Спартака» Фото: Сергей Апенькин, "Чемпионат"

Эмоции тура

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Поцелуй тура

Луис Адриано Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Кровь тура

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Забеги тура

Фото: Ксения Архипова, "Чемпионат"

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Недооценённый матч тура

«Крылья Советов» – «Локомотив» — 0:3 Фото: fclm.ru

Стиль тура

Илья Геркус Фото: fclm.ru

Причёска тура

Витиньо

Талисманы тура

Фото: fc-ural.ru

Новый отрезок Премьер-Лиги стартовал с разгромной победы «Ростова» над «Томью» со счётом 6:0. Для ростовчан такой результат стал рекордным за всю историю выступлений в высших дивизионах России.На матче ЦСКА – «Зенит» болельщики обеих команд решили обратиться к поэзии: «армейцы» цитировали Валерия Брюсова, а бело-голубые по-своему интерпретировали строчки из песни Владимира Высоцкого «Бунт на пиратском судне».Клубы РФПЛ не так давно обратили внимание на перспективность развития киберспорта, и перед возобновлением чемпионата России в Уфе состоялся первый открытый турнир РФПЛ по FIFA 17 «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу». Победителем стал представитель ЦСКА, и перед матчем с «Зенитом» он продемонстрировал первый трофей красно-синих в киберпространстве.Один из самых ожидаемых матчей тура был омрачён столкновениями фанатов ЦСКА и «Зенита».Красноречивая реакция болельщиков на заряды с взаимными оскорблениями фанатов ЦСКА и «Зенита».Поведениево время стычки свызвало множество споров среди зрителей матча и улыбку на лице главного арбитра игрыНесмотря на богатую коллекцию жёлтых карточек за жёсткую игру, первое удаление в РФПЛ полузащитник ЦСКАполучил только спустя пять лет выступления за «армейцев».Болельщики «Спартака» поздравилис днём рождения.Красно-белые изобразили свою трактовку фразы «Будет мясорубка», которая стала слоганом «Краснодара» на матч со «Спартаком».Даже сотрудник СМИ не смог сдержать эмоций от дебютного голаза «Спартак». В этот кадр попал и корреспондент «Чемпионата».трогательно отпраздновал свой первый гол в Премьер-Лиге, поцеловав эмблему «Спартака». К счастью, игрок не перепутал её с логотипом холдинга Леонида Федуна «ИФД КапиталЪ», как этоНа поле в Краснодаре была самая настоящая битва.Болельщики решили обратить на себя внимание забегом по полю и в Москве, и в Краснодаре.Матч «Крылья Советов» — «Локомотив» по техническим причинам был перенесён в Уфу, гдевпервые забил за «железнодорожников», асчёт до разгромного. К сожалению, игра прошла при практически пустых трибунах.Президент “Локомотива”примерил на себя шапку-петушок, которая давно стала визитной карточкойКонечно же, у Витиньо.В Екатеринбурге люди в костюмах майонеза по-прежнему помогают талисману “Урала” разогревать болельщиков в перерыве матча.