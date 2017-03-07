Как отбить 4 пенальти за сезон? Секрет Александра Беленова

Зимой Александр Беленов мог уехать в топ-клуб, однако «Спартак» и «Зенит» слишком быстро закупились вратарями, а в Санкт-Петербурге посчитали, что Андрей Лунёв отыграл достаточно, чтобы считать его сильным вратарём. Беленову же вновь досталась скромная миссия – переход в среднюю команду и попытка её «тащить», что у Беленова всегда получалось на загляденье. Карьеру в Уфе Беленов начал с двух подряд «сухарей», отбитого пенальти в игре с «Тереком» и повторённого рекорда Юрия Шишкина – 4 отражённых 11-метровых удара за сезон. Тем удивительнее, что с сезона-2011/12 до старта нынешнего чемпионата у Беленова была средняя статистика на пенальти – всего 4 отбитых пенальти из 28 (14,3%). Резкое улучшение его игры при ударах с «точки» может быть вызвано тремя факторами, которые нельзя рассматривать по отдельности, только в комплексе, поэтому в тексте будут встречаться повторения мыслей.
Психологическая игра и анализ
Неизвестно, знает ли Александр Беленов об исследовании сотрудников Амстердамского университета, но оно довольно любопытно – игроки команды, находящейся в стрессовых условиях (проигрышный или ничейный счёт), гораздо чаще стараются поразить правый угол. Голландцы уверены, что это заложено в человеческом мозге – они наблюдали за поведением людей и отмечали стремление движения вправо, когда человек не хочет проигрывать и ограничен во времени. Правый от нападающего угол – как раз любимый для Беленова: своими движениями он старается заманивать игрока туда. Если футболист избегает контакта глаз с вратарём, Беленов может заранее полететь в свой угол.
Если же игрок смотрит на вратаря, как Фегор Огуде из «Амкара», то Беленов хитрит – делает лёгкое движение корпусом в правую от бьющего сторону, а затем прыгает в левую. Такая зависимость от поведения весьма вероятна: Огуде – единственный игрок, пошедший на контакт глазами перед ударом Беленову.
В своей психологической игре Беленов использует традиционные методы – движения в сторону до удара, попытки обмануть соперника движением, как в случае с Огуде. И обязательно выходит на шажок вперёд – при каждом 11-метровом по воротам Беленова в нынешнем сезоне было именно так.
Пенальти Кантемира Берхамова: Беленов выходит на шаг вперёд
Анализ бьющих – ещё одна вещь, которая помогает Беленову. В интервью Александр и словом не обмолвился о том, как готовится к пенальти («Секрет фирмы», – отшучивался он в августовской беседе с официальным сайтом «Анжи»), но абсолютно точно он анализирует соперников и заранее предугадывает, в какую точку будет направлен удар. Даже когда в прошлом сезоне ему лупили по девяткам Дмитрий Полоз и Павел Мамаев, Беленов предугадывал направление удара, даже кончиками пальцев коснулся мяча после удара Полоза – казалось бы, неберущегося. В ситуации с пенальти Портнягина Беленов тоже наверняка анализировал его действия: за два предыдущих сезона Игорь бил 11-метровый лишь однажды, как раз в правый от себя угол. Правда, анализировать всё равно получается далеко не всех бьющих.
Слабость бьющих
Фактология раскрывает ещё одну сторону рекорда Беленова – слабых соперников при игре на «точке». Фегор Огуде, с которого Беленов начал собирать отражённые пенальти, бил 11-метровый впервые в карьере. Статистика пенальтиста Бекима Балая – 0% за карьеру: до матча с «Уфой» албанец загубил один удар за хорватскую «Риеку». Сложнее было с Портнягиным и Берхамовым, чья конвертация пенальти в голы переваливала за 78%. Но показательнее всего момент с Балаем, пробившим низом в правую от себя сторону.
Карьеру в Уфе Беленов начал с двух подряд «сухарей», отбитого пенальти в игре с «Тереком» и повторённого рекорда Юрия Шишкина – 4 отражённых 11-метровых удара за сезон.
