MVP 18-го тура РФПЛ. Ари стартовал без раскачки

Для тех, кто уже подзабыл принципы определения лучшего из лучших, напоминаем правила.
После заключительного матча каждого тура журналисты и специалисты называют свои тройки лучших игроков. Имена всех футболистов, попавших в «шорт-лист», вывешиваются на главной странице проекта для публичного голосования. Спустя 12 часов оно завершается, и его результаты формируют самостоятельный читательский голос.
12 экспертов со своей тройкой игроков дают в сумме 36 голосов, ещё 12 голосов добавляют читатели. Победитель опроса пользователей сайта получает 3 балла, занявший второе место — 2, третий «призёр» — 1. Аналогичная система и в голосовании во «ВКонтакте».
Новичку московского «Локомотива» Ари не потребовалось много времени на раскачку: в первом же весеннем туре бразилец сыграл очень уверенно. В дебютном матче за клуб против «Крыльев Советов» форвард дважды огорчил голкипера самарцев Георгия Лорию. Полезные действия игрока эксперты оценили в 10 баллов, сделав его фаворитом 18-го тура. Ещё 4 очка добавили пользователи «ВКонтакте» и участники голосования на странице проекта, поставив Ари на второе место. В сумме 14 баллов, и титул MVP – у бразильца в кармане.
Благодаря стараниям читателей «Чемпионата» следом за Ари финишировал спартаковский полузащитник Фернандо. Один из главных героев самого увлекательного матча тура с «Краснодаром» хоть и забил быстрый гол на старте встречи, но финишировал у экспертов лишь четвёртым (4 балла). Тем не менее пользователи в обоих голосованиях вытянули его на второе место, накинув бразильскому легионеру красно-белых ещё шесть очков.
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Третье место в нашем опросе занял голкипер «Уфы» Александр Беленов, отбивший свой четвёртый пенальти за сезон – не худший результат, согласитесь. Вратарь совершил сейв в самой концовке встречи с «Рубином» и обезопасил свою команду от ничьей. В голосовании экспертов Беленов занял второе место, набрав 8 очков. А вот читатели оказались скуповаты и наградили вратаря лишь одним баллом.
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Специалисты
Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Беленов, Рыжиков, Ари.
Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР: Беленов, Канунников, Миранчук.
Ринат Билялетдинов, бывший главный тренер «Рубина»: Ари, Беленов, Рыжиков.
Алексей Сафонов, футбольный агент: Ари, Беленов, Канунников.
РФПЛ
Ари, Беленов, Канунников.
Журналисты
Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Фернандо, Миранчук, Беленов.
Константин Генич, «Матч ТВ»: Миранчук, Фернандо, Ари.
Фарид Бектемиров, «Газета.Ru»: Бухаров, Георгиев, Ари.
Алексей Лебедев, «Московский комсомолец»: Ари, Беленов, Бухаров.
Самвел Авакян, «Чемпионат»: Ари, Подберёзкин, Фернандо.
Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Беленов, Ари, Фернандо.
Индира Шестакова, редактор отдела «Спорт», газета «Метро»: Калачёв, Азмун, Ари.
Читатели
Фернандо Лукас («Спартак») – 1426 голосов – 3 дополнительных балла.
Ари («Локомотив») – 547 – 2.
Александр Беленов («Уфа») – 257 – 1.
«ВКонтакте»
Фернандо Лукас («Спартак») — 2598 голосов (33,1 %) – 3 дополнительных балла.
Ари («Локомотив») — 1987 (25,3 %) – 2.
Алексей Миранчук («Локомотив») – 882 (11,2 %) – 1.
Итоги 18-го тура РФПЛ:
Ари («Локомотив») – 14;
Лукас Фернандо («Спартак») – 10;
Александр Беленов («Уфа») – 9;
Алексей Миранчук («Локомотив») – 4;
Максим Канунников («Рубин») – 3;
Александр Бухаров («Ростов») – 2;
Сергей Рыжиков («Рубин») – 2;
Благой Георгиев («Оренбург») – 1;
Тимофей Калачёв («Ростов») – 1;
Вячеслав Подберёзкин («Краснодар») – 1;
Сердар Азмун («Ростов») – 1.
С первго весеннего тура мы начинаем пристально следить за лидерами общего зачёта. К перерыву в количестве набранных баллов (53) поравнялись двое спартаковцев – Денис Глушаков и Квинси Промес. Благодаря 9 набранным очкам в тройку лучших ворвался Александр Беленов (47), вытеснив с пьедестала Фёдора Смолова (46). У конкурентов есть ещё целых 12 туров, чтобы выявить лучших.