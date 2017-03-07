MVP 18-го тура РФПЛ. Ари стартовал без раскачки

Для тех, кто уже подзабыл принципы определения лучшего из лучших, напоминаем правила.



После заключительного матча каждого тура журналисты и специалисты называют свои тройки лучших игроков. Имена всех футболистов, попавших в «шорт-лист», вывешиваются на главной странице проекта для публичного голосования. Спустя 12 часов оно завершается, и его результаты формируют самостоятельный читательский голос.



12 экспертов со своей тройкой игроков дают в сумме 36 голосов, ещё 12 голосов добавляют читатели. Победитель опроса пользователей сайта получает 3 балла, занявший второе место — 2, третий «призёр» — 1. Аналогичная система и в голосовании во «ВКонтакте».

Специалисты

РФПЛ

Журналисты

Итоги 18-го тура РФПЛ:

Ари («Локомотив») – 14;





Алексей Миранчук («Локомотив») – 4;

Максим Канунников («Рубин») – 3;

Александр Бухаров («Ростов») – 2;

Сергей Рыжиков («Рубин») – 2;

Благой Георгиев («Оренбург») – 1;

Тимофей Калачёв («Ростов») – 1;

Вячеслав Подберёзкин («Краснодар») – 1;

Сердар Азмун («Ростов») – 1. Ари («Локомотив») – 14; Лукас Фернандо («Спартак») – 10; Александр Беленов («Уфа») – 9;Алексей Миранчук («Локомотив») – 4;Максим Канунников («Рубин») – 3;Александр Бухаров («Ростов») – 2;Сергей Рыжиков («Рубин») – 2;Благой Георгиев («Оренбург») – 1;Тимофей Калачёв («Ростов») – 1;Вячеслав Подберёзкин («Краснодар») – 1;Сердар Азмун («Ростов») – 1.

С первым весенним туром российской Премьер-Лиги «Чемпионат» возобновляет традиционную рубрику, в которой эксперты и читатели определяют самого ценного футболиста турнира – MVP. На старте первенства титулы MVP месяца завоевали(июль-август), Андрей Лунёв (сентябрь),(октябрь) и(ноябрь-декабрь).Новичку московского «Локомотива»не потребовалось много времени на раскачку: в первом же весеннем туре бразилец сыграл очень уверенно. В дебютном матче за клуб против «Крыльев Советов» форвард дважды огорчил голкипера самарцев. Полезные действия игрока эксперты оценили в 10 баллов, сделав его фаворитом 18-го тура. Ещё 4 очка добавили пользователи «ВКонтакте» и участники голосования на странице проекта, поставив Ари на второе место. В сумме 14 баллов, и титул MVP – у бразильца в кармане.Благодаря стараниям читателей «Чемпионата» следом за Ари финишировал спартаковский полузащитник. Один из главных героев самого увлекательного матча тура с «Краснодаром» хоть и забил быстрый гол на старте встречи, но финишировал у экспертов лишь четвёртым (4 балла). Тем не менее пользователи в обоих голосованиях вытянули его на второе место, накинув бразильскому легионеру красно-белых ещё шесть очков.Третье место в нашем опросе занял голкипер «Уфы», отбивший свой четвёртый пенальти за сезон – не худший результат, согласитесь. Вратарь совершил сейв в самой концовке встречи с «Рубином» и обезопасил свою команду от ничьей. В голосовании экспертов Беленов занял второе место, набрав 8 очков. А вот читатели оказались скуповаты и наградили вратаря лишь одним баллом., бывший вратарь сборной России: Беленов, Рыжиков, Ари., заслуженный тренер СССР: Беленов, Канунников, Миранчук., бывший главный тренер «Рубина»: Ари, Беленов, Рыжиков., футбольный агент: Ари, Беленов, Канунников.Ари, Беленов, Канунников., радио «Спорт FM»: Фернандо, Миранчук, Беленов., «Матч ТВ»: Миранчук, Фернандо, Ари., «Газета.Ru»: Бухаров, Георгиев, Ари., «Московский комсомолец»: Ари, Беленов, Бухаров., «Чемпионат»: Ари, Подберёзкин, Фернандо., «Спорт Mail.Ru»: Беленов, Ари, Фернандо., редактор отдела «Спорт», газета «Метро»: Калачёв, Азмун, Ари.(«Спартак») – 1426 голосов – 3 дополнительных балла.(«Локомотив») – 547 – 2.(«Уфа») – 257 – 1.(«Спартак») — 2598 голосов (33,1 %) – 3 дополнительных балла.(«Локомотив») — 1987 (25,3 %) – 2.(«Локомотив») – 882 (11,2 %) – 1.С первго весеннего тура мы начинаем пристально следить за лидерами общего зачёта. К перерыву в количестве набранных баллов (53) поравнялись двое спартаковцев –. Благодаря 9 набранным очкам в тройку лучших ворвался(47), вытеснив с пьедестала(46). У конкурентов есть ещё целых 12 туров, чтобы выявить лучших.