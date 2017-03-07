Каждому по «Труду»? Почему одни играют в Сибири, а другие – нет

Это было бы смешно, если бы не было так грустно: «Томи» опять запретили играть дома. Третий раз за сезон.
Из регулярных писем «Томи» президенту РФ мы знаем, как в городе и регионе любят футбол. Как важно не дать преставиться самобытному коллективу. Только статистика почему-то вступает в противоречие с этими тезисами: по посещаемости (4971 человек в среднем на матче) многострадальный «Труд» занимает последнее место среди 18 – с учётом резервных – арен РФПЛ. И дело тут, наверное, не в плачевном турнирном положении команды (с тех пор как томичи свалились на дно таблицы, их в городе ещё не видели), а в чём-то другом. Как вариант — в уровне комфорта на допотопном спортсооружении. Или в качестве работы с болельщиком.
Последний раз парни Валерия Петракова предстали перед родной публикой 5 ноября. После минимального поражения от «Спартака» у них начался нескончаемый гастрольный тур, который длится по сей день. Первую часть сезона «Томь» завершила марш-броском по маршруту Грозный – Самара – Москва, перезимовала в Турции, а новый состязательный год открыла в Ростове. На очереди ещё один вояж в столицу, предположительно в Пермь и определённо в Тулу. Ближайшая встреча со своим зрителем запланирована на 8 апреля – если, конечно, с трудным газоном опять какая-нибудь оказия не случится.
Бог с ней, с горемычной «Томью». Ей уже в этом сезоне вряд ли что-то поможет. Доковыляет кое-как до финиша, не снимется с пробега – и на том спасибо. Но более благополучные и притязательные команды вправе возмутиться: а как же спортивный принцип и равноправие участников? И то, и другое натурально нарушается.
Когда прямой конкурент вместо положенных 15 матчей проводит дома 16 и при этом избавляется от двух априори утомительных перелётов, впору констатировать избирательный подход к участникам турнира. «Ростов» в два захода отгрузил «Томи» дома девять мячей. «Локомотив» с первой попытки не сладил с аутсайдером – зато со второй потешил своего болельщика крупной победой. Теперь у «Амкара» на горизонте замаячил дополнительный матч на своей территории. Внезапно ли?
Можно, конечно, свалить всё на томских агрономов, не подготовивших поле в надлежащем виде к концовке первого этапа сезона и старту второго. Строгий выговор с занесением в личное дело впаять, чтобы впредь бдительнее за вверенным хозяйством следили. Что-что, а находить стрелочников у нас замечательно умеют, и не только в футболе.
У меня, если позволите, вопрос к начальству агронома: а вы, господа, не знали, что в ваших краях в декабре и марте бывает морозно? Знали? А коли так, что же скромно промолчали, получив на руки в начале июля проект календаря? Отчего не настояли на переносе этих игр на юг, а утвердили всё как есть?
Если это была надежда на авось (а вдруг матушка-природа смилостивится и нашлёт на Сибирь раннюю весну?), то весьма недалёкая и наивная. Я не поленился поднять архивы: год назад в Томске температура воздуха была плюс-минус такой же. Лишь к концу марта столбик термометра преодолел нулевую отметку и неспешно пополз вверх.
Почему же тогда обошлось без экстренных переносов? А всё просто: ФНЛ учла климатические условия Сибири на стадии подготовки расписания. В результате этого «Томи» пришлось пройти изнурительную выездную полосу (четыре матча осенью + два весной) – зато спортивный принцип был полностью соблюдён, по отношению как к самим сибирякам, так и к конкурентам. Баланс «дом – выезд» не нарушился.
Что мешало чиновникам РФПЛ воспользоваться опытом коллег из ФНЛ – вопрос риторический. «Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления», — написал когда-то Салтыков-Щедрин. У наших футбольных властей это замечательно получается.
P.S. Генеральный директор «Томи» Руслан Киселёв выразил надежду, что комиссия РФПЛ всё-таки пойдёт навстречу клубу и позволит принять «Амкар» в Томске.