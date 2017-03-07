Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Миранчук, Ари, Фернандо – в сборной 18-го тура РФПЛ
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Валерий Газзаев

Символическая сборная 18-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 18-го тура сезона-2016/17.
7 марта 2017, вторник. 19:00. Футбол
→ Как отбить 4 пенальти за сезон? Секрет Александра Беленова

Вратарь


Александр Беленов, «Уфа»

«Сухарь» и отражённый пенальти помогли его «Уфе» одолеть на выезде «Терек», всегда играющий в Грозном агрессивно и результативно.

→ «С такой игрой «Зенит» не догонит «Спартак». Широков о 18-м туре

Оборона


Тимофей Калачёв, «Ростов»
В 18-м туре «Ростов» разгромил «Томь» с теннисным счётом 6:0. Ассистентом в половине голов выступил
Тимофей Калачёв.

Василий Березуцкий, ЦСКА
Отсутствие не просто голов, но и даже опасных моментов в исполнении «Зенита» нельзя не занести в актив обороне ЦСКА. Основным действующим лицом в защите «армейцев» в субботнем матче был Василий Березуцкий.

Ведран Чорлука, «Локомотив»
«Крылья Советов» последний раз пропускали у себя дома 5 ноября. С тех пор самарцы в родных стенах всухую одолели «Томь» (3:0) и «Спартак» (4:0). Однако «Локомотив» в прошедшем туре не просто забил три, но и свои ворота оставил в неприкосновенности, в чём большая заслуга лидера обороны «железнодорожников» Ведрана Чорлуки.

Дмитрий Стоцкий, «Уфа»
Левый защитник «Уфы» стал автором голевой передачи на Сильвестра Игбуна, чей мяч решил исход встречи с «Тереком».

→ Нехватка мозгов. 5 мыслей о тактике «Краснодара» и «Спартака»

Полузащита


Фернандо, «Спартак»
Большой объём работы и красивый гол со штрафного – краткий итог работы Фернандо в первом матче «Спартака» после зимнего перерыва. Ничья с «Краснодаром» на выезде помогла красно-белым удержать отрыв в пять очков от ближайшего преследователя.

Жозе Маурисио, «Зенит»
Опорный полузащитник «Зенита» Маурисио — единственный автор по-настоящему опасного момента в матче против ЦСКА – удара в штангу ворот Игоря Акинфеева. Но наиболее высокой оценки за игру Маурисио заслужил прежде всего выполнением своих прямых обязанностей, а не одним единственным эпизодом.

Благой Георгиев, «Оренбург»
«Оренбург» ударно начинает весеннюю часть сезона, обыграв тульский «Арсенал» со счётом 3:0. Дубль на счету болгарина Благоя Георгиева.

Эрик Бикфалви, «Урал»
Красивый гол Эрика Бикфалви принёс победу «Уралу» в матче с одним из открытий первой части сезона – пермским «Амкаром».

→ Миранчук «футбольным движением» добивает «Крылья Советов»

Алексей Миранчук, «Локомотив»
Сложная ситуация, связанная с переговорами о новом контракте, видимо, не сильно повлияла на Алексея Миранчука – молодой хавбек забивает во втором матче подряд. Его шикарный гол в Самаре поставил точку в разгроме «Крыльев Советов» — 3:0.

Нападение


Ари, «Локомотив»
Другим героем игры против «Крыльев» стал новичок «Локо» Ари. На счету бразильца дубль. Самая красноречивая статистика для оценки действий форварда – это, как известно, голы.

