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175 лет назад 2016
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Луис Адриано
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Алёна Сахарова

Как правильно поцеловать ромбик — в мгновениях 18-го тура РФПЛ

Луис Адриано целует ромбик, Хави Гарсия симулирует, Вернблум удаляется — в обзоре самых ярких фотографий 18-го тура РФПЛ.
7 марта 2017, вторник. 11:30. Футбол

Разгром тура


Новый отрезок Премьер-Лиги стартовал с разгромной победы «Ростова» над «Томью» со счётом 6:0. Для ростовчан такой результат стал рекордным за всю историю выступлений в высших дивизионах России.
«Томь» — «Ростов» — 0:6

«Томь» — «Ростов» — 0:6

Фото: fc-rostov.ru

Перформансы тура


На матче ЦСКА – «Зенит» болельщики обеих команд решили обратиться к поэзии: «армейцы» цитировали Валерия Брюсова, а бело-голубые по-своему интерпретировали строчки из песни Владимира Высоцкого «Бунт на пиратском судне».
Фото: Ксения Архипова, "Чемпионат"
Фото: РИА Новости

Киберспортсмен тура


Клубы РФПЛ не так давно обратили внимание на перспективность развития киберспорта, и перед возобновлением чемпионата России в Уфе состоялся первый открытый турнир РФПЛ по FIFA 17 «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу». Победителем стал представитель ЦСКА Андрей «Timon» Гурьев, и перед матчем с «Зенитом» он продемонстрировал первый трофей красно-синих в киберпространстве.
Андрей «Timon» Гурьев

Андрей «Timon» Гурьев

Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"

Беспорядки тура


Один из самых ожидаемых матчей тура был омрачён столкновениями фанатов ЦСКА и «Зенита».
Фото: Ксения Архипова, "Чемпионат"
Фото: Ксения Архипова, "Чемпионат"
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
→ ЦСКА – «Зенит»: как болели и хулиганили в дерби двух столиц

Стыд тура


Красноречивая реакция болельщиков на заряды с взаимными оскорблениями фанатов ЦСКА и «Зенита».
Фото: Ксения Архипова, "Чемпионат"

Актёрская игра тура


Поведение Хави Гарсии во время стычки с Александром Головиным вызвало множество споров среди зрителей матча и улыбку на лице главного арбитра игры Александра Егорова.
Александр Егоров, Хави Гарсия и Александр Головин

Александр Егоров, Хави Гарсия и Александр Головин

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

Удаление тура


Несмотря на богатую коллекцию жёлтых карточек за жёсткую игру, первое удаление в РФПЛ полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум получил только спустя пять лет выступления за «армейцев».
Понтус Вернблум

Понтус Вернблум

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

Поздравления тура


Болельщики «Спартака» поздравили Артёма Реброва с днём рождения.
Баннер болельщиков «Спартака»

Баннер болельщиков «Спартака»

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Баннер тура


Красно-белые изобразили свою трактовку фразы «Будет мясорубка», которая стала слоганом «Краснодара» на матч со «Спартаком».
Баннер болельщиков «Спартака»

Баннер болельщиков «Спартака»

Фото: Сергей Апенькин, "Чемпионат"

Эмоции тура


Даже сотрудник СМИ не смог сдержать эмоций от дебютного гола Луиса Адриано за «Спартак». В этот кадр попал и корреспондент «Чемпионата».
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Поцелуй тура


Луис Адриано трогательно отпраздновал свой первый гол в Премьер-Лиге, поцеловав эмблему «Спартака». К счастью, игрок не перепутал её с логотипом холдинга Леонида Федуна «ИФД КапиталЪ», как это сделал ранее Лоренсо Мельгарехо.
Луис Адриано

Луис Адриано

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
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Кровь тура


На поле в Краснодаре была самая настоящая битва.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
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Забеги тура


Болельщики решили обратить на себя внимание забегом по полю и в Москве, и в Краснодаре.
Фото: Ксения Архипова, "Чемпионат"
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Недооценённый матч тура


Матч «Крылья Советов» — «Локомотив» по техническим причинам был перенесён в Уфу, где Ари впервые забил за «железнодорожников», а Алексей Миранчук довёл счёт до разгромного. К сожалению, игра прошла при практически пустых трибунах.
«Крылья Советов» – «Локомотив» — 0:3

«Крылья Советов» – «Локомотив» — 0:3

Фото: fclm.ru

Стиль тура


Президент “Локомотива” Илья Геркус примерил на себя шапку-петушок, которая давно стала визитной карточкой Юрия Сёмина.
Илья Геркус

Илья Геркус

Фото: fclm.ru

Причёска тура


Конечно же, у Витиньо.
Витиньо

Витиньо

Талисманы тура


В Екатеринбурге люди в костюмах майонеза по-прежнему помогают талисману “Урала” разогревать болельщиков в перерыве матча.
Фото: fc-ural.ru
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА ФК Зенит ФК Краснодар ФК Спартак Болельщики — Футбол Мгновения тура Фото
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