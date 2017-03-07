Символическая сборная 18-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

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«Сухарь» и отражённый пенальти помогли его «Уфе» одолеть на выезде «Терек», всегда играющий в Грозном агрессивно и результативно.В 18-м туре «Ростов» разгромил «Томь» с теннисным счётом 6:0. Ассистентом в половине голов выступилТимофей Калачёв.Отсутствие не просто голов, но и даже опасных моментов в исполнении «Зенита» нельзя не занести в актив обороне ЦСКА. Основным действующим лицом в защите «армейцев» в субботнем матче был Василий Березуцкий.«Крылья Советов» последний раз пропускали у себя дома 5 ноября. С тех пор самарцы в родных стенах всухую одолели «Томь» (3:0) и «Спартак» (4:0). Однако «Локомотив» в прошедшем туре не просто забил три, но и свои ворота оставил в неприкосновенности, в чём большая заслуга лидера обороны «железнодорожников» Ведрана Чорлуки.Левый защитник «Уфы» стал автором голевой передачи на Сильвестра Игбуна, чей мяч решил исход встречи с «Тереком».Большой объём работы и красивый гол со штрафного – краткий итог работы Фернандо в первом матче «Спартака» после зимнего перерыва. Ничья с «Краснодаром» на выезде помогла красно-белым удержать отрыв в пять очков от ближайшего преследователя.Опорный полузащитник «Зенита» Маурисио — единственный автор по-настоящему опасного момента в матче против ЦСКА – удара в штангу ворот Игоря Акинфеева. Но наиболее высокой оценки за игру Маурисио заслужил прежде всего выполнением своих прямых обязанностей, а не одним единственным эпизодом.«Оренбург» ударно начинает весеннюю часть сезона, обыграв тульский «Арсенал» со счётом 3:0. Дубль на счету болгарина Благоя Георгиева.Красивый гол Эрика Бикфалви принёс победу «Уралу» в матче с одним из открытий первой части сезона – пермским «Амкаром».Сложная ситуация, связанная с переговорами о новом контракте, видимо, не сильно повлияла на Алексея Миранчука – молодой хавбек забивает во втором матче подряд. Его шикарный гол в Самаре поставил точку в разгроме «Крыльев Советов» — 3:0.Другим героем игры против «Крыльев» стал новичок «Локо» Ари. На счету бразильца дубль. Самая красноречивая статистика для оценки действий форварда – это, как известно, голы.Команда Юрия Сёмина одержала очень важную и убедительную победу над «Крыльями Советов» на выезде. 3:0 в Самаре – сегодня можно считать крайне солидным результатом, учитывая, как играет дома команда Вадима Скрипченко в последних турах.