→ MVP 18-го тура РФПЛ. Ари стартовал без раскачки

Тренер


Юрий Сёмин, «Локомотив»
Команда Юрия Сёмина одержала очень важную и убедительную победу над «Крыльями Советов» на выезде. 3:0 в Самаре – сегодня можно считать крайне солидным результатом, учитывая, как играет дома команда Вадима Скрипченко в последних турах.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Александр Беленов Алексей Миранчук Ари — футболист Благой Георгиев Валерий Газзаев Василий Березуцкий Ведран Чорлука Дмитрий Стоцкий Жозе Маурисио Лукас Фернандо Тимофей Калачёв Эрик Бикфалви Юрий Сёмин Сборная тура
Новости. Футбол
7 марта 2017, вторник
18:58 Чалов: где-то «Бенфике» везло, но индивидуально они были сильнее ЦСКА
18:55 Сол Кэмпбелл: Азару не нужно уходить в «Реал», чтобы стать игроком топ-уровня
18:51 Гордюшенко: ЦСКА был слабее «Бенфики», видимо, сегодня не наш день
18:45 Тест. Что ты знаешь о симуляциях?
18:44 Полузащитнику «Шахтёра» Фреду продлили дисквалификацию за употребление допинга
18:44 Милито: Икарди доказал, что он великолепный страйкер
18:34 Кьеллини: может, у «Ювентуса» не самый красивый футбол, но он точно очень умный
18:27 В Италии арестовали 26 болельщиков за торговлю наркотиками
18:15 Рязанские фанаты ЦСКА купили спортинвентарь интернату на деньги за сданную кровь
18:14 Стадион «Краснодара» занял третье место в списке лучших арен 2016 года
18:03 Ибрагимович дисквалифицирован на три матча за удар локтем защитника «Борнмута»
18:00 Гвардиола: я хотел бы видеть в «Ман Сити» больше англичан, но это не так просто
17:59 Венгер: не ощущаю себя зажатым в угол
17:51 ЦСКА проиграл «Бенфике» в 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА
17:39 Азар: Кэрролл — один из лучших в мире при игре в воздухе, но «Челси» справился
17:38 Луис Энрике: «Барселоне» по силам забить «ПСЖ» шесть голов
17:31 Матч «Ростов» — «МЮ» сопроводили баннерами «мужики против красных дьяволов»
17:27 В Португалии создана горячая линия для футбольных судей
17:21 Лукаку на пять лет продлит контракт с «Эвертоном»
17:14 Балашов: у «Арсенала» и в мыслях не было подавать жалобу на судью Сельдякова
17:09 Ди Мария и Мотта могут пропустить ответный матч с «Барселоной»
17:06 Ари признан MVP 18-го тура РФПЛ
17:02 Мхитарян может сыграть с «Ростовом», Руни, Шоу и Швайнштайгер пропустят игру
16:54 Рохо прибыл на тренировку «МЮ», несмотря на смерть двоюродного брата
16:33 В Бразилии футболист забил гол при розыгрыше мяча с центра поля
16:27 Все голы 26-го тура чемпионата Испании
16:20 Новый президент «Палермо» Баккальини сделал татуировку в честь клуба
16:12 В Самаре одобрили проект тренировочной базы чемпионата мира—2018
16:07 Суарес: отыграть четыре мяча у «ПСЖ» трудно, но не невозможно
16:04 «Малага» объявила о назначении Мичела на пост главного тренера
15:54 «Манчестер Юнайтед» в Ростове-на-Дону поддержат 238 болельщиков
15:50 Мак, Дюрица и Губочан претендуют на звание лучшего футболиста Словакии
15:27 Президент «Торино»: Харт будет рад остаться в команде
15:21 Шекспир будет руководить «Лестером» до конца сезона
15:20 Диарра получил от «Локомотива» документ, подтверждающий урегулирование конфликта
15:17 «Интер» в ближайшее время сделает предложение «Лацио» по де Врею
15:04 Нигматуллин: думаю, летом «Уфа» снова усилит своим вратарём одну из команд РФПЛ
14:59 Источник: Венгер сообщил игрокам «Арсенала», что покинет клуб
14:49 Лунгу поздравил девушек-водителей с Международным женским днём
14:37 Фанаты «Наполи» мешали игрокам «Реала» спать в преддверии матча 1/8 финала ЛЧ
14:26 Прядкин: РФПЛ ужесточит наказание для клубов, не исполняющих требования лиги
14:17 8 марта РФС назовёт новых соперников сборной России по товарищеским матчам
14:16 РФПЛ получит право наказывать клубы проведением домашней игры на поле соперника
14:13 Мутко: первый и второй дивизион сохранятся, будет обсуждаться количество команд
14:08 Гинер: какова мотивационная часть по «делу Ерёменко»? Я что, юрист?
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Стоит ли «Арсеналу» отпускать Арсена Венгера?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+