Во время Евро-2012 The Telegraph выпустил памятку для болельщиков, где рассказывалось всё о сериях пенальти. Методом исследований 11-метровых, начиная с ЧМ-1998, было выяснено, что правый нижний угол – самая удобная точка для вратаря: 32,2% всех сейвов с пенальти приходятся на этот угол. Вдобавок и сам Беленов лучше действует, когда ему бьют в правую (от исполнителя) часть ворот. Из 8 сейвов, сделанных за карьеру, лишь два он сделал из левой части – от Фегора Огуде (с ещё более бесхитростным ударом, чем у Балая) и Грациано Пелле. Тогда «Кубань» играла в Лиге Европы с «Фейеноордом» на кипящем «Де Кюйпе» – сейчас это кажется другой жизнью. Ещё один мяч, от Кирилла Панченко, пошёл по центру ворот, но Беленов и тогда реагировал на удар в правый от нападающего угол.
Статистика пенальти Александра Беленова с сезона-2013/14 (+ удар Кирилла Панченко из сезона-2012/13)
Взяв пенальти от Огуде, Беленов в интервью официальному сайту «Анжи» тоже выделил не себя, а слабость удара: «Какой бы ты ни был специалист по пенальти, если игрок уверенно пробивает – в верхний угол сильно – ничего не сделаешь». Твиттер-аналитик PenaltyKickStats, давно ведущий статистику 11-метровых, даёт каждому удару оценку в зависимости от точки, куда летит мяч, хорошим считается удар с весом 0,80 (вес – примерная реализация), и «хороших» ударов, отбитых Беленовым, всего два. Один от Панченко, другой от Пелле. Удары с характеристикой «супер», с весом от 0,90, Беленов не тащит – так ему забивали Полоз, Мамаев и Аилтон. Все эти удары – три зелёные точки в правой от бьющего девятке, откуда, по исследованиям The Telegraph, вратари не тащат ничего. В двух из трёх случаев Беленов предугадал полёт мяча в девятку.
Не слишком качественные удары – это не проблема Беленова, это проблема современных бьющих. Даже в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов конвертация пенальти в голы удивительно низка – всего 56% пенальти становятся результативными. Исполнители стали меньше рисковать – сильный удар верхом точно будет голевым, если попасть в створ, но гораздо чаще может пойти выше створа, чем удар низом. «Хорошим» весом с «точки» били всего 6 раз за нынешнюю Лигу чемпионов. Весом «супер» – не били ни разу.
Сильные тренеры вратарей
«У нас очень хороший тренер вратарей, их совместная работа даёт такой результат», – говорил Павел Врба, когда «Анжи» казался одной из самых любопытных команд Премьер-Лиги, не менял курс, а Беленов в трёх матчах подряд отбивал пенальти. С вратарями в «Анжи» работал Мартин Тихачек – экс-голкипер, повесивший бутсы на гвоздь, успевший попасть в депрессию, потренировать детей и включиться в процесс с основой пльзеньской «Виктории». Матуш Козачик, вратарь «Виктории», был признан лучшим в чемпионате Чехии – 2015/16, и тогда работу Тихачека тоже отмечали особо. Есть сомнения, что чешский специалист помог Беленову отбивать пенальти – сам он не отражал удары с «точки» никогда, Козачик за прошлый сезон пропустил 6 из 6 – но Тихачек явно помог Беленову вернуть свои два лучших качества, пропавших в последнем сезоне за «Кубань»: реакцию и стабильность.
Не слишком качественные удары – это не проблема Беленова, это проблема современных бьющих.
Теперь за Беленова отвечает Юрий Перескоков, уже открывший в нынешнем сезоне Андрея Лунёва. В «Уфу» вратарь попал как раз по протекции Перескокова, после их совместной работы в «Калуге». «Когда Лунёв пришёл в «Уфу», он был как побитая собака. Глаза не горели, опустошён. Ещё и долги его мучили», – рассказывал Перескоков, но хорошая школа и психологическая переподготовка помогли Лунёву. В своём первом матче за «Уфу» Андрей тоже отбил пенальти – в Черкизово от Неманьи Пейчиновича. В карьере Александра Беленова прослеживается зависимость от сильных тренеров вратарей, поэтому в «Уфе» под присмотром Перескокова стоит ждать, что Беленов выйдет на уровень «Анжи» или «Кубани» до последнего сезона.
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